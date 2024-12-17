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Иванников Александр



17.12.2024 mClouds представил новую облачную GPU-платформу для работы с AI, BIM и CAD на базе высокочастотных процессоров AMD EPYC и видеокарт Nvidia 1
02.09.2024 «МойОфис» и MFlash обеспечат совместную работу в безопасной среде 1
13.08.2024 «МойОфис» направит экспертов в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в реализации цифровых проектов региона 1
06.06.2024 ГК Softline объявляет об интеграции мультипродуктовой платформы «МойОфис» в Softline Universe 1
18.04.2024 85% сотрудников ВТБ перешли на отечественный аналог Microsoft Office 1
18.04.2024 «Крайон» интегрировала собственную диалоговую платформу W11 в «МойОфис Squadus» 1
18.04.2024 Крупнейшее в истории внедрение российского «убийцы» Slack начинается в мощной российской золотодобывающей компании 1
07.11.2023 Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange 1
26.10.2023 Органы исполнительной власти Кемеровской области перешли на российское ПО «Мой офис» 1
20.09.2023 Органы власти Астраханской области перешли на российское ПО «Мойофис» 1
16.06.2023 «Нота» и «Мой офис» создадут систему унифицированных коммуникаций 2
25.05.2023 МойОфис увеличил скидки для партнеров 1
24.04.2023 Провайдер CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «Мой офис» 1
30.03.2023 Органы исполнительной власти Тульской области переходят на российское ПО «Мойофис» 1
01.03.2023 Агрохолдинг «АСБ-агро» перешел на «Мой офис» 1
16.02.2023 Плехановский университет переходит на российское ПО «Мой офис» 1
15.12.2022 ТТК будет продавать решения «Моего офиса» корпоративным клиентам 1
13.12.2022 «Мегафон» запустил облачный офис на базе решений «Мой офис» 1
04.07.2022 НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный ЦОД облачного провайдера mClouds 1
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ 1
25.12.2015 «Мастер» подвел «ITоги года» 1
20.11.2015 «Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Иванников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Microsoft Corporation 24625 2
Broadcom - VMware 2359 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
8213 1
SAP SE 5277 1
Cloud4Y 285 1
Информзащита 756 1
МегаФон 8805 1
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 45 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Цифра ГК 2426 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Softline - Софтлайн 2811 1
MSoft - МСофт 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 17
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 5
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 3
Linux OS 9937 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Microsoft Windows 15657 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
IBM FileNet 121 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Softline Universe - SLU 29 1
MSoft MFlash 15 1
Иванов Антон 74 1
Козодеев Александр 1 1
Кулина Анастасия 11 1
Швыдченко Иван 1 1
Гончаренко Артём 8 1
Пойгин Дмитрий 17 1
Осипов Александр 87 1
Козерод Сергей 38 1
Баева Вера 7 1
Бычков Евгений 3 1
Лобанов Иван 5 1
Набутовский Алексей 3 1
Геллерман Михаил 34 1
Садиков Максим 3 1
Новоселов Никита 1 1
Спирин Антон 61 1
Ланин Игорь 3 1
Еронин Владимир 3 1
Безбогов Сергей 46 1
Китаев Сергей 2 1
Медовый Валерий 2 1
Емышев Владимир 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Канада 4881 1
Украина 7608 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Спорт - Гольф 84 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
CNews AWARDS - награда 519 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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