«Мегафон» запустил облачный офис на базе решений «Мой офис»

«Мегафон» предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «Мой офис». Теперь в «Мегафон облаке» доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Продукт доступен по подписочной модели (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Срок подключения к платформе занимает не более одного дня, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду – с помощью решений «Мой офис» можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией “Мой офис” мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в “Мегафон oблаке”. Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», - сказал Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона».

«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», – отметил Александр Иванников, коммерческий директор «Мой офис».

В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

Российские офисные решения «Мой офис» размещены в «Мегафон облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках.