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Кибербезопасность СКЗИ Уровень криптографической защиты персональных данных КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1



06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM 1

05.07.2023 Cloud4Y подобрал отечественные аналоги западного ПО и «железа» 1

03.07.2023 Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1 1

29.06.2023 Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап» 1

15.06.2023 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet OSSL 1

14.06.2023 «Мегафон облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс 1

24.05.2023 На платформе VK Cloud стала доступна ОС «Альт Сервер» 1

24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1

22.05.2023 ГК «Астра» и «Облако.ру» подписали соглашение о партнерстве 1

17.05.2023 «Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ 1

16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие» 1

11.04.2023 Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех» 1

06.04.2023 Дмитрий Гольцов, «Мегапьютер»: В России растет запрос на демократизацию работы с большими данными 1

29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» 1

22.03.2023 Назван самый надежный способ организации IaaS 1

02.03.2023 Cloud и ICL Services стали партнерами 1

28.02.2023 beeline cloud запустил облачный сервис корпоративных коммуникаций 1

15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1

17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions 1

16.01.2023 Selectel подтвердил соответствие облачной платформы наивысшему уровню защиты персональных данных 1

26.12.2022 «Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей 2

13.12.2022 «Мегафон» запустил облачный офис на базе решений «Мой офис» 1

01.12.2022 Обновленный ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступен для заказа 2

17.11.2022 «ИБС экспертиза» и «Открытая мобильная платформа» подписали договор о сотрудничестве 1

14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1

01.11.2022 Сервис Trivio перенес информационные системы в облако M1Cloud 1

19.10.2022 Как Cloud обеспечил страховой компании резервное копирование и восстановление 89 ТБ данных 1

07.10.2022 «T1 Cloud» подтвердил высокий уровень защиты персональных данных 1

19.09.2022 Облачная платформа VK Cloud подтвердила соответствие самому высокому уровню защищенности персональных данных 1

08.09.2022 «Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков 1

08.09.2022 Антон Смирнов -

Антон Смирнов, Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

 1

31.08.2022 Сергей Волков -

Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности

 1

25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1

18.08.2022 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» 1

02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1

26.07.2022 Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать? 1

04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 1

17.06.2022 На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии 1

16.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 1

02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи 1


Публикаций - 277, упоминаний - 309

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 303 27
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 26
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 392 26
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 718 24
Microsoft Corporation 23768 23
КриптоПРО - Крипто-ПРО 355 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10318 16
Код Безопасности 493 16
VMware 2186 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4315 10
7270 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 10
Yandex - Яндекс 5980 9
1С-ИЖТИСИ 31 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2919 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2889 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9896 8
IBM - International Business Machines Corp 9261 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 8
Oracle Corporation 6397 8
Информзащита 686 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1895 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1197 7
Stack Group - Стек Групп 144 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 984 6
Huawei 3588 6
Анкад - Ancud 47 6
Intel Corporation 11754 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7231 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 337 5
Google LLC 11131 5
VK - Mail.ru Group 3241 5
SAP SE 4984 5
Diasoft - Диасофт 629 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 256 4
Jolla - Sailfish Holding 71 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 627 4
ГКС - Группа компаний Систематика 348 4
Samsung Electronics 9835 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 4
РЖД - Российские железные дороги 1674 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 8
Visa International 1888 7
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 34 6
Почта России ПАО 2049 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2502 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6116 4
American Express - Amex 313 3
JCB International 139 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 160 3
Вотрон 20 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 2
Кировский завод 34 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 309 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 275 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 931 2
Ситимобил - Служба такси 151 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6327 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 417 2
Лента - Сеть розничной торговли 1783 2
Альфа-Банк 1628 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 397 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 2
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 1
Связной ГК 1351 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 65 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 169 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 141 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 330 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 135
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3071 81
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18488 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9606 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10648 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 11
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1988 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2553 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1628 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2473 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Президент Российской Федерации 3824 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1092 2
Правительство Москвы 2095 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3068 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минсвязи Татарстана 108 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 175 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 142 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 133 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 28 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 83 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
Демократическая политическая партия США 118 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
8K Association - Ассоциация 8K 165 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55473 153
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6062 89
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20975 69
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9786 41
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 765 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11460 25
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2577 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21938 22
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7058 21
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Microsoft Windows 14696 28
Linux OS 8562 28
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Aladdin JaCarta СКЗИ 335 24
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 260 23
Google Android 12892 20
КриптоПро CSP СКЗИ 174 17
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 16
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 129 16
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 80 13
Ростелеком ОМП - СледопытSSL СКЗИ 13 12
Aladdin eToken ГОСТ 41 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3532 11
InfoTeCS - ViPNet Client 84 11
Apple iOS 7018 10
1С:ERP Управление предприятием 367 10
Apple iPhone 6 6294 10
Microsoft Windows XP 2375 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 9
Microsoft Windows 7 1900 9
Microsoft Windows Server 2003 568 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4283 8
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 321 8
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент ZTN 52 8
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart 45 7
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Microsoft SQL Server 1498 6
Apple macOS 1784 6
Oracle Java - язык программирования 2813 6
Stack Group - M1Cloud 101 6
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Microsoft Windows Server 2008 444 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 272 5
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Microsoft Windows 2000 12840 5
Aladdin JaCarta PKI 86 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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