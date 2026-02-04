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Кибербезопасность СКЗИ Уровень криптографической защиты персональных данных КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|04.02.2026
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Платформа MWS Cloud Platform аттестована на соответствие классу защищенности УЗ-1
Национальный аттестационный центр (НАЦ) завершил комплексную проверку облачной платформы MWS Cloud Platform. Эксперты подтвердили, что решение соответствует требованиям класса защищенности УЗ-1, что позволяет использовать платформу для размещения систем, работающих с чувствительной информацией и повышенными требованиями к безопасности. Проверка включала аудит архитектуры, процесс
|27.11.2025
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«ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»
5 для ОС «Аврора» разрабатывался с учетом соответствия требованиям к СКЗИ и более высоких классов, КС2 и КС3, сертификаты на которые будут выданы после завершения сертификации ОС «Аврора 5» по
|08.04.2024
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ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3
» и СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям к информационной безопасности ФСБ России классов АК3/КС3. Это первое решение подобного класса для мобильных устройств. «Полученный результат о
|13.02.2024
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Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)
Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым условием для работы в ней государственных инфо
|03.07.2023
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Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Об этом CNews сообщили представители компании Nubes. УЗ-1 — это максимально возможный уровень защиты персональных данных. Он позволяет работать с паспортными, медицинскими и другими данными, установленными Постановлением Правительства России от 0
|16.06.2022
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«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2
«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизован
|12.08.2021
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Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на УЗ-1
ным аттестационным центром» (НАЦ), входящим в группу компаний «Информзащита», провели добровольную аттестацию информационной системы персональных данных платформы Yandex.Cloud на уровень защищенности УЗ-1. Сотрудники компании «Кард Сек» выполнили подготовку к аттестации, а НАЦ провел непосредственно саму аттестацию. Проект масштабный: платформа, расположена на базе трех площадок, находящихс
|12.01.2021
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Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3
м VPN-клиентом для ОС Linux, сертифицированным сразу по трем классам криптографической защиты: КС1, КС2 и КС3. Полученное заключение позволяет использовать ПК Vipnet Client 4U for Linux в широк
|24.05.2019
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Отечественная ОС Sailfish Mobile OS Rus прошла сертификацию ФСБ России АК2/КС2
значенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» класса КС2. Встроенное СКЗИ «СледопытSSL» предназначено для защиты конфиденциальных данных, передава
|07.03.2012
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ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft по классам АК2/АК3
2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения ФСБ России по классам АК2/АК3. Согласно этим заключениям, Microsoft Windows 7 c Service Pack 1 и Microsoft Windows
|01.04.2011
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ФСБ одобрила СУБД Microsoft, на очереди Windows 7
разработанным российским партнером - CAN, сертифицирована ФСБ (сертификат №СФ/112-1592) по классам АК2/АК3. Сертификационные исследования проводились ФГУП «НТЦ «Атлас». Получение документа озн
|01.04.2011
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ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008
Server 2008 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирована ФСБ России по классам АК2/АК3. Данный сертификат (№СФ/112-1592) означает, что решение Microsoft, используемое совме
|20.04.2010
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ФСБ России сертифицировала Microsoft SharePoint Server 2007
t Server 2007 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирован ФСБ России по классу АК2. Данный сертификат означает, что решение Microsoft, используемое совместно с российскими
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Дмитрий 92 14
|Горелов Дмитрий 61 13
|Эйгес Павел 108 9
|Лазаренко Дмитрий 108 9
|Андриевский Сергей 24 7
|Чапчаев Андрей 56 7
|Аносов Сергей 16 7
|Немошкалов Александр 11 6
|Пойгин Дмитрий 22 6
|Соловьев Дмитрий 84 6
|Груздев Сергей 48 6
|Степаненко Василий 49 5
|Алфёров Александр 6 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Самоукин Сергей 20 5
|Кубарев Алексей 59 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Дбар Федор 51 4
|Рудевский Антон 41 4
|Наумов Сергей 42 4
|Путин Владимир 3454 4
|Лебедев Владимир 94 4
|Прянишников Николай 316 4
|Урусов Виктор 157 3
|Смирнов Николай 39 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Василенков Александр 11 3
|Тутаев Михаил 57 3
|Шварев Леонид 9 3
|Бобыльков Виктор 4 3
|Колбин Евгений 87 3
|Лобоцкий Михаил 44 3
|Натрусов Артем 313 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Мылицын Роман 111 3
|Глазков Александр 151 3
|Зинкевич Сергей 77 3
|Мартынов Владислав 115 3
|Осипов Александр 96 3
|Кирьянова Александра 169 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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