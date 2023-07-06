Индексная книга CNews*
Кибербезопасность СКЗИ Уровень криптографической защиты персональных данных КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1
Публикаций - 277, упоминаний - 309
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 57 13
|Аносов Сергей 14 6
|Груздев Сергей 42 6
|Эйгес Павел 78 5
|Путин Владимир 2808 4
|Алфёров Александр 5 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Прянишников Николай 288 4
|Соловьев Дмитрий 56 4
|Гусев Дмитрий 63 3
|Шварев Леонид 7 3
|Луцик Павел 11 3
|Пойгин Дмитрий 8 3
|Шадаев Максут 711 3
|Мартынов Владислав 113 3
|Колесников Алексей 18 3
|Лебедев Владимир 55 2
|Свиридов Владимир 27 2
|Чаркин Евгений 243 2
|Маслов Юрий 10 2
|Осипов Александр 70 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Галушкин Олег 178 2
|Колбин Евгений 62 2
|Савлюк Вячеслав 7 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Тутаев Михаил 30 2
|Дударев Дмитрий 2 2
|Галайко Ярослав 6 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Бужов Фёдор 4 2
|Аз-Зари Хусейн 24 2
|Сизоненко Григорий 31 2
|Полетаев Алексей 4 2
|Натрусов Артем 221 2
|Писарев Михаил 22 2
|Носков Константин 231 2
|Аникин Леонид 61 2
|Лантух Владислав 21 2
|Кубарев Алексей 27 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 2
|РИА Новости 816 2
|91Mobiles 1733 2
|WikiLeaks 115 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 698 1
|Ведомости 633 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1357 1
|Комсомольская правда ИД 64 1
|Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
|Российская газета 243 1
|CNews TV 747 1
|Мобильные системы 114 1
|Variety 23 1
|MIT Technology Review 65 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239555, в очереди разбора - 852250.
Создано именных указателей - 121640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1239555, в очереди разбора - 852250.
Создано именных указателей - 121640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.