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Кибербезопасность СКЗИ Уровень криптографической защиты персональных данных КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1

СОБЫТИЯ

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04.02.2026 Платформа MWS Cloud Platform аттестована на соответствие классу защищенности УЗ-1

Национальный аттестационный центр (НАЦ) завершил комплексную проверку облачной платформы MWS Cloud Platform. Эксперты подтвердили, что решение соответствует требованиям класса защищенности УЗ-1, что позволяет использовать платформу для размещения систем, работающих с чувствительной информацией и повышенными требованиями к безопасности. Проверка включала аудит архитектуры, процесс
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5»

5 для ОС «Аврора» разрабатывался с учетом соответствия требованиям к СКЗИ и более высоких классов, КС2 и КС3, сертификаты на которые будут выданы после завершения сертификации ОС «Аврора 5» по
08.04.2024 ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3

» и СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям к информационной безопасности ФСБ России классов АК3/КС3. Это первое решение подобного класса для мобильных устройств. «Полученный результат о
13.02.2024 Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)

Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым условием для работы в ней государственных инфо
03.07.2023 Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Об этом CNews сообщили представители компании Nubes. УЗ-1 — это максимально возможный уровень защиты персональных данных. Он позволяет работать с паспортными, медицинскими и другими данными, установленными Постановлением Правительства России от 0
16.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2

«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизован
12.08.2021 Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на УЗ-1

ным аттестационным центром» (НАЦ), входящим в группу компаний «Информзащита», провели добровольную аттестацию информационной системы персональных данных платформы Yandex.Cloud на уровень защищенности УЗ-1. Сотрудники компании «Кард Сек» выполнили подготовку к аттестации, а НАЦ провел непосредственно саму аттестацию. Проект масштабный: платформа, расположена на базе трех площадок, находящихс
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3

м VPN-клиентом для ОС Linux, сертифицированным сразу по трем классам криптографической защиты: КС1, КС2 и КС3. Полученное заключение позволяет использовать ПК Vipnet Client 4U for Linux в широк
24.05.2019 Отечественная ОС Sailfish Mobile OS Rus прошла сертификацию ФСБ России АК2/КС2

значенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» класса КС2. Встроенное СКЗИ «СледопытSSL» предназначено для защиты конфиденциальных данных, передава
07.03.2012 ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft по классам АК2/АК3

2008 совместно с российскими средствами защиты информации получили заключения ФСБ России по классам АК2/АК3. Согласно этим заключениям, Microsoft Windows 7 c Service Pack 1 и Microsoft Windows

01.04.2011 ФСБ одобрила СУБД Microsoft, на очереди Windows 7

разработанным российским партнером - CAN, сертифицирована ФСБ (сертификат №СФ/112-1592) по классам АК2/АК3. Сертификационные исследования проводились ФГУП «НТЦ «Атлас». Получение документа озн
01.04.2011 ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008

Server 2008 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирована ФСБ России по классам АК2/АК3. Данный сертификат (№СФ/112-1592) означает, что решение Microsoft, используемое совме
20.04.2010 ФСБ России сертифицировала Microsoft SharePoint Server 2007

t Server 2007 вместе с российскими средствами защиты информации сертифицирован ФСБ России по классу АК2. Данный сертификат означает, что решение Microsoft, используемое совместно с российскими


Публикаций - 500, упоминаний - 571

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 66
Код Безопасности 812 36
Ростелеком 10948 35
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 35
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 32
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 32
Microsoft Corporation 25775 31
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 27
9594 23
Broadcom - VMware 2610 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Softline - Софтлайн 3743 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Selectel - Селектел 544 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 17
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 17
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 15
Yandex - Яндекс 9215 13
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 12
Информзащита 941 12
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 12
Cisco Systems 5372 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 10
МегаФон 10742 10
Huawei 4675 10
Oracle Corporation 7074 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 9
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 9
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 8
SAP SE 5601 8
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Visa International 1993 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Газпром ПАО 1493 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
Почта России ПАО 2370 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
American Express - Amex 338 5
JCB International 146 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
НаПоправку 8 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Вотрон 21 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Связной ГК 1401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 224
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 177
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 229
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 200
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 172
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 171
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 161
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 141
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 133
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 130
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 108
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 104
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 95
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 92
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 75
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 62
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 60
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 58
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 51
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 50
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 46
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 45
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 44
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 40
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 37
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 178 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
Linux OS 11533 67
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 63
Microsoft Windows 16882 45
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 44
Google Android 15243 37
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 31
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 28
КриптоПро CSP СКЗИ 255 24
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 24
InfoTeCS - ViPNet Client 122 21
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 20
Apple iOS 8583 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 18
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 15
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 14
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 14
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 14
Aladdin eToken ГОСТ 41 13
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 13
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 13
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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