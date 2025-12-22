Разделы

InfoTeCS ViPNet PKI Service


ViPNet PKI Client — универсальное модульное приложение для работы в инфраструктуре открытых ключей, основными функциями которого являются генерация ключей электронной подписи (ЭП), формирование и проверка ЭП, шифрование данных и организация защищенных TLS-соединений.

22.12.2025 «КриптоПро», «ИнфоТеКС» и «Код Безопасности» провели эксперимент по реализации подписи ПО с использованием централизованного доверенного УЦ 1
27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

 1
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля 2
27.08.2024 Неделя до начала полноценной работы ГИС «Электронная путевка». Что делать туроператорам, чтобы не закрыться 1
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server 3
05.02.2024 Подтверждена совместимость продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен» 1
18.01.2024 Средства защиты информации ViPNet совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям 2
24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» 2
06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM 1
29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» 1
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5  3
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов 3
11.08.2022 Продукты для защиты информации Vipnet совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
23.05.2022 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на Vipnet PKI Client 3
05.05.2022 «ИнфоТеКС» выдал отечественным компаниям более 10 тыс. бесплатных лицензий на продукты для защиты информации 1
18.04.2022 «Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний 1
18.10.2021 Vipnet PKI Client работает с УЦ Федерального казначейства 2
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 2
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
02.10.2019 «Ред софт» и «Инфотекс» подтвердили совместимость своих продуктов 2
16.01.2019 «Инфотекс» объявила о внесении ряда своих продуктов в Реестр российского ПО 1
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ 1
01.06.2016 «Инфотекс» поднялась на 20 позиций в новом рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 41

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 508 24
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 338 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 3
Ред Софт - Red Soft 1009 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 2
Apple Inc 12648 2
Ростех - Автоматика Концерн 1746 2
Бифит - Bifit 85 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 43 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
Компас 20 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Citrix Systems 840 1
Huawei 4227 1
Ростелеком 10330 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 980 1
Microsoft Corporation 25256 1
Cisco Systems 5224 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 489 1
Crypto AG 36 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 436 1
Selectel - Селектел 442 1
Код Безопасности 705 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 108 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
Visa International 1974 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Верный - торговая сеть 310 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4789 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 13
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 419 12
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 452 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 446 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4566 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10343 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3131 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1445 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 3
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 70 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 387 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2477 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 20
InfoTeCS - ViPNet Client 97 8
Linux OS 10934 8
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 6
Google Android 14725 6
Microsoft Windows 16354 6
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 5
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 5
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 5
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 21 5
Apple iOS 8266 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1321 3
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 2
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 2
Aladdin JaCarta PKI 87 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 2
InfoTeCS - ViPNet Administrator 13 2
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 2
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 26 2
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 22 2
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 16 2
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 2
InfoTeCS - Домен-К - Домен-КС2 СКЗИ 7 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Бифит - iBank 58 1
ОТВ Аврора Маркет 20 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС 9 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 15 1
Актив - Рутокен Guardant 64 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 16 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Ред Софт - Ред платформа 29 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Смирнов Николай 32 6
Гусев Дмитрий 75 5
Чапчаев Андрей 55 4
Анфимов Павел 54 4
Рустамов Рустам 518 2
Макаров Дмитрий 20 1
Богданова Ольга 6 1
Самойленко Максим 67 1
Галкин Евгений 8 1
Конин Александр 3 1
Бадмаева Римма 2 1
Ершевич Петр 1 1
Горелов Дмитрий 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 2
Германия - Федеративная Республика 12947 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 1
Россия - ПФО - Самарская область 1457 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 356 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1699 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3151 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 86 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 84 1
Инфляция 121 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
Образование в России 2562 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 63 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
