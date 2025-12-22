Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoTeCS ViPNet PKI Service
ViPNet PKI Client — универсальное модульное приложение для работы в инфраструктуре открытых ключей, основными функциями которого являются генерация ключей электронной подписи (ЭП), формирование и проверка ЭП, шифрование данных и организация защищенных TLS-соединений.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Николай 32 6
|Гусев Дмитрий 75 5
|Чапчаев Андрей 55 4
|Анфимов Павел 54 4
|Рустамов Рустам 518 2
|Макаров Дмитрий 20 1
|Богданова Ольга 6 1
|Самойленко Максим 67 1
|Галкин Евгений 8 1
|Конин Александр 3 1
|Бадмаева Римма 2 1
|Ершевич Петр 1 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.