ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен»

«Инфотекс» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы программного комплекса ViPNet PKI Client Android 1.4 со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» и токенами «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» в форм-факторах USB Type-C и micro USB.

ViPNet PKI Client — разработанный компанией «Инфотекс» универсальный программный комплекс, предназначенный для работы с приложениями и сервисами, выполняющими заверение документов электронной подписью, шифрование файлов, аутентификацию пользователей для доступа к веб-сервисам и построение защищенных TLS-соединений.

Токены и смарт-карты «Рутокен» компании «Актив» позволяют пользователям приложений и сервисов быстро, безопасно и в любом удобном месте, имея под рукой только смартфон, подписывать электронные документы. Подпись выполняется как контактным (с помощью токенов и ридеров смарт-карт), так и бесконтактным способом на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android.

Совместимость ViPNet PKI Client Android 1.4 со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» и токенами «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» расширяет возможности пользователей, работающих с электронной цифровой подписью.

Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» может работать без интернет-соединения или мобильной связи, дополнительные источники питания также не требуются. Высокий уровень безопасности при выполнении электронной подписи с применением «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» обеспечивается за счет выполнения ее непосредственно на смарт-карте и наличия неизвлекаемых ключей электронной подписи, которые не покидают пределов смарт-карты, не подлежат копированию в оперативную память компьютера или смартфона. Технология NFC, лежащая в основе продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0», обеспечивает быструю и надежную работу устройств, процесс подписания занимает секунды.

По итогам тестирования работы комплекса ViPNet PKI Client Android 1.4 со смарт-картами и токенами «Рутокен» выпущен сертификат соответствия.

«С компанией «Инфотекс» нас связывают десятилетия совместной работы и череда успешных совместных проектов. Мы очень ценим наше партнерство, в результате которого всегда рождаются новые, уникальные решения на базе востребованных технологий. Они делают работу пользователей проще и комфортнее, а данные — более защищенными», — отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции компании «Актив».

«Системная продуктивная работа с нашим партнером, компанией «Актив», позволяет предоставлять потребителям удобные и надежные решения для безопасного проведения операций с электронной подписью и защищенным веб-доступом. Успешное технологическое партнерство в этом направлении дает еще больше возможностей потребителям», — сказал Николай Смирнов, директор по развитию продуктов компании «Инфотекс»