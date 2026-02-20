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Актив Рутокен ЭЦП PKI
- Рутокен ЭЦП — современные USB-токены и смарт-карты для двухфакторной аутентификации (фактор владения плюс фактор знания PIN-кода) и безопасной работы с электронной подписью на персональном компьютере, мобильных устройствах и в виртуальных средах. Устройства поддерживают отечественные и международные стандарты криптографии и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России.
- Актив
- Рутокен SCR смарт-карт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.02.2026
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Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0
и Deckhouse Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты ко
|05.02.2026
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В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен»
ены». В текущей версии системы Staffcop поддерживается контроль всех линеек USB-токенов «Рутокен»: «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен Lite», а также снятой с производства «Рутокен S.» Функциональность
|20.01.2026
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Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»
Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и о
|26.11.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS
щенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку компл
|10.10.2025
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Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0
Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных настрое
|09.10.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2
много комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный прог
|15.09.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»
USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрическ
|23.07.2025
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В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»
бильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С
|09.06.2025
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Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто»
Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Прогр
|05.06.2025
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Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock
альных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с сис
|12.05.2025
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Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19
ерждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечестве
|08.04.2025
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МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0
В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты медицинс
|12.03.2025
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«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»
ется обязательная установка приложения Панель управления "Рутокен" Мобильные приложения Контура — один из первых кейсов внедрения новой схемы работы». Сергей Казаков, руководитель «Контур.Диадока»: «"Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" можно использовать не только на мобильных устройствах, но и стандартно — с помощью USB-порта на компьютерах и ноутбуках. Такое решение значительно упрощает работу руководит
|30.01.2025
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Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0»
ктив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программны
|24.12.2024
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Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»
«Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. «Парус-Флэш» – облач
|20.12.2024
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В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC
Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В п
|13.12.2024
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Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux
«Группа Астра» и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Данная совместимость позволяет пользователям работать с электронной подписью как в мобильном, так и в десктопном режимах операционной с
|30.09.2024
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В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»
й платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». «Форсайт. Мобильная платформа
|22.08.2024
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«Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010»
Компания «Актив» объявила о старте широких продаж USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120», нового семейства устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» для подпис
|21.08.2024
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Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0»
ы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite». «Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reade
|08.08.2024
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Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша»
управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили пр
|07.08.2024
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«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120»
Компания «Актив» объявила о получении сертификата ФСБ на ряд моделей ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0 3120». Новая аппаратная платформа в комбинации с обновленной операционной сис
|26.06.2024
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На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC
Компании РОСА и «Актив» объявляют о реализации поддержки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в смартфоне «Р-Фон», работающем на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Совместное решение предоставляет пользователям дополнительные возможности для безопасно
|28.05.2024
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Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволит ускорить подписание карт вызова в АСУ «Скорая помощь»
ым благодаря технологической интеграции АСУ «Скорая помощь» (группа компаний ICL) со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» (Компания «Актив»). Об этом CNews сообщили представители компания «Актив
|29.01.2024
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«Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM»
Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой се
|15.01.2024
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В мобильных ЭДО-сервисах МИГ24 доступно подписание при помощи дуальных устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFС»
Компании «Актив» и «НТСсофт» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» с сервисами подписания документов и управления машиночитаемыми доверенностям
|30.11.2023
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Подтверждена совместимость мобильного приложения Tessa Assistant и устройств «Рутокен»
Tessa, провели испытания и подтвердили корректную совместную работу устройств токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в мобильном приложении Tessa Assistant. Об этом CNews сообщили представи
|30.11.2023
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Системы электронного документооборота ЭОС совместимы с активными ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП» 3.0
В системах электронного документооборота, разработанных компаний ЭОС, обеспечена совместимость с USB-токенами и смарт-картами современной линейки активных* ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0, включая устройства с поддержкой NFC для бесконтактной электронной подписи на мобильных устройствах. Разработчиком и производителем данных средств электронной подписи выступает
|25.10.2023
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Сбербанк начал выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи от ФНС на флагманских токенах
Сбербанк предложил клиентам флагманские токены – «Рутокен ЭЦП» 3.0 – для клиентов, которые при получении квалифицированного сертификата электронной подписи от Удостоверяющего центра ФНС России откроют расчетный счет. Токен при этом выдается бе
|05.09.2023
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Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100
беспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0
|17.05.2023
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Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»
КДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона». В результате тестиров
|27.04.2023
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»
фической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready F
|20.04.2023
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«Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах
ния информационной безопасности, объявила о старте крупносерийного производства флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах — миниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и
|04.04.2023
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Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC
Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного
|23.03.2023
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Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5
«Актив» завершили тестирование совместимости продукта для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» . ViPNet PKI Client — универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых клю
|07.02.2023
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Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора»
аторией «НПО «Эшелон» провели испытания на корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC» с российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представ
|03.02.2023
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Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС»
нной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы через контактный и бесконтактный интерфейс. «Ред ОС» –
|26.12.2022
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В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен»
оддержку и проверили корректность работы устройств «Рутокен Lite», USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» в приложении «Честный знак.бизнес» версии 1.11.0
|12.12.2022
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Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220
ормационной безопасности, объявляет о завершении сертификации в ФСБ России и старте широких продаж «Рутокен ЭЦП» 3.0. 3220, самой скоростной модели новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП
|08.12.2022
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Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1
емы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|Анфимов Павел 59 51
|Горелов Дмитрий 61 37
|Шаврова Ксения 25 24
|Мещеряков Кирилл 23 15
|Иванов Владимир 68 9
|Смирнов Николай 39 7
|Рустамов Рустам 548 5
|Шпаков Андрей 0 4
|Черников Константин 5 3
|Тараканов Дмитрий 52 3
|Журихин Павел 16 3
|Трандин Сергей 128 3
|Степин Андрей 5 3
|Демин Никита 5 3
|Кадомский Вячеслав 107 3
|Тараканова Алена 7 3
|Мылицын Роман 111 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Предыбайло Вячеслав 28 2
|Патешман Виталий 42 2
|Черкасов Дмитрий 43 2
|Олейник Александр 10 2
|Кожемяка Егор 15 2
|Маслов Юрий 11 2
|Карпицкий Олег 84 2
|Сошников Сергей 7 2
|Протопопова Татьяна 4 2
|Дударев Дмитрий 2 2
|Тернавская Анна 3 2
|Покрышкин Дмитрий 26 2
|Оганесян Ашот 152 2
|Попов Сергей 166 1
|Солодовников Денис 108 1
|Васильев Владислав 59 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Новожилов Александр 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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