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Актив Рутокен ЭЦП PKI

Актив - Рутокен ЭЦП PKI

СОБЫТИЯ

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20.02.2026 Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0

и Deckhouse Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты ко
05.02.2026 В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен»

ены». В текущей версии системы Staffcop поддерживается контроль всех линеек USB-токенов «Рутокен»: «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен Lite», а также снятой с производства «Рутокен S.» Функциональность
20.01.2026 Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и о
26.11.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS

щенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку компл
10.10.2025 Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0

Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных настрое
09.10.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2

много комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный прог
15.09.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»

USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрическ
23.07.2025 В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

бильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С
09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто»

Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Прогр
05.06.2025 Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock

альных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с сис
12.05.2025 Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19

ерждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечестве
08.04.2025 МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0

В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты медицинс
12.03.2025 «Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»

ется обязательная установка приложения Панель управления "Рутокен" Мобильные приложения Контура — один из первых кейсов внедрения новой схемы работы». Сергей Казаков, руководитель «Контур.Диадока»: «"Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" можно использовать не только на мобильных устройствах, но и стандартно — с помощью USB-порта на компьютерах и ноутбуках. Такое решение значительно упрощает работу руководит
30.01.2025 Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0»

ктив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программны
24.12.2024 Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»

«Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. «Парус-Флэш» – облач
20.12.2024 В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC

Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В п
13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Данная совместимость позволяет пользователям работать с электронной подписью как в мобильном, так и в десктопном режимах операционной с
30.09.2024 В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

й платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». «Форсайт. Мобильная платформа
22.08.2024 «Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010»

Компания «Актив» объявила о старте широких продаж USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120», нового семейства устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» для подпис
21.08.2024 Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0»

ы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite». «Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reade
08.08.2024 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша»

управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили пр
07.08.2024 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120»

Компания «Актив» объявила о получении сертификата ФСБ на ряд моделей ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0 3120». Новая аппаратная платформа в комбинации с обновленной операционной сис
26.06.2024 На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC

Компании РОСА и «Актив» объявляют о реализации поддержки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в смартфоне «Р-Фон», работающем на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Совместное решение предоставляет пользователям дополнительные возможности для безопасно
28.05.2024 Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволит ускорить подписание карт вызова в АСУ «Скорая помощь»

ым благодаря технологической интеграции АСУ «Скорая помощь» (группа компаний ICL) со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» (Компания «Актив»). Об этом CNews сообщили представители компания «Актив
29.01.2024 «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой се
15.01.2024 В мобильных ЭДО-сервисах МИГ24 доступно подписание при помощи дуальных устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFС»

Компании «Актив» и «НТСсофт» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» с сервисами подписания документов и управления машиночитаемыми доверенностям
30.11.2023 Подтверждена совместимость мобильного приложения Tessa Assistant и устройств «Рутокен»

Tessa, провели испытания и подтвердили корректную совместную работу устройств токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в мобильном приложении Tessa Assistant. Об этом CNews сообщили представи
30.11.2023 Системы электронного документооборота ЭОС совместимы с активными ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП» 3.0

В системах электронного документооборота, разработанных компаний ЭОС, обеспечена совместимость с USB-токенами и смарт-картами современной линейки активных* ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0, включая устройства с поддержкой NFC для бесконтактной электронной подписи на мобильных устройствах. Разработчиком и производителем данных средств электронной подписи выступает
25.10.2023 Сбербанк начал выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи от ФНС на флагманских токенах

Сбербанк предложил клиентам флагманские токены – «Рутокен ЭЦП» 3.0 – для клиентов, которые при получении квалифицированного сертификата электронной подписи от Удостоверяющего центра ФНС России откроют расчетный счет. Токен при этом выдается бе
05.09.2023 Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100

беспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0
17.05.2023 Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»

КДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона». В результате тестиров
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»

фической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready F
20.04.2023 «Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах

ния информационной безопасности, объявила о старте крупносерийного производства флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах — миниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и

04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC   

Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 

«Актив» завершили тестирование совместимости продукта для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» . ViPNet PKI Client — универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых клю
07.02.2023 Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора»

аторией «НПО «Эшелон» провели испытания на корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC» с российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представ
03.02.2023 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС»

нной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы через контактный и бесконтактный интерфейс. «Ред ОС» –
26.12.2022 В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен»

оддержку и проверили корректность работы устройств «Рутокен Lite», USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» в приложении «Честный знак.бизнес» версии 1.11.0

12.12.2022 Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220

ормационной безопасности, объявляет о завершении сертификации в ФСБ России и старте широких продаж «Рутокен ЭЦП» 3.0. 3220, самой скоростной модели новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1

емы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ

Публикаций - 207, упоминаний - 637

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 186
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Ред Софт - Red Soft 1236 10
Код Безопасности 812 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 6
Анкад - Ancud 50 6
9594 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Directum - Директум 1268 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Microsoft Corporation 25774 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 3
АйТи 1519 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 3
Эшелон НПО 150 3
АйТи Бастион - IT Bastion 154 3
Google LLC 12687 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 3
Apple Inc 13154 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Эвотор - Evotor 231 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Россети Ленэнерго 1699 2
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Альфа-Банк 1979 2
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Агророс Банк 6 1
ЦТБ - Центр технологий банкротства 2 1
Держава АКБ 44 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Уралпромбанк - Уральский промышленный банк 2 1
Дил-банк 3 1
Муниципальный КамчатПрофитБанк 1 1
Ермак НГАБ - Нижневартовский городской банк 2 1
Долинск КБ - Долинск Банк 5 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Go Invest - ГО Инвест 7 1
Numina - Нумина 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 1
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
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Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 170
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 137
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 131
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 76
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 71
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 63
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 62
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 52
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1424 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 48
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 40
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 34
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 30
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 23
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 22
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 18
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 18
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 41
Linux OS 11533 41
Google Android 15243 37
Microsoft Windows 16882 32
Apple iOS 8583 28
Актив - Рутокен S RF 29 24
Актив - Рутокен Плагин 19 17
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 17 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
КриптоПро CSP СКЗИ 255 10
Актив - Рутокен Guardant 70 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 10
Актив - Рутокен PINPad 13 9
Актив - Рутокен 2151 8 8
Актив - Рутокен OS 8 8
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 8
Apple iPad 4011 8
Apple macOS 2419 8
Актив - Рутокен KeyBox 11 7
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 5
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 5
Актив - Рутокен Web 7 5
Актив - Рутокен - Центр управления Рутокен 6 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 4
Актив - Рутокен VPN 5 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 4
Анфимов Павел 59 51
Горелов Дмитрий 61 37
Шаврова Ксения 25 24
Мещеряков Кирилл 23 15
Иванов Владимир 68 9
Смирнов Николай 39 7
Рустамов Рустам 548 5
Шпаков Андрей 0 4
Черников Константин 5 3
Тараканов Дмитрий 52 3
Журихин Павел 16 3
Трандин Сергей 128 3
Степин Андрей 5 3
Демин Никита 5 3
Кадомский Вячеслав 107 3
Тараканова Алена 7 3
Мылицын Роман 111 2
Смирнов Алексей 269 2
Соколов Дмитрий 71 2
Халяпин Сергей 96 2
Предыбайло Вячеслав 28 2
Патешман Виталий 42 2
Черкасов Дмитрий 43 2
Олейник Александр 10 2
Кожемяка Егор 15 2
Маслов Юрий 11 2
Карпицкий Олег 84 2
Сошников Сергей 7 2
Протопопова Татьяна 4 2
Дударев Дмитрий 2 2
Тернавская Анна 3 2
Покрышкин Дмитрий 26 2
Оганесян Ашот 152 2
Попов Сергей 166 1
Солодовников Денис 108 1
Васильев Владислав 59 1
Ляпунов Игорь 132 1
Сизоненко Григорий 45 1
Тикуркин Максим 38 1
Новожилов Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Казахстан - Республика 6047 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 40 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 1
Канада 5081 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 1
Германия - Федеративная Республика 13220 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 30
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 15
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 14
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 2
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Образование в России 2893 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
ЧРТ ГБПОУ - Челябинский радиотехнический техникум 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
ЭОС Осенний документооборот 35 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
РусКрипто 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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