Актив - Рутокен ЭЦП PKI

Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0 и Deckhouse Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты ко

В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен» ены». В текущей версии системы Staffcop поддерживается контроль всех линеек USB-токенов «Рутокен»: «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен Lite», а также снятой с производства «Рутокен S.» Функциональность

Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и о

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS щенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку компл

Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных настрое

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2 много комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный прог

Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка» USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрическ

В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» бильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С

Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто» Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Прогр

Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock альных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с сис

Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19 ерждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечестве

МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0 В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты медицинс

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен» ется обязательная установка приложения Панель управления "Рутокен" Мобильные приложения Контура — один из первых кейсов внедрения новой схемы работы». Сергей Казаков, руководитель «Контур.Диадока»: «"Рутокен ЭЦП 3.0 NFC" можно использовать не только на мобильных устройствах, но и стандартно — с помощью USB-порта на компьютерах и ноутбуках. Такое решение значительно упрощает работу руководит

Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0» ктив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программны

Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0» «Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. «Парус-Флэш» – облач

В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В п

Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux «Группа Астра» и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных СКЗИ, завершили испытания совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC с операционной системой Astra Linux. Данная совместимость позволяет пользователям работать с электронной подписью как в мобильном, так и в десктопном режимах операционной с

В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» й платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». «Форсайт. Мобильная платформа

«Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010» Компания «Актив» объявила о старте широких продаж USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120», нового семейства устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» для подпис

Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» ы приложения «Окуляр ГОСТ» для подписания PDF-документов с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Lite». «Окуляр ГОСТ» — это приложение, аналог Adobe Acrobat Reade

Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша» управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили пр

«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» Компания «Актив» объявила о получении сертификата ФСБ на ряд моделей ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0 3120». Новая аппаратная платформа в комбинации с обновленной операционной сис

На «Р-Фон» реализована поддержка смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC Компании РОСА и «Актив» объявляют о реализации поддержки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в смартфоне «Р-Фон», работающем на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Совместное решение предоставляет пользователям дополнительные возможности для безопасно

Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволит ускорить подписание карт вызова в АСУ «Скорая помощь» ым благодаря технологической интеграции АСУ «Скорая помощь» (группа компаний ICL) со смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» (Компания «Актив»). Об этом CNews сообщили представители компания «Актив

«Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой се

В мобильных ЭДО-сервисах МИГ24 доступно подписание при помощи дуальных устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFС» Компании «Актив» и «НТСсофт» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» с сервисами подписания документов и управления машиночитаемыми доверенностям

Подтверждена совместимость мобильного приложения Tessa Assistant и устройств «Рутокен» Tessa, провели испытания и подтвердили корректную совместную работу устройств токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в мобильном приложении Tessa Assistant. Об этом CNews сообщили представи

Системы электронного документооборота ЭОС совместимы с активными ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП» 3.0 В системах электронного документооборота, разработанных компаний ЭОС, обеспечена совместимость с USB-токенами и смарт-картами современной линейки активных* ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0, включая устройства с поддержкой NFC для бесконтактной электронной подписи на мобильных устройствах. Разработчиком и производителем данных средств электронной подписи выступает

Сбербанк начал выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи от ФНС на флагманских токенах Сбербанк предложил клиентам флагманские токены – «Рутокен ЭЦП» 3.0 – для клиентов, которые при получении квалифицированного сертификата электронной подписи от Удостоверяющего центра ФНС России откроют расчетный счет. Токен при этом выдается бе

Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 беспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0

Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион» КДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона». В результате тестиров

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» фической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready F

«Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах ния информационной безопасности, объявила о старте крупносерийного производства флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах — миниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и

Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 «Актив» завершили тестирование совместимости продукта для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» . ViPNet PKI Client — универсальный клиент для работы в инфраструктуре открытых клю

Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора» аторией «НПО «Эшелон» провели испытания на корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC» с российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представ

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС» нной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы через контактный и бесконтактный интерфейс. «Ред ОС» –

В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен» оддержку и проверили корректность работы устройств «Рутокен Lite», USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» в приложении «Честный знак.бизнес» версии 1.11.0

Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 ормационной безопасности, объявляет о завершении сертификации в ФСБ России и старте широких продаж «Рутокен ЭЦП» 3.0. 3220, самой скоростной модели новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП