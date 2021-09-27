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Актив
Рутокен ЭЦП PKI


27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 2
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 1
12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» 4
09.07.2021 «Актив» выпустил новую линейку Рутокен ЭЦП 3.0 для мобильных устройств на базе ОС «Аврора» 1
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 3
27.05.2021 Компания «Актив» предоставила в открытый доступ решение для удаленной работы «Рутокен VPN» 1
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства 2
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 4
31.03.2021 «Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 2
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам 3
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
13.10.2020 Подтверждена совместимость ОС «Циркон» и аппаратных решений «Рутокен» для аутентификации и электронной подписи 3
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 8
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 2
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 6
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0» 4
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации 1
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 6
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 7
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе 2
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС 2
24.03.2020 «Актив» предложил решение для безопасной удаленной работы сотрудников 2
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» 5
28.01.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux 5
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений 2
22.08.2019 Клиентам «Тинькофф бизнеса» стали доступны продукты «Рутокен» 1
19.07.2019 «Актив» и «Открытая мобильная платформа» разработали мобильное приложение для электронной подписи документов в ОС «Аврора» 2
11.07.2019 Подтверждена совместимость продукции «Рутокен» с ОС Astra Linux 7
15.02.2019 «Актив» представила новый «Рутокен» для устройств с разъемом USB Type-C 5
27.11.2018 Продукты «Рутокен ЭЦП» подтвердили совместимость с системами SAP 1
23.11.2018 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» сертифицированы ФСТЭК России 5
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 1
23.10.2018 «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA 6
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» 4
10.08.2018 Банк «Агророс» внедрил «Рутокен ЭЦП 2.0» 2
11.07.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP 2
29.06.2018 Продукты «Рутокен» интегрированы с DeviceLock DLP 3

Публикаций - 86, упоминаний - 252

Актив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 53
Код Безопасности 365 4
Конфидент 56 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Эвотор - Evotor 105 2
Ланит ГК 1157 2
3748 2
Microsoft Corporation 11095 2
SAP SE 3215 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
VMware 1829 1
Atlassian 33 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Tionix - Тионикс 48 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Астерос - Asteros 531 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
РДТЕХ 159 1
Унитех 10 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НППКТ 1 1
Инфосистемы Джет 675 1
Check Point Software Technologies 447 1
Микрон - Micron 365 1
Cisco Systems 2040 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Citrix Systems 571 1
Крок 1220 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Базальт СПО 206 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1125 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Агророс Банк 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 21
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 18
Flash 475 11
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 7
USB Type-C - USB-C 901 7
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
NAND flash memory - Флеш-память 203 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
OpenStack 347 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Microsoft Windows 10 6645 14
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 9
Linux OS 4260 8
Актив - Рутокен S 20 8
Актив - Рутокен Lite 18 7
Актив - Рутокен 2151 7 6
Актив - Рутокен PINPad 12 4
Актив - Рутокен ЭЦП NFC 6 4
Актив - Рутокен ЭЦП SC 4 4
Актив - Рутокен KeyBox 8 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 3
Актив - Рутокен Плагин 10 3
Microsoft Windows 853 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Infotecs - ViPNet CSP 24 2
DeviceLock DLP 42 2
Актив - Рутокен Диск 2 2
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 2
Apple macOS X 901 2
Apple macOS 926 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Актив - Рутокен SCR 6 1
Актив - Рутокен Guardant 15 1
OpenSSH - Open Secure Shell 16 1
Тинькофф Бизнес 25 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 1
Infotecs - ViPNet PKI Client 5 1
Актив - Рутокен VPN 4 1
SAP NetWeaver ABAP 4 1
S-Terra Клиент А 6 1
Актив - Рутокен OS 1 1
Свемел МВП - Циркон 36 СТ ПКТД - Комплекс терминального доступа 5 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Горелов Дмитрий 51 10
Анфимов Павел 16 5
Иванов Владимир 43 5
Мещеряков Кирилл 22 4
Оганесян Ашот 58 2
Тараканов Дмитрий 3 2
Предыбайло Вячеслав 11 2
Кожемяка Егор 12 2
Дворянский Александр 5 1
Гришанова Ирина 25 1
Журихин Павел 16 1
Смирнов Николай 13 1
Данилова Наталья 2 1
Говоров Сергей 2 1
Еремеев Сергей 17 1
Кутузов Максим 5 1
Черников Константин 5 1
Белянкин Константин 1 1
Бондарев Алексей 1 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Колыбельников Александр 3 1
Тикуркин Максим 32 1
Сизоненко Григорий 26 1
Васильев Владислав 39 1
Соколов Дмитрий 45 1
Смирнов Алексей 142 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Россия - Смоленск 235 1
Казахстан - Республика 2632 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Образование в России 337 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральное законодательство 254 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
CNews Analytics 1990 2
ГБПОУ Челябинский радиотехнический техникум 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763523, в очереди разбора - 667210.
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