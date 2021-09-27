Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Актив
Рутокен ЭЦП PKI
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 252
Актив упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горелов Дмитрий 51 10
|Анфимов Павел 16 5
|Иванов Владимир 43 5
|Мещеряков Кирилл 22 4
|Оганесян Ашот 58 2
|Тараканов Дмитрий 3 2
|Предыбайло Вячеслав 11 2
|Кожемяка Егор 12 2
|Дворянский Александр 5 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Журихин Павел 16 1
|Смирнов Николай 13 1
|Данилова Наталья 2 1
|Говоров Сергей 2 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Кутузов Максим 5 1
|Черников Константин 5 1
|Белянкин Константин 1 1
|Бондарев Алексей 1 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Васильев Владислав 39 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Рустамов Рустам 169 1
|CNews Analytics 1990 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763523, в очереди разбора - 667210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763523, в очереди разбора - 667210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru