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Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона».

В результате тестирования была подтверждена совместимость продуктов и работоспособность комплексного отечественного решения компаний «Актив» и «Айти бастион» для защиты ИТ-инфраструктуры с учетом различных сценариев.  В список проверенных устройств входит вся линейка «Рутокен ЭЦП» 3.0. Все устройства сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России. 

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» взаимодействуют с СКДПУ НТ для обеспечения надежной двухфакторной аутентификации. Такая интеграция решений актуальна для информационных систем с высокими требованиями к ИБ в финансовом, нефтегазовом, производственном и государственном секторах. С помощью комплексного решения пользователь может подтвердить правомерность выполнения критически важных операций, находясь даже вне физического доступа к своей рабочей станции.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен», «Актив»: «Игнорирование рисков, связанных с выполнением злоумышленниками критически важных действий от лица привилегированных пользователей, может привести к утечке данных, финансовым потерям и ущербу репутации всей компании. Использование комплексного решения для двухфакторной аутентификации поможет нивелировать эти риски. К тому же, интеграция СКДПУ НТ с устройствами «Рутокен» упрощает процесс наращивания надежности системы защиты ИТ-инфраструктуры, в которую входят отечественные решения».

Дмитрий Михеев, технический директор «Айти бастион»: «Интеграция решений, сертифицированных ФСТЭК России, – это всегда упрощение жизни наших заказчиков, работающих с критической информационной инфраструктурой. В данном случае технологическая совместимость СКДПУ НТ с токенами и смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 станет связкой решений, востребованной там, где необходимо дополнительное подтверждение прав пользователя».

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