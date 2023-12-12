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Smart CardReader Считыватель смарт-карт Digital signatures on a Smartcard Цифровые подписи на смарткарте

Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте


12.12.2023 Новый программный продукт компании «Актив» позволяет работать с бесконтактными смарт-картами на планшетах iPad

ac и MacBook с процессором Apple Silicon. Об этом CNews сообщили представители «Актив». Пользователи устройств могут подписывать электронные документы на iPad или компьютерах iMac и MacBook с помощью смарт-карты или токена «Рутокен ЭЦП 3.0», используя в качестве NFC-считывателя любой iPhone. Для подписания документов на мобильных устройствах подходят токены и смарт-карты линейки «Рут
13.11.2023 Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk

азала: «Компания «Актив» и ГК «Тонк» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничают для создания эффективных и надежных систем защиты информации в ИТ-инфраструктурах наших заказчиков. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» легко интегрируются в тонкие клиенты на любой ОС, в том числе в Tonk TOS. Мы рады представить пользователям комплексное решение для удаленного доступа с устройствами «Руто
05.09.2023 Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100

ешений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0. Смарт-карты предназначены для электронной подписи, надежной двухфакторной аутентификации пользователей и качественной поддержки безопасности систем защищенного электронного документооборота. Та
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»

кен ЭЦП 2.0 2100»; «Рутокен Lite»; «Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC»; «Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 2100». Вошедшие в перечень устройств с подтвержденной с ОС «Атлант» совместимостью USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» являются активными ключевыми носителями и способны выполнять криптографические операции на самом устройстве без возможности выдачи наружу закрытой ключевой
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 

т популярные операционные системы Windows, Linux, мобильные ОС Android и iOS. Активные USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают защищенное хранение ключей электронной под
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

Проверка установила работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Токены и смарт-карты от компании «Аладдин Р.Д.» делают доступной реализацию строгой двухфакторной ауте
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале

решить важную государственную социальную задачу — обеспечение идентификации учета поголовья оленей в условиях Крайнего Севера. Программное обеспечение от Группы "Силтэк" легко устанавливается на эти считыватели, что упрощает работу пользователя, а сами терминалы прекрасно считывают наши RFID ушные бирки. В связи с выходом закона об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, в к
22.08.2022 Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин»

течественные «Байкал-М»). Комплексное решение «Рутокен плагин» поддерживает работу с USB-токенами и смарт-картами линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0». Оно используется для электронной

18.08.2022 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0»

ий, проведенных фирмой «Анкад» и будет действовать до 11 августа 2025 г. Выход на рынок продуктов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» состоялся летом 2021 г. В состав линейки входят кроссплатформенные токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом на базе технологий NFC. Устройства и программное обеспечение, входящие в СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» предназначены для электронной подписи и повышения безопасности
25.01.2022 Безопасны ли считыватели банковских карт для смартфонов?

Рассчитываться смартфоном очень удобно — вместо того, чтобы доставать карту и вводить PIN-код, вы просто прикладываете мобильное устройство к платежному терминалу. Но насколько считыватели карт безопасны для мобильных устройств?  Оплата смартфоном возможно благодаря использованию NFC (Near field communication или «связь в близком поле») — технология позволяет располож
24.01.2022 ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

ния EOSmobile для СЭД/ECM-системы «ДЕЛО» и устройств «Рутокен» интеллектуальные ключевые носители и смарт-карты «Рутокен» внесены в список рекомендуемых устройств для работы с EOSmobile (Androi
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему

Оценка RFID по баллам Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную министерством балльную систему, по которой электронн
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов

Бойкот смарт-паспортам Подавляющее большинство россиян не собираются отказываться от бумажного паспорта в пользу смарт-карты, сообщили CNews представители SuperJob. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя опрос среди совершеннолетних граждан России. Согласно результатам этого опроса, лишь трое

12.07.2021 ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен»

тификацию пользователей для доступа к веб-сервисам и построение защищенных TLS-соединений. Токены и смарт-карты «Рутокен» компании «Актив» позволяют пользователям приложений и сервисов быстро,

05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств

флагманской линейки продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0». В состав линейки вошли кроссплатформенные токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом для двухфакторной аутентификации и электронной подписи на

21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»

дтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, а также USB-токены Jacarta PKI/Flash и Jacarta LT. «Ред ОС» – российская операционная система общег
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

es в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя RFID-метки, RFID-считыватели и платформенное программное обеспечение разработки Orange Business Services. Система предназначена для отслеживания перемещений различных физических объектов (активов) на площадках

23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

micro); «Рутокен Lite»/«Рутокен Lite micro»; «Рутокен ЭЦП 2.0» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash»; «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (USB, micro, type-C); Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 2.0». По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости. Использование «Континент-АП» 4 совместно с продуктами «Рутокен» существенно повыша
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт

Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том чи
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0»

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Срок действия сертификата — до 24 августа 2021 г. Смарт-карты поддерживают новые российские алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 с дл
03.04.2017 Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa

поколения. Согласно подписанным сертификатам совместимости, по сценарию аутентификации платформа Tessa совместима со следующими моделями электронных ключей и смарт-карт линейки JaCarta: USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta PKI/BIO и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. В качестве дополнительного ПО при тестировании использовался ПК «Един
06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma

бственного контента: корпоративного видео, аудио сообщений, обоев и т.д.Розничная цена на терминалы-считыватели MorphoAccess Sigma для биометрической идентификации по отпечаткам пальцев составл
22.12.2016 Подтверждена корректность работы Directum5.3 с USB-токенами и смарт-картами JaCarta

тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы электронного документооборота Directum версии 5.3 с USB-токенами и смарт-картами линейки JaCarta, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.». Так, система совместима со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токенами

08.12.2016 USB-токены и смарт-карты JaCarta протестированы на совместимость с ПО DiState

ектность работы программных решений «DiState: Корпоративная сеть ВКС v.3.0», «DiState: Оператор ЭДО v.3.0» и «DiState: Организатор ЭДО v.3.0» с электронными ключами линейки JaCarta, в числе которых — смарт-карты и USB-токены JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/BIO, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/BIO/Flash, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ/
18.11.2016 Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен»

мить средства и упростить управление всей ИТ-инфраструктурой. Электронные идентификаторы — токены и смарт-карты “Рутокен” — обеспечивают двухфакторную аутентификацию, позволяют использовать ква
27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken

вых испытаний на совместимость своих продуктов. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы средства доверенной загрузки Dallas Lock со смарт-картами и USB-ключами eToken PRO (Java). Работоспособность СДЗ Dallas Lock с электронными USB-ключом eToken не зависит от используемой операционной системы. СДЗ Dallas Lock — это программ
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива»

ний в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи, завершили тестовые испытания на совместимость продуктов ViPNet CSP 4.2, ViPNet Coordinator HW 4.2 и ViPNet Client 4 с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Сертификаты совместимости подтверждают, что решения линейки «Рутокен» и ряд продуктов «Инфотекс» могут использоваться для создания

03.08.2016 Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС"

е компаниями, подтверждают, что в целях двухфакторной аутентификации пользователей, безопасного хранения ключей и ключевых контейнеров комплексов VIPNet CSP 4.2 и VIPNet Client 4 могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta PKI, JaCarta PKI/BIO, JaCarta ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta LT. Как рассказали CNews в компаниях, корректность работы
12.07.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Атлас-2»

азов, получать информацию о выданных сертификатах электронной подписи и др. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы системы «Личный кабинет “Мой Атлас”» со смарт-картами и USB-токенами JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также смарт-картами и USB-токенами eToken ГОСТ. Подтверждена корре
24.05.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт»

ken. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Так, сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы ПО Blitz Identity Provider со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также eToken PASS. Blitz Identity Provide
26.04.2016 «Ангстрем» выпустил карты доступа на режимные объекты на собственных чипах

оммуникациям «Ангстрем». Решение для режимных объектов В «Ангстреме» полагают, что в первую очередь смарт-карты найдут применение на режимных объектах, где требуется повышенный контроль безопас
16.12.2015 Indeed ID разработала новую технологию сетевой виртуальной смарт-карты для защиты данных

Компания Indeed ID разработала технологию сетевой виртуальной смарт-карты, которая полностью эмулирует поведение аппаратных ключевых носителей и позволяет

02.11.2015 Смарт-карты и USB-токены «Аладдин Р.Д.» совместимы с «КриптоАРМ» 5.3 от компании «Цифровые технологии»

еек JaCarta и eToken. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы универсальной программы для шифрования и электронной подписи файлов «КриптоАРМ» версии 5.3 со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ, JaCarta ГОСТ/Flash и со смарт-картами и USB-токенами «eToken ГОСТ», eToken PRO/(Java), eToken NG-FLASH (Java).

29.10.2015 Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке

Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эм
13.08.2015 HID Global выпустила комплексное решение для контроля доступа по смартфонам

дят специальный интернет-сервис, приложения для смартфонов и мобильные идентификаторы (ID), а также считыватели iClass SE и multiClass SE, поддерживающие технологии Bluetooth Smart и NFC. Как о
05.02.2015 Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3

олю) и дальнейшего использования электронных ключей в сессии VMware, а также проброса ГОСТ-ключей в терминальную сессию (Citrix, VMware) с тонкими клиентами на базе OC Linux Mint могут использоваться смарт-карты и электронные ключи JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, рассказали в компании.
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP»

» версии 2.0. Согласно документам, с криптопровайдером «КриптоПро JCP» версии 2.0 могут применяться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, eToken PRO (Java) и eToken ГОСТ, а также

25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты

гранпаспортов и виз, считают в TechNavio. Электронные загранпаспорта и визы используются для установления личности человека, пересекающего границу. Как правило, информация о личности хранится на чипе смарт-карты и включает в себя уникальный идентификационный номер и цифровую подпись. Данные, хранящиеся на чипе, защищаются ключом PKI, при помощи которого производится аутентификация, что силь
09.12.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с BoardMaps 2.0

rdMaps 2.0. Согласно документу, с версией ПП BoardMaps 2.0 для PC/Mac-клиентов могут использоваться смарт-карты JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta

04.09.2014 Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере

расходы на их выплату. Так, в Южной Африке переход с наличных социальных выплат на безналичные позволил снизить расходы правительства на распределение пенсий почти на две трети. В других государствах смарт-карты позволили снизить коррупцию при распределении соцвыплат. Так, в Индии, когда соцвыплаты начали перечисляться на смарт-карты, а не выдаваться на руки соцработниками, число слу

Публикаций - 888, упоминаний - 1092

Smart CardReader и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 417 95
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 79
Microsoft Corporation 24596 76
HID Global 117 35
Intel Corporation 12177 34
Элемент ГК - Микрон - Micron 1460 29
8192 25
КриптоПРО - Крипто-ПРО 399 23
Apple Inc 12060 22
Oracle Corporation 6680 21
Ростелеком 9660 21
АРМО ГК - АРМО-Системы 286 21
Aladdin Software Security R.D. 116 21
Thales - Gemalto 182 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12469 17
IBM - International Business Machines Corp 9435 17
Fujitsu 2040 17
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 445 17
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 16
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1859 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1288 14
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 14
HP Inc. 5683 13
Thales - Gemalto - SafeNet 137 13
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 13
Sony 6541 12
Samsung Electronics 10236 12
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 12
АйТи 1364 12
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 12
МегаФон 8761 11
Cisco Systems 5111 11
Код Безопасности 610 11
Thales - GemPlus Software  45 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 11
SafeTech - СэйфТек 86 11
HP Compaq Computer Corp 1916 11
Yandex - Яндекс 7294 10
Цифра ГК 2420 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7267 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1878 28
Visa International 1948 24
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 22
Лента - Сеть розничной торговли 2076 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2795 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Альфа-Банк 1766 8
Почта России ПАО 2107 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 477 7
РЖД - Российские железные дороги 1900 6
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
American Express - Amex 327 5
Ак Барс Банк 272 5
НСПК - Национальная система платежных карт 810 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 5
Газпром ПАО 1341 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1020 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 911 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Почта Банк 466 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2721 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 3
eBay Inc 1619 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 3
Геометрия НПО 140 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
X5 Group - Перекрёсток 543 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3120 76
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4048 76
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11556 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5877 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2766 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5420 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3270 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2880 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4719 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4933 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 373 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 581 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1664 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1770 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2488 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2982 11
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 974 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1374 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2709 7
Федеральное казначейство России 1768 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1505 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4488 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 198 5
Судебная власть - Judicial power 2303 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1992 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 822 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 903 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 344 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1036 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 656 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 4
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 45 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1889 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 341 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1081 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2723 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6268 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 95 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1431 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 3
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 3
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1018 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 208 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 241 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 127 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
OWASP - Open Web Application Security Project 95 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 306 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 204 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Linux Foundation 185 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10910 395
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65615 245
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50108 227
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3810 202
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 903 191
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27186 180
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25255 178
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24045 154
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9968 146
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4196 142
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2945 137
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29536 131
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12480 105
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7849 103
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1096 102
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16108 101
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13913 99
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2454 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30565 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19096 96
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1232 91
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 86
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1268 84
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11593 81
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12163 81
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12485 77
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24044 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14357 74
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2343 73
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13774 67
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20741 66
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 361 64
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3409 64
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11084 61
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5880 61
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27800 57
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7281 55
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12469 54
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3728 54
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7495 51
Microsoft Windows 15625 135
Linux OS 9908 86
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 86
Google Android 13972 69
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 59
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 58
Apple iOS 7790 57
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 51
Oracle Java - язык программирования 3071 42
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 41
Aladdin JaCarta PKI 87 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5142 37
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 37
Microsoft Windows 2000 8661 32
Microsoft Windows 7 1976 25
Apple iPad 3854 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1318 23
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 22
Microsoft Windows XP 2399 21
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1414 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7070 21
Aladdin eToken NG-FLASH 33 21
КриптоПро CSP СКЗИ 211 20
Aladdin eToken ГОСТ 41 20
Apple macOS 2049 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1516 18
Aladdin eToken NG-OTP 32 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4397 17
Microsoft Windows 10 1753 16
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2267 16
Aladdin Secret Disk 85 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 15
HID Global iCLASS SE - iClass Seos 21 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 905 14
Apple - App Store 2885 13
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4962 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2734 13
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 13
Анфимов Павел 48 23
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 909 10
Горелов Дмитрий 60 9
Груздев Сергей 46 9
Попов Алексей 335 9
Шадаев Максут 1000 8
Калемберг Денис 30 8
Челышев Сергей 11 7
Крячков Антон 20 7
Смирнов Николай 29 6
Мещеряков Кирилл 23 6
Арлазаров Владимир 226 5
Чернышенко Дмитрий 565 5
Мишустин Михаил 668 5
Путин Владимир 3158 5
Рустамов Рустам 411 5
Момчилович Ирина 28 5
Орловский Виктор 378 4
Чубайс Анатолий 212 4
Патешман Виталий 42 4
Красников Геннадий 71 4
Овчинский Владислав 228 4
Асланян Сергей 103 3
Лукацкий Алексей 118 3
Трандин Сергей 88 3
Евтушенков Владимир 207 3
Иванов Владимир 61 3
Касперская Наталья 291 3
Черников Константин 5 3
Курепкин Игорь 16 3
Конусов Андрей 86 3
Гонебный Игорь 8 3
Демин Никита 4 3
Макаров Владимир 73 3
Легезо Денис 40 3
Ксенин Алекс 311 2
Филимонов Сергей 46 2
Разумов Илья 13 2
Акимов Максим 186 2
Кузнецов Сергей 154 2
Россия - РФ - Российская федерация 143658 456
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43041 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52026 91
Европа 21751 57
Германия - Федеративная Республика 12665 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17315 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13308 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14177 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14099 32
Япония 13271 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16969 26
Франция - Французская Республика 7837 25
Азия - Азиатский регион 5520 24
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 834 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7392 18
Индия - Bharat 5422 13
Южная Корея - Республика 6628 12
Беларусь - Белоруссия 5625 12
Земля - планета Солнечной системы 10362 12
Китай - Тайвань 3977 11
Казахстан - Республика 5510 10
Украина 7595 10
Африка - Африканский регион 3473 10
Нидерланды 3511 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5173 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2403 9
Россия - СФО - Новосибирск 4280 8
Сингапур - Республика 1847 8
Америка - Американский регион 2131 8
Канада 4874 8
Великобритания - Лондон 2385 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3929 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3520 7
США - Нью-Йорк 3095 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1220 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1750 7
США - Калифорния 4622 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 7
Финляндия - Финляндская Республика 3596 6
Ближний Восток 2938 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50829 225
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47861 182
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18370 103
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23963 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28911 65
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6015 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9748 53
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 936 50
Паспорт - Паспортные данные 2497 47
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7571 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8596 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13411 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6087 32
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14222 31
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5067 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8285 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9896 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16262 29
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 878 29
Кредитование - Сrediting - Заём 6688 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6920 28
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2565 26
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4127 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5808 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8010 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7814 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5958 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3551 23
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 384 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10908 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6904 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2392 20
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4978 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5739 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10931 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5725 18
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1025 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2294 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5950 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4934 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11235 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5906 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 488 6
e4 Engineering 107 5
Computer Weekly 374 4
The Register - The Register Hardware 1542 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1841 3
Ведомости 984 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 3
Silicon.com 364 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 518 2
NYT - The New York Times 1032 2
ZDnet 659 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
Phys.org 972 2
Silicon 483 2
Newsbytes News Network 379 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Algoritm Group 2 2
Forbes - Форбс 813 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 991 1
Известия ИД 621 1
Ars Technica 418 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 107 1
The Washington Post 332 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2703 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 414 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 647 1
CNews - ZOOM.CNews 1846 1
Inquirer 463 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Госрасходы - портал 69 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Мобильные системы 115 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
heise online - heise security 122 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8103 21
IDC - International Data Corporation 4907 11
Gartner - Гартнер 3553 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3180 10
Juniper Research 522 5
Technavio 27 4
Frost & Sullivan 203 4
Research and Markets 24 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 329 2
Forrester Research 821 2
ABI Research 234 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Cinebench 28 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Tenders 18 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Gartner Magic Quadrant Identity Governance and Administration - Gartner Identity & Access Management 3 1
Mobile Research Group 79 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 317 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Медиалогия 30 1
Fortune Global 500 286 1
Amarach Consulting 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 10
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 835 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 245 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 98 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 591 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 2
РАН - Российская академия наук 1866 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 595 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 332 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Башнефтехим НОУ ПО УУК 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1030 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 525 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 534 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
Chemnitz University of Technology - Technische Universität Chemnitz - Хемницкий технический университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2414 6
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2003 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
CeBIT 612 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1112 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 709 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MIPS Securika 8 2
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Docflow 147 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
Embedded World 5 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
Fujitsu World Tour 2 1
LinuxWorld 52 1
MacWorld Expo 35 1
Infosecurity - выставка 63 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
День молодёжи - 27 июня 893 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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