Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте

Новый программный продукт компании «Актив» позволяет работать с бесконтактными смарт-картами на планшетах iPad ac и MacBook с процессором Apple Silicon. Об этом CNews сообщили представители «Актив». Пользователи устройств могут подписывать электронные документы на iPad или компьютерах iMac и MacBook с помощью смарт-карты или токена «Рутокен ЭЦП 3.0», используя в качестве NFC-считывателя любой iPhone. Для подписания документов на мобильных устройствах подходят токены и смарт-карты линейки «Рут

Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk азала: «Компания «Актив» и ГК «Тонк» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничают для создания эффективных и надежных систем защиты информации в ИТ-инфраструктурах наших заказчиков. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» легко интегрируются в тонкие клиенты на любой ОС, в том числе в Tonk TOS. Мы рады представить пользователям комплексное решение для удаленного доступа с устройствами «Руто

Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 ешений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0. Смарт-карты предназначены для электронной подписи, надежной двухфакторной аутентификации пользователей и качественной поддержки безопасности систем защищенного электронного документооборота. Та

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант» кен ЭЦП 2.0 2100»; «Рутокен Lite»; «Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC»; «Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 2100». Вошедшие в перечень устройств с подтвержденной с ОС «Атлант» совместимостью USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» являются активными ключевыми носителями и способны выполнять криптографические операции на самом устройстве без возможности выдачи наружу закрытой ключевой

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 т популярные операционные системы Windows, Linux, мобильные ОС Android и iOS. Активные USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают защищенное хранение ключей электронной под

Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» Проверка установила работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Токены и смарт-карты от компании «Аладдин Р.Д.» делают доступной реализацию строгой двухфакторной ауте

RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале решить важную государственную социальную задачу — обеспечение идентификации учета поголовья оленей в условиях Крайнего Севера. Программное обеспечение от Группы "Силтэк" легко устанавливается на эти считыватели, что упрощает работу пользователя, а сами терминалы прекрасно считывают наши RFID ушные бирки. В связи с выходом закона об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, в к

Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин» течественные «Байкал-М»). Комплексное решение «Рутокен плагин» поддерживает работу с USB-токенами и смарт-картами линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0». Оно используется для электронной

«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» ий, проведенных фирмой «Анкад» и будет действовать до 11 августа 2025 г. Выход на рынок продуктов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» состоялся летом 2021 г. В состав линейки входят кроссплатформенные токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом на базе технологий NFC. Устройства и программное обеспечение, входящие в СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» предназначены для электронной подписи и повышения безопасности

Безопасны ли считыватели банковских карт для смартфонов? Рассчитываться смартфоном очень удобно — вместо того, чтобы доставать карту и вводить PIN-код, вы просто прикладываете мобильное устройство к платежному терминалу. Но насколько считыватели карт безопасны для мобильных устройств? Оплата смартфоном возможно благодаря использованию NFC (Near field communication или «связь в близком поле») — технология позволяет располож

ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ния EOSmobile для СЭД/ECM-системы «ДЕЛО» и устройств «Рутокен» интеллектуальные ключевые носители и смарт-карты «Рутокен» внесены в список рекомендуемых устройств для работы с EOSmobile (Androi

Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему Оценка RFID по баллам Минпромторг предложил внести смарт-карты и RFID-сканы в разработанную министерством балльную систему, по которой электронн

Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов Бойкот смарт-паспортам Подавляющее большинство россиян не собираются отказываться от бумажного паспорта в пользу смарт-карты, сообщили CNews представители SuperJob. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя опрос среди совершеннолетних граждан России. Согласно результатам этого опроса, лишь трое

ViPNet PKI Client Android 1.4 совместим со смарт-картами и токенами «Рутокен» тификацию пользователей для доступа к веб-сервисам и построение защищенных TLS-соединений. Токены и смарт-карты «Рутокен» компании «Актив» позволяют пользователям приложений и сервисов быстро,

«Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств флагманской линейки продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0». В состав линейки вошли кроссплатформенные токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом для двухфакторной аутентификации и электронной подписи на

USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» дтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, а также USB-токены Jacarta PKI/Flash и Jacarta LT. «Ред ОС» – российская операционная система общег

Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID es в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя RFID-метки, RFID-считыватели и платформенное программное обеспечение разработки Orange Business Services. Система предназначена для отслеживания перемещений различных физических объектов (активов) на площадках

Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» micro); «Рутокен Lite»/«Рутокен Lite micro»; «Рутокен ЭЦП 2.0» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash»; «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (USB, micro, type-C); Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 2.0». По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости. Использование «Континент-АП» 4 совместно с продуктами «Рутокен» существенно повыша

Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт Smart Engines представила обновленную технологию распознавания банковских карт Smart CardReader. Теперь банки, платежные системы и другие пользователи решения могут в своих мобильных приложениях и интернет-сервисах распознавать данные любых типов банковских карт, в том чи

ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Срок действия сертификата — до 24 августа 2021 г. Смарт-карты поддерживают новые российские алгоритмы ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012 с дл

Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa поколения. Согласно подписанным сертификатам совместимости, по сценарию аутентификации платформа Tessa совместима со следующими моделями электронных ключей и смарт-карт линейки JaCarta: USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI, JaCarta PKI/BIO и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. В качестве дополнительного ПО при тестировании использовался ПК «Един

Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma бственного контента: корпоративного видео, аудио сообщений, обоев и т.д.Розничная цена на терминалы-считыватели MorphoAccess Sigma для биометрической идентификации по отпечаткам пальцев составл

Подтверждена корректность работы Directum5.3 с USB-токенами и смарт-картами JaCarta тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы электронного документооборота Directum версии 5.3 с USB-токенами и смарт-картами линейки JaCarta, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.». Так, система совместима со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токенами

USB-токены и смарт-карты JaCarta протестированы на совместимость с ПО DiState ектность работы программных решений «DiState: Корпоративная сеть ВКС v.3.0», «DiState: Оператор ЭДО v.3.0» и «DiState: Организатор ЭДО v.3.0» с электронными ключами линейки JaCarta, в числе которых — смарт-карты и USB-токены JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/BIO, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/BIO/Flash, JaCarta PKI/BIO/ГОСТ/

Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» мить средства и упростить управление всей ИТ-инфраструктурой. Электронные идентификаторы — токены и смарт-карты “Рутокен” — обеспечивают двухфакторную аутентификацию, позволяют использовать ква

Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken вых испытаний на совместимость своих продуктов. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы средства доверенной загрузки Dallas Lock со смарт-картами и USB-ключами eToken PRO (Java). Работоспособность СДЗ Dallas Lock с электронными USB-ключом eToken не зависит от используемой операционной системы. СДЗ Dallas Lock — это программ

Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива» ний в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи, завершили тестовые испытания на совместимость продуктов ViPNet CSP 4.2, ViPNet Coordinator HW 4.2 и ViPNet Client 4 с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Сертификаты совместимости подтверждают, что решения линейки «Рутокен» и ряд продуктов «Инфотекс» могут использоваться для создания

Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС" е компаниями, подтверждают, что в целях двухфакторной аутентификации пользователей, безопасного хранения ключей и ключевых контейнеров комплексов VIPNet CSP 4.2 и VIPNet Client 4 могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta PKI, JaCarta PKI/BIO, JaCarta ГОСТ, а также USB-токены JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta LT. Как рассказали CNews в компаниях, корректность работы

Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Атлас-2» азов, получать информацию о выданных сертификатах электронной подписи и др. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы системы «Личный кабинет “Мой Атлас”» со смарт-картами и USB-токенами JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также смарт-картами и USB-токенами eToken ГОСТ. Подтверждена корре

Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт» ken. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Так, сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы ПО Blitz Identity Provider со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также eToken PASS. Blitz Identity Provide

«Ангстрем» выпустил карты доступа на режимные объекты на собственных чипах оммуникациям «Ангстрем». Решение для режимных объектов В «Ангстреме» полагают, что в первую очередь смарт-карты найдут применение на режимных объектах, где требуется повышенный контроль безопас

Indeed ID разработала новую технологию сетевой виртуальной смарт-карты для защиты данных Компания Indeed ID разработала технологию сетевой виртуальной смарт-карты, которая полностью эмулирует поведение аппаратных ключевых носителей и позволяет

Смарт-карты и USB-токены «Аладдин Р.Д.» совместимы с «КриптоАРМ» 5.3 от компании «Цифровые технологии» еек JaCarta и eToken. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы универсальной программы для шифрования и электронной подписи файлов «КриптоАРМ» версии 5.3 со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ, JaCarta ГОСТ/Flash и со смарт-картами и USB-токенами «eToken ГОСТ», eToken PRO/(Java), eToken NG-FLASH (Java).

Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эм

HID Global выпустила комплексное решение для контроля доступа по смартфонам дят специальный интернет-сервис, приложения для смартфонов и мобильные идентификаторы (ID), а также считыватели iClass SE и multiClass SE, поддерживающие технологии Bluetooth Smart и NFC. Как о

Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3 олю) и дальнейшего использования электронных ключей в сессии VMware, а также проброса ГОСТ-ключей в терминальную сессию (Citrix, VMware) с тонкими клиентами на базе OC Linux Mint могут использоваться смарт-карты и электронные ключи JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, рассказали в компании.

USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» » версии 2.0. Согласно документам, с криптопровайдером «КриптоПро JCP» версии 2.0 могут применяться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, eToken PRO (Java) и eToken ГОСТ, а также

Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты гранпаспортов и виз, считают в TechNavio. Электронные загранпаспорта и визы используются для установления личности человека, пересекающего границу. Как правило, информация о личности хранится на чипе смарт-карты и включает в себя уникальный идентификационный номер и цифровую подпись. Данные, хранящиеся на чипе, защищаются ключом PKI, при помощи которого производится аутентификация, что силь

Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с BoardMaps 2.0 rdMaps 2.0. Согласно документу, с версией ПП BoardMaps 2.0 для PC/Mac-клиентов могут использоваться смарт-карты JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI/ГОСТ, а также USB-токены JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta