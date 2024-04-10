UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах

Компания SAUK расширяет сферы применения российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчивается опытная эксплуатация устройств на нескольких объектах. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Новые опции позволяют применять российские UHF RFID-считыватели SAUK на любых предприятиях, производствах и складах. В то время как Modbus RTU использует для передачи данных на физическом уровне интерфейсы RS232 и RS-485, Modbus TCP использует сети Ethernet / Wi-Fi и протокол TCP. Устройства эксплуатируются первыми заказчиками.

При разработке SAUK учтены все требования к бесперебойной работе в тяжелых условиях эксплуатации. За три года эксплуатации нашего UHF RFID оборудования отсутствуют поломки и обращения по гарантии. Наши заказчики удовлетворены высоким качеством оборудования SAUK.

«Развитие российской электроники – основная цель нашей компании. Мы оснащаем SAUK самыми востребованными опциями, включая промышленный протокол MODBUS TCP и RTU. Клиенты успешно эксплуатируют наше оборудование в самых сложных условиях. UHF RFID считыватели SAUK бесперебойно работает даже на предприятиях с высоким уровнем запыленности, добывающих полезные ископаемые», — сказал Андрей Красовский, руководитель компании SAUK.

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Компания SAUK – российский разработчик и производитель оборудования радиочастотной идентификации RFID. Компания располагается в Зеленограде и является центром компетенций по технологиям пассивного HF и UHF RFID.