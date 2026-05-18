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ModBus Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave)

СОБЫТИЯ

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18.05.2026 Премьера «Систэм Электрик»: компактные преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM с Modbus RTU

зователи серии SystemeVar Hertz SVPM интегрируются в действующие системы автоматизации по протоколу Modbus RTU, отвечают требованиям российских нормативов и имеют трехлетнюю фирменную гарантию.
20.01.2026 Ученые Пермского Политеха предложили, как защитить критическую инфраструктуру страны от цифрового взлома

приводило к остановке производства, сбоям связи, утечкам данных, кражам денежных средств и угрозам для жизни пациентов. Одна из причин уязвимости — повсеместное использование незащищенного протокола Modbus. Это «универсальный язык», на котором десятки лет общаются разнообразные устройства: контроллеры, датчики, насосы, вентили и другие элементы автоматизации в цехах, на электростанциях, в

10.04.2024 UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах

российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчив
29.02.2024 UHF RFID-считыватель SAUK Е4 решает задачи в области промышленной автоматизации на производствах

заводы смогут отказаться от иностранного RFID-оборудования для промышленной автоматизации. Протокол Modbus позволяет использовать SAUK E4 для контроля объектов на предприятиях всех промышленных
26.02.2024 Новинки Systeme Electric для автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования

ти и температуры уличного воздуха, для чего устанавливаются снаружи здания. Поддерживающий протокол Modbus RTU датчик подключается к шине данных RS-485 и передает на контроллер автоматизации па
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП

аботка концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование в сетях АСУ ТП. Присвоение статуса ТОРП данной л
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей

матика» госкорпорации «Ростех», готовится расширить линейку промышленных преобразователей протокола Modbus RTU/TСP, используемых для объединения в единую вычислительную сеть Modbus-совме
24.11.2010 AIS представила 7-дюймовый сенсорный встраиваемый безвентиляторный компьютер с протоколом Modbus

троенные два USB-порта. Поддержка коммуникационных портов RS-232, RS-485, и Ethernet для протоколов Modbus или Modbus/TCP позволяет легко интегрировать его в различные автоматизированные

Публикаций - 196, упоминаний - 285

ModBus и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 16
Schneider Electric 614 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
AMT Group - АМТ-Груп 365 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
АРМО ГК 185 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Honeywell 309 6
ПроСофт - ProSoft 82 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 17 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 5
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 60 4
Овен 25 4
SAUK - САУК 16 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Google LLC 12688 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 29 3
Wiren Board 11 3
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 24 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 3
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 3
Broadcom - VMware 2610 3
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Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Fortinet 452 3
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Код Безопасности 812 3
АйТи 1519 3
Fastwel - Фаствел 33 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
АйТи Бастион - IT Bastion 154 3
Daikin Industries 64 5
Газпром нефть 725 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 2
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 2
Родник 91 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 2
БГК - Башкирская генерирующая компания - БашРТС - Башкирские распределительные тепловые сети - Башэнерготранс 5 2
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 6 2
Кронштадт Инжиниринговый Центр 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
UPS 216 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
Сбер - СберАвто 38 2
Hertz Corporation 17 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Mazak - Ямазаки Мазак 4 1
Резонанс НПП 407 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 7 1
Экспотроника ВК 40 1
Теплоком НПФ 6 1
Газпромнефть Снабжение 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 1 1
СУЭК Кузбасс 5 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
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Лаборатория комфорта 3 1
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