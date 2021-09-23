Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ModBus
Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 91
ModBus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шуравин Андрей 8 1
|Сутягин Александр 1 1
|Сергеев Андрей 5 1
|Моторко Андрей 33 1
|Галушкин Олег 168 1
|Поздняков Игорь 1 1
|D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю 2 1
|Брэдичич Том 1 1
|Подольный Вадим 6 1
|Московченко Александр 3 1
|Chain Christopher - Чейн Кристофер 1 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Суханов Денис 1 1
|Ночвай Александр 1 1
|Пономарев Павел 10 1
|Карпов Илья 27 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Крохмальный Иван 8 1
|Качанов Олег 58 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Блинов Михаил 73 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Шанин Алексей 1 1
|N+1 - Издание 94 2
|Gartner 2193 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Fortinet Operational Technology Security Trends Report 1 1
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
|ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765109, в очереди разбора - 668796.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765109, в очереди разбора - 668796.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru