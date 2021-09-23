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ModBus
Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave)


23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 2
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти» 1
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 2
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
27.01.2021 Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве 2
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей 2
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 1
14.09.2020 Schneider Electric автоматизировала малые жилые объекты во Владимире 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
02.10.2019 Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений 1
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M 1
22.05.2019 Fortinet представила исследование тенденций безопасности в области промышленных сетей 1
06.05.2019 Legrand представила систему энергетического менеджмента CX3 EMS 1
22.01.2019 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в промышленном интернете вещей от Moxa 1
20.12.2018 ИТ-мониторинг на производстве: что выходит из-под контроля 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
28.11.2018 HPE запускает решения для границы сети 1
25.09.2018 Fortinet: бытовые устройства интернета вещей все чаще становятся мишенями для криптоджекинга 1
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
25.06.2018 Honeywell выпустила новую версию программируемого логического контроллера ControlEdge 1
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры 1
25.05.2018 Новый троян напал на роутеры. Полмиллиона устройств заражены, все Linksys, MikroTik и TP-Link беззащитны 2
20.04.2018 Positive Technologies выявила критически опасные уязвимости в источниках бесперебойного питания APC 2
12.04.2018 В ИБП Schneider Electric Galaxy VX появилась функция сглаживания пиков потребления 1
07.11.2017 Delta представила решение InfraSuite Device Master для управления ЦОД 1
24.08.2017 Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления 1
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» 1
12.07.2017 Schneider Electric представила активные фильтры AccuSine для улучшения показателей качества электроэнергии 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
20.07.2016 «Родник» представил решения Atop для промышленных проводных и беспроводных сетей 1
01.06.2015 Check Point представила новые решения для защиты АСУ ТП 1
04.02.2015 Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии 4
24.12.2014 Внедрение DCIM – первый шаг к контролю ИТ-инфраструктуры 1
03.09.2014 Schneider Electric выпустила новый ИБП Galaxy VM 1

Публикаций - 71, упоминаний - 91

ModBus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 408 5
Google LLC 7158 4
Siemens AG - Сименс Россия 659 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Fortinet 287 2
Honeywell 138 2
Legrand 47 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Paessler 5 1
Keysight Technologies 4 1
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
Moxa 12 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Kehua Tech 6 1
Omron 22 1
Автоматика Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 10 1
Fanuc - Фанук 10 1
SEC Consult Services 931 1
TP-Link 158 1
Linksys 39 1
Cisco Talos 29 1
QNAP Systems 49 1
Netgear 163 1
MikroTik 14 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Samsung Electronics 5686 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Балт-Систем 2 1
Shimaden 2 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
NetApp 485 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
VMware 1829 1
SAP SE 3216 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 3 1
Mazak - Ямазаки Мазак 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 17
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 3
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 2
OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 4 2
S7Comm 3 2
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 6 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
Автоматизация 47 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 5 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 7
Microsoft Windows 10 6652 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 2
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 13 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Linux OS 4265 2
Schneider Electric ECOnversion 8 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 1
Microsoft SQL Server 795 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
Honeywell ControlEdge - программируемый логический контроллер 2 1
Honeywell LEAP 16 1
Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 7 1
Legrand CX3 EMS 1 1
Kehua Tech KR 2 1
Kehua Tech MR - серия ИБП 3 1
Schneider Electric EcoStruxure Microgrid Advisor 1 1
HPE Edgeline Workload Orchestrator 4 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
Microsoft Windows 7 1662 1
HPE GreenLake Flex Capacity 3 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 1
VK - Mail.ru IoT Platform 2 1
Winnum Hardware OE 2 1
Winnum Connector 2 1
ABB SACE Emax 1 1
ABB Ability EDCS 2 1
Moxa ThingsPro 1 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 17 1
Apache HTTP Server 223 1
Шуравин Андрей 8 1
Сутягин Александр 1 1
Сергеев Андрей 5 1
Моторко Андрей 33 1
Галушкин Олег 168 1
Поздняков Игорь 1 1
D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю 2 1
Брэдичич Том 1 1
Подольный Вадим 6 1
Московченко Александр 3 1
Chain Christopher - Чейн Кристофер 1 1
Серчугов Евгений 2 1
Суханов Денис 1 1
Ночвай Александр 1 1
Пономарев Павел 10 1
Карпов Илья 27 1
Дружинин Евгений 19 1
Крохмальный Иван 8 1
Качанов Олег 58 1
Гонтарев Павел 69 1
Блинов Михаил 73 1
Кабанов Владимир 174 1
Шанин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Испания - Королевство 1256 1
Германия - Нюрнберг 7 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Украина 3374 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Калужская область 574 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Вологодская область 317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
N+1 - Издание 94 2
Gartner 2193 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
Markets&Markets Research 78 1
Fortinet Operational Technology Security Trends Report 1 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
Fortinet Security Day 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765109, в очереди разбора - 668796.
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