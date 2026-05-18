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ModBus Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.05.2026
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Премьера «Систэм Электрик»: компактные преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM с Modbus RTU
зователи серии SystemeVar Hertz SVPM интегрируются в действующие системы автоматизации по протоколу Modbus RTU, отвечают требованиям российских нормативов и имеют трехлетнюю фирменную гарантию.
|20.01.2026
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Ученые Пермского Политеха предложили, как защитить критическую инфраструктуру страны от цифрового взлома
приводило к остановке производства, сбоям связи, утечкам данных, кражам денежных средств и угрозам для жизни пациентов. Одна из причин уязвимости — повсеместное использование незащищенного протокола Modbus. Это «универсальный язык», на котором десятки лет общаются разнообразные устройства: контроллеры, датчики, насосы, вентили и другие элементы автоматизации в цехах, на электростанциях, в
|10.04.2024
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UHF RFID-считыватели SAUK Е4 с MODBUS TCP и MODBUS RTU эксплуатируются на производствах
российского UHF RFID оборудования. На UHF RFID-считывателе SAUK E4 реализована работа по протоколам MODBUS TCP Ethernet и MODBUS RTU RS485 / RS232. Пройдены заводские испытания, заканчив
|29.02.2024
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UHF RFID-считыватель SAUK Е4 решает задачи в области промышленной автоматизации на производствах
заводы смогут отказаться от иностранного RFID-оборудования для промышленной автоматизации. Протокол Modbus позволяет использовать SAUK E4 для контроля объектов на предприятиях всех промышленных
|26.02.2024
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Новинки Systeme Electric для автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования
ти и температуры уличного воздуха, для чего устанавливаются снаружи здания. Поддерживающий протокол Modbus RTU датчик подключается к шине данных RS-485 и передает на контроллер автоматизации па
|08.07.2021
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Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП
аботка концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование в сетях АСУ ТП. Присвоение статуса ТОРП данной л
|30.12.2020
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Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей
матика» госкорпорации «Ростех», готовится расширить линейку промышленных преобразователей протокола Modbus RTU/TСP, используемых для объединения в единую вычислительную сеть Modbus-совме
|24.11.2010
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AIS представила 7-дюймовый сенсорный встраиваемый безвентиляторный компьютер с протоколом Modbus
троенные два USB-порта. Поддержка коммуникационных портов RS-232, RS-485, и Ethernet для протоколов Modbus или Modbus/TCP позволяет легко интегрировать его в различные автоматизированные
ModBus и организации, системы, технологии, персоны:
|Молчанов Борис 16 4
|Гольцов Александр 84 4
|Красовский Андрей 17 4
|Книгин Михаил 33 3
|Половинко Вячеслав 7 2
|Яловик Виталий 5 2
|Коробков Максим 5 2
|Карпов Илья 32 2
|Чистяков Кирилл 15 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Аветисян Армен 47 1
|Александров Виталий 17 1
|Забродин Алексей 35 1
|Сутягин Александр 1 1
|Беспалов Александр 15 1
|Хлебников Игорь 17 1
|Дбар Федор 51 1
|Орлов Сергей 29 1
|Визильтер Юрий 24 1
|Душа Игорь 23 1
|Ерофеев Максим 33 1
|Чуранов Василий 15 1
|Родионов Сергей 8 1
|Трандин Сергей 128 1
|Лященко Григорий 4 1
|Романов Денис 20 1
|Семенов Михаил 41 1
|Каширских Михаил 4 1
|Франкфурт Юрий 1 1
|Сеньков Андрей 2 1
|Подлесный Андрей 3 1
|Карпова Ирина 18 1
|Селиванов Евгений 3 1
|Тятюшев Максим 215 1
|Румянцев Станислав 5 1
|Серчугова Регина 2 1
|Кадомский Вячеслав 107 1
|Красильников Александр 2 1
|Цыганков Роман 62 1
|Ямшанов Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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