Половинко Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 InfoDiode Smart light: новая компактная модель InfoDiode для защиты данных 1
13.11.2024 «Лаборатория Касперского» и «АМТ-Груп» совместно защитят АСУ ТП и промышленные объекты 1
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт» 1
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий 1
20.03.2024 Deception от HoneyCorn и InfoDiode обеспечат безопасную передачу данных об инцидентах в SOC 1
22.03.2023 InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Половинко Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 397 5
R-Vision - Р-Вижн 188 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5132 1
Diasoft - Диасофт 982 1
Naumen - Наумен 665 1
HoneyCorn - Ханикорн 2 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7292 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2781 3
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 221 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1374 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2489 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3413 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5603 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 936 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5336 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2344 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 239 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10863 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13314 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12039 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16679 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8769 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8372 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7977 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8414 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11062 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4171 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13159 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25220 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2741 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 67 6
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 9 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 44 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 341 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
Оралов Владимир 8 1
Попов Сергей 144 1
Каа Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2815 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1538 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6684 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382358, в очереди разбора - 735184.
Создано именных указателей - 182420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

