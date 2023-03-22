InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center

Специалисты «АМТ-груп» и компании Naumen провели тестирование на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позволит защитить внутренний сегмент сети организации и сохранить возможность в режиме онлайн получать запросы от клиентов, обрабатывать их и предоставлять в ответ необходимую информацию.

InfoDiode – продукт, построенный на принципах однонаправленной передачи данных. InfoDiode обеспечивает защиту доверенного сегмента и снижает риски эксплуатации злоумышленником двунаправленного канала для организации атаки. В совместном решении InfoDiode выступает в качестве системы однонаправленной передачи данных, обеспечивающей обмен данными с мессенджерами, веб-чатом для организации обслуживания клиентов в текстовых каналах.

Naumen Contact Center – решение для организации корпоративного или аутсорсингового контакт-центра. В его состав в том числе входит коммуникационная платформа с компонентом Omni-Channel, обеспечивающая работу телефонии, а также прием и обработку обращений по другим каналам: e-mail, SMS, мессенджеры, соцсети, звонки с сайта и др.

Применение однонаправленного шлюза InfoDiode в составе решения Naumen Contact Center позволяет: обеспечить защиту периметра, содержащего информационные системы, базы данных, хранилища персональных и чувствительных данных посредством организации раздельных аппаратных однонаправленных каналов обмена сообщениями; гарантированно исключить внешние подключения, сделав невозможной утечку, порчу, компрометацию данных по каналам обмена информацией.

Архитектура совместного использования Naumen Contact Center и InfoDiode предполагает применение комплексов InfoDiode между компонентом Naumen Contact Center-chat, функционирующим в открытом сегменте КЦ, и компонентом Naumen Contact Center, расположенном в закрытом сегменте КЦ. Связь между компонентами Naumen Contact Cente-chat и Naumen Contact Center осуществляется по протоколу nccmbp через протокол UDP, поддерживаемый решением InfoDiode. Таким образом, обеспечивается направленная передача обращений внутрь сети организации, исключающая утечку данных, а также направленная передача ответов специалистов контакт-центра во внешний сегмент, исключающая воздействие на бизнес-процессы организации и распространение вредоносных программ в защищаемой сети.

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Предлагаемая архитектура обеспечивает: прозрачность передачи данных между компонентами Naumen Contact Center, функционирующем в открытом и закрытом сегменте в рамках выполнения сценария; возможность полной автоматизации взаимодействия; отсутствие влияния особенностей протокола на успешность передачи данных; возможность гибкого управления подключениями; максимально возможную скорость передачи данных по сравнению с другими протоколами.

«Специалисты контакт-центра взаимодействуют с клиентами по телефону, а также принимают и обрабатывают обращения по другим каналам (e-mail, SMS, мессенджеры, соцсети, звонки с сайта и др.) и имеют доступ к чувствительным, в том числе, персональным данным. Совместное использование Naumen Contact Center и InfoDiode позволяет операторам контакт-центра оказывать услуги клиентам, имея доступ к таким данным, и минимизировать возможность доступа к доверенному сегменту со стороны злоумышленника», – сказал Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-груп».

«Операторы и специалисты контакт-центра регулярно идентифицируют обратившегося в компанию клиента, просматривают историю его обращений и дополнительные данные, с учетом этого предоставляют необходимые услуги по любому удобному каналу. При этом обмен информацией с клиентами вынужденно сопрягает доверенные сети компании, где хранится значимая информация и персональные данные, и недоверенные сегменты – например, интернет, – сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем компании Naumen. – Именно поэтому было важно предложить заказчикам решение, которое позволит сохранить необходимый уровень качества оказываемых услуг, сохранив при этом в безопасности все данные».