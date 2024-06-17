R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и «АМТ-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и комплекса InfoDiode в рамках единой системы для защиты объектов КИИ и АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Компания R-Vision и «АМТ-Груп» протестировали программное обеспечение R-Vision ЦКИБ в сочетании с моделями комплексов InfoDiode в сетях передачи данных с контролем доступа на основе InfoDiode. Цель тестирования — обеспечить передачу данных от компонентов сбора событий в закрытой части системы и компонентом реагирования на инциденты безопасности R-Vision ЦКИБ в ее открытой части. В результате тестирования было установлено, что продукты могут использоваться вместе в указанном сценарии, учитывая их индивидуальные системные требования. Полная совместимость продуктов в заявленном сценарии была подтверждена.

С ростом требований к кибербезопасности многие крупные организации применяют принцип сегментации сетей при создании своей сетевой архитектуры. Это означает, что однонаправленные шлюзы становятся необходимой мерой для некоторых крупных заказчиков, которым важно предотвращать утечку информации из сегмента сети с высоким уровнем конфиденциальности и исключить какое-либо несанкционированное внешнее воздействие на защищаемый сегмент.

R-Vision ЦКИБ автоматизирует процесс управления инцидентами ИБ, агрегирует данные по инцидентам, автоматически запускает сценарии реагирования, а также управляет другими системами через механизм оркестрации.

Комплекс InfoDiode является системой однонаправленной передачи данных, обеспечивающий высочайший уровень изоляции критичных информационных систем, сохраняя при этом нужный уровень их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.

R-Vision ЦКИБ и комплекс InfoDiode совместимы благодаря возможности настройки сетевого взаимодействия между системами. Интеграция R-Vision ЦКИБ и комплекса InfoDiode обеспечивает безопасный обмен информацией при помощи использования специального однонаправленного шлюза InfoDiode, который допускает передачу данных на сервер R-Vision SOAR, исключая при этом возможность передачи информации в обратном направлении. Этот подход значительно повышает безопасность передачи данных, минимизируя риск утечек.

В результате инвентаризации SOAR-система отображает список оборудования, собранный из внешних источников. При этом механизм учитывает специфику сетевой инфраструктуры клиента, обеспечивая полную функциональность R-Vision SOAR: расследование инцидентов, автоматическое распределение инцидентов между аналитиками и подготовку аналитических отчетов.

«В последнее время вопрос безопасности критической информационной инфраструктуры стал особенно актуальным. Количество хакерских атак на банки, государственные учреждения и промышленные организации, относящиеся к КИИ, значительно возросло. Многие иностранные вендоры отказались продолжать сотрудничество с российскими компаниями: не продлевают лицензии на свое программное обеспечение, не оказывают техническую поддержку и не предоставляют обновления. Это также создает угрозу для работы объектов критической инфраструктуры, — отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision. Чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу своих ИТ-систем, отечественные компании активно переходят на российское программное обеспечение. R-Vision, как один из ведущих вендоров, разрабатывает решения, которые защищают критическую инфраструктуру организаций и не зависят от импортных технологий».

«Мы убеждены, что активное сотрудничество с ведущими российскими компаниями будет высоко оценено клиентами, особенно в ситуации, когда необходимо принимать серьезные решения для поддержания стабильности бизнеса. Совместное использование продуктов InfoDiode и R-Vision ЦКИБ позволяет успешно решать сложную задачу передачи информации через однонаправленный шлюз, который обеспечивает надежную защиту данных и гарантирует безопасность их передачи, — сказал Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп». Мы непрерывно совершенствуем нашу продуктовую линейку, стремясь предоставить клиентам полный набор решений для защиты их бизнес-процессов. Наша цель — предложить инновационные продукты, которые помогут нашим клиентам усовершенствовать безопасность».