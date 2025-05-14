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R-Vision SGRC R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance Р-Вижн ЦКИБ Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности 


R-Vision ЦКИБ автоматизирует процесс управления инцидентами ИБ, агрегирует данные по инцидентам, автоматически запускает сценарии реагирования, а также управляет другими системами через механизм оркестрации.

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ 1
09.12.2024 R-Vision и «Базис» повышают уровень защиты виртуальных сред для бизнеса 1
16.10.2024 R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов 1
05.09.2024 Платформа R-Vision ЦКИБ совместима с ОС «Альт Сервер» 10 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision 1
17.07.2024 R-Vision TDP подтвердил соответствие стандартам кибербезопасности Белоруссии 1
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий 1
04.04.2024 Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
18.10.2023 Алексей Дашков -

Алексей Дашков, R-Vision: Эффективно защищать инфраструктуру все сложнее при классическом подходе к ИБ
 

 1
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1
05.06.2023 Новые возможности платформы R-Vision SGRC версии 5.2 2
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 2
19.07.2022 R-Vision обновила платформу R-Vision SGRC до версии 5.0 2
07.06.2022 На платформе для киберучений «Инфосистемы джет» теперь можно отработать сценарии использования продуктов R-Vision 1
15.03.2022 R-Vision выпустила коммерческий релиз продукта R-Vision TDP 1
10.03.2022 R-Vision совместно с МТЕ поможет БГУИР в образовательном процессе 1
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC 1
04.08.2021 ГК «Инград» автоматизировала ИБ-процессы с помощью решений R-Vision 1
15.07.2021 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
19.03.2021 R-Vision представила программный комплекс «R-Vision КИИ» 1
25.12.2020 «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн» сертифицирован ФСТЭК России по 4 уровню доверия 1
09.11.2015 R-Vision представила новую SGRC-платформу для централизованного управления информационной безопасностью 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

R-Vision SGRC и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 171 23
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 150 2
МультиТек Инжиниринг - Multitech Engineering 2 2
Skybox Security 30 1
Microsoft Corporation 24823 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
МегаФон 9219 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 340 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 348 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 992 1
Fortinet 393 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 137 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 1
Softline - Софтлайн 2958 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Palo Alto Networks 153 1
Cisco Systems 5150 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Develonica - Девелоника 134 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 529 1
Базальт СПО - BaseALT 692 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 337 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
101Hotels.com 456 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Инград - Ingrad 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 111 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 203 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 13
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 10
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 206 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 4
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 565 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 624 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 648 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1295 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  678 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1693 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 204 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5535 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 271 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 418 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5021 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1230 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3482 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 2
Оповещение и уведомление - Notification 4853 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 282 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 231 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 218 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2761 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2241 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 41 9
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 7
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 59 3
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 6 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 256 2
Microsoft Windows 15878 2
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 2
R-Vision EVO 9 2
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 20 2
R-Vision VM 15 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 14 2
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics 4 2
Python - высокоуровневый язык программирования 996 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
Microsoft Office Excel 1219 1
Microsoft Office Word 833 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 12 1
Microsoft Office 3808 1
R-Vision КИИ 1 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 767 1
R-Vision SENSE 6 1
R-Vision ACP - R-Vision Asset Control Platform 1 1
Linux OS 10199 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
Intel Evo 104 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 239 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 200 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Positive Technologies - PT Sandbox 82 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 276 1
Google Android 14230 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 22 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 161 1
Оралов Владимир 7 4
Бондаренко Александр 39 3
Коляда Ксения 4 3
Сметанев Игорь 12 2
Богдашов Валерий 24 2
Шаламов Иван 3 1
Королев Максим 19 1
Морозов Роман 6 1
Елисеева Ольга 4 1
Ревенко Григорий 1 1
Куценко Петр 6 1
Дашков Алексей 2 1
Мартыненко Валентин 11 1
Денисов Алексей 20 1
Половинко Вячеслав 5 1
Тятюшев Максим 112 1
Баймашкин Камиль 6 1
Кадомский Вячеслав 57 1
Дворцов Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 15
Беларусь - Белоруссия 5816 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1435 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2500 1
Европа 24368 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 697 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 710 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 605 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 7
Аудит - аудиторский услуги 2798 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1336 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 2
Энергетика - Energy - Energetically 5213 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1263 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 922 1
Английский язык 6729 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 306 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Информатика - computer science - informatique 1091 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1240 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 660 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1195 1
Gartner - Гартнер 3570 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
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