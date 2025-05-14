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R-Vision SGRC R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance Р-Вижн ЦКИБ Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности
R-Vision ЦКИБ автоматизирует процесс управления инцидентами ИБ, агрегирует данные по инцидентам, автоматически запускает сценарии реагирования, а также управляет другими системами через механизм оркестрации.
УПОМИНАНИЯ
R-Vision SGRC и организации, системы, технологии, персоны:
|Оралов Владимир 7 4
|Бондаренко Александр 39 3
|Коляда Ксения 4 3
|Сметанев Игорь 12 2
|Богдашов Валерий 24 2
|Шаламов Иван 3 1
|Королев Максим 19 1
|Морозов Роман 6 1
|Елисеева Ольга 4 1
|Ревенко Григорий 1 1
|Куценко Петр 6 1
|Дашков Алексей 2 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Денисов Алексей 20 1
|Половинко Вячеслав 5 1
|Тятюшев Максим 112 1
|Баймашкин Камиль 6 1
|Кадомский Вячеслав 57 1
|Дворцов Дмитрий 9 1
|Gartner - Гартнер 3570 1
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