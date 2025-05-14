Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

Коляда Ксения


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ 1
05.06.2023 Новые возможности платформы R-Vision SGRC версии 5.2 1
19.07.2022 R-Vision обновила платформу R-Vision SGRC до версии 5.0 1
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Коляда Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 171 4
Skybox Security 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 206 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1230 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 204 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1693 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 1
Script - Скрипт 518 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 257 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 576 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Website URL - Uniform Resource Locator 905 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 1
Оповещение и уведомление - Notification 4853 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1870 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 565 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 273 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 241 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3482 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5535 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 2
Microsoft Windows Remote Assistance - Microsoft Windows Remote Management 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 996 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
Microsoft Office Excel 1219 1
Microsoft Office Word 833 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 12 1
Microsoft Office 3808 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 767 1
Microsoft Windows 15878 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Аудит - аудиторский услуги 2798 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 660 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153