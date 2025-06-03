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Security Vision SGRC Security Vision Security Governance, Risk Management Security Vision Business Continuity Management
УПОМИНАНИЯ
Security Vision SGRC и организации, системы, технологии, персоны:
|Рахметов Руслан 56 7
|Стюгин Михаил 20 1
|Маклашина Ольга 2 1
|Трандин Сергей 93 1
|Напалков Ярослав 3 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Мартынцев Алексей 9 1
|Крюков Антон 6 1
|Овчинников Роман 12 1
|Морозов Роман 6 1
|Осипов Александр 89 1
|Олейникова Анна 10 1
|Жуков Алексей 5 1
|Gartner - Гартнер 3574 2
|Juniper Research 531 1
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