Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175941
ИКТ 13700
Организации 10684
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3461
Системы 25666
Персоны 75514
География 2854
Статьи 1521
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Security Vision SGRC Security Vision Security Governance, Risk Management Security Vision Business Continuity Management


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
01.11.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта для автоматизации процессов и обеспечения комплаенса SGRC 2.0 3
06.09.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management 2
17.06.2024 Продукты платформы Security Vision признаны системами с искусственным интеллектом 1
28.03.2024 Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов 1
26.02.2024 Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
27.12.2023 Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс 2
21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
28.07.2022 Продукты R-Vision прошли проверку на соответствие белорусским стандартам кибербезопасности 1
12.07.2022 Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
17.03.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
15.02.2021 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке 3
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

 1
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 2
18.06.2020 «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC 3
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 4

Публикаций - 21, упоминаний - 33

Security Vision SGRC и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 18
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 3
Oracle Corporation 6760 2
Telegram Group 2222 2
Palo Alto Networks 153 2
Microsoft Corporation 24859 2
Cisco Systems 5157 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 354 2
R-Vision - Р-Вижн 174 2
МегаФон 9295 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
8491 1
Google Siemplify 3 1
Газинформсервис - ГИС 316 1
Базальт СПО - BaseALT 699 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
Парадигма 154 1
GitHub 875 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Check Point Software Technologies 769 1
Red Hat 1326 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
МультиТек Инжиниринг - Multitech Engineering 2 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 36 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
Fortinet 393 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 347 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7608 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 3
Почта России ПАО 2162 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
СДМ-Банк 65 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
Альфа-Банк 1799 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 1
Россети Ленэнерго 1700 1
101Hotels.com 456 1
Инград - Ingrad 12 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Capital Group 74 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4406 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 602 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 92 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 18
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 207 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 16
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4072 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  681 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5586 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3254 9
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 657 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26029 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7020 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6891 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 8
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 572 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13021 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5515 7
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 343 7
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 276 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16230 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10678 6
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 417 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 5
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 221 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4158 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24864 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7675 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1536 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 10
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 259 7
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 10 5
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 7 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 106 4
Linux OS 10239 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1377 3
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 2
Microsoft Windows PowerShell 188 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 2
Microsoft Office 3822 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 334 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 2
Microsoft Windows 15910 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 180 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 41 2
Security Vision Anomaly Detection 4 2
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 43 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 2
МегаФон Security Awareness 5 2
Сбер - BI.Zone vCISO 7 2
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 14 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 18 2
МегаФон SOC - Security Operations Center - МегаФон SIEM - Security Information and Event Management 2 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 36 2
Security Vision AM - Security Vision Security Vision 8 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 598 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
Fast Incident Response - FIR 1 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
IBM Resilient Incident Response Platform 5 1
Рахметов Руслан 56 7
Стюгин Михаил 20 1
Маклашина Ольга 2 1
Трандин Сергей 93 1
Напалков Ярослав 3 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 365 1
Бондаренко Александр 39 1
Мартынцев Алексей 9 1
Крюков Антон 6 1
Овчинников Роман 12 1
Морозов Роман 6 1
Осипов Александр 89 1
Олейникова Анна 10 1
Жуков Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 479 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 2
Земля - планета Солнечной системы 10472 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 731 1
Беларусь - Белоруссия 5842 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1552 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Ближний Восток 2983 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52655 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1365 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2551 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30199 6
Аудит - аудиторский услуги 2824 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 519 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 961 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 942 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6440 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11139 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9084 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3003 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1146 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 979 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3381 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 986 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4776 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 2
Запугивание и шантаж 133 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 494 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 34 1
Утечка мозгов - brain drain 57 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 371 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 590 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Gartner - Гартнер 3574 2
Juniper Research 531 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 1
Pearson VUE 55 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 2
Национальная банковская премия 2 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще