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«Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC

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ГК «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC – Security Vision a-SGRC (auto-SGRC). Security Vision a-SGRC позволяет максимально автоматизировать или роботизировать функции систем SGRC, ранее выполнявшиеся преимущественно в ручном режиме, включая контроль выполнения внутренних и государственных нормативных требований по защите информации.

Системы класса SGRC (Security Governance, Risk Management and Compliance) предназначены для автоматизации построения комплексной системы управления информационной безопасностью (СУИБ). Тремя основными задачами, которые они решают, являются управление ИБ, обеспечение риск-ориентированного подхода к ИБ и соответствие нормам законодательства.

Зачастую SGRC-системы предполагают проведение значительного объема ручной работы: заполнение опросников, сбор и ввод данных, перевод информации из одного формата в другой (например, при импорте в SGRC-систему сведений из внутренних ИТ-платформ), заполнение чек-листов по соответствию требованиям стандартов.

Технология Security Vision a-SGRC представляет собой фактически новую веху в автоматизации/роботизации процессов информационной безопасности, особенно в части расчета рисков и соответствия законодательным нормам и внутренним стандартам. Технология позволяет максимально автоматизировать/роботизировать процессы управления информационной безопасностью, а также добавить столь необходимую обратную связь, при помощи которой происходит автоматическая корректировка настройки ИТ-активов и СЗИ.

Решение a-SGRC помогает реализовать контроль соблюдения нормативных требований в режиме реального времени, обеспечивая максимальную степень автоматизации действий департаментов ИБ, при этом давая возможность поддерживать уровень не только «бумажной», но и фактической безопасности путем интеграции с различными ИТ-системами и средствами защиты для их оперативного переконфигурирования и контроля. Функциональность аналитики и визуализации поможет руководителям видеть актуальное состояние выполнения требований законодательных норм, а аудиторский интерфейс будет полезен во время проведения как внутренних, так и внешних проверок.

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