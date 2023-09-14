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Security Vision Интеллектуальная безопасность

Security Vision - Интеллектуальная безопасность

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать программно-технические функции оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК.


14.09.2023 Новые возможности платформы Security Vision

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной без
14.09.2023 Обновлена платформа Security Vision 5

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной без
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше

от общей информации по обнаруженным угрозам до отдельных элементов;поддержка специального доступа. Security Vision TIP Security Vision TIP поддерживает загрузку неограниченного количест
23.05.2023 Университет Иннополис использует продукты Security Vision в «Иннокиберполигоне»

Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением совместной деятельности станет работа сторон в рамках проекта «Иннокиберполигон» — платформенного ре
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы

Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) — обновленный продукт компании Security Vision. Для чего же нужно это решение, что оно собой представляет и какие возможности дает бизн
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели повед
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели повед
25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5

дования и реагирования на инциденты ИБ на основе технологии динамических плейбуков. Все этапы обработки инцидентов максимально автоматизированы. Наиболее значимые возможности: Классификация инцидента Security Vision IRP/SOAR автоматически классифицирует инцидент, связывая его с техниками и тактиками матрицы MITRE ATT&CK. Система может классифицировать более 250 типов инцидентов и событий ИБ
13.04.2023 Security Vision обновила модули направления SGRC

иные инсталлятор и платформа обеспечивают любые взаимосвязи объектов (контролей, активов, рисков и мер защиты), позволяют проводить сквозную аналитику и обеспечивать связь с технологическими модулями Security Vision (управление активами, уязвимостями, инцидентами, анализ угроз и киберразведка) и данными в них. Кастомизация, включая формирование новых дашбордов и шаблонов выгружаемых отчётов
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform

ализована возможность выгрузить отчет по основным объектам напрямую с карточки объекта. Подробнее о Security Vision TIP: https://www.securityvision.ru/blog/analiz-ugroz-i-kiberrazvedka-kakie-pr
04.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»

режиме по заданным правилам. Подробнее о модуле «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: https://www.securityvision.ru/news/intellektualnaya-bezopasnost-vypustila-mo
28.03.2023 BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве

BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний позволит клиентам платформы Security Vision TIP получать данные о киберугрозах от BI.Zone
14.03.2023 Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов

ях? Что является базисом и обязательной составляющей эффективной ИБ? Эти вопросы были предметом обсуждения весь предыдущий год, остаются они насущными и сейчас. Анна Олейникова, директор по продуктам Security Vision: Все больше набирает популярность ChatGPT, и каких только смелых предположений о замене им профессий человека мы не слышали Компании стали больше времени уделять вопросам превен
14.02.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision

операционной системы Astra Linux и платформы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности Security Vision. По итогам проведенных работ эксперты подтвердили, что в связке с российской

26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности

Российские разработчики программных решений в области комплексного мониторинга и информационной безопасности VolgaBlob и Security Vision подтвердили совместимость своих продуктов – платформы Smart Monitor и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всестороннего тестир
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision

, индикаторами атак (IoA) и прочими видами угроз. Наконец, начала накапливаться и систематизироваться информация о техниках и тактиках атак злоумышленников, стал возможен ретро-анализ. Решение TIP от Security Vision TIP взаимодействует с другими средствами защиты информации, объектами инфраструктуры и внешними сервисами. Он обращается к поставщикам фидов и аналитическим сервисам за IoC, IoA
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform

Security Vision объявляет о выходе обновленной автоматизированной платформы Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, провод
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR

чила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком ПО в сфере информационной безопасности Security Vision для повышения эффективности услуг Центра мониторинга и реагирования на инциде
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов

формационной защиты бизнеса от целевых кибератак, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации про
15.09.2022 RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности

кие решения в области управления и автоматизации процессов информационной безопасности на платформе Security Vision, обеспечили технологическую совместимость своих продуктов. Основные преимущес
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ

Платформа Security Vision успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламен
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров

аны, так и на получение политически значимой информации из государственных систем. Руслан Рахметов, Security Vision: Задачи импортозамещения выходят далеко за ИБ-отрасль, затрагивая все аспекты
01.09.2022 Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ

Модуль взаимодействия с НКЦКИ платформы Security Vision 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена м
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов

«Алтэкс-софт» и Security Vision подтвердили совместимость программного комплекса Средство анализа контроля защищенности и соответствия стандартам информационной безопасности RedСheck и автоматизированной платф
28.07.2022 RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве

управления событиями информационной безопасности, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации про
27.07.2022 «Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов

«Лаборатория Касперского» и Security Vision подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analy
12.07.2022 Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов

Российская компания «Интеллектуальная безопасность», разработчик решений Security Vision для обеспечения информационной безопасности (ИБ), и «Базальт СПО», разработчи
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты

Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут автоматизировать процесс реагирования на киберинциденты с помощью решения компании Security Vision. Услуга на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса п
05.07.2022 OCS начинает продвижение продукции под брендом Security Vision

трудничества с компанией «Интеллектуальная безопасность» – отечественным разработчиком ИТ-платформы Security Vision, позволяющей роботизировать до 95% программно-технических функций оператора и
28.04.2022 Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре

нных уязвимостей. В данной статье мы раскроем функционал модуля управления уязвимостями более подробно. Почему существующих средств оказывается недостаточно? Данила Луцив Руководитель отдела развития Security Vision .block_code.block_code913 { float: right; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-review-expert { display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } .it-review-expert .i
20.04.2022 За специальные проекты Security Vision будет отвечать Дмитрий Еремеев

К команде Security Vision присоединился известный специалист в области информационной безопасности Дмитрий Еремеев. Ранее в течение 8 лет Дмитрий занимался развитием взаимодействия с конечными заказчикам
17.03.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах

ере кибербезопасности и кратно возросшего количества киберинцидентов и киберугроз. Руслан Рахметов, Security Vision: Качественных российских программных продуктов станет больше, они не будут ус
14.03.2022 Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту

комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО. Продукты Security Vision: обладают бог
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей

Равноценные элементы Данила Луцив Руководитель отдела развития Security Vision .block_code.block_code913 { float: right; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-
01.03.2022 «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision

Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца

ому арсенал SOC регулярно пополняется передовыми разработками. В частности, недавно Angara SOC существенно расширил возможности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews: Что представляет собой высокофункциональный коммерческий SOC? Какие конкретно сервисы и сопутствующ
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции

очитать здесь и перейти на следующий этап. Проводниками будут руководитель отдела развития продукта Security Vision Данила Луцив и генеральный директор компании Руслан Рахметов. В цикле эксперт
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий

, чем руководствоваться при выборе тех или иных источников данных, на какие поля обращать внимание, откуда черпать вдохновение при написании правил, рассказывают руководитель отдела развития продукта Security Vision Данила Луцив и генеральный директор компании Руслан Рахметов. Эксперты подготовили цикл статей «Технологии успешного SOC» о детектировании атак и создании правил корреляции, стр
02.11.2021 Security Vision 5: эволюция автоматизации

Введение Мысль о платформе автоматизации ИТ/ИБ неизменно сопутствовала Security Vision на пути развития, поскольку потребителями Security Vision исторически

08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR

Группа компаний Angara расширяет возможности собственного коммерческого SOC – Центра киберустойчивости ACRC – и совершенствует процессы анализа и реагирования на инциденты ИБ, внедряя решение Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR). Благодаря платформе Security Vision аналитики ACRC смогут ускорить процессы первичного обогащения данных об инцидентах и автоматизи

Публикаций - 105, упоминаний - 125

Security Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 91 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4281 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 10
Cisco Systems 4917 9
Telegram Group 1225 9
GitHub 611 8
Microsoft Corporation 23874 8
Cisco Systems - Splunk 57 8
АйТи 1311 7
InfoWatch - Инфовотч 930 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 777 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 542 6
R-Vision - Р-Вижн 68 6
Oracle Corporation 6391 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 6
RST Cloud - Технологии киберугроз 5 5
IBM - International Business Machines Corp 9209 5
Газинформсервис - ГИС 106 5
Check Point Software Technologies 723 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 170 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 5
Softline - Софтлайн 2213 4
Код Безопасности 499 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 51 4
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 161 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 4
Red Hat 1259 4
SAP SE 4900 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 3
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 101 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 391 3
7348 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 212 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 48 3
VMware 2216 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1083 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 3
Крок - Croc 1706 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 13
Открытие ФК - Банк Открытие 448 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 8
Почта России ПАО 1940 6
ГПБ - Газпромбанк 975 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 626 5
Альфа-Банк 1551 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 4
Россети Ленэнерго 68 3
Росводоканал 75 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 207 2
Резонанс НПП 1 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 116 2
ТРИЭР 5 2
OKS Group 46 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 2
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 11 2
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 389 2
СДМ-Банк 20 2
РЖД - Российские железные дороги 1706 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 72 1
Петелинка 4 1
UPS 190 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 72 1
ПСБ - Промсвязьбанк 760 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 21 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 8 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Росэнергобанк 25 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 44 1
Совкомбанк Совесть 92 1
МКБ - Московский кредитный банк 461 1
HeadHunter Group - HH Group 167 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2367 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 64 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 374 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2565 17
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 92 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1410 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 312 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 230 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 43 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 2
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1821 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 60 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 5 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Президент Российской Федерации 3374 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 1 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 48 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 80 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1658 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 530 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
OWASP - Open Web Application Security Project 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15537 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 80
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 79
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1089 54
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 126 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10191 32
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 352 31
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1076 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 29
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 857 28
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  222 28
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 46 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1073 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2695 25
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 23
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1850 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10179 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13706 22
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2590 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3558 20
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3864 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3089 18
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 960 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2079 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6098 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2400 16
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3044 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17230 15
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 110 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 583 14
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации 7 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1592 13
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 28 31
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 29
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 0 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 193 11
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 71 10
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM 79 10
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 107 10
Microsoft Windows 14711 10
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 14 10
Linux OS 8531 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 877 9
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 230 9
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 2 9
Microsoft Office Excel 720 8
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 114 7
Microsoft SQL Server 1259 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1035 7
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 2 6
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 125 6
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 5
Microsoft Office Word 678 5
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 4 5
Apache Hadoop 343 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 219 5
Microsoft Windows PowerShell 139 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 92 5
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 4 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 367 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 5
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 4 4
BlackBerry PlayBook 70 4
Google VirusTotal 59 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 95 4
OpenAI ChatGPT 141 4
Microsoft Office 3498 4
Squid - прокси-сервер 39 4
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 36 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 106 3
Рахметов Руслан 43 42
Стюгин Михаил 15 7
Луцив Данила 6 6
Демидов Сергей 99 5
Олейникова Анна 6 5
Овчинников Роман 6 4
Нуйкин Андрей 42 4
Прокудин Аркадий 9 4
Степченков Максим 58 3
Плешков Алексей 62 3
Путин Сергей 56 3
Воробьева Наталья 8 3
Комаров Валерий 5 2
Мунтян Алексей 7 2
Балахонов Евгений 4 2
Зиннятуллин Тимур 5 2
Ходаков Сергей 41 2
Черун Екатерина 2 2
Гузев Иван 14 2
Журавлёв Владимир 10 2
Старосельская Оксана 3 2
Савинский Илья 5 2
Рысин Сергей 4 2
Глинский Андрей 2 2
Вахонин Сергей 12 2
Павлов Алексей 16 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 2
Мартынцев Алексей 5 2
Заединов Руслан 41 2
Юсупов Ренат 103 2
Абдыманап Айбек 4 2
Борисов Илья 26 2
Горчаков Денис 41 2
Короткин Илья 3 2
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 2
Дворкович Аркадий 209 1
Нестеров Алексей 96 1
Соловьев Алексей 79 1
Крамаренко Сергей 2 1
Трофимова Людмила 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 127173 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 8
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 312 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 376 5
Европа Восточная 3027 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 4
Земля - планета Солнечной системы 8368 3
Беларусь - Белоруссия 4439 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 3
Казахстан - Республика 4929 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Европа 11993 2
Евразия 310 2
Россия - СФО - Республика Тыва 231 1
Африка - Африканский регион 3034 1
Россия - Сибирь 1787 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3320 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 808 1
Америка Латинская 1495 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1174 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 458 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызыл 39 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1445 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 120 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 96 1
Украина 6788 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1135 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 1
Перу - Республика 264 1
Испания - Королевство 2868 1
Россия - Восточная Сибирь 247 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 786 1
Россия - СФО - Иркутская область 956 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1325 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 1
Казахстан - Алматы 526 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28351 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26875 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4922 33
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1126 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2698 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7424 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7109 12
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 9
Инвентаризация - Пересортица 18 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2545 8
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3920 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 7
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 7
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 70 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1073 7
Аудит - аудиторский услуги 1048 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4406 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2980 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9004 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7834 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1474 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4464 6
Черкизон - Черкизовский рынок 138 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 139 5
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 67 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 80 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 1 5
Финансовые показатели 1016 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 232 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 36 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 586 4
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 36 4
Киберучения 53 4
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 3 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1301 1
Independent 115 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
Juniper Research 510 5
Gartner - Гартнер 3320 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1010 5
Markets&Markets Research 85 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 44 1
IHS Infonetics Research 87 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 168 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 134 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 246 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 197 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 39 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 836 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 6 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
Positive Hack Days - PHDays 20 2
CNews AWARDS - награда 356 1
Национальная банковская премия 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1556 1
Cisco Expo 12 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
CNews FORUM Кейсы 147 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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