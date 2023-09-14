Security Vision - Интеллектуальная безопасность

Новые возможности платформы Security Vision Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной без

Обновлена платформа Security Vision 5 Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной без

Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше от общей информации по обнаруженным угрозам до отдельных элементов;поддержка специального доступа. Security Vision TIP Security Vision TIP поддерживает загрузку неограниченного количест

Университет Иннополис использует продукты Security Vision в «Иннокиберполигоне» Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением совместной деятельности станет работа сторон в рамках проекта «Иннокиберполигон» — платформенного ре

Как развиваются отечественные ИБ-платформы Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) — обновленный продукт компании Security Vision. Для чего же нужно это решение, что оно собой представляет и какие возможности дает бизн

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели повед

Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели повед

Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 дования и реагирования на инциденты ИБ на основе технологии динамических плейбуков. Все этапы обработки инцидентов максимально автоматизированы. Наиболее значимые возможности: Классификация инцидента Security Vision IRP/SOAR автоматически классифицирует инцидент, связывая его с техниками и тактиками матрицы MITRE ATT&CK. Система может классифицировать более 250 типов инцидентов и событий ИБ

Security Vision обновила модули направления SGRC иные инсталлятор и платформа обеспечивают любые взаимосвязи объектов (контролей, активов, рисков и мер защиты), позволяют проводить сквозную аналитику и обеспечивать связь с технологическими модулями Security Vision (управление активами, уязвимостями, инцидентами, анализ угроз и киберразведка) и данными в них. Кастомизация, включая формирование новых дашбордов и шаблонов выгружаемых отчётов

Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform ализована возможность выгрузить отчет по основным объектам напрямую с карточки объекта. Подробнее о Security Vision TIP: https://www.securityvision.ru/blog/analiz-ugroz-i-kiberrazvedka-kakie-pr

Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация» режиме по заданным правилам. Подробнее о модуле «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: https://www.securityvision.ru/news/intellektualnaya-bezopasnost-vypustila-mo

BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний позволит клиентам платформы Security Vision TIP получать данные о киберугрозах от BI.Zone

Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов ях? Что является базисом и обязательной составляющей эффективной ИБ? Эти вопросы были предметом обсуждения весь предыдущий год, остаются они насущными и сейчас. Анна Олейникова, директор по продуктам Security Vision: Все больше набирает популярность ChatGPT, и каких только смелых предположений о замене им профессий человека мы не слышали Компании стали больше времени уделять вопросам превен

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision операционной системы Astra Linux и платформы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности Security Vision. По итогам проведенных работ эксперты подтвердили, что в связке с российской

Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности Российские разработчики программных решений в области комплексного мониторинга и информационной безопасности VolgaBlob и Security Vision подтвердили совместимость своих продуктов – платформы Smart Monitor и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всестороннего тестир

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision , индикаторами атак (IoA) и прочими видами угроз. Наконец, начала накапливаться и систематизироваться информация о техниках и тактиках атак злоумышленников, стал возможен ретро-анализ. Решение TIP от Security Vision TIP взаимодействует с другими средствами защиты информации, объектами инфраструктуры и внешними сервисами. Он обращается к поставщикам фидов и аналитическим сервисам за IoC, IoA

Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform Security Vision объявляет о выходе обновленной автоматизированной платформы Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, провод

Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR чила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком ПО в сфере информационной безопасности Security Vision для повышения эффективности услуг Центра мониторинга и реагирования на инциде

Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов формационной защиты бизнеса от целевых кибератак, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации про

RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности кие решения в области управления и автоматизации процессов информационной безопасности на платформе Security Vision, обеспечили технологическую совместимость своих продуктов. Основные преимущес

Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ Платформа Security Vision успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламен

Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров аны, так и на получение политически значимой информации из государственных систем. Руслан Рахметов, Security Vision: Задачи импортозамещения выходят далеко за ИБ-отрасль, затрагивая все аспекты

Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ Модуль взаимодействия с НКЦКИ платформы Security Vision 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена м

«Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов «Алтэкс-софт» и Security Vision подтвердили совместимость программного комплекса Средство анализа контроля защищенности и соответствия стандартам информационной безопасности RedСheck и автоматизированной платф

RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве управления событиями информационной безопасности, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации про

«Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов «Лаборатория Касперского» и Security Vision подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analy

Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов Российская компания «Интеллектуальная безопасность», разработчик решений Security Vision для обеспечения информационной безопасности (ИБ), и «Базальт СПО», разработчи

Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут автоматизировать процесс реагирования на киберинциденты с помощью решения компании Security Vision. Услуга на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса п

OCS начинает продвижение продукции под брендом Security Vision трудничества с компанией «Интеллектуальная безопасность» – отечественным разработчиком ИТ-платформы Security Vision, позволяющей роботизировать до 95% программно-технических функций оператора и

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре нных уязвимостей. В данной статье мы раскроем функционал модуля управления уязвимостями более подробно. Почему существующих средств оказывается недостаточно? Данила Луцив Руководитель отдела развития Security Vision .block_code.block_code913 { float: right; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-review-expert { display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } .it-review-expert .i

За специальные проекты Security Vision будет отвечать Дмитрий Еремеев К команде Security Vision присоединился известный специалист в области информационной безопасности Дмитрий Еремеев. Ранее в течение 8 лет Дмитрий занимался развитием взаимодействия с конечными заказчикам

Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах ере кибербезопасности и кратно возросшего количества киберинцидентов и киберугроз. Руслан Рахметов, Security Vision: Качественных российских программных продуктов станет больше, они не будут ус

Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО. Продукты Security Vision: обладают бог

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей Равноценные элементы Данила Луцив Руководитель отдела развития Security Vision .block_code.block_code913 { float: right; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-

«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался

Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца ому арсенал SOC регулярно пополняется передовыми разработками. В частности, недавно Angara SOC существенно расширил возможности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews: Что представляет собой высокофункциональный коммерческий SOC? Какие конкретно сервисы и сопутствующ

Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции очитать здесь и перейти на следующий этап. Проводниками будут руководитель отдела развития продукта Security Vision Данила Луцив и генеральный директор компании Руслан Рахметов. В цикле эксперт

Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий , чем руководствоваться при выборе тех или иных источников данных, на какие поля обращать внимание, откуда черпать вдохновение при написании правил, рассказывают руководитель отдела развития продукта Security Vision Данила Луцив и генеральный директор компании Руслан Рахметов. Эксперты подготовили цикл статей «Технологии успешного SOC» о детектировании атак и создании правил корреляции, стр

Security Vision 5: эволюция автоматизации Введение Мысль о платформе автоматизации ИТ/ИБ неизменно сопутствовала Security Vision на пути развития, поскольку потребителями Security Vision исторически