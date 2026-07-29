Security Vision - Интеллектуальная безопасность

Security Vision представила обновление SIEM: от контроля качества данных до расследования атак в едином контуре Компания Security Vision выпустила крупное обновление решения Security Vision SIEM. Новый релиз направлен на создание бесшовного контура для центров мониторинга информационной безопасности (SOC)

Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз Компании Security Vision, разработчик и поставщик платформы для автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в о

Новый релиз Security Vision: упрощение доступа, контроль зависимостей и умный поиск в чатах Компания Security Vision представила очередное обновление платформы. Релиз включает доработки, направленные на упрощение управления доступом, повышение прозрачности настроек и удобство повседневной рабо

«Цифра банк» ускорил выявление кибермошенников в разы с помощью Security Vision SOAR «Цифра банк» совместно с Security Vision выстроил новый рубеж защиты клиентов от мошенников. Внедрение платформы SOAR позволило заменить ручной анализ срабатываний моделью «контролируемого конвейера». Об этом CNews соо

Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности (IZ:SOC) за счет внедрения платформы Security Vision. Соглашение знаменует собой переход к глубокой технической кооперации, объеди

«РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS Внедрение сканера уязвимостей от Security Vision позволило «РСХБ-Страхование» (входит в состав группы компаний «Россельхозбанк») вывести на новый уровень зрелость системы управления информационной безопасностью и укрепить опер

Security Vision и УЦСБ объявили о технологическом партнерстве Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерс

Security Vision расширяет функциональность платформы версии 5: удобство настройки и управления на новом уровне Security Vision выпустила очередное обновление платформы Security Vision 5. В новом релизе команда сосредоточилась на развитии правил корреляции, упро

Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России Платформа Security Vision вошла в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовл

ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в области автоматизации процессов кибербезопа

Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подписали стратегическое со

Security Vision третий год подряд подтвердила статус лидера в области SOAR-решений Компания Security Vision вновь доказала свое технологическое превосходство, третий год подряд сохранив

Security Vision модернизировала проектный офис с помощью PPM-решения «Финист» Компания Security Vision внедрила информационную систему «Финист» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит

Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC ненность процессов при реагировании на инциденты? Эти вопросы стали центральными в докладе эксперта Security Vision Дмитрия Фоминых на одной из крупных отраслевых конференций по кибербезопаснос

Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана развивают сотрудничество по подготовке экспертов в области информационной безопасности БАУМАНТЕХ (структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана) и компания Security Vision продолжают успешную реализацию совместной программы дополнительного профессионального образования «Управление информационной безопасностью в органе (организации)». Проект объеди

Кейсы регионов подтвердили работоспособность платформы Security Vision в госструктурах Фатима Чанкаева, руководитель направления международных продаж Security Vision, в рамках доклада на форуме «Цифровое развитие: Россия – Кыргызстан» поделила

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью Что такое Security Vision Open Platform Как отмечается в отчете Gartner Magic Quadrant for Enterprise L

Security Vision создала продукт для контроля и защиты ПДн Компания Security Vision сообщила о выводе на рынок продукта «Security Vision Управление персональными данными», который ведет реестр информационных систем, обрабатывающих ПДн, рассчитывает урове

Эксперт Security Vision рассказал, как объединить учет ИТ-активов и кибербезопасность Эксперт компании Security Vision Виктор Гончаров на конференции «Росатом/Современные технологии» поделился опы

Security Vision: вайбкодинг — это опасно Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Андреем Максимовым и Михаилом Корниловым рассмотрел

Security Vision представила подход к автоматизации реагирования на инциденты с применением машинного обучения Александр Падурин, руководитель группы пресейл-менеджеров Security Vision, выступил на CISO Forum 2026 с докладом об использовании элементов искусствен

Эксперты Security Vision рассказали, как выстроить взаимодействие между ИБ, ИТ и бизнесом Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Лилией Сребницкой и Иваном Костенко выступили на фо

Security Vision — на страже цифрового суверенитета будущего: триумф образовательной миссии на фестивале «Робо-НИКА» 2026 Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, стала партнером крупнейшего школьного фестиваля робототехники «Робо-НИКА» 2026, организованном частн

Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detectio

УЦСБ SOC расширил технологический стек – внедрен Security Vision SOAR В I квартале 2026 г. в центре противодействия кибератакам УЦСБ SOC завершился проект по интеграции нового SOAR-решения. Технологической основой стала платформа от Security Vision. Целями проекта являлись повышение скорости обработки инцидентов, а также степени автоматизации процессов обнаружения и реагирования на инциденты ИБ. Об этом CNews сообщили пред

Security Vision объединила крупнейшую ИТ-школу Coddy School в эпицентре кибербезопасности в КидБурге Компания Security Vision выступила инициатором масштабного образовательного тура для учащихся Coddy Sc

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения Что такое Threat Intelligence Platform Продукт Threat Intelligence Platform (TIP) на платформе Security Vision 5 предназначен для поиска признаков атак на основе поведенческих индикаторов

Security Vision расширяет границы автоматизации: новые возможности интеграции, аналитики и контроля Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись развития API и интеграционных сценариев, расширения возможностей экспорта и переноса настроек, улучшения анали

Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное об

Security Vision усилила приоритизацию уязвимостей данными ФСТЭК России ируемых уязвимостях в алгоритмы приоритизации своих продуктов. Теперь в основе системы ранжирования угроз лежит не только аналитика мировых источников, но и экспертиза регулятора. Аналитический центр Security Vision в рамках взаимодействия по обмену сведениями об угрозах ИБ получает от ФСТЭК России данные о «трендовых» уязвимостях. Это уязвимости, для которых имеется информация о наличии ср

Киберканикулы с пользой: Security Vision и КидБург научат детей защищать цифровой мир Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности и генеральный партнер детского города профессий КидБург, продолжает системную работу по развитию ци

Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision ойчивой и управляемой инфраструктуры цифрового взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Security Vision. Реализация проекта охватывает защиту государственных информационных систем (

Новый релиз платформы Security Vision: еще быстрее, удобнее и функциональнее Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись повышения удобства развертывания и сопровождения, расширения реакций на системные события, улучшения генерации

Security Vision вошла в число лидеров международного рейтинга систем SOAR от SPARK Matrix и, была названа одним из лидеров среди производителей cистем SOAR в отчете SPARK Matrix 2025: Security Analytics and Automation от QKS Group — глобальной аналитической и консультационной фирмы. Ранее Security Vision стала одним из лидеров рейтинга Exposure Management, войдя в ТОП-10. В новом рейтинге, посвященном системам SOAR (SPARK Matrix™: Security Analytics and Automation), платформа по

Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автомат

Security Vision продолжает подтверждать лидерство среди Low-code платформ Платформа Security Vision вошла в тройку лидеров рейтинга универсальных Low-code платформ России, составленного аналитическим отделом авторитетного издания «Компьютерра». Этот результат подтверждает техн

В новой версии платформы Security Vision улучшены визуализация, журналирование и администрирование единить JSON‑объекты», «Удалить из JSON‑объекта», «Найти по JPath», «Найти по XPath») список вариантов в поле «Название свойства» унифицирован с вариантом выборки в поле «Значение свойства». Компания Security Vision продолжит интенсивно развивать свою платформу.

Больше автоматизации, выше эффективность: в Security Vision рассказали о главных улучшениях продуктов за 2025 год Ответом на ключевые ИБ-вызовы года стали масштабные обновления продуктов Security Vision, переводящие киберзащиту из режима ручного реагирования в состояние интеллект

Security Vision приглашает на вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс» 29 января в 11:00 (МСК) состоится вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс». Спикер Виктор Гончаров, эксперт Security Vision. Реакция на инциденты информационной безопасности — это не только обнаружение атаки, но и корректное взаимодействие с регуляторами. На практике именно этот этап часто превращает