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Security Vision Интеллектуальная безопасность
Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать программно-технические функции оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 22 735 144 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.07.2026
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Security Vision представила обновление SIEM: от контроля качества данных до расследования атак в едином контуре
Компания Security Vision выпустила крупное обновление решения Security Vision SIEM. Новый релиз направлен на создание бесшовного контура для центров мониторинга информационной безопасности (SOC)
|28.07.2026
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Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз
Компании Security Vision, разработчик и поставщик платформы для автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в о
|15.07.2026
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Новый релиз Security Vision: упрощение доступа, контроль зависимостей и умный поиск в чатах
Компания Security Vision представила очередное обновление платформы. Релиз включает доработки, направленные на упрощение управления доступом, повышение прозрачности настроек и удобство повседневной рабо
|07.07.2026
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«Цифра банк» ускорил выявление кибермошенников в разы с помощью Security Vision SOAR
«Цифра банк» совместно с Security Vision выстроил новый рубеж защиты клиентов от мошенников. Внедрение платформы SOAR позволило заменить ручной анализ срабатываний моделью «контролируемого конвейера». Об этом CNews соо
|25.06.2026
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Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC
оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности (IZ:SOC) за счет внедрения платформы Security Vision. Соглашение знаменует собой переход к глубокой технической кооперации, объеди
|24.06.2026
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«РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS
Внедрение сканера уязвимостей от Security Vision позволило «РСХБ-Страхование» (входит в состав группы компаний «Россельхозбанк») вывести на новый уровень зрелость системы управления информационной безопасностью и укрепить опер
|22.06.2026
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Security Vision и УЦСБ объявили о технологическом партнерстве
Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерс
|20.06.2026
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Security Vision расширяет функциональность платформы версии 5: удобство настройки и управления на новом уровне
Security Vision выпустила очередное обновление платформы Security Vision 5. В новом релизе команда сосредоточилась на развитии правил корреляции, упро
|10.06.2026
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Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России
Платформа Security Vision вошла в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовл
|08.06.2026
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ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением
АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в области автоматизации процессов кибербезопа
|06.06.2026
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Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе
Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подписали стратегическое со
|02.06.2026
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Security Vision третий год подряд подтвердила статус лидера в области SOAR-решений
Компания Security Vision вновь доказала свое технологическое превосходство, третий год подряд сохранив
|01.06.2026
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Security Vision модернизировала проектный офис с помощью PPM-решения «Финист»
Компания Security Vision внедрила информационную систему «Финист» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит
|26.05.2026
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Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC
ненность процессов при реагировании на инциденты? Эти вопросы стали центральными в докладе эксперта Security Vision Дмитрия Фоминых на одной из крупных отраслевых конференций по кибербезопаснос
|25.05.2026
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Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана развивают сотрудничество по подготовке экспертов в области информационной безопасности
БАУМАНТЕХ (структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана) и компания Security Vision продолжают успешную реализацию совместной программы дополнительного профессионального образования «Управление информационной безопасностью в органе (организации)». Проект объеди
|20.05.2026
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Кейсы регионов подтвердили работоспособность платформы Security Vision в госструктурах
Фатима Чанкаева, руководитель направления международных продаж Security Vision, в рамках доклада на форуме «Цифровое развитие: Россия – Кыргызстан» поделила
|19.05.2026
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Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Что такое Security Vision Open Platform Как отмечается в отчете Gartner Magic Quadrant for Enterprise L
|14.05.2026
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Security Vision создала продукт для контроля и защиты ПДн
Компания Security Vision сообщила о выводе на рынок продукта «Security Vision Управление персональными данными», который ведет реестр информационных систем, обрабатывающих ПДн, рассчитывает урове
|06.05.2026
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Эксперт Security Vision рассказал, как объединить учет ИТ-активов и кибербезопасность
Эксперт компании Security Vision Виктор Гончаров на конференции «Росатом/Современные технологии» поделился опы
|04.05.2026
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Security Vision: вайбкодинг — это опасно
Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Андреем Максимовым и Михаилом Корниловым рассмотрел
|29.04.2026
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Security Vision представила подход к автоматизации реагирования на инциденты с применением машинного обучения
Александр Падурин, руководитель группы пресейл-менеджеров Security Vision, выступил на CISO Forum 2026 с докладом об использовании элементов искусствен
|28.04.2026
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Эксперты Security Vision рассказали, как выстроить взаимодействие между ИБ, ИТ и бизнесом
Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Лилией Сребницкой и Иваном Костенко выступили на фо
|28.04.2026
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Security Vision — на страже цифрового суверенитета будущего: триумф образовательной миссии на фестивале «Робо-НИКА» 2026
Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, стала партнером крупнейшего школьного фестиваля робототехники «Робо-НИКА» 2026, организованном частн
|24.04.2026
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Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами
Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detectio
|03.04.2026
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УЦСБ SOC расширил технологический стек – внедрен Security Vision SOAR
В I квартале 2026 г. в центре противодействия кибератакам УЦСБ SOC завершился проект по интеграции нового SOAR-решения. Технологической основой стала платформа от Security Vision. Целями проекта являлись повышение скорости обработки инцидентов, а также степени автоматизации процессов обнаружения и реагирования на инциденты ИБ. Об этом CNews сообщили пред
|01.04.2026
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Security Vision объединила крупнейшую ИТ-школу Coddy School в эпицентре кибербезопасности в КидБурге
Компания Security Vision выступила инициатором масштабного образовательного тура для учащихся Coddy Sc
|31.03.2026
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Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения
Что такое Threat Intelligence Platform Продукт Threat Intelligence Platform (TIP) на платформе Security Vision 5 предназначен для поиска признаков атак на основе поведенческих индикаторов
|30.03.2026
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Security Vision расширяет границы автоматизации: новые возможности интеграции, аналитики и контроля
Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись развития API и интеграционных сценариев, расширения возможностей экспорта и переноса настроек, улучшения анали
|26.03.2026
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Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге
Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное об
|25.03.2026
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Security Vision усилила приоритизацию уязвимостей данными ФСТЭК России
ируемых уязвимостях в алгоритмы приоритизации своих продуктов. Теперь в основе системы ранжирования угроз лежит не только аналитика мировых источников, но и экспертиза регулятора. Аналитический центр Security Vision в рамках взаимодействия по обмену сведениями об угрозах ИБ получает от ФСТЭК России данные о «трендовых» уязвимостях. Это уязвимости, для которых имеется информация о наличии ср
|23.03.2026
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Киберканикулы с пользой: Security Vision и КидБург научат детей защищать цифровой мир
Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности и генеральный партнер детского города профессий КидБург, продолжает системную работу по развитию ци
|06.03.2026
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Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision
ойчивой и управляемой инфраструктуры цифрового взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Security Vision. Реализация проекта охватывает защиту государственных информационных систем (
|26.02.2026
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Новый релиз платформы Security Vision: еще быстрее, удобнее и функциональнее
Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись повышения удобства развертывания и сопровождения, расширения реакций на системные события, улучшения генерации
|20.02.2026
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Security Vision вошла в число лидеров международного рейтинга систем SOAR от SPARK Matrix
и, была названа одним из лидеров среди производителей cистем SOAR в отчете SPARK Matrix 2025: Security Analytics and Automation от QKS Group — глобальной аналитической и консультационной фирмы. Ранее Security Vision стала одним из лидеров рейтинга Exposure Management, войдя в ТОП-10. В новом рейтинге, посвященном системам SOAR (SPARK Matrix™: Security Analytics and Automation), платформа по
|12.02.2026
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Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ
Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автомат
|11.02.2026
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Security Vision продолжает подтверждать лидерство среди Low-code платформ
Платформа Security Vision вошла в тройку лидеров рейтинга универсальных Low-code платформ России, составленного аналитическим отделом авторитетного издания «Компьютерра». Этот результат подтверждает техн
|09.02.2026
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В новой версии платформы Security Vision улучшены визуализация, журналирование и администрирование
единить JSON‑объекты», «Удалить из JSON‑объекта», «Найти по JPath», «Найти по XPath») список вариантов в поле «Название свойства» унифицирован с вариантом выборки в поле «Значение свойства». Компания Security Vision продолжит интенсивно развивать свою платформу.
|06.02.2026
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Больше автоматизации, выше эффективность: в Security Vision рассказали о главных улучшениях продуктов за 2025 год
Ответом на ключевые ИБ-вызовы года стали масштабные обновления продуктов Security Vision, переводящие киберзащиту из режима ручного реагирования в состояние интеллект
|24.01.2026
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Security Vision приглашает на вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс»
29 января в 11:00 (МСК) состоится вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс». Спикер Виктор Гончаров, эксперт Security Vision. Реакция на инциденты информационной безопасности — это не только обнаружение атаки, но и корректное взаимодействие с регуляторами. На практике именно этот этап часто превращает
|22.01.2026
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Как изменилась платформа Security Vision за год: главное
Компания Security Vision подвела итоги развития платформы Security Vision 5 (SV5) за 2025 год.
Security Vision и организации, системы, технологии, персоны:
|Рахметов Руслан 67 66
|Черун Екатерина 18 18
|Овчинников Роман 13 11
|Громова Марина 10 10
|Гончаров Николай 8 8
|Стюгин Михаил 20 7
|Олейникова Анна 13 7
|Луцив Данила 7 7
|Демидов Сергей 129 5
|Нуйкин Андрей 50 5
|Мартынцев Алексей 14 4
|Прокудин Аркадий 9 4
|Падурин Александр 4 4
|Балдин Дмитрий 4 4
|Крылова Эльвира 4 4
|Душков Роман 4 4
|Путин Сергей 73 3
|Плешков Алексей 68 3
|Степченков Максим 65 3
|Касимов Вячеслав 35 3
|Воробьева Наталья 9 3
|Нашивочников Николай 18 3
|Шапиро Роман 10 3
|Грибков Артем 15 3
|Акимов Максим 192 2
|Борисов Илья 27 2
|Мунтян Алексей 14 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Осипов Александр 96 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Гузев Иван 14 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Заикин Андрей 36 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Журавлёв Владимир 10 2
|Коростелев Павел 43 2
|Комаров Валерий 6 2
|Павлов Алексей 26 2
|Глинский Андрей 3 2
|Гончаров Евгений 24 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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