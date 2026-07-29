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Security Vision Интеллектуальная безопасность

Security Vision - Интеллектуальная безопасность

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать программно-технические функции оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 Security Vision представила обновление SIEM: от контроля качества данных до расследования атак в едином контуре

Компания Security Vision выпустила крупное обновление решения Security Vision SIEM. Новый релиз направлен на создание бесшовного контура для центров мониторинга информационной безопасности (SOC)

28.07.2026 Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз

Компании Security Vision, разработчик и поставщик платформы для автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в о
15.07.2026 Новый релиз Security Vision: упрощение доступа, контроль зависимостей и умный поиск в чатах

Компания Security Vision представила очередное обновление платформы. Релиз включает доработки, направленные на упрощение управления доступом, повышение прозрачности настроек и удобство повседневной рабо
07.07.2026 «Цифра банк» ускорил выявление кибермошенников в разы с помощью Security Vision SOAR

«Цифра банк» совместно с Security Vision выстроил новый рубеж защиты клиентов от мошенников. Внедрение платформы SOAR позволило заменить ручной анализ срабатываний моделью «контролируемого конвейера». Об этом CNews соо
25.06.2026 Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC

оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности (IZ:SOC) за счет внедрения платформы Security Vision. Соглашение знаменует собой переход к глубокой технической кооперации, объеди
24.06.2026 «РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS

Внедрение сканера уязвимостей от Security Vision позволило «РСХБ-Страхование» (входит в состав группы компаний «Россельхозбанк») вывести на новый уровень зрелость системы управления информационной безопасностью и укрепить опер
22.06.2026 Security Vision и УЦСБ объявили о технологическом партнерстве

Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерс
20.06.2026 Security Vision расширяет функциональность платформы версии 5: удобство настройки и управления на новом уровне

Security Vision выпустила очередное обновление платформы Security Vision 5. В новом релизе команда сосредоточилась на развитии правил корреляции, упро
10.06.2026 Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России

Платформа Security Vision вошла в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовл
08.06.2026 ЦИТ Республики Татарстан и Security Vision скрепили долгосрочное партнерство соглашением

АО «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» (ЦИТ РТ) и компания Security Vision, российский разработчик решений в области автоматизации процессов кибербезопа
06.06.2026 Правительство Республики Татарстан и Security Vision заключили стратегическое соглашение о развитии кибербезопасности и цифровой грамотности в регионе

Правительство Республики Татарстан и Security Vision, разработчик решений в области кибербезопасности, подписали стратегическое со
02.06.2026 Security Vision третий год подряд подтвердила статус лидера в области SOAR-решений

Компания Security Vision вновь доказала свое технологическое превосходство, третий год подряд сохранив
01.06.2026 Security Vision модернизировала проектный офис с помощью PPM-решения «Финист»

Компания Security Vision внедрила информационную систему «Финист» от ИТ-экосистемы «Лукоморье» (входит
26.05.2026 Комплаенс без бюрократии: эксперт рассказал, как продукты Security Vision помогают соблюдать требования ФСТЭК и разгрузить SOC

ненность процессов при реагировании на инциденты? Эти вопросы стали центральными в докладе эксперта Security Vision Дмитрия Фоминых на одной из крупных отраслевых конференций по кибербезопаснос
25.05.2026 Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана развивают сотрудничество по подготовке экспертов в области информационной безопасности

БАУМАНТЕХ (структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана) и компания Security Vision продолжают успешную реализацию совместной программы дополнительного профессионального образования «Управление информационной безопасностью в органе (организации)». Проект объеди
20.05.2026 Кейсы регионов подтвердили работоспособность платформы Security Vision в госструктурах

Фатима Чанкаева, руководитель направления международных продаж Security Vision, в рамках доклада на форуме «Цифровое развитие: Россия – Кыргызстан» поделила
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Что такое Security Vision Open Platform Как отмечается в отчете Gartner Magic Quadrant for Enterprise L
14.05.2026 Security Vision создала продукт для контроля и защиты ПДн

Компания Security Vision сообщила о выводе на рынок продукта «Security Vision Управление персональными данными», который ведет реестр информационных систем, обрабатывающих ПДн, рассчитывает урове
06.05.2026 Эксперт Security Vision рассказал, как объединить учет ИТ-активов и кибербезопасность

Эксперт компании Security Vision Виктор Гончаров на конференции «Росатом/Современные технологии» поделился опы
04.05.2026 Security Vision: вайбкодинг — это опасно

Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Андреем Максимовым и Михаилом Корниловым рассмотрел
29.04.2026 Security Vision представила подход к автоматизации реагирования на инциденты с применением машинного обучения

Александр Падурин, руководитель группы пресейл-менеджеров Security Vision, выступил на CISO Forum 2026 с докладом об использовании элементов искусствен
28.04.2026 Эксперты Security Vision рассказали, как выстроить взаимодействие между ИБ, ИТ и бизнесом

Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision, вместе с аналитиками SOC Лилией Сребницкой и Иваном Костенко выступили на фо
28.04.2026 Security Vision — на страже цифрового суверенитета будущего: триумф образовательной миссии на фестивале «Робо-НИКА» 2026

Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, стала партнером крупнейшего школьного фестиваля робототехники «Робо-НИКА» 2026, организованном частн
24.04.2026 Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами

Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detectio
03.04.2026 УЦСБ SOC расширил технологический стек – внедрен Security Vision SOAR

В I квартале 2026 г. в центре противодействия кибератакам УЦСБ SOC завершился проект по интеграции нового SOAR-решения. Технологической основой стала платформа от Security Vision. Целями проекта являлись повышение скорости обработки инцидентов, а также степени автоматизации процессов обнаружения и реагирования на инциденты ИБ. Об этом CNews сообщили пред
01.04.2026 Security Vision объединила крупнейшую ИТ-школу Coddy School в эпицентре кибербезопасности в КидБурге

Компания Security Vision выступила инициатором масштабного образовательного тура для учащихся Coddy Sc
31.03.2026 Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Что такое Threat Intelligence Platform Продукт Threat Intelligence Platform (TIP) на платформе Security Vision 5 предназначен для поиска признаков атак на основе поведенческих индикаторов

30.03.2026 Security Vision расширяет границы автоматизации: новые возможности интеграции, аналитики и контроля

Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись развития API и интеграционных сценариев, расширения возможностей экспорта и переноса настроек, улучшения анали
26.03.2026 Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге

Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное об
25.03.2026 Security Vision усилила приоритизацию уязвимостей данными ФСТЭК России

ируемых уязвимостях в алгоритмы приоритизации своих продуктов. Теперь в основе системы ранжирования угроз лежит не только аналитика мировых источников, но и экспертиза регулятора. Аналитический центр Security Vision в рамках взаимодействия по обмену сведениями об угрозах ИБ получает от ФСТЭК России данные о «трендовых» уязвимостях. Это уязвимости, для которых имеется информация о наличии ср
23.03.2026 Киберканикулы с пользой: Security Vision и КидБург научат детей защищать цифровой мир

Компания Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности и генеральный партнер детского города профессий КидБург, продолжает системную работу по развитию ци
06.03.2026 Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision

ойчивой и управляемой инфраструктуры цифрового взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители Security Vision. Реализация проекта охватывает защиту государственных информационных систем (
26.02.2026 Новый релиз платформы Security Vision: еще быстрее, удобнее и функциональнее

Компания Security Vision выпустила обновление своей платформы. Основные изменения коснулись повышения удобства развертывания и сопровождения, расширения реакций на системные события, улучшения генерации
20.02.2026 Security Vision вошла в число лидеров международного рейтинга систем SOAR от SPARK Matrix

и, была названа одним из лидеров среди производителей cистем SOAR в отчете SPARK Matrix 2025: Security Analytics and Automation от QKS Group — глобальной аналитической и консультационной фирмы. Ранее Security Vision стала одним из лидеров рейтинга Exposure Management, войдя в ТОП-10. В новом рейтинге, посвященном системам SOAR (SPARK Matrix™: Security Analytics and Automation), платформа по
12.02.2026 Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автомат
11.02.2026 Security Vision продолжает подтверждать лидерство среди Low-code платформ

Платформа Security Vision вошла в тройку лидеров рейтинга универсальных Low-code платформ России, составленного аналитическим отделом авторитетного издания «Компьютерра». Этот результат подтверждает техн
09.02.2026 В новой версии платформы Security Vision улучшены визуализация, журналирование и администрирование

единить JSON‑объекты», «Удалить из JSON‑объекта», «Найти по JPath», «Найти по XPath») список вариантов в поле «Название свойства» унифицирован с вариантом выборки в поле «Значение свойства». Компания Security Vision продолжит интенсивно развивать свою платформу.
06.02.2026 Больше автоматизации, выше эффективность: в Security Vision рассказали о главных улучшениях продуктов за 2025 год

Ответом на ключевые ИБ-вызовы года стали масштабные обновления продуктов Security Vision, переводящие киберзащиту из режима ручного реагирования в состояние интеллект
24.01.2026 Security Vision приглашает на вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс»

29 января в 11:00 (МСК) состоится вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс». Спикер Виктор Гончаров, эксперт Security Vision. Реакция на инциденты информационной безопасности — это не только обнаружение атаки, но и корректное взаимодействие с регуляторами. На практике именно этот этап часто превращает
22.01.2026 Как изменилась платформа Security Vision за год: главное

Компания Security Vision подвела итоги развития платформы Security Vision 5 (SV5) за 2025 год.


Публикаций - 323, упоминаний - 549

Security Vision и организации, системы, технологии, персоны:

ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 42
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
Cisco Systems 5372 19
Telegram Group 2940 16
Check Point Software Technologies 829 15
Код Безопасности 812 15
R-Vision - Р-Вижн 267 14
Microsoft Corporation 25775 14
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 13
Oracle Corporation 7074 12
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 12
Газинформсервис - ГИС 496 11
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
Ростелеком 10948 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
Cisco Systems - Splunk 76 9
Softline - Софтлайн 3743 8
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
9594 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Fortinet 452 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
АйТи 1519 7
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 7
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 7
Крок - Croc 1964 6
Red Hat 1378 6
Naumen - Наумен 752 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 6
InnoSTage - Инностейдж 220 6
Broadcom - VMware 2610 6
МегаФон 10742 6
Информзащита 941 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
КидБург ГК 16 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Почта России ПАО 2370 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Альфа-Банк 1979 8
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 12 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Резонанс НПП 407 3
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 3
РСХБ Страхование жизни 16 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
СДМ-Банк 75 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
OKS Group 51 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Capital Group 85 2
ТРИЭР 5 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 2
Рапид Био 102 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 87
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 263
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 199
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 160
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 144
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 141
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 97
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 78
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 72
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 70
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 66
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 244 66
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 61
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 52
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 49
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 48
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 46
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 44
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 43
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 43
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 42
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 41
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 40
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 39
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 39
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 39
Оповещение и уведомление - Notification 5943 39
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 37
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 98
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 76
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 39
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 32
Linux OS 11533 29
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 27
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 28 26
Microsoft Windows 16882 25
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 24
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 24
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center - Security Vision SIEM 18 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
Microsoft Windows PowerShell 250 17
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 17
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 16
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 15
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 14
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 13 13
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 13
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 12
Google VirusTotal 108 12
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 11
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 11
Security Vision AM - Security Vision Asset management 11 11
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 10
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 9
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 9
OpenAI - ChatGPT 719 9
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 9
Microsoft Office 4170 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Apache Hadoop 470 8
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 8
Рахметов Руслан 67 66
Черун Екатерина 18 18
Овчинников Роман 13 11
Громова Марина 10 10
Гончаров Николай 8 8
Стюгин Михаил 20 7
Олейникова Анна 13 7
Луцив Данила 7 7
Демидов Сергей 129 5
Нуйкин Андрей 50 5
Мартынцев Алексей 14 4
Прокудин Аркадий 9 4
Падурин Александр 4 4
Балдин Дмитрий 4 4
Крылова Эльвира 4 4
Душков Роман 4 4
Путин Сергей 73 3
Плешков Алексей 68 3
Степченков Максим 65 3
Касимов Вячеслав 35 3
Воробьева Наталья 9 3
Нашивочников Николай 18 3
Шапиро Роман 10 3
Грибков Артем 15 3
Акимов Максим 192 2
Борисов Илья 27 2
Мунтян Алексей 14 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Осипов Александр 96 2
Ляпунов Игорь 132 2
Гузев Иван 14 2
Лукацкий Алексей 140 2
Заикин Андрей 36 2
Ходаков Сергей 42 2
Журавлёв Владимир 10 2
Коростелев Павел 43 2
Комаров Валерий 6 2
Павлов Алексей 26 2
Глинский Андрей 3 2
Гончаров Евгений 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Европа Восточная 3138 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 6
Европа 24964 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 5
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
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Африка - Африканский регион 3641 4
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 83
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 65
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 56
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 44
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 24
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 23
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 10
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Киберучения 135 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Компьютерра 45 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Independent 111 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Markets&Markets Research 113 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
VDC Research Group 14 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Juniper Research 131 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
Coddy - Кодди - Международная школа программирования 4 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ФСО РФ - Академия 7 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Pearson VUE 55 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 4 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 4 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
Security Vision - Академия Кибербезопасности 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 5
Capture the Flag - CTF 56 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Cisco Expo 23 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Национальная банковская премия 2 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Kazan Digital Week 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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