Security Vision Интеллектуальная безопасность
Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать программно-технические функции оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК.
|14.09.2023
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Новые возможности платформы Security Vision
Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной без
|14.09.2023
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Обновлена платформа Security Vision 5
Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной без
|31.08.2023
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Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше
от общей информации по обнаруженным угрозам до отдельных элементов;поддержка специального доступа. Security Vision TIP Security Vision TIP поддерживает загрузку неограниченного количест
|23.05.2023
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Университет Иннополис использует продукты Security Vision в «Иннокиберполигоне»
Директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением совместной деятельности станет работа сторон в рамках проекта «Иннокиберполигон» — платформенного ре
|11.05.2023
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Как развиваются отечественные ИБ-платформы
Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) — обновленный продукт компании Security Vision. Для чего же нужно это решение, что оно собой представляет и какие возможности дает бизн
|28.04.2023
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Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5
Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели повед
|28.04.2023
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Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5
Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5. Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели повед
|25.04.2023
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Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5
дования и реагирования на инциденты ИБ на основе технологии динамических плейбуков. Все этапы обработки инцидентов максимально автоматизированы. Наиболее значимые возможности: Классификация инцидента Security Vision IRP/SOAR автоматически классифицирует инцидент, связывая его с техниками и тактиками матрицы MITRE ATT&CK. Система может классифицировать более 250 типов инцидентов и событий ИБ
|13.04.2023
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Security Vision обновила модули направления SGRC
иные инсталлятор и платформа обеспечивают любые взаимосвязи объектов (контролей, активов, рисков и мер защиты), позволяют проводить сквозную аналитику и обеспечивать связь с технологическими модулями Security Vision (управление активами, уязвимостями, инцидентами, анализ угроз и киберразведка) и данными в них. Кастомизация, включая формирование новых дашбордов и шаблонов выгружаемых отчётов
|06.04.2023
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Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform
ализована возможность выгрузить отчет по основным объектам напрямую с карточки объекта. Подробнее о Security Vision TIP: https://www.securityvision.ru/blog/analiz-ugroz-i-kiberrazvedka-kakie-pr
|04.04.2023
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Security Vision расширила функционал модуля «Управление активами и инвентаризация»
режиме по заданным правилам. Подробнее о модуле «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: https://www.securityvision.ru/news/intellektualnaya-bezopasnost-vypustila-mo
|28.03.2023
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BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве
BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний позволит клиентам платформы Security Vision TIP получать данные о киберугрозах от BI.Zone
|14.03.2023
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Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов
ях? Что является базисом и обязательной составляющей эффективной ИБ? Эти вопросы были предметом обсуждения весь предыдущий год, остаются они насущными и сейчас. Анна Олейникова, директор по продуктам Security Vision: Все больше набирает популярность ChatGPT, и каких только смелых предположений о замене им профессий человека мы не слышали Компании стали больше времени уделять вопросам превен
|14.02.2023
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision
операционной системы Astra Linux и платформы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности Security Vision. По итогам проведенных работ эксперты подтвердили, что в связке с российской
|26.12.2022
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Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности
Российские разработчики программных решений в области комплексного мониторинга и информационной безопасности VolgaBlob и Security Vision подтвердили совместимость своих продуктов – платформы Smart Monitor и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всестороннего тестир
|01.12.2022
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Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision
, индикаторами атак (IoA) и прочими видами угроз. Наконец, начала накапливаться и систематизироваться информация о техниках и тактиках атак злоумышленников, стал возможен ретро-анализ. Решение TIP от Security Vision TIP взаимодействует с другими средствами защиты информации, объектами инфраструктуры и внешними сервисами. Он обращается к поставщикам фидов и аналитическим сервисам за IoC, IoA
|01.12.2022
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Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform
Security Vision объявляет о выходе обновленной автоматизированной платформы Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP). На основании данных об угрозах продукт генерирует в реальном времени обнаружения подозрительной активности в инфраструктуре Заказчика, провод
|14.11.2022
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Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
чила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком ПО в сфере информационной безопасности Security Vision для повышения эффективности услуг Центра мониторинга и реагирования на инциде
|19.09.2022
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Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов
формационной защиты бизнеса от целевых кибератак, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации про
|15.09.2022
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RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности
кие решения в области управления и автоматизации процессов информационной безопасности на платформе Security Vision, обеспечили технологическую совместимость своих продуктов. Основные преимущес
|14.09.2022
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Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ
Платформа Security Vision успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламен
|07.09.2022
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Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
аны, так и на получение политически значимой информации из государственных систем. Руслан Рахметов, Security Vision: Задачи импортозамещения выходят далеко за ИБ-отрасль, затрагивая все аспекты
|01.09.2022
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Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ
Модуль взаимодействия с НКЦКИ платформы Security Vision 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена м
|18.08.2022
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«Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов
«Алтэкс-софт» и Security Vision подтвердили совместимость программного комплекса Средство анализа контроля защищенности и соответствия стандартам информационной безопасности RedСheck и автоматизированной платф
|28.07.2022
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RuSIEM и Security Vision заключили соглашение о партнерстве
управления событиями информационной безопасности, и компания «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), разрабатывающая российские решения в области управления и автоматизации про
|27.07.2022
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«Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов
«Лаборатория Касперского» и Security Vision подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analy
|12.07.2022
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Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов
Российская компания «Интеллектуальная безопасность», разработчик решений Security Vision для обеспечения информационной безопасности (ИБ), и «Базальт СПО», разработчи
|06.07.2022
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Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты
Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут автоматизировать процесс реагирования на киберинциденты с помощью решения компании Security Vision. Услуга на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса п
|05.07.2022
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OCS начинает продвижение продукции под брендом Security Vision
трудничества с компанией «Интеллектуальная безопасность» – отечественным разработчиком ИТ-платформы Security Vision, позволяющей роботизировать до 95% программно-технических функций оператора и
|28.04.2022
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Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
нных уязвимостей. В данной статье мы раскроем функционал модуля управления уязвимостями более подробно. Почему существующих средств оказывается недостаточно? Данила Луцив Руководитель отдела развития Security Vision .block_code.block_code913 { float: right; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-review-expert { display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } .it-review-expert .i
|20.04.2022
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За специальные проекты Security Vision будет отвечать Дмитрий Еремеев
К команде Security Vision присоединился известный специалист в области информационной безопасности Дмитрий Еремеев. Ранее в течение 8 лет Дмитрий занимался развитием взаимодействия с конечными заказчикам
|17.03.2022
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Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах
ере кибербезопасности и кратно возросшего количества киберинцидентов и киберугроз. Руслан Рахметов, Security Vision: Качественных российских программных продуктов станет больше, они не будут ус
|14.03.2022
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Security Vision поможет импортозаместить иностранные ИБ-решения и обеспечить киберзащиту
комфортный переход с иностранных систем класса IRP/SOAR/SGRC/GRC/TIP/CMDB на продукты ИБ-платформы Security Vision и их интеграцию с имеющимся ПО. Продукты Security Vision: обладают бог
|01.03.2022
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Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей
Равноценные элементы Данила Луцив Руководитель отдела развития Security Vision .block_code.block_code913 { float: right; margin: 0; margin-top: 10px; } .it-
|01.03.2022
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«Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision
Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision. Как все продукты на платформе Security Vision, этот модуль создавался
|11.02.2022
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Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
ому арсенал SOC регулярно пополняется передовыми разработками. В частности, недавно Angara SOC существенно расширил возможности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews: Что представляет собой высокофункциональный коммерческий SOC? Какие конкретно сервисы и сопутствующ
|14.12.2021
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Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции
очитать здесь и перейти на следующий этап. Проводниками будут руководитель отдела развития продукта Security Vision Данила Луцив и генеральный директор компании Руслан Рахметов. В цикле эксперт
|06.12.2021
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Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий
, чем руководствоваться при выборе тех или иных источников данных, на какие поля обращать внимание, откуда черпать вдохновение при написании правил, рассказывают руководитель отдела развития продукта Security Vision Данила Луцив и генеральный директор компании Руслан Рахметов. Эксперты подготовили цикл статей «Технологии успешного SOC» о детектировании атак и создании правил корреляции, стр
|02.11.2021
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Security Vision 5: эволюция автоматизации
Введение Мысль о платформе автоматизации ИТ/ИБ неизменно сопутствовала Security Vision на пути развития, поскольку потребителями Security Vision исторически
|08.09.2021
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Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR
Группа компаний Angara расширяет возможности собственного коммерческого SOC – Центра киберустойчивости ACRC – и совершенствует процессы анализа и реагирования на инциденты ИБ, внедряя решение Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR). Благодаря платформе Security Vision аналитики ACRC смогут ускорить процессы первичного обогащения данных об инцидентах и автоматизи
Security Vision упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рахметов Руслан 43 42
|Стюгин Михаил 15 7
|Луцив Данила 6 6
|Демидов Сергей 99 5
|Олейникова Анна 6 5
|Овчинников Роман 6 4
|Нуйкин Андрей 42 4
|Прокудин Аркадий 9 4
|Степченков Максим 58 3
|Плешков Алексей 62 3
|Путин Сергей 56 3
|Воробьева Наталья 8 3
|Комаров Валерий 5 2
|Мунтян Алексей 7 2
|Балахонов Евгений 4 2
|Зиннятуллин Тимур 5 2
|Ходаков Сергей 41 2
|Черун Екатерина 2 2
|Гузев Иван 14 2
|Журавлёв Владимир 10 2
|Старосельская Оксана 3 2
|Савинский Илья 5 2
|Рысин Сергей 4 2
|Глинский Андрей 2 2
|Вахонин Сергей 12 2
|Павлов Алексей 16 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 2
|Мартынцев Алексей 5 2
|Заединов Руслан 41 2
|Юсупов Ренат 103 2
|Абдыманап Айбек 4 2
|Борисов Илья 26 2
|Горчаков Денис 41 2
|Короткин Илья 3 2
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 2
|Дворкович Аркадий 209 1
|Нестеров Алексей 96 1
|Соловьев Алексей 79 1
|Крамаренко Сергей 2 1
|Трофимова Людмила 45 1
|Threat Hunter Playbook 1 1
|DomainTools 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1301 1
|Independent 115 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 233 1
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