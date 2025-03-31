Security Vision вошла в Топ-3 списка лидеров российского рынка Low-code платформ

По результатам комплексного исследования российского рынка универсальных Low-code платформ, проведенного Фондом «Сколково» совместно с Аналитическим центром TAdviser, платформа Security Vision заняла 3-е место. Всего в исследовании приняли участие Low-code платформы от 32 вендоров.

Для проведения оценки экспертами «Сколково» и TAdviser была разработана система, основанная на 410 параметрах, релевантных крупным корпорациям. Для составления рейтинга и исследования были привлечены эксперты по цифровизации и автоматизации из разных индустриальных отраслей: финансов, промышленности, ритейла, логистики и нефтехимии, а также системные интеграторы.

Исследование проходило в 3 этапа: глубинные интервью с заказчиками Low-code платформ, опрос разработчиков (первичная оценка) и демонстрации продуктов (экспертная оценка), в ходе которых платформа Security Vision показала один из наиболее высоких уровней функциональной готовности.

«Платформа не имеет ограничений по количеству и логике создаваемых объектов, процессов, отчётов и команд для взаимодействия со сторонними решениями, обеспечивая гибкость кастомизации и подключение любых сторонних продуктов», - отмечается в исследовании.

По итогам исследования функциональность платформы Security Vision получила 82 из 100 баллов, технологическая зрелость - 78 из 100 баллов, организационный потенциал - 62 из 100 баллов. Общая экспертная оценка составила 68 из 100 баллов.

«Платформа позиционируется как специализированная, в первую очередь для задач информационной безопасности, поэтому в системе есть ограниченный набор преднастроенных процессов и шаблонов для разработки классических прикладных систем (например, CRM, закупки и пр.), однако в рамках демонстрации платформа показала хорошие результаты как мощный инструмент, который может быть использован для разработки прикладных систем различного назначения и областей применения, в частности, для задач ИТ, управления рисками и анализа данных», - говорится в исследовании.

Примечателен тот факт, что, несмотря на опыт внедрений и общую зрелость, не все вендоры продемонстрировали схожие результаты по выручке. Здесь наблюдается существенный разброс. Только 4 вендора показали выручку от продажи лицензий на платформу свыше 1 млрд рублей за последний отчетный период - Security Vision, BPMSoft, Directum и Naumen. Средний уровень выручки остальных участников группы лидеров не превышает 250 млн р.