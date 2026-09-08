ESM-решение от «Лукоморья» получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

Платформа «Диво», ESM-решение из ИТ-экосистемы «Лукоморье», получило сертификат соответствия ФСТЭК России Сертификационные испытания подтвердили соответствие модулей «Диво Сервис», «Диво Портал» и «Диво Мера» требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия (УД-4). Для заказчиков это означает, что «Диво» соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к программному обеспечению для информационных систем, работающих с конфиденциальной информацией. Сертификат позволяет использовать платформу в проектах, где наличие сертифицированного ПО является обязательным требованием технического задания или нормативных документов.



Соответствие требованиям

Сертификационные испытания подтвердили соответствие модулей «Диво Сервис», «Диво Портал» и «Диво Мера» требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия (УД-4). Для заказчиков это означает, что «Диво» соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к программному обеспечению для информационных систем, работающих с конфиденциальной информацией. Сертификат позволяет использовать платформу в проектах, где наличие сертифицированного ПО является обязательным требованием технического задания или нормативных документов.

Сертификат подтверждает, что платформа «Диво» является программным средством со встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. В составе решения реализованы функции идентификации и аутентификации пользователей, управления доступом и регистрации событий безопасности. Сертификат внесён в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 25 августа 2026 года и действителен до 25 августа 2031 года.



Решение для крупного бизнеса

Получение сертификата УД-4 позволяет использовать «Диво» в проектах организаций, предъявляющих повышенные требования к защите информации и контролю доступа. В частности, сертифицированная платформа может применяться при построении защищённых информационных систем в государственном и корпоративном секторе, где безопасность обрабатываемых данных и соответствие требованиям регуляторов являются обязательными условиями внедрения.

Так, в «Ростелекоме» платформа «Диво» стала решением для импортозамещения нескольких зарубежных сервис-десков и централизованной автоматизации внутренних сервисов. Благодаря внедрению системы компания экономит 169 млн рублей в год, а также получает значительный эффект за счет сокращения трудозатрат — 4,02 млн человеко-часов ежегодно. Сегодня «Диво» используют 130 тыс. пользователей и 10 тыс. исполнителей: через платформу управляют 40 тыс. подписок на услуги, обрабатывают около 7 млн заявок в год и автоматизируют предоставление 2 тыс. внутренних услуг.

«Получение сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия — важный этап в развитии платформы «Диво» и всей ИТ-экосистемы «Лукоморье». Сегодня государственные организации и крупный бизнес последовательно переходят на отечественные решения и при этом ожидают от них не только функциональности, но и подтверждённого уровня защищённости. Для нас было принципиально важно изначально закладывать требования информационной безопасности в архитектуру продукта, чтобы «Диво» могло использоваться для цифровизации не только стандартных ИТ-запросов, но и сложных кросс-функциональных процессов в организациях с высокими требованиями к защите информации», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

ИТ-экосистема «Лукоморье»



Платформа «Диво» разработана в составе ИТ-экосистемы «Лукоморье» и представляет собой ESM-решение для цифровизации сервисов и процессов организаций. В отличие от систем, ориентированных преимущественно на автоматизацию отдельных ИТ-запросов, «Диво» изначально создавалась как универсальная платформа, позволяющая работать как с классическими задачами ИТ-служб, так и со сложными процессами, в которых участвуют различные подразделения компании или государственного учреждения. В состав платформы входят восемь модулей: «Диво Сервис», «Диво Портал», «Диво Мера», «Диво Лингво», «Диво Бот», «Диво Контроль», «Диво Свод» и «Диво Прото». Их сочетание позволяет формировать единую цифровую среду для управления сервисами, взаимодействия пользователей и подразделений, контроля и автоматизации процессов.