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Благов Арсен



18.02.2025 Модуль Client Portal платформы ESMP получил обновление 1
13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола» 1
08.11.2024 Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP 1
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве 1
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.08.2024 Почти половина российских компаний планирует в течение года заместить иностранные ITSM-системы 1
30.07.2024 Вышло обновление модуля Client Portal платформы ESMP 1
18.07.2024 Модуль Metrica российской платформы ESMP получил значимое обновление 1
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве 1
27.10.2023 ESMP обновила интерфейс карточки заявки и дизайн ленты заявок 1
22.06.2023 «Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 1
13.04.2023 Как создать санкционно-устойчивую систему управления ИТ-услугами 1
13.04.2023 «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» успешно протестировали свои продукты на совместимость 1
30.11.2022 «Крок» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение 1
28.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» и «Айтеко» стали партнерами 1
31.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Softline заключили партнерское соглашение 1
27.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Zerobit стали партнерами в области управления ИТ-услугами 1
25.10.2022 «Ростелеком-ЦОД» и Merlion подписали договор о партнерстве 1
31.01.2022 «Ростелеком» объявил о партнерстве со «Скайфолл лабс» 1
29.12.2021 «Ростелеком» внедрил систему ESMP в «Русской рыбопромышленной компании» 1
23.12.2021 «Ростелеком» и «Унитех» развивают партнёрство 1
15.12.2021 «Ростелеком» обновил систему управления сервисами ESMP 1
08.12.2021 «Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ 1
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение RT Life 1
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot разработали корпоративное мобильное приложение RT Life 1
09.11.2017 Банк «Открытие» взял на вооружение «классификатор» от Preferentum 1
07.11.2017 Искусственный интеллект в «Открытии» занялся техподдержкой 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Благов Арсен и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9741 19
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 11
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 11
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 2
Унитех 15 2
АйТи 1372 1
Altuera - Альтуэра 19 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 8 1
Softline - Софтлайн 2843 1
Крок - Croc 1777 1
Merlion - Мерлион 810 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
OpenText - Micro Focus 108 1
ServiceNow 89 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т1 Иннотех 178 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 63 1
Zerobit - Зеробит 1 1
Системы документооборота 498 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Diasoft - Диасофт 882 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
РРПК - Русская рыбопромышленная компания 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4169 13
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1162 12
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 11
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 7
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3054 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 336 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6279 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2150 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1900 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3898 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5325 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 2
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 24 17
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 3
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 15 3
Google Play - Google Store - Android Market 3303 2
Apple - App Store 2898 2
Ростелеком - RT Life 3 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 2
HPE Service Manager - HPSM 45 2
OmniNet - Omnitracker 63 2
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 946 1
Linux OS 10013 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 19 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Макин Алексей 10 2
Витоженц Александр 7 2
Позняков Дмитрий 4 1
Рыбаков Сергей 29 1
Богаченко Александр 9 1
Бартенева Мария 32 1
Сидорова Елена 5 1
Степанюк Михаил 68 1
Чепкова Евгения 5 1
Остатнийгрош Евгений 1 1
Рустамов Рустам 416 1
Янский Никита 1 1
Муравьев Павел 2 1
Хренов Вячеслав 4 1
Генцис Александр 19 1
Саутин Василий 8 1
Калинкин Никита 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 2
Аудит - аудиторский услуги 2685 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 20 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3664 1
Энергетика - Energy - Energetically 5109 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
РАН - Российская академия наук 1882 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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