GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве

Входящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве.

Стороны намерены выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и вместе вести работу по актуальным для рынка направлениям. В частности, запланирована разработка и реализация совместных проектов в сфере ИТ, а также двусторонняя информационная поддержка в связанных с ними вопросах. Кроме того, участники соглашения договорились наладить взаимодействие в области популяризации внедрения отечественных технологий.

Компании также обязались проводить регулярные встречи и консультации для формирования предложений по созданию совместных ИТ-проектов. Помимо этого, они будут разрабатывать и согласовывать планы совместных мероприятий, что обеспечит эффективное сотрудничество.

С 2020 г. компания «РеСолют» занимается развитием импортонезависимой платформы для работы с исходным кодом GitFlic. Данное решение представляет собой готовый комплексный инструментарий для реализации процесса жизненного цикла разработки ПО (SDLC). Его целевую аудиторию составляют как крупные enterprise-компании, которым важно продолжать создавать собственный софт после ухода зарубежных вендоров, так и небольшие команды, в том числе частные пользователи облачной версии продукта.

Компания «РТК ИТ Плюс» оказывает услуги по разработке и внедрению программных решений. Благодаря профессиональному подходу сотрудников компания успешно реализовывает следующие решения: ESM-платформа (программная платформа для управления сервисами), «Интерактивная карта (решение для организации и использования рабочего пространства), «Акола» (no-code- и low-code-платформа для создания порталов, веб-приложений и сайтов), экосистема ИТ-продуктов «Лукоморье».

«В сложившейся экономической ситуации и в условиях общей тенденции отечественного рынка к ИТ-импортозамещению консолидация усилий профильных компаний представляется нам оптимальной стратегией. Это позволит не только максимально оперативно и качественно решать вопросы заказчиков, но и развивать всю отрасль. Мы искренне благодарны коллегам из «РТК ИТ Плюс» за оказанное доверие и открытость к сотрудничеству, вместе мы сможем быстрее насытить рынок самыми надежными и востребованными технологиями», — отметил Денис Рамазанов, директор по развитию платформы GitFlic.

«Важность консолидации усилий в сфере ИТ-импортозамещения невозможно переоценить, особенно в условиях актуальных вызовов. Сотрудничество с компанией «РеСолют» и платформой GitFlic позволит нам расширить спектр предлагаемых решений. Мы уверены, что совместная работа не только даст возможность оперативно реагировать на потребности рынка, но и поспособствует развитию отечественных технологий, которые будут востребованы в будущем», — отметил Арсен Благов, генеральный директор компании «РТК ИТ Плюс».