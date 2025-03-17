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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Акола
- «Акола» - no-code платформа для создания веб-приложений, корпоративных порталов и сайтов без разработки.
- Яга - система управления проектами
- Лукоморье
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Благов Арсен 28 4
|Антипов Александр 22 1
|Можейко Андрей 1 1
|Симуни Антон 1 1
|Сахаров Александр 75 1
|Кислицкий Максим 6 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Слученков Антон 14 1
|Рамазанов Денис 7 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Кибалко Кирилл 39 1
|Глазков Александр 138 1
|Шадаев Максут 1019 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Козырев Алексей 323 1
|Никитчук Сергей 7 1
|Берман Павел 1 1
|Урусов Виктор 131 1
|Борняков Илья 12 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Анпилов Антон 18 1
|Юринская Ольга 3 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Бардин Дмитрий 1 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Глухов Иван 29 1
|Молин Руслан 2 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Кайгородов Илья 2 1
|Галкин Николай 108 1
|Калинкин Никита 2 1
|Папко Максим 2 1
|Агеев Денис 35 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Завьялов Максим 18 1
|Черкасова Любовь 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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