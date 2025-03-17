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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Акола

 

 


17.03.2025 «Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов 2
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола» 2
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве 1
25.06.2024 ИТ-«дочка» «Росатома» купила замену Windows и MS Office для 33 тысяч ПК 1
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 7
Т Плюс - ИТ Плюс 18 6
Ростелеком 9794 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1957 3
Системы документооборота 498 3
Diasoft - Диасофт 897 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
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R-Vision - Р-Вижн 161 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 1
К2Тех 142 1
Telegram Group 2063 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
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Базальт СПО - BaseALT 668 1
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ITG - ITPOD - ИТПОД 18 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Dropbox 499 1
TeamViewer 122 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
OpenText 209 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 244 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 207 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
Кофемания 55 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 1
Альфа-Банк 1783 1
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НКТ - Р7-Офис 388 1
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Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 718 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 75 1
Google YouTube - Видеохостинг 2771 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1630 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 125 1
IBM FileNet 123 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4563 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
ITG - ITPOD Storage 11 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 46 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
Благов Арсен 28 4
Антипов Александр 22 1
Можейко Андрей 1 1
Симуни Антон 1 1
Сахаров Александр 75 1
Кислицкий Максим 6 1
Плашкевич Сергей 4 1
Слученков Антон 14 1
Рамазанов Денис 7 1
Суровец Дмитрий 77 1
Кибалко Кирилл 39 1
Глазков Александр 138 1
Шадаев Максут 1019 1
Кубарев Алексей 54 1
Мельникова Алиса 92 1
Козырев Алексей 323 1
Никитчук Сергей 7 1
Берман Павел 1 1
Урусов Виктор 131 1
Борняков Илья 12 1
Геллерман Михаил 35 1
Анпилов Антон 18 1
Юринская Ольга 3 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Бардин Дмитрий 1 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Ермаков Валерий 128 1
Кирьянова Александра 138 1
Глухов Иван 29 1
Молин Руслан 2 1
Давиденко Алексей 16 1
Кайгородов Илья 2 1
Галкин Николай 108 1
Калинкин Никита 2 1
Папко Максим 2 1
Агеев Денис 35 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Завьялов Максим 18 1
Черкасова Любовь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
Индия - Bharat 5485 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Индонезия - Республика 965 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 281 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6233 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 830 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2876 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 503 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
CNews AWARDS - награда 521 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170931.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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