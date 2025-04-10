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Росатом АСЭ ИК Цифрум ЧУ Атомкод
Данные 2024 года
Росатом АСЭ ИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахаров Александр 75 1
|Антипов Александр 22 1
|Кислицкий Максим 7 1
|Плашкевич Сергей 4 1
|Слученков Антон 16 1
|Можейко Андрей 1 1
|Симуни Антон 1 1
|Покровский Олег 8 1
|Берман Павел 1 1
|Бардин Дмитрий 1 1
|Кайгородов Илья 2 1
|Папко Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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