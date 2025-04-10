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Росатом АСЭ ИК Цифрум ЧУ Атомкод

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод

 

Данные 2024 года


10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
09.12.2024 Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Росатом АСЭ ИК и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 23 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13015 1
Diasoft - Диасофт 910 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 61 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Nobilis Group 10 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 254 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 250 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 77 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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