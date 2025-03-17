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Индексная книга (каталог) CNews*
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GraphQL Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API


17.03.2025 «СберТех» открыл доступ к коду инструмента для ускорения бэкенд-разработки Platform V DataSpace 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore 1
27.06.2024 Версия СЭД «Дело» 24.2 получила новую технологическую платформу и повышенный комфорт работы 1
26.01.2024 CRM-система Talantix от hh.ru выпустила собственный API 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
02.09.2021 Новая версия Avanpost FAM обеспечивает многофакторную аутентификацию в ОС Linux и Windows 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
15.10.2020 WaveAccess присоединилась к разработке виртуальной витрины для мобильной платформы Humans в Узбекистане 1
27.08.2019 Дыра в Facebook позволяла удалять чужие юзерпики 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

GraphQL и организации, системы, технологии, персоны:

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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
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