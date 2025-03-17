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GraphQL Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API
GraphQL и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4214 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
|Мельникова Анастасия 396 1
|Горелик Константин 2 1
|Harewood Philippe - Хэрвуд Филипп 1 1
|Грудинин Дмитрий 20 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Луцив Данила 6 1
|Антипов Александр 22 1
|Можейко Андрей 1 1
|Симуни Антон 1 1
|Берман Павел 1 1
|Бардин Дмитрий 1 1
|Кайгородов Илья 2 1
|Папко Максим 2 1
|Сахаров Александр 75 1
|Хадина Марина 22 1
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