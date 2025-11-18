Разделы

Луцив Данила


СОБЫТИЯ


18.11.2025 Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025 1
28.04.2022 Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Луцив Данила и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 251 6
Microsoft Corporation 25208 3
GitHub 955 3
Cisco Systems - Splunk 72 2
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
Palantir Technologies 19 1
Nextron Systems 5 1
CounteractiveSecurity 1 1
X Corp - Twitter 2902 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 166 1
NCC Group 17 1
Nvidia Corp 3712 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1484 1
JetBrains 74 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 169 1
Broadcom - VMware 2488 1
Naumen - Наумен 681 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
UPS 208 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 389 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31409 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2664 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 940 5
OTRF Security-Datasets - Open Threat Research Forge 4 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 786 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 982 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72515 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7729 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13555 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25939 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1996 4
Repository - Репозиторий 1032 4
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 223 3
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 42 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1010 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 334 2
IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 11 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 419 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17624 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5830 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 394 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14955 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1339 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1884 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4605 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27057 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1439 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8115 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5220 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1748 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31792 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12213 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6974 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2579 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1955 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 528 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 83 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14761 1
Microsoft Windows 16273 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 118 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5136 3
Microsoft SysMon 8 2
MITRE CAR - MITRE Cyber Analytics Repository 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1116 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 63 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 116 2
Google VirusTotal 102 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 47 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 2
Microsoft Windows PowerShell 218 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 57 2
BlackBerry PlayBook 106 2
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 15 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Seaborn 2 1
Cisco Systems - Splunk Phantom 2 1
Societe Generale Group - GuardSIght Playbook Battle Cards CERT 1 1
TSG Group - SCO Group - Caldera Mitre 1 1
YAML - Ain't Markup Language 28 1
OISF - Suricata IPS/IDS 20 1
CounteractiveSecurity - Counteractive Playbooks 1 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2333 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 702 1
Microsoft Azure 1456 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 113 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Linux OS 10831 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Apache Hadoop 446 1
Google TensorFlow 93 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 204 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Python PyTorch 57 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 15 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Рахметов Руслан 60 6
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 2
Lambert John - Ламберт Джон 2 2
Чувакин Антон 3 1
Кутепов Антон 2 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Испания - Королевство 3758 1
Перу - Республика 286 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53346 1
Reference - Референс 202 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5484 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6877 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 983 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1390 1
Аудит - аудиторский услуги 3068 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1962 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1553 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1649 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 550 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11389 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5277 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 733 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54723 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14978 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 970 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
