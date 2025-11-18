Получите все материалы CNews по ключевому слову
Луцив Данила
СОБЫТИЯ
Луцив Данила и организации, системы, технологии, персоны:
|SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
|UPS 208 1
|Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 389 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
|Рахметов Руслан 60 6
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 2
|Lambert John - Ламберт Джон 2 2
|Чувакин Антон 3 1
|Кутепов Антон 2 1
|Roth Florian - Рот Флориан 4 1
|Испания - Королевство 3758 1
|Перу - Республика 286 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155834 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400525, в очереди разбора - 732532.
Создано именных указателей - 185932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.