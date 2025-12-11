Разделы

IOA Indicator of Attack индикатор атак


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.12.2025 «Гарда» дает бизнесу достоверные данные для своевременной защиты 1
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках 1
11.07.2024 Дмитрий Чудинов, Почта России: Некоторые сложные кибероперации так и остаются нерасследованными 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

IOA и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 8
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 467 5
Red Hat 1345 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 4
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 3
Telegram Group 2576 3
Microsoft Corporation 25238 3
GitHub 966 3
Cisco Systems 5223 2
Check Point Software Technologies 800 2
Cisco Systems - Splunk 72 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 2
CounteractiveSecurity 1 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1504 1
Nvidia Corp 3735 1
NCC Group 17 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
JetBrains 75 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
OpenAI 375 1
Oracle Corporation 6869 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 1
Почта России ПАО 2247 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2715 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 9
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1043 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 8
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 482 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 802 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 6
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 6
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 448 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 760 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2343 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 344 5
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 78 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 946 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1458 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2878 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4041 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 4
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 451 4
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 187 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4478 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4561 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 677 4
Linux OS 10906 8
Microsoft Windows 16331 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 8
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 7
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 4
Apache Hadoop 447 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 3
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 3
Microsoft Windows PowerShell 223 3
OpenAI - ChatGPT 524 2
Microsoft Office 3954 2
Squid - прокси-сервер 42 2
BlackBerry PlayBook 106 2
Google VirusTotal 102 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 2
Apple macOS 2249 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 405 2
Рахметов Руслан 60 2
Луцив Данила 7 2
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 5 2
Хеирхабаров Теймур 24 2
Шапиро Роман 6 1
Касперский Евгений 330 1
Кутепов Антон 2 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 4
Испания - Королевство 3760 1
Перу - Республика 286 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 4
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
Английский язык 6878 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 382 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
White list - Белый список 117 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Reference - Референс 207 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1060 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Энергетика - Energy - Energetically 5527 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Juniper Research 551 2
Radicati Group 26 1
Gartner - Гартнер 3609 1
Forrester Research 828 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 3
Kaspersky ON AIR 1 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
