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ЦБИ NeuroDAT SIEM


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Иван Аксененко, ЦБИ: Российская ИБ-индустрия не должна больше полагаться на чужое «железо» 1
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 2
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 2
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 2
25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 2
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 2
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 2
08.11.2017 Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM 2
05.09.2017 InfoWatch и «Центр безопасности информации» интегрировали InfoWatch Traffic Monitor и NeuroDAT SIEM 3

Публикаций - 10, упоминаний - 20

ЦБИ NeuroDAT SIEM и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Splunk 69 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 219 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 5
ЦБИ - Центр безопасности информации 30 4
Telegram Group 2269 4
Cisco Systems 5165 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 153 3
Check Point Software Technologies 773 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 3
Астон консалтинг 8 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 316 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 2
Доктор рядом - Doc+ 52 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 35 2
Red Hat 1326 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 2
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1027 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5069 1
GitHub 888 1
Microsoft Corporation 24913 1
OpenAI 276 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 369 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Oracle Corporation 6766 1
Россети Ленэнерго 1700 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4481 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3249 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2438 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29462 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7104 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 657 5
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 422 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1149 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 847 5
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 299 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4146 5
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 40 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1280 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3286 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5425 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10803 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 159 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 431 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 212 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1792 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3467 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 953 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 636 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6490 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 282 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4694 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 353 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 825 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 848 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11839 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11589 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1945 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 384 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 186 5
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 5
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 69 5
Linux OS 10318 4
Microsoft Windows 15992 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 61 3
Squid - прокси-сервер 42 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 110 3
Apache Hadoop 440 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 108 3
Security Vision AD + ML - Security Vision Anomaly Detection 5 3
Inoventica invGUARD 28 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 900 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 803 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2127 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 767 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1362 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 843 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 246 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 195 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 139 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1023 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4770 1
Linux - Debian GNU 496 1
OpenAI ChatGPT 417 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1090 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 1
Аксененко Иван 3 2
Лукиных Василий 9 1
Баталова Марина 12 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1565 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 443 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6512 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5291 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11183 2
Английский язык 6769 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2830 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9296 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2627 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1423 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1005 1
White list - Белый список 103 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2526 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 313 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 966 1
Juniper Research 534 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 900 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
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