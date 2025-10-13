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Multitenant architecture Multitenancy «множественная аренда» мультиарендность элемент архитектуры программного обеспечения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.10.2025 Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью? 1
02.04.2025 Вышла версия R-Vision SOAR 5.4 с поддержкой Python-коннекторов и гибкой обработкой инцидентов 1
19.09.2024 Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность 1
05.07.2024 Как проверить, безопасна ли ваша ИТ-инфраструктура 1
08.04.2024 Вышел новый сервис на замену Microsoft Teams, Zoom и Google Meet 1
26.03.2024 Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность 1
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 1
20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым 1
14.11.2022 Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS 1
07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров 1
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео 1
10.01.2022 Революционные технологии работы с данными меняют правила игры на рынке 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
04.03.2021 R-Vision выпустила новую версию платформы реагирования на инциденты ИБ R-Vision IRP 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 1
20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ 1
06.03.2019 Как цифровизация изменила экономику облачных услуг 1
04.12.2018 «Инфотекс» выпустил новый релиз решения для обнаружения компьютерных атак 1
22.08.2017 «Почта России» запустила систему ИТ-управления на базе технологий Naumen 1
28.08.2015 Стартап «Аксиоматики» получил «Облачный грант» от Microsoft 1
24.07.2015 Каким может стать ЦОД будущего? 1
11.03.2015 HP выводит на рынок новую платформу «Интернета вещей» для коммунальных служб и телекоммуникаций 1
22.10.2014 «Сервионика» открыла новый сервис eCloud.Mail для корпоративных пользователей 1
01.08.2014 Стартовали продажи новой версии Oracle Database 12c с технологией In-Memory 1
28.02.2014 Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок 1
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред 1
03.10.2012 Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных 1
13.05.2011 «Облака» продаются плохо, но «1С» не сдается 1
17.03.2011 Заключено партнерство по продвижению безопасных облачных технологий для правительства США 1
04.03.2010 Что сдерживает бум SaaS в России. Мнения экспертов 1
02.04.2009 СЭД XXI века: что определяет развитие рынка? 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Multitenant architecture и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 308 10
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 188 7
Microsoft Corporation 25669 6
Oracle Corporation 7046 6
Telegram Group 2865 4
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5565 3
МегаФон 10552 3
Cisco Systems 5345 3
Microsoft Corporation - GitHub 1048 3
Cisco Systems - Splunk 77 3
NetApp - Network Appliance 664 2
Ростелеком 10837 2
Broadcom - VMware 2588 2
Dell EMC 5164 2
IBM - International Business Machines Corp 9668 2
Softline - Софтлайн 3647 2
HP Inc. 5868 2
9454 2
Citrix Systems 863 2
Red Hat 1369 2
R-Vision - Р-Вижн 258 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 274 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 2
Axiomatika - Аксиоматика 11 2
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Парадигма 165 1
SunGard Data Systems 22 1
Axxerion 2 1
HPE Technology Services 15 1
Key Information Systems 1 1
Avit Systems 1 1
Zitcom 1 1
NetCloud 1 1
Qbranch 1 1
Acxiom Corp 10 1
UOL - Universo Online 7 1
Phishman - Фишман 21 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 3
Россети Ленэнерго 1698 3
Почта России ПАО 2332 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 1
Венец АКБ 21 1
HalkBank 1 1
County of Riverside 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Сенешаль Нейман - Seneschal Neyman 3 1
Яшин и Партнеры 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2077 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 368 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1665 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33038 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12651 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3053 12
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1172 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27059 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  850 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4978 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6318 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6556 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8076 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7767 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17773 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6419 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14091 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2083 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 7
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 409 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5042 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 6
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 200 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1370 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2422 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 5
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1235 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21435 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1497 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 7
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 80 7
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 249 6
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 92 6
Linux OS 11387 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 5
Microsoft Windows 16761 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 4
Apache Hadoop 468 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 139 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 3
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 245 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 305 3
JavaScript - JS - язык программирования 1396 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 472 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 222 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1825 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 238 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1383 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 121 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 127 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 3
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1003 2
Microsoft Office 4114 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 2
Microsoft Azure 1513 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 2
Oracle Java - язык программирования 3446 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 2
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 705 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 110 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 2
Рахметов Руслан 66 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Колган Мария 1 1
Лоиз Хуан 1 1
Коростелев Дмитрий 4 1
Мовшин Андрей 2 1
Гущин Валерий 5 1
Rashid Obaidur - Рашид Обайдур 1 1
Смирнова Ирина 11 1
Кузнецов Ян 9 1
Петрова Дарья 4 1
Голубчиков Александр 1 1
Лагутина Евгения 3 1
Остапенко Евгений 2 1
Мосягин Александр 5 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Хисамутдинов Айдар 1 1
Легкодимов Николай 3 1
Ожогина Инна 3 1
Mayer Bethany - Майер Бетани 10 1
Mendelsohn Andy - Мендельсон Энди 3 1
Нуралиев Борис 298 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Жуков Олег 25 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 439 1
Салов Антон 38 1
Заикин Андрей 36 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Мзоков Виталий 12 1
Курьянов Сергей 162 1
Емельченков Сергей 141 1
Шинкаренко Павел 5 1
Пимоненко Борис 7 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Mercan Cem - Мерджан Джем 1 1
Синичкин Андрей 3 1
Басов Александр 10 1
Полумордвинов Александр 1 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 508 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1691 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 471 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18910 1
Европа 24885 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3403 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Индия - Bharat 5830 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 666 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3133 1
Болгария - Республика 797 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1102 1
США - Колорадо 385 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7293 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11324 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15802 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3644 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6095 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 4
Аудит - аудиторский услуги 3363 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 444 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1345 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5688 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2120 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11627 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33250 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8423 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 487 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 407 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10149 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21313 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6951 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2955 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6433 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 2
Английский язык 6987 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1695 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8700 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6558 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3928 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3002 1
Millennial Media 3 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
InfoWorld 55 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
Gartner - Гартнер 3647 2
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Business Research Company 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8528 1
Forrester Research 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3908 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Qatar University - Университет Катара - Катарский университет 3 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
День молодёжи - 27 июня 1061 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 1
Oracle OpenWorld 65 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2641 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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