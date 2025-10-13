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Multitenant architecture Multitenancy «множественная аренда» мультиарендность элемент архитектуры программного обеспечения
СОБЫТИЯ
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Multitenant architecture и организации, системы, технологии, персоны:
|ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
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