Oracle представила СУБД Oracle Database 21c

Oracle анонсировала доступность СУБД Oracle Database 21c - актуальной версии конвергентной базы данных. Oracle Database 21c теперь доступна в Oracle Cloud, включая бесплатный облачный сервис Always Free Tier для автономной базы данных Oracle Autonomous Database. Oracle Database 21c включает более 200 инноваций, в том числе поддержку неизменяемых блокчейн-таблиц, встроенную в СУБД поддержку языка программирования JavaScript, поддержку типа данных JSON в бинарном формате, который встроен в БД, автоматизированное машинное обучение (AutoML) для машинного обучения в базе данных (ML) и поддержка энергонезависимой памяти (Persistent Memory), а также усовершенствования в технологии Oracle Database in-Memory, производительности обработки геоинформации, шардинге, технологии подключаемых баз данных (pluggable database) и безопасности.

В отличие от других производителей, которые предлагают одну версию своей БД для облака, а другую версию – для локального развертывания в своем ЦОДе (on-premise), Oracle Database 21c обеспечивает поддержку различных типов данных (реляционных, JSON, XML, графовых и т.д.), различных видов нагрузки (транзакционной и аналитической) а также поддержку мультиарендной архитектуры (multitenant) — в рамках единой современной конвергентной СУБД как в облаке, так и on-Premise.

Oracle также объявила о доступности Oracle APEX (Application Express) Application Development, нового сервиса в облаке для разработки Web-приложений с минимальным созданием исходного кода, для быстрой и простой разработки и развертывания корпоративных приложений, управляемых данными. Данный облачный сервис, позволяет разработчикам создавать современные веб-приложения для компьютеров и мобильных устройств, используя интуитивно понятный графический интерфейс.

«Благодаря Oracle Database 21c, мы продолжаем нашу стратегию: развивать самую мощную конвергентную систему управления базами данных, — заявил Эндрю Мендельсон, исполнительный вице-президент Oracle по технологиям серверов баз данных. Oracle Database 21c обеспечивает лучшую производительность обработки документов в формате JSON. Также, Oracle Database 21c обеспечивает прорывное увеличение производительности для операций обработки транзакций, с помощью технологии энергонезависимой памяти Intel Optane Persistent Memory. Oracle Database 21c является ведущей в отрасли базой данных c поддержкой аналитической нагрузки с полностью самоуправляемой технологией Oracle Database In-Memory, высокопроизводительной обработкой геоинформации и автоматизированным машинным обучением (AutoML) для простой разработки моделей машинного обучения. Она предоставляет поддержку неизменяемых блокчейн-таблиц для защиты данных от несанкционированного изменения.

У других вендоров требуются отдельные СУБД и сервисы для поддержки данных возможностей: обработка JSON-документов, поддержка транзакционной нагрузки, поддержка аналитической нагрузки, обработка геоинформации, поддержка машинного обучения и блокчейн-данных.

Решения Oracle для конвергентных баз данных повышают продуктивность разработчиков при создании новых приложений и упрощают их дальнейшее развитие для соответствия новым требованиям бизнеса».

«С выходом Database 21c, Oracle подняла свою флагманскую базу данных на новый уровень конвергенции с поддержкой широкого спектра типов данных и видов нагрузки, — говорит Карл Олофсон, вице-президент IDC по исследованиям в области программного обеспечения управления данными. — 200 инноваций, включая неизменяемые блокчейн-таблицы и автоматическое машинное обучение в базе данных, переводят функциональность Oracle Database 21c на новый уровень, устраняя необходимость в отдельных специализированных облачных сервисах и инструментах для выполнения этих задач. Теперь пользователи могут избежать увеличения затрат и упростить эксплуатацию каждого дополнительного облачного сервиса, которые, как правило, используют компании. Таким образом, Oracle эффективно сокращает этот разрозненный набор сервисов до упрощенного, технически более изящного интегрированного подхода, который намного лучше соответствует потребностям компаний в 2021 году».

«Актуальная версия конвергентной базы данных - Oracle Database 21c, призвана существенно облегчить жизнь как пользователям, так и разработчикам. Она поддерживает и интегрирует расширенный диапазон моделей данных и видов нагрузки, а также включает встроенное машинное обучение, которое устраняет необходимость в отдельных инструментах и сервисах, позволяя организациям осуществлять машинное обучение непосредственно в своей базе данных. Это современное решение для организаций, которые сейчас используют решения как в AWS, и имеют имеют более десятка различных баз данных, каждая из которых требует от заказчиков работы с различными API-интерфейсами, разными походами к реализации ETL-процессов и процессами интеграции данных. Oracle Database 21c устраняет барьер между несколькими изолированными и изначально неконвергентными базами данных», — считает Марк Питерс, главный аналитик и директор по практике, ESG.

Крупная международная компания Aon с оборотом 46 млрд долл. США и штаб-квартирой в Лондоне предлагает широкий спектр профессиональных услуг в области риск-менеджмента, управления персоналом и медицинского страхования.

«Нам никогда ранее не удавалось увидеть наши данные о продажах и маркетинге в одной единой БД Oracle. Это настоящий прорыв. Теперь все данные, которые мы получаем с помощью решений Oracle по продажам и маркетингу, находятся в одной унифицированной системе. Это большое достижение! Oracle Autonomous Data Warehouse и Oracle Analytics Cloud помогли нам увеличить производительность в 50–60 раз. Мы смогли уменьшить время формирования сложных запросов по продажам от 500 опытных пользователей. Кроме того, нам удалось значительно сократить расходы на анализ данных по сравнению средствами бизнес-аналитики, которые развернуты локально у нас», — отмечает Лисбет Малдер (Liesbeth Mulder), руководитель отдела отчетности Aon.

«Quinaryo XRing — важный компонент нашей стратегии Интернета вещей. Мы интегрировали носимое устройство с инструментом защиты данных на основе блокчейн-таблиц, — говорит Пьетро Берретони (Pietro Berretoni), директор по цифровым технологиям и инновациям, Angelini Pharma. — Блокчейн-таблицы в СУБД Oracle Database 21c позволили нам создавать защищенные от модификации записи, которые можно без труда интегрировать с другими приложениями без необходимости развертывать новую сложную инфраструктуру. СУБД Oracle Database 21c содержит знакомые нам инструменты, а также новые функции, такие как блокчейн-таблицы, которые можно использовать вместе с XRing для сбора полезных данных».

Oracle Database 21c — это СУБД, которая является фундаментом для различных локальных и облачных сервисов баз данных Oracle, включая Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Database Cloud@Customer и Oracle Exadata Database Machine. Этот релиз СУБД включает более 200 инноваций, которые расширяют область применения базы данных, помогают увеличить производительность и делают работу аналитиков, разработчиков и исследователей данных (Data Scientist) более продуктивной.

Ключевые инновации.

Неизменняемые блокчейн-таблицы. Блокчейн-таблицы обеспечивают преимущества технологии блокчейн в плане безопасности для корпоративных приложений. Технология блокчейн-таблиц является частью платформы Oracle Crypto-Secure Data Management. Блокчейн-таблицы доступны только для вставки, а их строки связаны в блокчейн-цепочку и зашифрованы, что гарантирует их неизменность. Пользователи могут выявлять попытки модификации данных и предотвращать их непосредственно в СУБД Oracle Database. Таким образом обеспечивается эффективная защита от несанкционированных изменений, которые могли бы внести сотрудники организации или хакеры, выдающие себя за администраторов или пользователей. Блокчейн таблицы— это таблицы, которые хранятся в базе данных, доступ к которым осуществляется с помощью стандартных SQL-запросов. Таблицы поддерживают все аналитические средства СУБД Oracle Database и все технологии выполнения транзакций, благодаря чему этими средствами гораздо удобнее пользоваться, а их возможности шире, чем у существующих реализаций технологии блокчейн. Во всех редакциях СУБД Oracle Database, блокчейн-таблицами можно пользоваться бесплатно – не требуется дополнительного лицензирования.

Встроенная поддержка типа JSON. На протяжении многих лет Oracle предоставляет мощную поддержку выполнения SQL-запросов и индексирования данных в формате JSON. В Oracle Database 21c добавлен новый встроенный тип данных JSON, который позволяет выполнять сканирование в 10 раз быстрее, а обновление — в 4 раза быстрее. В целом, эти улучшения повышают скорость работы над данным в формате JSON в СУБД Oracle Database в 2 раза по сравнению с использованием баз данных MongoDB и AWS DocumentDB (по результатам теста YCSB bencmark). Как и в предыдущих версиях, можно использовать данные JSON в сочетании с другими типами данных, индексировать любые элементы JSON, чтобы быстрее выполнять OLTP-операции, использовать функции параллельной обработки данных для любых форматов и выполнять сложные объединения документов и коллекций JSON, без необходимости использовать для этого отдельный код на уровне приложения.

Технология AutoML для машинного обучения в базе данных. Эта технология автоматически создает и сравнивает модели машинного обучения. Благодаря новому пользовательскому интерфейсу AutoML даже пользователи, которые не являются экспертами, могут применять технологии машинного обучения в работе с базой данных. Oracle также добавила новые алгоритмы обнаружения аномалий, регрессионного анализа и глубокого обучения в библиотеку популярных алгоритмов машинного обучения в базе данных.

Поддержка JavaScript внутри базы данных. Позволяет разработчикам эффективно работать на современных языках программирования. Благодаря технологии Graal Multilingual Engine, которая встроена в СУБД Oracle, можно запускать код обработки данных на JavaScript прямо внутри базы данных, в которой хранятся данные, что устраняет необходимость в дорогостоящем сетевом взаимодействии. Кроме того, пользователи могут легко выполнять SQL-запросы из кода JavaScript, а типы данных JavaScript автоматически преобразуются в типы СУБД Oracle Database.

Поддержка энергонезависимой памяти. Сохраняет файлы данных и журналы транзакций в энергонезависимой памяти (Persistent Memory - PMEM), что значительно повышает производительность операций, связанных с вводом-выводом. SQL-операции работают непосредственно с данными, хранящимися в файловой системе PMEM с прямым доступом, минуя буферный кэш, что устраняет ввода-вывод и необходимость в большом кэше буфера. Кроме того, новые алгоритмы базы данных предотвращают несогласованность данных в PMEM.

Графовые модели с более высокой производительностью. Позволяют моделировать данные на основе отношений, а также исследовать связи и закономерности в социальных сетях, Интернете вещей и т. д. За счет дальнейшей оптимизации можно уменьшить объем необходимой оперативной памяти, необходимый для анализа больших графовых моделей, что позволяет существующим приложениям работать быстрее без каких-либо изменений. Кроме того, пользователи могут создавать или расширять алгоритмы обработки моделей с использованием Java-синтаксиса, которые могут выполняться также эффективно как встроенные алгоритмы, поскольку они скомпилированы с теми же оптимизациями.

Автоматизация Database In-Memory. Oracle поддерживает строчный формат и формат столбцов в памяти, для одной и той же таблицы, поэтому аналитику и транзакции можно одновременно выполнять над одной таблице. Oracle Database 21c вводит функциональность полностью автоматического управления столбцов таблиц в оперативной памяти. Это позволяет упростить работу и повысить эффективность за счет автоматического управления размещением и удалением столбцов в In-Memory Columnar Store, а затем автоматически отслеживать шаблоны использования, и перемещать и удалять объекты из памяти. Кроме того, столбцы автоматически сжимаются в зависимости от шаблонов использования. Oracle Database 21c также использует новые алгоритмы соединения таблиц в памяти (In-Memory Vector Join) для ускорения сложных запросов.

Автоматизация шардинга данных. Встроенная в СУБД Oracle Database технология шардинга данных (Oracle Sharding) обеспечивает масштабируемую производительность и доступность, облегчая международным компаниям задачу соблюдения требований законодательства и регулирующих органов. Шарды (сегменты данных) не имеют между собой общих компонент и могут располагаться как локально, так и в облаке. Чтобы упростить проектирование и использование Oracle Sharding, Oracle Database 21c включает новый инструмент - Sharding Advisor Tool, который анализирует схему текущей базы данных и ее профиль нагрузки, а затем формирует отчеты с рекомендациями по структуре базы данных поддерживающей шардинг, оптимизированной для производительности, масштабируемости и доступности. Резервное копирование и восстановление всех шардов также теперь автоматизировано.