MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом

Во всех актуальных версиях популярной СУБД MongoDB обнаружена «дыра». Срочно требуются обновления С пометкой «неотложно» Разработчики популярной системы управления базами данных MongoDB заявили о существовании в своих продуктах высокоопасной уязвимости, которая может при

T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и упр

Неизвестные хакеры взломали поставщика ПО для MongoDB и пытаются повторить Кого задело? Известный поставщик программного обеспечения (ПО) для работы с базами данных MongoDB сообщил о хакерской атаке и о том, что злоумышленникам удалось получить доступ к перс

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения В частности, в ее требованиях содержится ограничение на использование MongoDB в качестве DBaaS, если остальная инфраструктура не соответствует SSPL. В этом случае

«Яндекс.облако» запустило СУБД MongoDB как управляемый сервис на основе актуальной версии 4.2 Разработчик системы управления базами данных общего назначения MongoDB и российская платформа «Яндекс.облако» объявили об официальном партнерстве. Платформа

В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра ложности уязвимость обнаружилась более чем в 2 тыс. баз данных, пишет исследователь в соцсети Twitter. Интересно, что для доступа к бэкдору используется учетная запись admin@kremlin.ru в базах данных MongoDB. Геверс сообщил изданию ZDNet, что впервые увидел опасную учетную запись на сайте российских государственных лотерей «Столото». Затем он начал искать admin@kremlin.ru в других открытых

«Убийца MySQL» тайно выходит на биржу MongoDB собралась на IPOКомпания MongoDB, разработчик одноименной системы управления базами данных (СУБД), подала заявку на пе