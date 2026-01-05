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MongoDB Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.01.2026
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Во всех актуальных версиях популярной СУБД MongoDB обнаружена «дыра». Срочно требуются обновления
С пометкой «неотложно» Разработчики популярной системы управления базами данных MongoDB заявили о существовании в своих продуктах высокоопасной уязвимости, которая может при
|19.03.2024
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T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке
Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и упр
|21.12.2023
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Неизвестные хакеры взломали поставщика ПО для MongoDB и пытаются повторить
Кого задело? Известный поставщик программного обеспечения (ПО) для работы с базами данных MongoDB сообщил о хакерской атаке и о том, что злоумышленникам удалось получить доступ к перс
|18.05.2022
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Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения
В частности, в ее требованиях содержится ограничение на использование MongoDB в качестве DBaaS, если остальная инфраструктура не соответствует SSPL. В этом случае
|14.11.2019
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«Яндекс.облако» запустило СУБД MongoDB как управляемый сервис на основе актуальной версии 4.2
Разработчик системы управления базами данных общего назначения MongoDB и российская платформа «Яндекс.облако» объявили об официальном партнерстве. Платформа
|30.01.2019
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В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра
ложности уязвимость обнаружилась более чем в 2 тыс. баз данных, пишет исследователь в соцсети Twitter. Интересно, что для доступа к бэкдору используется учетная запись admin@kremlin.ru в базах данных MongoDB. Геверс сообщил изданию ZDNet, что впервые увидел опасную учетную запись на сайте российских государственных лотерей «Столото». Затем он начал искать admin@kremlin.ru в других открытых
|16.08.2017
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«Убийца MySQL» тайно выходит на биржу
MongoDB собралась на IPOКомпания MongoDB, разработчик одноименной системы управления базами данных (СУБД), подала заявку на пе
|15.11.2010
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Microsoft готовит NoSQL-опции для своей облачной платформы
Компания 10gen, предлагающая облачные решения с использованием популярной базы данных MongoDB, не относящейся к SQL-ориентированным базам данных, работает над более тесной интеграцией MongoDB и Azure. В интервью изданию The Register Роджер Бодамер (Roger Bodamer) из 10gen
MongoDB и организации, системы, технологии, персоны:
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 5
|Арсентьев Андрей 79 4
|Diachenko Bob - Дьяченко Боб 7 4
|Джабиев Георгий 56 4
|Оганесян Ашот 152 4
|Лещинский Ян 4 3
|Синицкий Руслан 9 3
|Кулик Вадим 206 2
|Краснов Александр 91 2
|Ганин Егор 54 2
|Молодых Владимир 30 2
|Мантуров Денис 126 2
|Соловьев Михаил 31 2
|Шклярук Мария 15 2
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 2
|Башкеев Алексей 17 2
|Gevers Victor - Виктор Геверс 2 2
|Искаков Рустем 4 2
|Наумов Сергей 42 2
|Пешков Дмитрий 45 2
|Пьянков Андрей 10 2
|Vickery Chris - Викери Крис 6 2
|Scott Hunter - Скотт Хантер 3 2
|Петров Михаил 139 2
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Чамара Денис 59 1
|Михалев Евгений 98 1
|Паршин Максим 323 1
|Березин Максим 144 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Зинкевич Сергей 77 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Панченко Иван 197 1
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