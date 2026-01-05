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MongoDB Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом

MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.01.2026 Во всех актуальных версиях популярной СУБД MongoDB обнаружена «дыра». Срочно требуются обновления

С пометкой «неотложно» Разработчики популярной системы управления базами данных MongoDB заявили о существовании в своих продуктах высокоопасной уязвимости, которая может при
19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке

Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и упр
21.12.2023 Неизвестные хакеры взломали поставщика ПО для MongoDB и пытаются повторить

Кого задело? Известный поставщик программного обеспечения (ПО) для работы с базами данных MongoDB сообщил о хакерской атаке и о том, что злоумышленникам удалось получить доступ к перс
18.05.2022 Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения

В частности, в ее требованиях содержится ограничение на использование MongoDB в качестве DBaaS, если остальная инфраструктура не соответствует SSPL. В этом случае

14.11.2019 «Яндекс.облако» запустило СУБД MongoDB как управляемый сервис на основе актуальной версии 4.2

Разработчик системы управления базами данных общего назначения MongoDB и российская платформа «Яндекс.облако» объявили об официальном партнерстве. Платформа
30.01.2019 В базах данных тысяч российских компаний найдена зияющая дыра

ложности уязвимость обнаружилась более чем в 2 тыс. баз данных, пишет исследователь в соцсети Twitter. Интересно, что для доступа к бэкдору используется учетная запись admin@kremlin.ru в базах данных MongoDB. Геверс сообщил изданию ZDNet, что впервые увидел опасную учетную запись на сайте российских государственных лотерей «Столото». Затем он начал искать admin@kremlin.ru в других открытых

16.08.2017 «Убийца MySQL» тайно выходит на биржу

MongoDB собралась на IPOКомпания MongoDB, разработчик одноименной системы управления базами данных (СУБД), подала заявку на пе
15.11.2010 Microsoft готовит NoSQL-опции для своей облачной платформы

Компания 10gen, предлагающая облачные решения с использованием популярной базы данных MongoDB, не относящейся к SQL-ориентированным базам данных, работает над более тесной интеграцией MongoDB и Azure. В интервью изданию The Register Роджер Бодамер (Roger Bodamer) из 10gen

Публикаций - 188, упоминаний - 222

MongoDB и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 45
Microsoft Corporation 25775 43
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 27
Google LLC 12688 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Yandex - Яндекс 9216 18
Broadcom - VMware 2610 17
SAP SE 5601 13
9594 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
Red Hat 1378 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Commvault 187 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 10
Intel Corporation 12811 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
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Uber 357 3
Сбер - СберАвто 38 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Coursera 65 3
Альфа-Банк 1979 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Транснефть 335 2
Walt Disney Company 647 2
Runa Capital 158 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
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Ак Барс Банк 283 1
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ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
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БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
ФосАгро 176 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Мосгортранс ГУП 139 2
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Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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