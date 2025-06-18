Разделы

СУБД NoSQL not only SQL


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


18.06.2025 SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования

ый язык запросов SQL теряет популярность среди программистов, которые все чаще обращают внимание на NoSQL-инструменты, пишет DevClass. Согласно рейтингу TIOBE, SQL впервые за все время сбора ст
05.10.2018 Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database

Oracle объявила о выпуске Oracle Autonomous NoSQL Database - новейшего дополнения к портфолио автономных баз данных Oracle Autonomous Dat
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой

Новая автономная NoSQL-СУБД Oracle анонсировал Autonomous NoSQL Database Cloud, свежее дополнение к лин
06.04.2018 LCPSoft представила программы для восстановления паролей NoSQL баз данных

Soft, разработчик серии программных продуктов для восстановления паролей JRecoverer, выпустила новую линейку своих кроссплатформенных решений, предназначенную для восстановления паролей пользователей NoSQL баз данных: JRecoverer for MongoDB Passwords, JRecoverer for Cassandra Passwords и JRecoverer for CouchDB Passwords позволяют получить хэши паролей пользователей из баз данных соответству
24.02.2015 Oracle представила новые решения для работы с большими данными

ключают Oracle Big Data Discovery, Oracle GoldenGate for Big Data, Oracle Big Data SQL 1.1 и Oracle NoSQL Database 3.2.5, сообщили CNews в Oracle. Представляя эти продукты, корпорация развивает
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными?

Сегодня ИТ-индустрия предлагает продвинутые решения для работы с большими данными. Технологии Hadoop и NoSQL позволяют анализировать огромные массивы структурированных и неструктурированных данных, но если использовать только их, возникает опасность изоляции больших данных от общей информационно
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL

Корпорация Oracle представила новый продукт — Oracle Big Data SQL, который призван помочь клиентам безопасно интегрировать данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщили CNews в Oracl
17.04.2014 Вышла Oracle NoSQL Database 3.0

Корпорация Oracle выпустила новую версию распределенной базы данных типа «ключ–значение» NoSQL Database 3.0, в которой предлагает разработчикам оптимизированное решение NoSQL

09.10.2013 Oracle Big Data Appliance обновлен для защиты «Больших данных» предприятий

and Database Firewall. Дополнительно Oracle анонсировала новые версии Big Data Connectors и Oracle NoSQL Database с оптимизированной функциональностью, производительностью и масштабируемостью.
20.12.2012 Oracle обновила Oracle NoSQL Database до версии 2.0

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle NoSQL Database 2.0. СУБД типа «ключ/значение» с высокой масштабируемостью и минимальными заде
16.02.2012 Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL

предназначенной для обеспечения 99,999% доступности, высокой масштабируемости записи и сверхмалого времени отклика. Новая версия MySQL Cluster поддерживает как язык запросов SQL, так и модель доступа NoSQL через новый интерфейс Memcached API, при этом обеспечивает повышение производительности при выполнении сложных запросов и масштабируемости для ЦОДов с несколькими источниками (multi-data

01.11.2011 Вышла СУБД Oracle NoSQL Database для хранения больших объемов динамических данных

Корпорация Oracle объявила о том, что СУБД Oracle NoSQL Database, ключевой элемент в портфеле решений Oracle для обработки «больших данных» (Bi

