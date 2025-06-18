SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования ый язык запросов SQL теряет популярность среди программистов, которые все чаще обращают внимание на NoSQL-инструменты, пишет DevClass. Согласно рейтингу TIOBE, SQL впервые за все время сбора ст

Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database Oracle объявила о выпуске Oracle Autonomous NoSQL Database - новейшего дополнения к портфолио автономных баз данных Oracle Autonomous Dat

Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой Новая автономная NoSQL-СУБД Oracle анонсировал Autonomous NoSQL Database Cloud, свежее дополнение к лин

LCPSoft представила программы для восстановления паролей NoSQL баз данных Soft, разработчик серии программных продуктов для восстановления паролей JRecoverer, выпустила новую линейку своих кроссплатформенных решений, предназначенную для восстановления паролей пользователей NoSQL баз данных: JRecoverer for MongoDB Passwords, JRecoverer for Cassandra Passwords и JRecoverer for CouchDB Passwords позволяют получить хэши паролей пользователей из баз данных соответству

Oracle представила новые решения для работы с большими данными ключают Oracle Big Data Discovery, Oracle GoldenGate for Big Data, Oracle Big Data SQL 1.1 и Oracle NoSQL Database 3.2.5, сообщили CNews в Oracle. Представляя эти продукты, корпорация развивает

Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? Сегодня ИТ-индустрия предлагает продвинутые решения для работы с большими данными. Технологии Hadoop и NoSQL позволяют анализировать огромные массивы структурированных и неструктурированных данных, но если использовать только их, возникает опасность изоляции больших данных от общей информационно

Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL Корпорация Oracle представила новый продукт — Oracle Big Data SQL, который призван помочь клиентам безопасно интегрировать данные Hadoop, NoSQL и Oracle Database с использованием SQL. Big Data SQL выполняется на платформе Oracle Big Data Appliance и может работать в связке с Oracle Exadata Database Machine, сообщили CNews в Oracl

Вышла Oracle NoSQL Database 3.0 Корпорация Oracle выпустила новую версию распределенной базы данных типа «ключ–значение» NoSQL Database 3.0, в которой предлагает разработчикам оптимизированное решение NoSQL

Oracle Big Data Appliance обновлен для защиты «Больших данных» предприятий and Database Firewall. Дополнительно Oracle анонсировала новые версии Big Data Connectors и Oracle NoSQL Database с оптимизированной функциональностью, производительностью и масштабируемостью.

Oracle обновила Oracle NoSQL Database до версии 2.0 Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle NoSQL Database 2.0. СУБД типа «ключ/значение» с высокой масштабируемостью и минимальными заде

Вышла MySQL Cluster версии 7.2 с новым интерфейсом Memcached API для NoSQL предназначенной для обеспечения 99,999% доступности, высокой масштабируемости записи и сверхмалого времени отклика. Новая версия MySQL Cluster поддерживает как язык запросов SQL, так и модель доступа NoSQL через новый интерфейс Memcached API, при этом обеспечивает повышение производительности при выполнении сложных запросов и масштабируемости для ЦОДов с несколькими источниками (multi-data