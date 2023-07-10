Equiron Imagenarium

Imagenarium – это контейнерная платформа, созданная на базе Docker. Она предназначена для сокращения сроков разработки, тестирования и отладки, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию. Платформа разработана в 2017 году, ее использует ряд крупных организаций России и СНГ.