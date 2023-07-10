Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195999
ИКТ 15099
Организации 11630
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3568
Системы 26868
Персоны 85520
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Equiron Imagenarium

Imagenarium – это контейнерная платформа, созданная на базе Docker. Она предназначена для сокращения сроков разработки, тестирования и отладки, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию. Платформа разработана в 2017 году, ее использует ряд крупных организаций России и СНГ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium 1
14.04.2023 «Олли ИТ» стала дистрибьютором СУБД «Енисей» и контейнерной платформы Imagenarium 1
10.04.2023 В облаке «Яндекса» появилась новая российская СУБД. Не PostgreSQL 1
14.03.2023 Kairos Digital открыл программу технологического партнерства для российских разработчиков 1
03.02.2023 MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей» 1
30.01.2023 Kairos Digital пополнила портфель продуктов СУБД «Енисей» 1
23.01.2023 Kairos Digital запускает новую контейнерную платформу и объявляет о партнерстве с ее авторами. 1
17.01.2023 «Эквирон» получила грант от Yandex.Cloud 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Equiron Imagenarium и организации, системы, технологии, персоны:

Kairos Digital - Кайрос Диджитал 9 7
Эквирон - Equiron 4 3
Equiron 6 2
Yandex - Яндекс 9031 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
EmDev - ЕмДев 31 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
MONT - МОНТ 179 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1895 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 6
СУБД - NoSQL - not only SQL 166 5
DevOps - Development и Operations 1185 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 740 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1329 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 132 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 443 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 191 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7534 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3101 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1825 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 302 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17828 1
Equiron Енисей СУБД 7 6
Docker - Платформа распределённых приложений 516 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 708 2
EmDev - Entaxy 12 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1314 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 980 1
Даньшова Ирина 3 3
Селиверстов Михаил 1 1
Мурзина Инна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 495 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2293 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7998 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6945 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5674 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще