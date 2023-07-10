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Equiron Imagenarium
Imagenarium – это контейнерная платформа, созданная на базе Docker. Она предназначена для сокращения сроков разработки, тестирования и отладки, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию. Платформа разработана в 2017 году, ее использует ряд крупных организаций России и СНГ.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Equiron Imagenarium и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 163708 7
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 495 1
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