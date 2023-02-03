MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей»

Компания Kairos Digital и дистрибьютор программного обеспечения MONT объявили о начале сотрудничества. Линейка продуктов для разработчиков, в которую входят контейнерная платформа Imagenarium и СУБД «Енисей», стали доступны для партнеров MONT. Об этом CNews сообщили представители MONT.

«Партнерство с дистрибьютором MONT полностью подходит для стратегии развития Kairos Digital и продвижения наших решений на российском рынке и в странах ближнего зарубежья. Наш партнер обладает богатым опытом, прекрасной репутацией, масштабной партнерской сетью и выстроенными логистическими процессами. Уверена, сотрудничество принесет много интересных проектов и даст синергетический эффект для развития бизнеса», — сказала Ирина Даньшова, коммерческий директор Kairos Digital.

Одним из направлений работы MONT является импортозамещение западных сервисов. Компания предлагает заказчикам объемный каталог программных решений, в котором представлены проверенные российские ИТ-продукты. Недавно список пополнился новыми российскими разработками: контейнерной платформой Imagenarium и СУБД «Енисей». Последние события на рынке информационных технологий вызвали взрывной рост спроса на отечественные для бизнеса, что стало одним из ключевых факторов начала партнерства.

«Команда MONT сосредоточится на продвижении продуктов компании Kairos Digital на свою партнерскую сеть. Imagenarium и "‎Енисей"‎ перспективные продукты и наши ближайшие планы — знакомить с ними заказчиков, и расширять географию продаж», — отметила Инна Мурзина, руководитель направления корпоративных продаж MONT.

Imagenarium – это контейнерная платформа, созданная на базе Docker. Она предназначена для сокращения сроков разработки, тестирования и отладки, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию.

Платформа разработана в 2017 г., ее использует ряд организаций России и СНГ. В частности, Imagenarium был внедрен в ФНС России, Евразийской экономической комиссии и в национальной системе маркировки «Честный знак».

Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native Цифровизация

СУБД «Енисей» — это документо-ориентированная, высокопроизводительная, распределенная NoSQL СУБД с поддержкой multi-master replication. «Енисей» является инструментом управления оперативными базами данных, необходимых для построения сложных, высоконагруженных проектов.

***

MONT – российский дистрибутор программного обеспечения. Среди ключевых направлений бизнеса: облачные сервисы, электронная дистрибуция, классическая дистрибуция, экспертные решения. MONT насчитывает более 90 поставщиков ИТ-решений для бизнеса и сеть из 6000 партнеров в России и за рубежом.