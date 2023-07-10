Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kairos Digital Кайрос Диджитал
Kairos Digital — венчурный инвестор, который занимается развитием информационных технологий в России и запуском проектов, имеющих высокий потенциал развития. Основными активами являются две линейки IT-продуктов, которые включают в себя программное обеспечение для разработчиков и комплекс ITSM-решений для корпоративной автоматизации. В линейку IT-продуктов входят:
- СУБД «Енисей» — документо-ориентированная, высокопроизводительная, распределённая NoSQL СУБД с поддержкой multi-master replication
- Imagenarium — Post-DevOps-платформа на базе Docker, сокращающая сроки разработки, оптимизирующая процессы управления средами, отладки, тестирования, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию
- Линейка решений для корпоративной автоматизации под брендом ClientInsight включает в себя комплекс ITSM-решений, представленный системами CRM, Service Desk, а также low-code системой ClientInsight Plus для управления процессами и коллективного взаимодействия.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Kairos Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Equiron 6 5
|Эквирон - Equiron 4 3
|Yandex - Яндекс 9031 2
|EmDev - ЕмДев 31 1
|Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
|MONT - МОНТ 179 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163708 7
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 495 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.