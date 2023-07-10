Kairos Digital - Кайрос Диджитал

Kairos Digital — венчурный инвестор, который занимается развитием информационных технологий в России и запуском проектов, имеющих высокий потенциал развития. Основными активами являются две линейки IT-продуктов, которые включают в себя программное обеспечение для разработчиков и комплекс ITSM-решений для корпоративной автоматизации. В линейку IT-продуктов входят: