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Kairos Digital Кайрос Диджитал

Kairos Digital - Кайрос Диджитал

Kairos Digitalвенчурный инвестор, который занимается развитием информационных технологий в России и запуском проектов, имеющих высокий потенциал развития. Основными активами являются две линейки IT-продуктов, которые включают в себя программное обеспечение для разработчиков и комплекс ITSM-решений для корпоративной автоматизации. В линейку IT-продуктов входят:

  • СУБД «Енисей» — документо-ориентированная, высокопроизводительная, распределённая NoSQL СУБД с поддержкой multi-master replication
  • Imagenarium — Post-DevOps-платформа на базе Docker, сокращающая сроки разработки, оптимизирующая процессы управления средами, отладки, тестирования, мониторинга и вывода ПО в промышленную эксплуатацию
  • Линейка решений для корпоративной автоматизации под брендом ClientInsight включает в себя комплекс ITSM-решений, представленный системами CRM, Service Desk, а также low-code системой ClientInsight Plus для управления процессами и коллективного взаимодействия.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium 1
14.04.2023 «Олли ИТ» стала дистрибьютором СУБД «Енисей» и контейнерной платформы Imagenarium 1
10.04.2023 В облаке «Яндекса» появилась новая российская СУБД. Не PostgreSQL 1
10.04.2023 Российская СУБД «Енисей» получила облачную версию и стала доступна в Yandex Cloud 1
14.03.2023 Kairos Digital открыл программу технологического партнерства для российских разработчиков 1
03.02.2023 MONT стал дистрибьютором контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей» 1
30.01.2023 Kairos Digital пополнила портфель продуктов СУБД «Енисей» 1
23.01.2023 Kairos Digital запускает новую контейнерную платформу и объявляет о партнерстве с ее авторами. 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Kairos Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Equiron 6 5
Эквирон - Equiron 4 3
Yandex - Яндекс 9031 2
EmDev - ЕмДев 31 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 565 1
MONT - МОНТ 179 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 2
СУБД - NoSQL - not only SQL 166 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1895 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 740 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 3
DevOps - Development и Operations 1185 3
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 132 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1329 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 443 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 191 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7534 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3101 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1825 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 302 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3109 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17828 1
Equiron Imagenarium 9 7
Equiron Енисей СУБД 7 6
Docker - Платформа распределённых приложений 516 5
Kairos Digital - Imagenarium Post-DevOps–платформа 2 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 708 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1314 1
EmDev - Entaxy 12 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 980 1
Даньшова Ирина 3 3
Селиверстов Михаил 1 1
Мурзина Инна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 495 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2293 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3260 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5674 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7998 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6945 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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