Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Olly ОЛЛИ ИТ ОЛЛИ информационные технологии ОЛЛИ Дистрибуция

Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция

Компания «ОЛЛИ ИТ» работает на рынке информационных технологий с 1992 года в качестве Value Add дистрибутора в сегментах виртуализации серверов, рабочих станций и приложений, контейнерных платформ и больших данных, поставляя заказчикам продукты, созданные российскими компаниями. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 62 дела, на cумму 19 690 831 193 ₽*

Судебные дела (62) на сумму 19 690 831 193 ₽*
в качестве истца (43) на сумму 1 336 768 911 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 74 102 342 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.10.2026 Обзор кейсов: топ-6 внедрений российских платформ виртуализации 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
20.07.2023 «Олли ИТ» стала дистрибьютором платформы «Сфера» 2
14.04.2023 «Олли ИТ» стала дистрибьютором СУБД «Енисей» и контейнерной платформы Imagenarium 2
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 2
22.03.2023 Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации 2
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 2
31.03.2022 Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения 3
31.03.2022 Компании «Флант» и ОЛЛИ объявляют о подписании соглашения 2
23.03.2022 Подтверждена совместимость ОС No Touch Desktop и устройств «Рутокен» 4
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
16.12.2015 Партнерство с вендором: опыт российских интеграторов 1
28.05.2012 Dell стал «убийцей ПК» 1
06.04.2012 Dell купила компанию-«убийцу ПК» 1
15.07.2011 Уволенных программистов Nokia «сватают» российским инвесторам 1
29.04.2011 «Олли» пополнила портфель «облачных» решений продуктами Wyse 2
10.09.2010 Nokia возглавит выходец из Microsoft 1
20.07.2010 Nokia ищет нового босса для борьбы с Apple 1
03.06.2010 Глава Nokia пообещал Медведеву помочь со Сколково 1
07.05.2010 Nokia пообещала догнать конкурентов 1
26.03.2010 5 апреля пройдёт конференция Citrix Systems по виртуализации рабочих станций 1
13.11.2008 ЦОДы в России: что поможет оптимизировать расходы? 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1
15.04.2008 22 апреля состоится конференция Citrix Virtualizations Conference 2008 1
28.03.2008 Антивирусный Петербург увлекся "коробками" 2
21.06.2007 Nokia делится на части 1
24.05.2006 Nokia ожидает консолидации производителей сотовых телефонов 1
21.04.2006 Хитрый вирус ловили целый месяц 1
05.09.2005 В Nokia поменяется глава мобильного подразделения 1
01.08.2005 Nokia назвала своего нового исполнительного директора 1
29.04.2004 Антон Павлов назначен руководителем регионального развития Oracle 1
10.12.2001 SoftLine стала серебряным партнером Citrix 1

Публикаций - 34, упоминаний - 47

Olly и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25910 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 9
Softline - Софтлайн 3830 8
Citrix Systems 872 8
IBM - International Business Machines Corp 9722 6
Dell EMC 5212 5
HP Inc. 5912 5
Крок - Croc 1972 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 4
Broadcom - VMware 2636 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 3
Oracle Corporation 7124 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
Flant - Флант 240 3
EmDev - ЕмДев 39 2
Kairos Digital - Кайрос Диджитал 9 2
Salesforce - MuleSoft 10 2
Orion soft - Орион софт - 365 2
Ростелеком 11091 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 2
SAP SE 5635 2
Apple Inc 13334 2
Intel Corporation 12897 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 2
9771 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 2
Ланит - Норбит - Norbit 434 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 506 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 152 2
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 71 2
Хост ГК - HostVM - Базовый код 81 2
Tenable Security 16 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 545 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
LifeRay 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Ipnet - Айпинэт 44 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 103 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 627 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
36,6 - аптечная сеть 97 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Беларусбанк АСБ 19 1
АЛИДИ - ALIDI 24 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Аконит НПО 18 1
Heinz - Хайнц 26 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 156 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
СДМ-Банк 76 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Runa Capital 158 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 140 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 107 1
Фаберлик - Faberlic 117 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 300 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 93 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 17 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2760 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 4
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2074 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 3
DevOps - Development и Operations 1288 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3720 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2639 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2477 2
Сервер приложений - Application server 362 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1952 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 76 5
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 241 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 3
Google Android 15411 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Windows 17075 3
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 3
Citrix NetScaler 76 2
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 28 2
Nokia Nseries 539 2
Axiom JDK СЗИ 185 2
Equiron Imagenarium 9 2
EmDev - Entaxy - Энтакси 15 2
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 17 2
Linux OS 11724 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 2
Oracle Java - язык программирования 3510 2
Oracle Java Development Kit - JDK 212 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 380 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Microsoft Dynamics 1199 2
Citrix XenServer 94 2
Citrix XenDesktop 100 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Atlassian - Confluence 197 2
Axiom JDK - LiberCat 69 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 1
Citrix Presentation Server 24 1
Nokia Smart Messaging - Nokia Messanging - Nokia Messaging for Social Networks 30 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 150 1
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 354 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 14 1
Equiron Енисей СУБД 7 1
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 4 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 9
Смирнов Денис 25 5
Ollila Jorma - Оллила Йорма 52 4
Дужий Сергей 3 2
Кузнецов Сергей 164 2
Халяпин Сергей 103 2
Медведев Дмитрий 1667 2
Климов Иван 32 2
Какунин Алексей 31 2
Рудычева Наталья 95 2
Калистратов Алексей 2 2
Софизаде Мурад 13 1
Зиндер Евгений 5 1
Стариков Андрей 4 1
Елашкин Михаил 4 1
Зимин Константин 111 1
Гузик Сергей 2 1
Ряковский Сергей 1 1
Липинский Сергей 1 1
Плахотный Павел 5 1
Грашина Марина 1 1
Баранов Антон 10 1
Шведова Ольга 2 1
Маслова Наталья 7 1
Деменко Виктор 6 1
Близгарев Юрий 22 1
Куприянов Александр 6 1
Трепова Лариса 4 1
Доброчасов Станислав 1 1
Книгин Михаил 35 1
Головин Иван 1 1
Савицкий Владимир 3 1
Курочкин Денис 3 1
Валуйская Татьяна 5 1
Сомов Евгений 1 1
Осташкин Николай 1 1
Гуляев Евгений 3 1
Крулик Евгения 1 1
Трофимов Всеволод 1 1
Ципес Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 6
Финляндия - Финляндская Республика 3711 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 3
Европа 25059 2
Европа Восточная 3141 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 422 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Канада 5099 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Россия - ПФО - Самарская область 1632 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1438 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1396 1
Европа Западная 1499 1
Китай - Пекин - Beijing 1112 1
Индия - Карнатака - Бангалор 216 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Аризона 549 1
Канада - Монреаль 71 1
Европа Центральная 278 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 5
VAD - Value Added Distribution - Value Added Distributor - Value Added Reseller - Value Added Partner 199 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2795 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 2
Аренда 2736 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2541 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6656 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 992 1
Экзамены 528 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4791 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 871 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3576 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Intelligent Enterprise 27 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 5
IDC - International Data Corporation 5002 4
Gartner - Гартнер 3678 2
TAdviser IT Prize 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 37 1
McMaster - McMaster University - Макмастерский университет - Университет Макмастера 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 661 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 149 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще