Olly ОЛЛИ ИТ ОЛЛИ информационные технологии ОЛЛИ Дистрибуция

Компания «ОЛЛИ ИТ» работает на рынке информационных технологий с 1992 года в качестве Value Add дистрибутора в сегментах виртуализации серверов, рабочих станций и приложений, контейнерных платформ и больших данных, поставляя заказчикам продукты, созданные российскими компаниями.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 62 дела, на cумму 19 690 831 193 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 34, упоминаний - 47