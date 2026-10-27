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Olly ОЛЛИ ИТ ОЛЛИ информационные технологии ОЛЛИ Дистрибуция
Компания «ОЛЛИ ИТ» работает на рынке информационных технологий с 1992 года в качестве Value Add дистрибутора в сегментах виртуализации серверов, рабочих станций и приложений, контейнерных платформ и больших данных, поставляя заказчикам продукты, созданные российскими компаниями.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 62 дела, на cумму 19 690 831 193 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Olly и организации, системы, технологии, персоны:
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 9
|Смирнов Денис 25 5
|Ollila Jorma - Оллила Йорма 52 4
|Дужий Сергей 3 2
|Кузнецов Сергей 164 2
|Халяпин Сергей 103 2
|Медведев Дмитрий 1667 2
|Климов Иван 32 2
|Какунин Алексей 31 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Калистратов Алексей 2 2
|Софизаде Мурад 13 1
|Зиндер Евгений 5 1
|Стариков Андрей 4 1
|Елашкин Михаил 4 1
|Зимин Константин 111 1
|Гузик Сергей 2 1
|Ряковский Сергей 1 1
|Липинский Сергей 1 1
|Плахотный Павел 5 1
|Грашина Марина 1 1
|Баранов Антон 10 1
|Шведова Ольга 2 1
|Маслова Наталья 7 1
|Деменко Виктор 6 1
|Близгарев Юрий 22 1
|Куприянов Александр 6 1
|Трепова Лариса 4 1
|Доброчасов Станислав 1 1
|Книгин Михаил 35 1
|Головин Иван 1 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Курочкин Денис 3 1
|Валуйская Татьяна 5 1
|Сомов Евгений 1 1
|Осташкин Николай 1 1
|Гуляев Евгений 3 1
|Крулик Евгения 1 1
|Трофимов Всеволод 1 1
|Ципес Григорий 2 1
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