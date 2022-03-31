Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения

Компания «ОЛЛИ Информационные технологии и компания HOSTVM, российский разработчик одноименной платформы виртуализации, рады сообщить о начале сотрудничества. Заключение дистрибуторского соглашения между компаниями стало важным шагом вперед на пути миграции бизнеса на российское ПО. В настоящее время компании, каждая в своем сегменте, сосредоточены на разработке и предоставлении клиентам лучших отечественных продуктов в области виртуализации, которые сегодня стали устойчивым трендом и позволяют стать российскому бизнесу технологически независимым. Об этом CNews сообщили представители ОЛЛИ ИТ.

Платформа виртуализации HOSTVM предназначена для виртуализации серверов, рабочих мест и приложений, а также для организации терминального доступа. Она позволяет реализовать полнофункциональную виртуальную инфраструктуру корпоративного уровня с использованием импортонезависимого ПО. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 4407.

Решения HOSTVM является функциональным эквивалентом решений виртуализации Enterpriseуровня: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, VMware Horizon, Citrix Virtual Apps & Desktops.

Платформа виртуализации HOSTVM уже успешно зарекомендовала себя в государственных организациях (Министерство здравоохранения России), госкорпорациях («Ростех», «Ростелеком», «РусГидро», «Росатом»), в финансовом секторе (ВТБ) и др.

«HOSTVM – это комплексное решение, которое, как и его мировые аналоги, имеет все необходимые инструменты для миграции в «один клик», автоматизации и биллинга ресурсов, резервного копирования и полноценной виртуализации рабочих мест. Мы часто сталкиваемся с предубеждениями относительно российского софта, на что предлагаем только одну вещь – попробуйте и сравните. С нами работают банки из ТОП-10 и крупные госкорпорации», – сказал Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации HOSTVM.

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«ОЛЛИ ИТ работает на рынке виртуализации в качестве Value Added дистрибутора уже больше 20 лет. Мы очень рады, что в лице компании HOSTVM нашли заинтересованных и высококвалифицированных профессионалов, совместно с которыми можем предложить рынку современный и качественный продукт. Мы считаем серьезным преимуществом возможность предлагать сегодня комплекс решений от отечественного производителя, включающий в себя серверную виртуализацию, виртуализацию рабочих мест и приложений, а также решений по управлению виртуализованной средой. Совместно с вендором мы готовы предложить все, необходимое для ознакомления с продуктом, тестирования, обучения специалистов, а также поможем при развертывании и эксплуатации платформы виртуализации HOSTVM. Уверены, что наши партнеры и заказчики по достоинству оценят как сам продукт, так и уровень его поддержки», – отметил Денис Смирнов, директор департамента дистрибуции, ОЛЛИ ИТ.

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ОЛЛИ ИТ – российская компания, работающая на рынке информационных технологий с 1992 г. Компания является дистрибутором программного и аппаратного обеспечения в сегменте виртуализации и специализируется на поставке как продуктов для построения платформ виртуализации серверов, приложений и рабочих станций, так и продуктов, обеспечивающих эффективную работу пользователей с виртуальными окружениями.