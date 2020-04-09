Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Hypervisor Platform Microsoft Viridian

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформаци

Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор Что такое гипервизор Hyper-V Гипервизор Hyper-V от компании Microsoft — это платформа аппаратной виртуализа

Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Об этом CNews сообщил представитель Acronis. Согласно условиям сделки, Acronis купит 100% акций 5nine Software. Американская компания станет дочерним предприятием Acr

Synology представлила Active Backup for Business 2.1 е защищает данные компании — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут вы

VPS хостинг (VPS hosting): определение и преимущества. VPS на Hyper-V и VMware сервера. Простота масштабирования. Для виртуальной компьютерной сети добавление мощности – не проблема. К тому же, это гораздо дешевле, чем сбор полноценного физического сервера. Виртуальные серверы Hyper-V Виртуальные серверы Hyper-V на сегодняшний день пользуются значительным спросом. Непосредственно Hyper-V представляет собой качественную систему аппаратной виртуализации д

LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц дключены 6 различных типов хранилищ данных, включая высокопроизводительные Full-flash SSD хранилища со скоростью чтения/записи 1000 МБ/с, и 100 000 IOPS. В качестве гипервизора используется платформа Microsoft Hyper-V 2016 и система управления AzurePack. Теперь заказчики могут арендовать виртуальные серверы, каждый из которых будет включать: 72 vCPU с частотой 3.0 (3.7 ГГц Turbo Boost), 150

Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ Компания Softline завершила перенос платформы виртуализации на Hyper-V и настройку веб-портала Azure Pack в Санкт-Петербургском государственном архитектурно

Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016 , Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение 5nine Cloud Security v8.1. Новая

5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server Компания 5nine Software, международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение для управления Hyper-V Se

5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 5nine Software, международный разработчик решений по обеспечению безопасности и соответствия законодательству для Hyper-V, объявил о выпуске 5nine Cloud Security v8. Как сообщили CNews в компании, новая версия включает расширенное логирование, более эффективное обнаружение вторжений, улучшения службы уведо

Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016 выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft комп

Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах .0) поддерживает расширенный набор инструментов работы с платформами виртуализации VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. В vGate 3.0 реализована полнофункциональная работа на платформе VMware vSp

United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft туры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ-команда использовала возможности Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replica, System Center 2012 и Microsoft Azure Site Recovery для создания собственного

Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper-V. Как отмечает Ars Technica, у Microsoft уже есть подобный продукт — Windows Server Core, который также представляет собой «урезанную» версию Windows Server с минимальным количеством ком

«Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта» пания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования д

Вышел Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — бесплатное решение для СМБ опирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — новое бесплатное решение для ИТ-администраторов компаний малого и среднего бизнеса,

Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу уплении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданного ране

Доступна 7 версия Veeam Management Pack для System Center с поддержкой Hyper-V am Management Pack (MP) для System Center. Как сообщили CNews в Veeam Software, благодаря поддержке Microsoft Hyper-V новая версия Veeam MP обеспечивает полную прозрачность инфраструктур Hyper-

Технологии виртуализации Microsoft стали доступны госсектору ат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на операционную систему Microsoft Hyper-V Server 2012. Разработчиком операционной системы является корпорация Microso

Анонсирован Veeam Management Pack v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V the Modern Data Center), анонсировала Veeam Management Pack (MP) v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V. Новая версия Veeam MP полностью интегрируется с Microsoft System Center Op

Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду уппы Inoventica, начала предоставлять услугу аренды виртуальных серверов на платформе виртуализации Microsoft Hyper-V R3 с возможностью выбора площадок ЦОД в Москве, Владимире и Екатеринбурге.

«Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft на станции Хабаровск-1 РЖД» по миграции ИТ-сервисов на единую виртуализированную платформу на базе Microsoft Hyper-V. Об этом CNews сообщили в Comparex. «Дорожная клиническая больница на станц

Фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе Microsoft Hyper-V юридическая фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала свою ИТ-инфраструктуру с использованием Microsoft Hyper-V. Фирма «Городисский и Партнеры» работает в области охраны и защиты интеллек

Решение Double-Take Move от Vision Solutions облегчает миграцию из VMware в Hyper-V и Windows Azure e Move, облегчит переход корпоративных клиентов и поставщиков услуг с VMware на Windows Server 2012 Hyper-V или Windows Azure. Double-Take Move — это инструмент, предоставляющий компаниям возмо

Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100% онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила результаты своей деятельности за второй квартал 2013 г. В отчетно

Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle le объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому клиенты Microsoft, пользующиеся Windows Hyper-V Server и Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая

Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam Компания «Роса» сообщила о выпуске нового релиза своего дистрибутива для Linux-сообщества Rosa Desktop Fresh R1. Как рассказали CNews в компании, Rosa Desktop Fresh R1 оснащен поддержкой Microsoft Hyper-V, что позволяет размещать Rosa в публичных облачных дата-центрах Microsoft Azure и приватных «облаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге V

Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе OpenStack. Впе

Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Managemen

В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V ись к тому, чтобы обеспечить интероперабельность со средой Windows для клиентов, пользующихся продуктами Red Hat и Microsoft одновременно. RHEL 5.9 beta разрабатывалась с учетом интероперабельности с Hyper-V для Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Драйверы устройств, необходимые для запуска Red Hat Linux поверх Hyper-V, встроены в систему напрямую. Благодаря этому пользоват

Совокупный доход Veeam Software в первом полугодии 2012 г. увеличился на 78% ля защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2012 г. Совокупный доход компании

«Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server ессов. В настоящее время частное «облако» развернуто на четырех физических серверах под управлением Microsoft Hyper-V Server. Обслуживание виртуальных машин осуществляется с помощью Microsoft S

Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replication 6.1, предоставляет специальные возможности резер

Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V деление интероперабельности Microsoft трудится над тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие Hyper-V с целым рядом серверных *nix-систем, включая CentOS, Red Hat и SUSE. Сотрудничество c

Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса серверов. "К 2014 году этот показатель достигнет 75%", - подчеркнул Воронков. Среди платформ долгое время оставалась лидером ESX Server от VMware, но сегодня ее практически догнала Microsoft со своим Hyper-V. На третьем месте со значительным отставанием расположилась Citrix Xen. Москва – не место для ЦОДа В качестве подтверждения тезиса о популярности виртуализации у российского бизнеса мож

Вышел Veeam ONE v6: мониторинг + отчетность для VMware vSphere и Windows Hyper-V новационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, объявила о выпуске Veeam ONE v6. Новое, полностью интегрированное решение, предостав

Veeam ONE оснащен поддержкой Hyper-V решением Veeam Backup & Replication v6, шестая версия Veeam ONE предлагает поддержку Windows Server Hyper-V и Microsoft Hyper-V Server. Технология, уже опробованная более чем 10 тыс. зак

Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу ляет более широкий функционал для работы с виртуальными средами VMware, но и поддерживает платформу Microsoft Hyper-V. Новая версия продукта представляет собой единое решение для быстрой, эффек

Группа компаний «Связной» создала частное облако на базе решений Microsoft том, что создала частное облако на базе решений Microsoft. Проект был реализован на базе технологий Microsoft Hyper-V Cloud и Microsoft System Center Virtual Machine Manager. В облачную среду б