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Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Hypervisor Platform Microsoft Viridian

Обзор «Hyper-V» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V?

Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 50, соглас
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформаци
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор

шении развития в данном направлении, и спустя еще три года, летом 2008, была представлена платформа Microsoft Hyper-V, как компонент новой серверной операционной системы. С тех пор последующие

11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Об этом CNews сообщил представитель Acronis. Согласно условиям сделки, Acronis купит 100% акций 5nine Software. Американская компания станет дочерним предприятием Acr
05.11.2019 Synology представлила Active Backup for Business 2.1

е защищает данные компании — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут вы
01.11.2019 VPS хостинг (VPS hosting): определение и преимущества. VPS на Hyper-V и VMware

сервера. Простота масштабирования. Для виртуальной компьютерной сети добавление мощности – не проблема. К тому же, это гораздо дешевле, чем сбор полноценного физического сервера. Виртуальные серверы Hyper-V Виртуальные серверы Hyper-V на сегодняшний день пользуются значительным спросом. Непосредственно Hyper-V представляет собой качественную систему аппаратной виртуализации д
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц

дключены 6 различных типов хранилищ данных, включая высокопроизводительные Full-flash SSD хранилища со скоростью чтения/записи 1000 МБ/с, и 100 000 IOPS. В качестве гипервизора используется платформа Microsoft Hyper-V 2016 и система управления AzurePack. Теперь заказчики могут арендовать виртуальные серверы, каждый из которых будет включать: 72 vCPU с частотой 3.0 (3.7 ГГц Turbo Boost), 150
28.03.2017 Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ

Компания Softline завершила перенос платформы виртуализации на Hyper-V и настройку веб-портала Azure Pack в Санкт-Петербургском государственном архитектурно
10.10.2016 Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016

, Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение 5nine Cloud Security v8.1. Новая
28.09.2016 5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server

Компания 5nine Software, международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение для управления Hyper-V Se
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V

5nine Software, международный разработчик решений по обеспечению безопасности и соответствия законодательству для Hyper-V, объявил о выпуске 5nine Cloud Security v8. Как сообщили CNews в компании, новая версия включает расширенное логирование, более эффективное обнаружение вторжений, улучшения службы уведо
20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016

выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft комп
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах

.0) поддерживает расширенный набор инструментов работы с платформами виртуализации VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. В vGate 3.0 реализована полнофункциональная работа на платформе VMware vSp
25.06.2015 United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft

туры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ-команда использовала возможности Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replica, System Center 2012 и Microsoft Azure Site Recovery для создания собственного
09.04.2015 Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server

Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper-V. Как отмечает Ars Technica, у Microsoft уже есть подобный продукт — Windows Server Core, который также представляет собой «урезанную» версию Windows Server с минимальным количеством ком
21.10.2014 «Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта»

пания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования д
15.09.2014 Вышел Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — бесплатное решение для СМБ

опирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — новое бесплатное решение для ИТ-администраторов компаний малого и среднего бизнеса,
13.08.2014 Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу

уплении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданного ране
22.07.2014 Доступна 7 версия Veeam Management Pack для System Center с поддержкой Hyper-V

am Management Pack (MP) для System Center. Как сообщили CNews в Veeam Software, благодаря поддержке Microsoft Hyper-V новая версия Veeam MP обеспечивает полную прозрачность инфраструктур Hyper-
16.07.2014 Технологии виртуализации Microsoft стали доступны госсектору

ат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на операционную систему Microsoft Hyper-V Server 2012. Разработчиком операционной системы является корпорация Microso
29.05.2014 Анонсирован Veeam Management Pack v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V

the Modern Data Center), анонсировала Veeam Management Pack (MP) v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V. Новая версия Veeam MP полностью интегрируется с Microsoft System Center Op
15.05.2014 Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду

уппы Inoventica, начала предоставлять услугу аренды виртуальных серверов на платформе виртуализации Microsoft Hyper-V R3 с возможностью выбора площадок ЦОД в Москве, Владимире и Екатеринбурге.

03.04.2014 «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft

на станции Хабаровск-1 РЖД» по миграции ИТ-сервисов на единую виртуализированную платформу на базе Microsoft Hyper-V. Об этом CNews сообщили в Comparex. «Дорожная клиническая больница на станц
16.12.2013 Фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе Microsoft Hyper-V

юридическая фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала свою ИТ-инфраструктуру с использованием Microsoft Hyper-V. Фирма «Городисский и Партнеры» работает в области охраны и защиты интеллек
26.11.2013 Решение Double-Take Move от Vision Solutions облегчает миграцию из VMware в Hyper-V и Windows Azure

e Move, облегчит переход корпоративных клиентов и поставщиков услуг с VMware на Windows Server 2012 Hyper-V или Windows Azure. Double-Take Move — это инструмент, предоставляющий компаниям возмо
19.08.2013 Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100%

онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила результаты своей деятельности за второй квартал 2013 г. В отчетно
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle

le объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому клиенты Microsoft, пользующиеся Windows Hyper-V Server и Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая
07.06.2013 Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam

Компания «Роса» сообщила о выпуске нового релиза своего дистрибутива для Linux-сообщества Rosa Desktop Fresh R1. Как рассказали CNews в компании, Rosa Desktop Fresh R1 оснащен поддержкой Microsoft Hyper-V, что позволяет размещать Rosa в публичных облачных дата-центрах Microsoft Azure и приватных «облаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге V
28.05.2013 Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack

Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе OpenStack. Впе
11.10.2012 Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V

онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Managemen
26.09.2012 В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V

ись к тому, чтобы обеспечить интероперабельность со средой Windows для клиентов, пользующихся продуктами Red Hat и Microsoft одновременно. RHEL 5.9 beta разрабатывалась с учетом интероперабельности с Hyper-V для Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Драйверы устройств, необходимые для запуска Red Hat Linux поверх Hyper-V, встроены в систему напрямую. Благодаря этому пользоват
06.08.2012 Совокупный доход Veeam Software в первом полугодии 2012 г. увеличился на 78%

ля защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2012 г. Совокупный доход компании
26.06.2012 «Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server

ессов. В настоящее время частное «облако» развернуто на четырех физических серверах под управлением Microsoft Hyper-V Server. Обслуживание виртуальных машин осуществляется с помощью Microsoft S
07.06.2012 Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replication 6.1, предоставляет специальные возможности резер
16.05.2012 Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V

деление интероперабельности Microsoft трудится над тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие Hyper-V с целым рядом серверных *nix-систем, включая CentOS, Red Hat и SUSE. Сотрудничество c
14.05.2012 Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса

серверов. "К 2014 году этот показатель достигнет 75%", - подчеркнул Воронков. Среди платформ долгое время оставалась лидером ESX Server от VMware, но сегодня ее практически догнала Microsoft со своим Hyper-V. На третьем месте со значительным отставанием расположилась Citrix Xen. Москва – не место для ЦОДа В качестве подтверждения тезиса о популярности виртуализации у российского бизнеса мож
26.04.2012 Вышел Veeam ONE v6: мониторинг + отчетность для VMware vSphere и Windows Hyper-V

новационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, объявила о выпуске Veeam ONE v6. Новое, полностью интегрированное решение, предостав
12.03.2012 Veeam ONE оснащен поддержкой Hyper-V

решением Veeam Backup & Replication v6, шестая версия Veeam ONE предлагает поддержку Windows Server Hyper-V и Microsoft Hyper-V Server. Технология, уже опробованная более чем 10 тыс. зак
05.12.2011 Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу

ляет более широкий функционал для работы с виртуальными средами VMware, но и поддерживает платформу Microsoft Hyper-V. Новая версия продукта представляет собой единое решение для быстрой, эффек
14.11.2011 Группа компаний «Связной» создала частное облако на базе решений Microsoft

том, что создала частное облако на базе решений Microsoft. Проект был реализован на базе технологий Microsoft Hyper-V Cloud и Microsoft System Center Virtual Machine Manager. В облачную среду б

Публикаций - 686, упоминаний - 909

Microsoft Hyper-V и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 341
Broadcom - VMware 2610 320
Citrix Systems 868 62
Veeam Software 345 60
Oracle Corporation 7074 51
Intel Corporation 12811 50
Softline - Софтлайн 3743 50
Dell EMC 5180 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
HP Inc. 5883 41
Red Hat 1378 38
9594 36
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 34
Cisco Systems 5372 31
Acronis - Акронис 489 30
SAP SE 5601 28
NetApp - Network Appliance 667 26
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 23
Ростелеком 10948 22
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 22
Google LLC 12688 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Synology Inc - SLMP PTE 141 20
Orion soft - Орион софт - 315 19
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 19
Крок - Croc 1964 18
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 17
Nutanix 114 17
SAS Institute 1082 17
Hitachi - Хитачи 1501 17
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
Dell Technologies - Dell Computer 2219 16
Huawei 4676 15
Fujitsu 2105 15
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 14
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 14
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 4
Газпром ПАО 1493 4
Связной ГК 1401 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
SABMiller - САБМиллер Рус 15 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Runa Capital 158 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
РосЭко 5 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 2
Интерлизинг ГК 20 2
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Ак Барс Банк 283 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Superjob - Суперджоб 858 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 15 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
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Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Администрация Тулы 10 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Apache Software Foundation - ASF 231 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 434
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 419
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 340
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 306
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 302
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 259
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 231
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 215
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 190
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 115
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 112
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 102
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 98
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 89
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 83
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 82
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 82
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 76
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 76
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 70
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 66
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 64
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 58
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 56
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 53
OpenStack 560 53
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 48
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 47
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 46
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 44
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 44
Microsoft Windows 16882 239
Linux OS 11533 154
Broadcom - VMware vSphere 614 145
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 118
Microsoft Azure 1526 98
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 93
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 84
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 76
Microsoft Windows Server 2008 483 71
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 64
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 61
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 56
Citrix XenServer 94 49
Microsoft Windows Server 2012 203 46
Intel x86 - архитектура процессора 2151 40
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 37
Microsoft Office 365 1042 34
Microsoft Windows 7 2007 31
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 30
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 30
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 29
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 26
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 24
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 24
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 22
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 22
Microsoft Windows 10 1938 21
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 20
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 20
Google Android 15243 19
Microsoft Office 4170 19
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 18
Microsoft Windows PowerShell 250 18
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 17
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 84 17
Citrix XenDesktop 100 17
Red Hat oVirt 64 17
Тимашев Ратмир 69 25
Маланин Василий 14 11
Белоусов Сергей 254 10
Ваганов Василий 14 9
Кадомский Вячеслав 107 9
Мартиросов Давид 123 8
Березин Максим 144 7
Прянишников Николай 316 6
Карпицкий Олег 84 6
Рустамов Рустам 548 5
Самойлов Юрий 75 5
Коробов Евгений 31 4
Халяпин Сергей 96 4
Попов Виталий 26 4
Климов Иван 30 4
Степанов Антон 71 4
Вихровский Кирилл 19 4
Захаренко Максим 57 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Малков Константин 3 3
Козлов Михаил 182 3
Бражников Юрий 7 3
Burch Adam - Берч Адам 3 3
Wang Michael - Ванг Майкл 19 3
Волков Роман 22 3
Сорокин Дмитрий 64 3
Сизов Евгений 8 3
Павлов Никита 146 3
Бабков Виктор 4 3
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
Chiang Chad - Джанг Чад 6 3
Лоханский Дмитрий 5 3
Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 3
An Wayne - Эн Уэйн 5 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Русанов Сергей 48 2
Зинкевич Сергей 77 2
Панченко Иван 197 2
Ершов Павел 37 2
Симаков Олег 113 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 340
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Европа 24964 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Франция - Французская Республика 8177 12
Япония 13807 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Европа Восточная 3138 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 9
Ближний Восток 3154 9
Украина 7928 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
США - Калифорния 4829 8
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
США - Вашингтон - Редмонд 238 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Америка - Американский регион 2206 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5081 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
Нидерланды 3746 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 127
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 119
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 92
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 83
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 81
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 79
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 36
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 35
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 30
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 24
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Аренда 2687 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Английский язык 7030 13
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
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МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
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ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 7 1
ФГБОУ ВО ЛГМУ им. Свт. Луки Минздрава России - Медицинский университет им. Святителя Луки - Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CNews AWARDS - награда 571 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
Microsoft Ignite 44 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
VeeamON Forum 10 1
VMworld 29 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
SAP Sapphire Now 8 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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