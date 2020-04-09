Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Hypervisor Platform Microsoft Viridian

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СОБЫТИЯ
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Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V?
Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 50, соглас
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Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?
Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформаци
|09.04.2020
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Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор
шении развития в данном направлении, и спустя еще три года, летом 2008, была представлена платформа Microsoft Hyper-V, как компонент новой серверной операционной системы. С тех пор последующие
|11.12.2019
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Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями
Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Об этом CNews сообщил представитель Acronis. Согласно условиям сделки, Acronis купит 100% акций 5nine Software. Американская компания станет дочерним предприятием Acr
|05.11.2019
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Synology представлила Active Backup for Business 2.1
е защищает данные компании — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут вы
|01.11.2019
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VPS хостинг (VPS hosting): определение и преимущества. VPS на Hyper-V и VMware
сервера. Простота масштабирования. Для виртуальной компьютерной сети добавление мощности – не проблема. К тому же, это гораздо дешевле, чем сбор полноценного физического сервера. Виртуальные серверы Hyper-V Виртуальные серверы Hyper-V на сегодняшний день пользуются значительным спросом. Непосредственно Hyper-V представляет собой качественную систему аппаратной виртуализации д
|26.07.2018
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LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц
дключены 6 различных типов хранилищ данных, включая высокопроизводительные Full-flash SSD хранилища со скоростью чтения/записи 1000 МБ/с, и 100 000 IOPS. В качестве гипервизора используется платформа Microsoft Hyper-V 2016 и система управления AzurePack. Теперь заказчики могут арендовать виртуальные серверы, каждый из которых будет включать: 72 vCPU с частотой 3.0 (3.7 ГГц Turbo Boost), 150
|28.03.2017
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Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ
Компания Softline завершила перенос платформы виртуализации на Hyper-V и настройку веб-портала Azure Pack в Санкт-Петербургском государственном архитектурно
|10.10.2016
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Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016
, Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение 5nine Cloud Security v8.1. Новая
|28.09.2016
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5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server
Компания 5nine Software, международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение для управления Hyper-V Se
|28.07.2016
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5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V
5nine Software, международный разработчик решений по обеспечению безопасности и соответствия законодательству для Hyper-V, объявил о выпуске 5nine Cloud Security v8. Как сообщили CNews в компании, новая версия включает расширенное логирование, более эффективное обнаружение вторжений, улучшения службы уведо
|20.07.2016
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Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016
выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft комп
|26.05.2016
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Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах
.0) поддерживает расширенный набор инструментов работы с платформами виртуализации VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. В vGate 3.0 реализована полнофункциональная работа на платформе VMware vSp
|25.06.2015
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United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft
туры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ-команда использовала возможности Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replica, System Center 2012 и Microsoft Azure Site Recovery для создания собственного
|09.04.2015
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Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server
Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper-V. Как отмечает Ars Technica, у Microsoft уже есть подобный продукт — Windows Server Core, который также представляет собой «урезанную» версию Windows Server с минимальным количеством ком
|21.10.2014
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«Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта»
пания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования д
|15.09.2014
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Вышел Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — бесплатное решение для СМБ
опирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — новое бесплатное решение для ИТ-администраторов компаний малого и среднего бизнеса,
|13.08.2014
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Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу
уплении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданного ране
|22.07.2014
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Доступна 7 версия Veeam Management Pack для System Center с поддержкой Hyper-V
am Management Pack (MP) для System Center. Как сообщили CNews в Veeam Software, благодаря поддержке Microsoft Hyper-V новая версия Veeam MP обеспечивает полную прозрачность инфраструктур Hyper-
|16.07.2014
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Технологии виртуализации Microsoft стали доступны госсектору
ат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на операционную систему Microsoft Hyper-V Server 2012. Разработчиком операционной системы является корпорация Microso
|29.05.2014
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Анонсирован Veeam Management Pack v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V
the Modern Data Center), анонсировала Veeam Management Pack (MP) v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V. Новая версия Veeam MP полностью интегрируется с Microsoft System Center Op
|15.05.2014
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Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду
уппы Inoventica, начала предоставлять услугу аренды виртуальных серверов на платформе виртуализации Microsoft Hyper-V R3 с возможностью выбора площадок ЦОД в Москве, Владимире и Екатеринбурге.
|03.04.2014
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«Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft
на станции Хабаровск-1 РЖД» по миграции ИТ-сервисов на единую виртуализированную платформу на базе Microsoft Hyper-V. Об этом CNews сообщили в Comparex. «Дорожная клиническая больница на станц
|16.12.2013
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Фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе Microsoft Hyper-V
юридическая фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала свою ИТ-инфраструктуру с использованием Microsoft Hyper-V. Фирма «Городисский и Партнеры» работает в области охраны и защиты интеллек
|26.11.2013
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Решение Double-Take Move от Vision Solutions облегчает миграцию из VMware в Hyper-V и Windows Azure
e Move, облегчит переход корпоративных клиентов и поставщиков услуг с VMware на Windows Server 2012 Hyper-V или Windows Azure. Double-Take Move — это инструмент, предоставляющий компаниям возмо
|19.08.2013
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Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100%
онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила результаты своей деятельности за второй квартал 2013 г. В отчетно
|25.06.2013
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Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle
le объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому клиенты Microsoft, пользующиеся Windows Hyper-V Server и Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая
|07.06.2013
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Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam
Компания «Роса» сообщила о выпуске нового релиза своего дистрибутива для Linux-сообщества Rosa Desktop Fresh R1. Как рассказали CNews в компании, Rosa Desktop Fresh R1 оснащен поддержкой Microsoft Hyper-V, что позволяет размещать Rosa в публичных облачных дата-центрах Microsoft Azure и приватных «облаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге V
|28.05.2013
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Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack
Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе OpenStack. Впе
|11.10.2012
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Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V
онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Managemen
|26.09.2012
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В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V
ись к тому, чтобы обеспечить интероперабельность со средой Windows для клиентов, пользующихся продуктами Red Hat и Microsoft одновременно. RHEL 5.9 beta разрабатывалась с учетом интероперабельности с Hyper-V для Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Драйверы устройств, необходимые для запуска Red Hat Linux поверх Hyper-V, встроены в систему напрямую. Благодаря этому пользоват
|06.08.2012
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Совокупный доход Veeam Software в первом полугодии 2012 г. увеличился на 78%
ля защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2012 г. Совокупный доход компании
|26.06.2012
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«Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server
ессов. В настоящее время частное «облако» развернуто на четырех физических серверах под управлением Microsoft Hyper-V Server. Обслуживание виртуальных машин осуществляется с помощью Microsoft S
|07.06.2012
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Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V
Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replication 6.1, предоставляет специальные возможности резер
|16.05.2012
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Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V
деление интероперабельности Microsoft трудится над тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие Hyper-V с целым рядом серверных *nix-систем, включая CentOS, Red Hat и SUSE. Сотрудничество c
|14.05.2012
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Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса
серверов. "К 2014 году этот показатель достигнет 75%", - подчеркнул Воронков. Среди платформ долгое время оставалась лидером ESX Server от VMware, но сегодня ее практически догнала Microsoft со своим Hyper-V. На третьем месте со значительным отставанием расположилась Citrix Xen. Москва – не место для ЦОДа В качестве подтверждения тезиса о популярности виртуализации у российского бизнеса мож
|26.04.2012
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Вышел Veeam ONE v6: мониторинг + отчетность для VMware vSphere и Windows Hyper-V
новационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, объявила о выпуске Veeam ONE v6. Новое, полностью интегрированное решение, предостав
|12.03.2012
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Veeam ONE оснащен поддержкой Hyper-V
решением Veeam Backup & Replication v6, шестая версия Veeam ONE предлагает поддержку Windows Server Hyper-V и Microsoft Hyper-V Server. Технология, уже опробованная более чем 10 тыс. зак
|05.12.2011
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Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу
ляет более широкий функционал для работы с виртуальными средами VMware, но и поддерживает платформу Microsoft Hyper-V. Новая версия продукта представляет собой единое решение для быстрой, эффек
|14.11.2011
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Группа компаний «Связной» создала частное облако на базе решений Microsoft
том, что создала частное облако на базе решений Microsoft. Проект был реализован на базе технологий Microsoft Hyper-V Cloud и Microsoft System Center Virtual Machine Manager. В облачную среду б
Microsoft Hyper-V и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимашев Ратмир 69 25
|Маланин Василий 14 11
|Белоусов Сергей 254 10
|Ваганов Василий 14 9
|Кадомский Вячеслав 107 9
|Мартиросов Давид 123 8
|Березин Максим 144 7
|Прянишников Николай 316 6
|Карпицкий Олег 84 6
|Рустамов Рустам 548 5
|Самойлов Юрий 75 5
|Коробов Евгений 31 4
|Халяпин Сергей 96 4
|Попов Виталий 26 4
|Климов Иван 30 4
|Степанов Антон 71 4
|Вихровский Кирилл 19 4
|Захаренко Максим 57 3
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
|Малков Константин 3 3
|Козлов Михаил 182 3
|Бражников Юрий 7 3
|Burch Adam - Берч Адам 3 3
|Wang Michael - Ванг Майкл 19 3
|Волков Роман 22 3
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Сизов Евгений 8 3
|Павлов Никита 146 3
|Бабков Виктор 4 3
|Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
|Chiang Chad - Джанг Чад 6 3
|Лоханский Дмитрий 5 3
|Gupta Sandy - Гупта Сэнди 6 3
|An Wayne - Эн Уэйн 5 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
|Русанов Сергей 48 2
|Зинкевич Сергей 77 2
|Панченко Иван 197 2
|Ершов Павел 37 2
|Симаков Олег 113 2
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