Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Hypervisor Platform Microsoft Viridian

Market.CNews. Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Российские платформы виртуализации 2024. Чем заменить VMware и Hyper-V? Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 50, соглас

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформаци

Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор шении развития в данном направлении, и спустя еще три года, летом 2008, была представлена платформа Microsoft Hyper-V, как компонент новой серверной операционной системы. С тех пор последующие

Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Об этом CNews сообщил представитель Acronis. Согласно условиям сделки, Acronis купит 100% акций 5nine Software. Американская компания станет дочерним предприятием Acr

Synology представлила Active Backup for Business 2.1 е защищает данные компании — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут вы

VPS хостинг (VPS hosting): определение и преимущества. VPS на Hyper-V и VMware сервера. Простота масштабирования. Для виртуальной компьютерной сети добавление мощности – не проблема. К тому же, это гораздо дешевле, чем сбор полноценного физического сервера. Виртуальные серверы Hyper-V Виртуальные серверы Hyper-V на сегодняшний день пользуются значительным спросом. Непосредственно Hyper-V представляет собой качественную систему аппаратной виртуализации д

LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц дключены 6 различных типов хранилищ данных, включая высокопроизводительные Full-flash SSD хранилища со скоростью чтения/записи 1000 МБ/с, и 100 000 IOPS. В качестве гипервизора используется платформа Microsoft Hyper-V 2016 и система управления AzurePack. Теперь заказчики могут арендовать виртуальные серверы, каждый из которых будет включать: 72 vCPU с частотой 3.0 (3.7 ГГц Turbo Boost), 150

Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ Компания Softline завершила перенос платформы виртуализации на Hyper-V и настройку веб-портала Azure Pack в Санкт-Петербургском государственном архитектурно

Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016 , Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение 5nine Cloud Security v8.1. Новая

5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server Компания 5nine Software, международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение для управления Hyper-V Se

5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V 5nine Software, международный разработчик решений по обеспечению безопасности и соответствия законодательству для Hyper-V, объявил о выпуске 5nine Cloud Security v8. Как сообщили CNews в компании, новая версия включает расширенное логирование, более эффективное обнаружение вторжений, улучшения службы уведо

Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016 выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft комп

Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах .0) поддерживает расширенный набор инструментов работы с платформами виртуализации VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. В vGate 3.0 реализована полнофункциональная работа на платформе VMware vSp

United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft туры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ-команда использовала возможности Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replica, System Center 2012 и Microsoft Azure Site Recovery для создания собственного

Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper-V. Как отмечает Ars Technica, у Microsoft уже есть подобный продукт — Windows Server Core, который также представляет собой «урезанную» версию Windows Server с минимальным количеством ком

«Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта» пания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования д

Вышел Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — бесплатное решение для СМБ опирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — новое бесплатное решение для ИТ-администраторов компаний малого и среднего бизнеса,

Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу уплении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданного ране

Доступна 7 версия Veeam Management Pack для System Center с поддержкой Hyper-V am Management Pack (MP) для System Center. Как сообщили CNews в Veeam Software, благодаря поддержке Microsoft Hyper-V новая версия Veeam MP обеспечивает полную прозрачность инфраструктур Hyper-

Технологии виртуализации Microsoft стали доступны госсектору ат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на операционную систему Microsoft Hyper-V Server 2012. Разработчиком операционной системы является корпорация Microso

Анонсирован Veeam Management Pack v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V the Modern Data Center), анонсировала Veeam Management Pack (MP) v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V. Новая версия Veeam MP полностью интегрируется с Microsoft System Center Op

Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду уппы Inoventica, начала предоставлять услугу аренды виртуальных серверов на платформе виртуализации Microsoft Hyper-V R3 с возможностью выбора площадок ЦОД в Москве, Владимире и Екатеринбурге.

«Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft на станции Хабаровск-1 РЖД» по миграции ИТ-сервисов на единую виртуализированную платформу на базе Microsoft Hyper-V. Об этом CNews сообщили в Comparex. «Дорожная клиническая больница на станц

Фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе Microsoft Hyper-V юридическая фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала свою ИТ-инфраструктуру с использованием Microsoft Hyper-V. Фирма «Городисский и Партнеры» работает в области охраны и защиты интеллек

Решение Double-Take Move от Vision Solutions облегчает миграцию из VMware в Hyper-V и Windows Azure e Move, облегчит переход корпоративных клиентов и поставщиков услуг с VMware на Windows Server 2012 Hyper-V или Windows Azure. Double-Take Move — это инструмент, предоставляющий компаниям возмо

Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100% онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила результаты своей деятельности за второй квартал 2013 г. В отчетно

Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle le объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому клиенты Microsoft, пользующиеся Windows Hyper-V Server и Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая

Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam Компания «Роса» сообщила о выпуске нового релиза своего дистрибутива для Linux-сообщества Rosa Desktop Fresh R1. Как рассказали CNews в компании, Rosa Desktop Fresh R1 оснащен поддержкой Microsoft Hyper-V, что позволяет размещать Rosa в публичных облачных дата-центрах Microsoft Azure и приватных «облаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге V

Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе OpenStack. Впе

Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Managemen

В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V ись к тому, чтобы обеспечить интероперабельность со средой Windows для клиентов, пользующихся продуктами Red Hat и Microsoft одновременно. RHEL 5.9 beta разрабатывалась с учетом интероперабельности с Hyper-V для Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Драйверы устройств, необходимые для запуска Red Hat Linux поверх Hyper-V, встроены в систему напрямую. Благодаря этому пользоват

Совокупный доход Veeam Software в первом полугодии 2012 г. увеличился на 78% ля защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2012 г. Совокупный доход компании

«Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server ессов. В настоящее время частное «облако» развернуто на четырех физических серверах под управлением Microsoft Hyper-V Server. Обслуживание виртуальных машин осуществляется с помощью Microsoft S

Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replication 6.1, предоставляет специальные возможности резер

Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V деление интероперабельности Microsoft трудится над тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие Hyper-V с целым рядом серверных *nix-систем, включая CentOS, Red Hat и SUSE. Сотрудничество c

Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса серверов. "К 2014 году этот показатель достигнет 75%", - подчеркнул Воронков. Среди платформ долгое время оставалась лидером ESX Server от VMware, но сегодня ее практически догнала Microsoft со своим Hyper-V. На третьем месте со значительным отставанием расположилась Citrix Xen. Москва – не место для ЦОДа В качестве подтверждения тезиса о популярности виртуализации у российского бизнеса мож

Вышел Veeam ONE v6: мониторинг + отчетность для VMware vSphere и Windows Hyper-V новационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, объявила о выпуске Veeam ONE v6. Новое, полностью интегрированное решение, предостав

Veeam ONE оснащен поддержкой Hyper-V решением Veeam Backup & Replication v6, шестая версия Veeam ONE предлагает поддержку Windows Server Hyper-V и Microsoft Hyper-V Server. Технология, уже опробованная более чем 10 тыс. зак

Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу ляет более широкий функционал для работы с виртуальными средами VMware, но и поддерживает платформу Microsoft Hyper-V. Новая версия продукта представляет собой единое решение для быстрой, эффек