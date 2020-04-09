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Microsoft Hyper-V Microsoft Windows Hypervisor Platform Microsoft Viridian


Обзор «Hyper-V» на Market.CNews

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

Уход западных вендоров неизбежно ведёт к переводу ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформаци
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор

Что такое гипервизор Hyper-V Гипервизор Hyper-V от компании Microsoft — это платформа аппаратной виртуализа
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного управления и обеспечения безопасности виртуализованных систем на базе Microsoft Hyper-V и Azure. Об этом CNews сообщил представитель Acronis. Согласно условиям сделки, Acronis купит 100% акций 5nine Software. Американская компания станет дочерним предприятием Acr
05.11.2019 Synology представлила Active Backup for Business 2.1

е защищает данные компании — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут вы
01.11.2019 VPS хостинг (VPS hosting): определение и преимущества. VPS на Hyper-V и VMware

сервера. Простота масштабирования. Для виртуальной компьютерной сети добавление мощности – не проблема. К тому же, это гораздо дешевле, чем сбор полноценного физического сервера. Виртуальные серверы Hyper-V Виртуальные серверы Hyper-V на сегодняшний день пользуются значительным спросом. Непосредственно Hyper-V представляет собой качественную систему аппаратной виртуализации д
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц

дключены 6 различных типов хранилищ данных, включая высокопроизводительные Full-flash SSD хранилища со скоростью чтения/записи 1000 МБ/с, и 100 000 IOPS. В качестве гипервизора используется платформа Microsoft Hyper-V 2016 и система управления AzurePack. Теперь заказчики могут арендовать виртуальные серверы, каждый из которых будет включать: 72 vCPU с частотой 3.0 (3.7 ГГц Turbo Boost), 150
28.03.2017 Softline упростила управление облачными сервисами в СПбГАСУ

Компания Softline завершила перенос платформы виртуализации на Hyper-V и настройку веб-портала Azure Pack в Санкт-Петербургском государственном архитектурно
10.10.2016 Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016

, Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение 5nine Cloud Security v8.1. Новая
28.09.2016 5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server

Компания 5nine Software, международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила на конференции Microsoft Ignite решение для управления Hyper-V Se
28.07.2016 5nine Software представил Cloud Security v8 для Microsoft Hyper-V

5nine Software, международный разработчик решений по обеспечению безопасности и соответствия законодательству для Hyper-V, объявил о выпуске 5nine Cloud Security v8. Как сообщили CNews в компании, новая версия включает расширенное логирование, более эффективное обнаружение вторжений, улучшения службы уведо
20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016

выпущен до конца этого года, предложит полную поддержку платформы Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016, используемых в центрах обработки данных. Совместно с корпорацией Microsoft комп
26.05.2016 Стартовали продажи vGate 3.0 с расширенными возможностями работы в enterprise-инфраструктурах

.0) поддерживает расширенный набор инструментов работы с платформами виртуализации VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. В vGate 3.0 реализована полнофункциональная работа на платформе VMware vSp
25.06.2015 United Airlines модернизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Microsoft

туры при поддержке корпорации Microsoft. ИТ-команда использовала возможности Windows Server 2012 R2 Hyper-V Replica, System Center 2012 и Microsoft Azure Site Recovery для создания собственного
09.04.2015 Microsoft представила новый продукт: Windows Nano Server

Microsoft представила Nano Server — новую компактную версию операционной системы Windows Server 2016, оптимизированную для облаков и контейнеров Windows Server и Hyper-V. Как отмечает Ars Technica, у Microsoft уже есть подобный продукт — Windows Server Core, который также представляет собой «урезанную» версию Windows Server с минимальным количеством ком
21.10.2014 «Ай-Теко» создала платформу виртуализации для «Росморпорта»

пания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта по созданию платформы виртуализации на базе Microsoft Hyper-V, выполненного по заказу ФГУП «Росморпорт». «Для оптимизации использования д
15.09.2014 Вышел Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — бесплатное решение для СМБ

опирования, аварийного восстановления и миграции данных, выпустила Paragon Hard Disk Manager 14 для Hyper-V — новое бесплатное решение для ИТ-администраторов компаний малого и среднего бизнеса,
13.08.2014 Новый vGate R2 c поддержкой Microsoft Hyper-V поступил в продажу

уплении в продажу новой редакции СЗИ от НСД vGate R2 для защиты виртуальных инфраструктур Microsoft Hyper-V. Решение прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России в подтверждение выданного ране
22.07.2014 Доступна 7 версия Veeam Management Pack для System Center с поддержкой Hyper-V

am Management Pack (MP) для System Center. Как сообщили CNews в Veeam Software, благодаря поддержке Microsoft Hyper-V новая версия Veeam MP обеспечивает полную прозрачность инфраструктур Hyper-
16.07.2014 Технологии виртуализации Microsoft стали доступны госсектору

ат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на операционную систему Microsoft Hyper-V Server 2012. Разработчиком операционной системы является корпорация Microso
29.05.2014 Анонсирован Veeam Management Pack v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V

the Modern Data Center), анонсировала Veeam Management Pack (MP) v7 для System Center с поддержкой Microsoft Hyper-V. Новая версия Veeam MP полностью интегрируется с Microsoft System Center Op
15.05.2014 Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду

уппы Inoventica, начала предоставлять услугу аренды виртуальных серверов на платформе виртуализации Microsoft Hyper-V R3 с возможностью выбора площадок ЦОД в Москве, Владимире и Екатеринбурге.

03.04.2014 «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft

на станции Хабаровск-1 РЖД» по миграции ИТ-сервисов на единую виртуализированную платформу на базе Microsoft Hyper-V. Об этом CNews сообщили в Comparex. «Дорожная клиническая больница на станц
16.12.2013 Фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе Microsoft Hyper-V

юридическая фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала свою ИТ-инфраструктуру с использованием Microsoft Hyper-V. Фирма «Городисский и Партнеры» работает в области охраны и защиты интеллек
26.11.2013 Решение Double-Take Move от Vision Solutions облегчает миграцию из VMware в Hyper-V и Windows Azure

e Move, облегчит переход корпоративных клиентов и поставщиков услуг с VMware на Windows Server 2012 Hyper-V или Windows Azure. Double-Take Move — это инструмент, предоставляющий компаниям возмо
19.08.2013 Бизнес Veeam Software во втором квартале 2013 г. вырос на 100%

онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, объявила результаты своей деятельности за второй квартал 2013 г. В отчетно
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle

le объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому клиенты Microsoft, пользующиеся Windows Hyper-V Server и Windows Azure, получат полноценный доступ к решениям Oracle, включая
07.06.2013 Вышел Rosa Desktop Fresh R1 с поддержкой Microsoft Hyper-V и Steam

Компания «Роса» сообщила о выпуске нового релиза своего дистрибутива для Linux-сообщества Rosa Desktop Fresh R1. Как рассказали CNews в компании, Rosa Desktop Fresh R1 оснащен поддержкой Microsoft Hyper-V, что позволяет размещать Rosa в публичных облачных дата-центрах Microsoft Azure и приватных «облаках» для организации виртуальных рабочих столов. В скором времени в каталоге V
28.05.2013 Dell обеспечит поддержку Hyper-V и Windows Server 2012 для OpenStack

Компания Dell объявила о том, что будет поддерживать Microsoft Windows Server Hyper-V в качестве одного из возможных гипервизоров в своей облачной платформе OpenStack. Впе
11.10.2012 Veeam Backup & Replication 6.5 оснащен поддержкой VMware VSphere 5.1 и Windows Server 2012 Hyper-V

онных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Microsoft Hyper-V, анонсировала новые версии Veeam Backup & Replication 6.5 и Veeam Managemen
26.09.2012 В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V

ись к тому, чтобы обеспечить интероперабельность со средой Windows для клиентов, пользующихся продуктами Red Hat и Microsoft одновременно. RHEL 5.9 beta разрабатывалась с учетом интероперабельности с Hyper-V для Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Драйверы устройств, необходимые для запуска Red Hat Linux поверх Hyper-V, встроены в систему напрямую. Благодаря этому пользоват
06.08.2012 Совокупный доход Veeam Software в первом полугодии 2012 г. увеличился на 78%

ля защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware vSphere и Windows Server Hyper-V, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2012 г. Совокупный доход компании
26.06.2012 «Астерос» развернула частное «облако» для УК «Динамо» на базе Microsoft Hyper-V Server

ессов. В настоящее время частное «облако» развернуто на четырех физических серверах под управлением Microsoft Hyper-V Server. Обслуживание виртуальных машин осуществляется с помощью Microsoft S
07.06.2012 Veeam выпустила бесплатную версию Veeam Backup для VMware и Hyper-V

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, представила преемника инструмента FastSCP — Veeam Backup Free Edition. Новый продукт, выпущенный совместно с Veeam Backup & Replication 6.1, предоставляет специальные возможности резер
16.05.2012 Microsoft обеспечит поддержку FreeBSD в Hyper-V

деление интероперабельности Microsoft трудится над тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие Hyper-V с целым рядом серверных *nix-систем, включая CentOS, Red Hat и SUSE. Сотрудничество c
14.05.2012 Виртуализация – 2012: как угнаться за ростом бизнеса

серверов. "К 2014 году этот показатель достигнет 75%", - подчеркнул Воронков. Среди платформ долгое время оставалась лидером ESX Server от VMware, но сегодня ее практически догнала Microsoft со своим Hyper-V. На третьем месте со значительным отставанием расположилась Citrix Xen. Москва – не место для ЦОДа В качестве подтверждения тезиса о популярности виртуализации у российского бизнеса мож
26.04.2012 Вышел Veeam ONE v6: мониторинг + отчетность для VMware vSphere и Windows Hyper-V

новационных решений для защиты и восстановления данных и управления виртуальными средами VMware and Hyper-V, объявила о выпуске Veeam ONE v6. Новое, полностью интегрированное решение, предостав
12.03.2012 Veeam ONE оснащен поддержкой Hyper-V

решением Veeam Backup & Replication v6, шестая версия Veeam ONE предлагает поддержку Windows Server Hyper-V и Microsoft Hyper-V Server. Технология, уже опробованная более чем 10 тыс. зак
05.12.2011 Veeam Backup & Replication V6 c с поддержкой Hyper-V поступил в продажу

ляет более широкий функционал для работы с виртуальными средами VMware, но и поддерживает платформу Microsoft Hyper-V. Новая версия продукта представляет собой единое решение для быстрой, эффек
14.11.2011 Группа компаний «Связной» создала частное облако на базе решений Microsoft

том, что создала частное облако на базе решений Microsoft. Проект был реализован на базе технологий Microsoft Hyper-V Cloud и Microsoft System Center Virtual Machine Manager. В облачную среду б
11.08.2011 Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства

по созданию инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI — Virtual Desktop Infrastructure) на базе Microsoft Hyper-V Server для Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Проект яв

Публикаций - 578, упоминаний - 846

Microsoft Hyper-V упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23936 307
VMware 2220 263
Citrix Systems 793 56
Veeam Software 302 55
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6524 46
Dell EMC 4970 43
IBM - International Business Machines Corp 9291 42
Oracle Corporation 6445 41
Intel Corporation 11820 41
HP Inc. 5602 40
Softline - Софтлайн 2268 37
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 746 34
Red Hat 1261 31
Cisco Systems 4966 31
SAP SE 5034 28
Acronis - Акронис 441 28
7432 26
NetApp - Network Appliance 637 26
Amazon Inc - Amazon.com 2860 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4404 20
Synology Inc - SLMP PTE 137 19
Google LLC 11252 19
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 583 18
AMD - Advanced Micro Devices 3953 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10476 16
Hitachi - Хитачи 1463 16
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 16
SAS Institute 931 15
Dell Technologies - Dell Computer 2114 15
Fujitsu 2049 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 808 14
Huawei 3640 13
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 13
Крок - Croc 1750 13
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 375 13
Commvault 169 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1112 11
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 78 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 278 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 11
РЖД - Российские железные дороги 1718 8
Лента - Сеть розничной торговли 1828 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 417 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6265 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6772 5
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 4
Связной ГК 1354 4
LinkedIn 602 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 3
Открытие ФК - Банк Открытие 520 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1961 3
Газпром ПАО 1200 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 741 3
Почта России ПАО 1962 3
Россети Ленэнерго 2424 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 2
Ак Барс Банк 255 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 873 2
ВсеИнструменты.ру 243 2
Four Seasons Hotels and Resorts 12 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 123 2
Runa Capital 157 2
РосЭко 5 2
Интерлизинг ГК 9 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
Royal Dutch Shell - Шелл 197 1
ИнтерЛабСервис 1 1
Boeing 991 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 1
Газпром нефть 533 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 187 1
Столичные аптеки 11 1
Татнефть 215 1
Русагро Группа Компаний 228 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 1
Альфа-Банк 1650 1
Транснефть 279 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 888 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3188 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9960 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4001 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1686 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5452 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
Президент Российской Федерации 3957 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2854 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2476 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 3
Федеральное казначейство России 1633 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 141 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1633 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2584 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 1
Администрация Тулы 10 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 713 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 130 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 102 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 29 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 86 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 256 1
Судебная власть - Judicial power 2170 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 18 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 145 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 6
Linux Foundation 176 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 3
ASF - Apache Software Foundation 106 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
4CIO 758 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 106 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Единая Россия - Политическая партия 277 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56924 381
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5226 358
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26983 342
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18425 268
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2289 253
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23030 206
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9938 200
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8518 183
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5065 177
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14076 167
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27379 97
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 474 96
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17929 93
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2669 93
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11390 92
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19713 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9805 69
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2113 68
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6326 67
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1030 65
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 287 63
Масштабируемость - Scalability 2817 60
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 665 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21685 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8791 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9607 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14137 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42405 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9697 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8693 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10546 51
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13142 51
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 958 48
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2950 42
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4134 41
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