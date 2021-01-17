Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Захаренко Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 76
Захаренко Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11143 16
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
|АйТи 752 4
|Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
|Уютерра - ПланетаСтрой 24 3
|SAP SE 3218 3
|Google LLC 7168 2
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|Manzana Group 17 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Intel Corporation 4198 1
|Крок 1221 1
|Lenovo Group 1641 1
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
|1С 3770 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Астэк оптик - Астек-оптик 1 1
|Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
|Головин Леонид 25 3
|Герасимов Александр 40 3
|Дегтерева Мария 25 3
|Брагин Павел 22 3
|Межов Игорь 15 3
|Заединов Руслан 40 3
|Айвазов Армен 449 2
|Николаев Александр 15 2
|Смирнов Алексей 142 1
|Степанов Алексей 6 1
|Шибаев Александр 17 1
|Лантух Владислав 18 1
|Поляков Павел 1 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Набоков Алексей 1 1
|Гришанова Ирина 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru