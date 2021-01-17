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Захаренко Максим


17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
01.12.2020 «Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С» 1
31.03.2020 «Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии 1
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 8
14.02.2019 «Астек-оптик» выбрала «Облакотеку» для размещения ИТ-ресурсов 1
19.12.2017 «Облакотека» предоставила облачные ресурсы для «Металлобазы №1» 1
24.10.2017 «Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга» 1
03.10.2017 «Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис» 1
25.04.2017 Autodesk испытает на россиянах продукт нового типа 1
24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016 1
23.01.2017 «Юмакс» перевела онлайн-сервисы на платформу «Облакотеки» 1
15.11.2016 «ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца» 1
31.10.2016 Решение партнера «Облакотеки» обеспечило круглосуточную техподдержку шлагбаумов 1
23.06.2015 Уложиться в срок: как российский бизнес будет работать с ПДн 3
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 1
14.05.2015 Free Technologies разместила контакт-центр SoftCall на платформе «Облакотеки» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
18.03.2015 Названы четыре причины инвестировать в облака 1
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
28.11.2014 Тенденции ИБ 2014: хакерские атаки из холодильника 2
07.11.2014 Российские «облака» не размениваются по мелочам 2
22.07.2014 «Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana 1
12.05.2014 «ДельтаХим» сократил затраты на запуск нового бизнеса с помощью «облаков» 1
22.04.2014 Мобильность перестала быть прерогативой топ-менеджмента и полевых работников 1
13.04.2014 Внедрению облаков мешает переизбыток решений 1
06.02.2014 SSD-хранилище «Облакотеки» теперь доступно во всех тарифных планах 1
23.12.2013 Облачные сервисы в банках, госсекторе и ВПК: перспективы и ограничения 1
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
03.12.2013 От защиты периметра к защите данных 1
08.11.2013 «Облакотека» поможет «АЛВ Груп» предоставлять облачные сервисы в соответствии с законодательством РФ 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 В госсекторе уже «облачно» 2
20.09.2013 ИТ-инфраструктура движется к облакам и мобильности 8
19.09.2013 Переход в облака набирает мощь 8
16.09.2013 ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями 1
11.09.2013 Бизнес поверил в облака 1
16.08.2013 Конференция CNews «Облачные технологии: инновационность и практика использования» 1
07.06.2013 Облачные заказчики выбирают инфраструктурные решения 5

Публикаций - 46, упоминаний - 76

Захаренко Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 16
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
АйТи 752 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Уютерра - ПланетаСтрой 24 3
SAP SE 3218 3
Google LLC 7168 2
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Manzana Group 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Intel Corporation 4198 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1641 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
3770 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Астэк оптик - Астек-оптик 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Фишинг - Phishing 97 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Microsoft Windows Azure Pack 12 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Exchange 684 2
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Linux OS 4272 1
Microsoft SQL Server 798 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Autodesk Revit 68 1
Microsoft Lync 272 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Autodesk 3ds Max 53 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Manzana Loyalty 9 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 3 1
SQL - Язык программирования 434 1
Головин Леонид 25 3
Герасимов Александр 40 3
Дегтерева Мария 25 3
Брагин Павел 22 3
Межов Игорь 15 3
Заединов Руслан 40 3
Айвазов Армен 449 2
Николаев Александр 15 2
Смирнов Алексей 142 1
Степанов Алексей 6 1
Шибаев Александр 17 1
Лантух Владислав 18 1
Поляков Павел 1 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Набоков Алексей 1 1
Гришанова Ирина 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Европа Западная 618 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа 3781 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Япония 2808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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