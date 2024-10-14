Индексная книга (каталог) CNews*
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Захаренко Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 57, упоминаний - 60
Захаренко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Виктор 40 10
|Василенко Александр 99 6
|Козлов Михаил 182 4
|Рыстенко Михаил 62 4
|Лантух Владислав 21 4
|Лосев Сергей 46 4
|Лужков Александр 7 4
|Зингерман Борис 39 3
|Симаков Олег 113 3
|Долгов Василий 26 3
|Головин Леонид 26 3
|Шибаев Александр 18 3
|Герасимов Александр 46 3
|Шалагинов Алексей 13 3
|Дегтерева Мария 28 3
|Брагин Павел 25 3
|Межов Игорь 16 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Мочальников Алексей 13 3
|Заединов Руслан 47 3
|Филатов Дмитрий 11 3
|Ионов Михаил 3 3
|Орлик Сергей 83 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Николаев Александр 45 2
|Марголин Михаил 17 2
|Прянишников Николай 316 2
|Морозов Дмитрий 20 2
|Киреев Иван 40 2
|Серова Елена 320 2
|Широкий Денис 20 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Корчагин Руслан 23 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Мелузов Андрей 15 2
|Безкоровайный Денис 16 2
|Синяченко Андрей 10 2
|Водолазский Андрей 13 2
|Деверилин Павел 34 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|IDG - International Data Group 117 1
|Мобильные системы 118 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|N+1 - Издание 188 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.