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Индексная книга (каталог) CNews*
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Захаренко Максим

СОБЫТИЯ


14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse 1
12.12.2023 Обзор рынка Kubernetes 2023 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
01.12.2020 «Облакотека» запускает платформу для нагруженных систем «1С» 1
31.03.2020 «Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии 1
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 1
14.02.2019 «Астек-оптик» выбрала «Облакотеку» для размещения ИТ-ресурсов 1
19.12.2017 «Облакотека» предоставила облачные ресурсы для «Металлобазы №1» 1
24.10.2017 «Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга» 1
03.10.2017 «Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис» 1
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 2
25.04.2017 Autodesk испытает на россиянах продукт нового типа 1
24.04.2017 «Облакотека» запускает услугу «Частное облако» на платформе Lenovo и Windows Server 2016 1
23.01.2017 «Юмакс» перевела онлайн-сервисы на платформу «Облакотеки» 1
15.11.2016 «ЖилфондСервис» с помощью «Облакотеки» оптимизировал работу ЖКХ-сервиса «личный кабинет жильца» 1
31.10.2016 Решение партнера «Облакотеки» обеспечило круглосуточную техподдержку шлагбаумов 1
23.06.2015 Уложиться в срок: как российский бизнес будет работать с ПДн 1
25.05.2015 «Облакотека» запустила новую услугу корпоративной электронной почты «RusO 365» 1
14.05.2015 Free Technologies разместила контакт-центр SoftCall на платформе «Облакотеки» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
18.03.2015 Названы четыре причины инвестировать в облака 1
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
28.11.2014 Тенденции ИБ 2014: хакерские атаки из холодильника 1
07.11.2014 Российские «облака» не размениваются по мелочам 1
22.07.2014 «Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana 1
12.05.2014 «ДельтаХим» сократил затраты на запуск нового бизнеса с помощью «облаков» 1
22.04.2014 Мобильность перестала быть прерогативой топ-менеджмента и полевых работников 1
22.04.2014 Мобильный бизнес в России гонится за лидерами зарубежья 1
22.04.2014 Мобилизация может стать лекарством от застоя 1
13.04.2014 Внедрению облаков мешает переизбыток решений 1
06.02.2014 SSD-хранилище «Облакотеки» теперь доступно во всех тарифных планах 1
23.12.2013 Облачные сервисы в банках, госсекторе и ВПК: перспективы и ограничения 1
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
03.12.2013 От защиты периметра к защите данных 1
08.11.2013 «Облакотека» поможет «АЛВ Груп» предоставлять облачные сервисы в соответствии с законодательством РФ 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 В госсекторе уже «облачно» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 60

Захаренко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 52
Microsoft Corporation 25774 19
Broadcom - VMware 2610 8
9594 8
Softline - Софтлайн 3743 6
Oracle Corporation 7074 6
АйТи 1519 6
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 5
Google LLC 12687 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 3
Уютерра - ПланетаСтрой 26 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 3
Ростелеком 10948 3
SAP SE 5601 3
Commvault 187 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
CentroBit - Центробит 6 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Микорд - Micord 3 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4675 2
Lenovo Group 2446 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 3
Мосводоканал МГУП 69 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 2
Наука НПО 25 2
Юмакс 3 2
ВТБ Лизинг 73 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
L’Oreal 58 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 6 1
Новард УК - Novard 73 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
ИТ Альбатрос Карго 1 1
Микроген НПО 11 1
ЖилфондСервис 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ФосАгро 176 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 13
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 10
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Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
Microsoft Azure Pack 17 3
Commvault Simpana 15 3
Облакотека - Azurus 6 3
Облакотека - RusO 365 4 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Outlook 1506 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
ФНС РФ ЦОД 30 2
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Microsoft Windows 2000 8678 2
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