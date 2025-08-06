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Головин Леонид
УПОМИНАНИЯ
Головин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Владимир 107 8
|Зингерман Борис 38 8
|Козлов Михаил 175 8
|Шибаев Александр 18 8
|Герасимов Александр 43 8
|Дегтерева Мария 28 8
|Брагин Павел 23 8
|Межов Игорь 16 8
|Корчагин Руслан 23 7
|Гревцев Владимир 22 6
|Шевченко Владимир 148 5
|Крючков Максим 9 5
|Аншина Марина 78 5
|Рудаков Денис 31 5
|Митрейкин Александр 20 5
|Горбатько Александр 105 4
|Попов Никита 9 4
|Серова Елена 320 4
|Кукшев Вячеслав 13 4
|Барсуков Николай 9 4
|Кулигин Михаил 8 4
|Казаков Николай 9 4
|Малярчук Юрий 8 4
|Кадацкий Валерий 7 4
|Денисюк Геннадий 7 4
|Попенков Владимир 6 4
|Лебедев Александр 44 4
|Старовойтов Александр 13 4
|Андрианов Михаил 9 4
|Пивоваров Константин 4 4
|Богомолов Анатолий 4 4
|Урьяс Вадим 98 3
|Малахов Дмитрий 7 3
|Зотов Алексей 56 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Головатый Артём 8 3
|Захаров Максим 13 3
|Веселов Роман 5 3
|Захаренко Максим 56 3
|Лантух Владислав 21 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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