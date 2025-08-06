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Индексная книга (каталог) CNews*
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Головин Леонид


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Газпромтранс» разработала более 70 программных роботов на отечественной платформе для автоматизации бизнес-процессов Robin SL Soft FabricaONE.AI 1
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
30.06.2015 «Мосводоканал» подвел итоги годовой работы с корпоративной СЭД 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
05.02.2014 Конференция CNews «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1
20.09.2011 «Московская теплосетевая компания» внедрила корпоративную сеть видеосвязи от TrueConf 1
26.05.2011 «Ай-Теко» автоматизирует документооборот в «Московской теплосетевой компании» 1
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
13.04.2011 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2011» 1
06.04.2011 Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
29.03.2011 Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
21.09.2010 Энергетики разморозили расходы на ИТ 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Головин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Уютерра - ПланетаСтрой 26 8
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 5
Телеком-защита 53 5
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
РСМ-системы 4 4
Oracle Corporation 6790 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
SAP SE 5363 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 3
IBA Group - ИБА Групп 54 3
Microsoft Corporation 24987 2
8638 2
ПМСофт 60 2
Huawei 4075 2
Huawei Technologies 399 2
Микорд 3 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 1
Cisco Systems 5175 1
Lenovo Motorola 3509 1
IBM - International Business Machines Corp 9494 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 17 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
TrueConf - ТруКонф 414 1
Docsvision - ДоксВижн 1021 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
CommScope 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
Dell EMC 5056 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Мосводоканал МГУП 67 13
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 8
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 136 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 153 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 4
Газпром - Севернефтегазпром 14 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 4
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 4
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 833 3
ТрансКонтейнер 38 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Траско - Trasko 32 3
РЖД Логистика 21 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 3
Globaltrans - Глобалтранс 8 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 2
Почта России ПАО 2199 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 160 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
АльфаСтрахование СГ 335 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Снежная Королева - СК Трейд 57 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
Ингосстрах СПАО 440 1
ВТБ Страхование 61 1
Stada 25 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
L’Oreal 57 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6152 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 4
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 342 3
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 73 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1418 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ASF - Apache Software Foundation 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13106 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8537 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13012 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2006 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16640 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8271 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3262 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12044 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5022 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7022 4
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1013 4
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1975 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7046 4
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1356 3
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2288 3
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1197 3
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CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 531 3
Аналоговые технологии 2809 3
Управляемость - Manageability 1830 3
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Linux OS 10536 1
Microsoft Office 3865 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1697 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 1
OpenNebula 40 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 24 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1434 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 245 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 191 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Соловьев Владимир 107 8
Зингерман Борис 38 8
Козлов Михаил 175 8
Шибаев Александр 18 8
Герасимов Александр 43 8
Дегтерева Мария 28 8
Брагин Павел 23 8
Межов Игорь 16 8
Корчагин Руслан 23 7
Гревцев Владимир 22 6
Шевченко Владимир 148 5
Крючков Максим 9 5
Аншина Марина 78 5
Рудаков Денис 31 5
Митрейкин Александр 20 5
Горбатько Александр 105 4
Попов Никита 9 4
Серова Елена 320 4
Кукшев Вячеслав 13 4
Барсуков Николай 9 4
Кулигин Михаил 8 4
Казаков Николай 9 4
Малярчук Юрий 8 4
Кадацкий Валерий 7 4
Денисюк Геннадий 7 4
Попенков Владимир 6 4
Лебедев Александр 44 4
Старовойтов Александр 13 4
Андрианов Михаил 9 4
Пивоваров Константин 4 4
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Урьяс Вадим 98 3
Малахов Дмитрий 7 3
Зотов Алексей 56 3
Рыстенко Михаил 62 3
Головатый Артём 8 3
Захаров Максим 13 3
Веселов Роман 5 3
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Лантух Владислав 21 3
Россия - РФ - Российская федерация 151689 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 10
Беларусь - Белоруссия 5913 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17705 3
Казахстан - Республика 5704 3
Финляндия - Финляндская Республика 3633 3
Германия - Федеративная Республика 12831 3
Эстония - Эстонская Республика 754 3
Латвия - Латвийская Республика 821 3
Литва - Литовская Республика 656 3
Европа 24467 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3156 2
Европа Западная 1485 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7859 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14328 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2786 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 257 1
Америка - Американский регион 2180 1
Куба - Республика 379 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2437 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 6
Энергетика - Energy - Energetically 5342 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3054 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25163 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16940 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7585 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1381 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8068 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3275 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6179 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4308 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3685 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6622 2
СРО - саморегулируемые организации 103 1
SAP Best Practices 4 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 609 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2532 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10303 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10353 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1624 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7133 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4214 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 4
Gartner - Гартнер 3587 1
Juniper Research 539 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 8
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 8
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2082 11
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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