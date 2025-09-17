Разделы

Системы и Проекты ГК


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Axenix проведет в ИТМО образовательный курс по ИТ-архитектуре 1
16.08.2024 США увидели угрозу нацбезопасности в самых массовых в мире Wi-Fi-роутерах TP-Link. Их продажу могут запретить 1
03.05.2024 У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов 1
09.03.2023 «Норбит» стала партнером VK Cloud по внедрению облачных решений 1
19.04.2022 ВТБ полностью перейдет на PostgreSQL 1
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM 1
23.03.2017 Вексельберг и Вильякайнен планируют проект в области интернета вещей 1
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве 1
02.11.2015 Столичные застройщики и инвесторы подали 1226 электронных заявлений на экспертизу за год 1
04.09.2015 Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc 1
30.06.2015 «Мосводоканал» подвел итоги годовой работы с корпоративной СЭД 1
27.10.2014 «Системы и Проекты» построили портал для Мосгосэкспертизы 2
22.09.2014 «Системы и Проекты» автоматизировали деятельность РТРС 2
02.07.2014 «Системы и Проекты» создадут портал документационного управления для агрохолдинга «Кубань» 1
13.05.2014 Органы власти Тюменской области переходят на централизованную ИТ-архитектуру 1
11.04.2014 «Системы и Проекты» адаптировали решение для «СПб Реновации» под европейских подрядчиков 2
18.03.2014 «Мосводоканал» запустил в эксплуатацию СЭД на базе решения IRM businessDoc 4
24.12.2013 Как ИТ-решения делают строительный рынок прозрачнее и эффективнее 1
18.12.2013 «Крост» будет строить дома с использованием системы IRM TDRM 2
27.06.2013 Бизнес осваивает возможности геоаналитики 1
31.05.2013 ИТ для стройки: масса потребностей, минимум инструментов 1
26.04.2013 «Системы и Проекты» создадут комплексную систему управления для проекта «ВТБ Арена Парк» 1
08.02.2013 Россия: обзор зарплат ИТ-директоров 1
09.06.2012 «Системы и Проекты» построили СЭД и веб-портал взаимодействия с клиентами для «Мосэнергосбыта» 3
21.04.2011 Новый закон: приживется ли ЭЦП в России? 1
08.04.2011 Мнения экспертов: каких ИТ не хватает госсектору? 1
23.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
11.03.2011 Вышел SP1 для Visual Studio 2010 1
31.01.2011 CNews TV. Елена Мамышева: главная проблема ИТ – отсутствие внятно cформулированных стандартов 1
08.12.2010 Microsoft представила предварительную версию пакета обновления Visual Studio 2010 SP1 Beta 1
29.10.2010 На пути к электронному городу: с чего начать? 1
27.10.2010 Елена Мамышева: Автоматизация госструктур защитит граждан 2
26.08.2010 Oracle все сильнее отстает от «1С» 1
15.10.2009 Назван лучший интеграционный проект года в сфере ИТ-поддержки деятельности органов госвласти 1
12.12.2007 ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило? 1
16.04.2003 Заканчивается регистрация участников конференции "Стандарты в проектах современных информационных систем" 1
14.11.2002 "Ланит", Hewlett-Packard и Intel открыли центр компетенции 1
19.08.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1
15.07.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 3
13.03.2002 ИСИО строительного комплекса столицы использует Lotus Domino/Notes от IBM 2

Публикаций - 40, упоминаний - 53

Системы и Проекты ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25054 7
8741 7
Oracle Corporation 6805 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1056 4
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 4
Huawei 4114 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 3
SAP SE 5386 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 2
Intel Corporation 12428 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1359 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 2
Docsvision - ДоксВижн 1023 2
Lenovo Motorola 3511 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 521 2
Совзонд - Sovzond 119 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
ZTE Corporation 760 2
Системы документооборота 504 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 1
HP Inc. 5728 1
Ростелеком 10118 1
Yandex - Яндекс 8121 1
AMD - Advanced Micro Devices 4400 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 448 1
Информзащита 817 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 77 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
Парус Корпорация 199 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 164 1
Питерская группа связистов 435 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Информтехника ГК 35 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
Мосводоканал МГУП 67 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 104 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 2
Группа Самолет - СПб Реновация 3 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 2
Земельный банк 17 2
Кубань Агрохолдинг 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Superjob - Суперджоб 665 1
Почта России ПАО 2214 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Геометрия НПО 148 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
НСПК - Национальная система платежных карт 878 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
КРОСТ 5 1
Светлый город ГК 5 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2657 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 6
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5110 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5680 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 8 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 2
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 250 2
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2093 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3082 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 141 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 136 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13115 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11099 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12068 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2746 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7096 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2036 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9894 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1370 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1822 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5097 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16712 5
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 406 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2357 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12138 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13181 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3321 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 687 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4797 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4446 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11930 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13233 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3982 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16536 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5814 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9138 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11060 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1234 3
Стандартизация - Standardization 2207 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 411 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5666 7
Системы и Проекты - IRM TDRM - Territory Development and Renovation Management 5 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 792 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 3
Правительство Москвы - ИСИО - Единая Интегрированная Система Информационного Обеспечения строительного комплекса Москвы 7 3
Microsoft Windows 7 1990 2
Microsoft Office 3891 2
Linux OS 10642 2
Apple iPad 3901 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 2
Microsoft Visual Studio 415 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Microsoft Dynamics 1181 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 57 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1057 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1426 1
Microsoft Outlook 1406 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 807 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1011 1
IBM FileNet 128 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2841 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7248 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 35 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
NetApp E-Series СХД 85 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  360 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Intel Itanium 638 1
Загоруйко Александр 5 4
Макаров Станислав 117 3
Мишаков Михаил 4 3
Мамышева Елена 3 3
Коробова Анна 25 2
Денисов Дмитрий 16 2
Дергунова Оксана 2 2
Опенышева Светлана 64 2
Бакланова Татьяна 7 2
Грибоедов Александр 6 2
Медведев Дмитрий 1658 1
Богданов Андрей 43 1
Собянин Сергей 444 1
Овчаров Евгений 13 1
Андреев Владимир 99 1
Каменнова Мария 44 1
Овчинников Василий 17 1
Борисов Алексей 32 1
Романов Дмитрий 67 1
Гурин Олег 9 1
Ерохин Вячеслав 11 1
Ромашкин Александр 4 1
Пономарев Илья 72 1
Бурлаков Антон 4 1
Кокшаров Денис 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Скобелев Юрий 9 1
Медведев Денис 2 1
Тимофеев Юрий 2 1
Сайгин Юрий 7 1
Молчановский Леонид 1 1
Брагинская Марина 2 1
Вексельберг Виктор 153 1
Кулик Вадим 190 1
Генс Георгий 76 1
Саркисян Варужан 1 1
Шумаков Никита 1 1
Дергунова Ольга 120 1
Капралов Денис 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 18
Россия - РФ - Российская федерация 153182 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 4
Европа 24514 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 3
Земля - планета Солнечной системы 10573 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 884 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1965 3
Россия - Кубань 213 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1538 2
Германия - Федеративная Республика 12861 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2870 2
Россия - СФО - Новосибирск 4551 2
Франция - Французская Республика 7943 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1206 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 932 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 59 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 2
Китай - Тайвань 4087 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2373 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1596 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1776 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14370 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1026 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1658 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3297 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 212 1
Россия - УФО - Тюменская область 1233 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3182 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5911 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17075 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3312 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8170 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8112 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11532 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2867 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3709 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6250 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1870 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5186 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5375 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 2
Английский язык 6824 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 2
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 370 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8832 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6225 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6241 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1528 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5296 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 206 2
Паспорт - Паспортные данные 2680 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1700 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 1
Открытые системы ИД 175 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11366 1
АиФ - Аргументы и факты 48 1
CNews TV 747 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8306 4
IDC - International Data Corporation 4931 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3412 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1607 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
РАН - Российская академия наук 1972 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 22 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1244 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

