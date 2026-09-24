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Грибоедов Александр

СОБЫТИЯ


24.09.2026 МТС прокачала связь на исторической родине писателя Александра Грибоедова 2
08.12.2022 «Мегафон» улучшил связь в Ефремове 1
02.11.2010 Российские пираты митингуют против «михалковского оброка» 1
19.08.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1
15.07.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1
30.07.2001 Информационные ресурсы Москвы обсудили под плеск Волги 1
17.07.2001 "Информационные ресурсы г. Москвы": семинар на теплоходе 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Грибоедов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
Системы и Проекты ГК 41 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Oracle Corporation 7124 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
МегаФон 11050 1
Цефей 5 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 551 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Commerce One - CMRC 176 1
Мосводоканал МГУП 69 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 278 4
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 3
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 261 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации - МОБТИ 21 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 2
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 2
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 16 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7948 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3228 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 805 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1926 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 63 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 4
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Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
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Люксембург Великое Герцогство 454 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 117 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 324 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 2
Открытые системы ИД 177 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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