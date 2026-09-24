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Грибоедов Александр
СОБЫТИЯ
|24.09.2026
|МТС прокачала связь на исторической родине писателя Александра Грибоедова 2
|08.12.2022
|«Мегафон» улучшил связь в Ефремове 1
|02.11.2010
|Российские пираты митингуют против «михалковского оброка» 1
|19.08.2002
|Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1
|15.07.2002
|Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги 1
|30.07.2001
|Информационные ресурсы Москвы обсудили под плеск Волги 1
|17.07.2001
|"Информационные ресурсы г. Москвы": семинар на теплоходе 1
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Грибоедов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 63 2
|Шишкин Андрей 20 1
|Шакиров Станислав 5 1
|Шиленков Александр 7 1
|Паустовский Константин 3 1
|Бунин Иван 5 1
|Михалков Никита 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 2
|Открытые системы ИД 177 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.