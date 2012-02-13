Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа

Скончался один из отцов-основателей «Электронной России» информации (ДПИ). После своего назначения замминистра связи Коротков отмечал, что важнейшей целью «Электронной России» станет создание цифровой библиотеки государственных документов, используя

У «Ростелекома» отбирают многомиллионную маржу с «Электронной России» х расходов по программе», - рассказывает собеседник CNews. Маржа "Ростелекома" на госконтрактах по "Электронной России" означает неэффективное расходование целевых средств, полагают в Счетной п

Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия» ого и эффективного использования бюджетных средств в ходе реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)», в том числе результатов формирования инфраструктуры «э

МВД проверяет «Ростелеком» и Минкомсвязи на предмет хищения денег «Электронной России» обходимый комплекс мероприятий по проверке сведений, содержащихся в поступившем из Генпрокуратуры материале проверки по факту хищения бюджетных денежных средств в рамках исполнения целевой программы «Электронная Россия (2002-2010г.)», говорится в сообщении пресс-службы следственного департамента МВД. Помимо прочего, в ходе проверки Генпрокуратура заподозрила, что «Ростелеком» для выполнения

«Электронная Россия» станет уголовной? Генеральная прокуратура сообщила о результатах проверки расходования средств в рамках программы «Электронная Россия». Ведомство обнаружило, что из 2 млрд руб., которые министерство связи и м

Генпрокуратура: В «Ростелекоме» выявлено хищение 300 млн руб. из «Электронной России» Генеральная прокуратура сегодня объявила о выявлении хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)». Материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой, были направлены в Следственный департамент МВД. "Минкомсвязи России заключил с ОАО «Ростелеком» государственные

В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых» ковском лицее информационных технологий №1533 при поддержке интеллектуального интегратора и разработчика ИКТ-решений «Энвижн Груп» состоялась X Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых». Мероприятие проходило в рамках программы «Одаренные дети» Департамента образования г. Москвы. В этом году в конференции участвовали более 100 старшекласснико

Правительство утвердило для «Ростелекома» новый перечень мероприятий ФЦП «Электронная Россия» вительство РФ утвердило для "Ростелекома" новый перечень мероприятий федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)", сообщает «Прайм-Тасс». Согласно распоряжению правитель

«Электронная Россия: выбор молодых»: итоги IX Всероссийской конференции-конкурса ИТ-проектов школьников С 18 по 20 марта 2010 г. прошла девятая научно-техническая конференция учащихся «Электронная Россия: выбор молодых (ЭРВМ)», которая проводилась по поручению Департамента образования города Москвы (программа «Одаренные дети») на базе лицея №1533 (информационных технологий).

Путин помиловал «Электронную Россию» дварительных расчетах Минфина по бюджету-2010 предполагалось секвестирование объема финансирования «Электронной России» на 55% (до 1,2 млрд руб.), сегодняшнее постановление не внесло изменений

Медведев и Путин отдали «Электронное правительство» «Ростелекому» в провел встречу с премьер-министром Владимиром Путиным, на которой сообщил, что до конца действия «Электронной России» в 2010 г. большинство ведомств начнет предоставлять в электронном виде сн

Госпрограммы развития ИКТ: "Электронную Россию" урежут больше всех о в рамках развития науки и технологий реализуются следующие программы: «Глобальная навигационная система», «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 гг. и на период до 2015 г.», «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», Федеральная космическая программа России на 2006-2015 гг., «Развитие российских космодромов на 2006-2015 гг.», «Развитие атомного энергопромышленного компле

Электронная Россия: пути развития произошли существенные изменения в состоянии ИТ-инфраструктуры, которые нужно учитывать и в новой «Электронной России». Новая информационная среда стала доступна для большинства населения за с

Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию» рограммы, разработать новую логику. Минкомсвязи, по собственному заявлению, рассчитывает с помощью «Электронной России» спасти ИТ-отрасль «Смарт»-версия «Электронной России» разработана

«Электронная Россия»: деньги поделены, но не освоены емени 2008 г. Более того, объем заключенных контрактов по состоянию на 11 декабря 2008 г. в рамках «Электронной России» составил 89% от общего объема финансирования, добавляют в Минкомсвязи. Из

Минкомсвязи: «Электронная Россия» выполнена на 38% от запланированного на 2008 г. На 11 декабря 2008 г. программа «Электронная Россия» выполнена на 38% общего объема финансирования, сообщили в пресс-службе Ми

Минэкономразвития России ищет подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия» победителями которого рассчитывает заключить государственные контракты на выполнение работ в рамках ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)» в 2008 г. На конкурс представлено 11 лотов. Так, ло

Минэкономразвития реализует ФЦП «Электронная Россия»: поиск подрядчиков Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) ищет подрядчиков для выполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» в 2008 г. Лот №1 предполагает выполнение работ по развитию информационной системы дистанционного обучения государственных служащих в рамках формирования сист

«Электронная Россия»: 3,45 млрд. на последние 3 года о отставания от развитых стран необходимо развивать высокие технологии. В январе 2002 г. концепция «Электронной России» (2002–2010 гг.) была утверждена на заседании правительства. Государс

На создание объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» выделят 3,45 млрд. руб. В 2008-2010 гг. Росинформтехнологии получат бюджетное финансирование создаваемых объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» в размере 3,45 млрд. руб. Об этом говорится в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 г., финансируемых за счет бюджетных ассигнований, утверж

Работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены до конца года Несмотря на неэффективный механизм согласования, работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены, а выделенные бюджетные средства освоены до конца финансо

МЭРТ хочет скорректировать "Электронную Россию" По его словам, предложения МЭРТа будут представлены для рассмотрения кабинетом министров в четверг, 6 декабря. По словам Белоусова, одной из тех программ, котороые выполняются неэффективно, является «Электронная Россия». Финансирование за девять месяцев данной ФЦП составило 13% от годового объема, уровень контрактования — 43%. Кроме того, неудовлетворительные показатели демонстрирует «Социа

Минфин сорвал финансирование “Электронной России” и биопаспортов нового образца: финансово-экономическое обоснование соответствующих работ было предоставлено еще 20 июля, но основные денежные средства Минфин перевел лишь 26 ноября. Другой пример — программа «Электронная Россия». «За выход постановления, позволяющего нам тратить деньги по этой программе, отвечал, в том числе и Минфин, — говорит Рейман. — Оно было подписано только 17 июля,

Росинформтехнологии ищут подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия» е агентство по информационным технологиям (Росинформтехнологии) проводит торги в форме открытого конкурса № 17-2007/ФЦП по определению подрядчиков работ в рамках реализации в 2007 г. мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», финансируемых за счет средств федерального бюджета. На конкурс представлено 11 лотов. Лот №12 (код лота 9.1) связан с работами по развертыванию и подготовке

«Электронная Россия»: бюджет-2007 освоен на 1,2% деятельности Федерального агентства по информационным технологиям. Ведомство обеспечило кассовое исполнение расходов всего на 0,9% от годового плана. Средства, выделенные на финансирование программы «Электронная Россия», которую координирует Министерство информационных технологий и связи, освоены всего на 1,2%. Общий объем ее бюджетного финансирования на 2007 г. составляет 2,8 млрд. руб. Не

Николай Ильин: Можно говорить о наступлении в России нового этапа развития информационного общества учить наибольший эффект от средств, затрачиваемых на реализацию проектов. Николай Ильин: Сегодня в "Электронной России" нет интегрирующей компоненты — систем, инструментов, увязывающих разрабат

"Электронная Россия" в Вологодской области реализуется медленно Комитет по информационным технологиям Вологодской области считает, что реализация целевой программы «Электронная Россия» в регионе происходит замедленными темпами. Причины такого положения дел руководитель комитета Александр Аксенов видит в раскоординации финансировании программы из федерально

Сергей Иванов недоволен текущими результатами выполнения ФЦП "Электронная Россия" Текущие результаты выполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия» не оправдывают возлагавшихся на нее надежд. Такое мнение высказал на расширенном заседании коллегии министерства информационных технологий и связи первый вице-премьер Сергей

2007: «Электронная Россия» удвоится одали 54 региона России. «В 2007 г. мы должны качественно расширить региональный аспект реализации "Электронной России"», — заявил директор департамента государственного регулирования в экономи

«Электронная Россия»: бюджет МЭРТ вырос в 1,5 раза оборудования и программных средств. По словам Андрея Шарова, обеспеченность оборудованием в рамках «Электронной России» уже достаточно высока, и основная задача состоит в том, чтобы перенаправи

"Электронную Россию" тормозит цена связи и неграмотность ным институтом региональных исследований и политических технологий «Экспертное сообщество» в рамках ФЦП «Электронная Россия». Опрос проводился в октябре среди населения старше 18 лет в количест

ФЦП "Электронная Россия": определены исполнители двух проектов Компания Cognitive Technologies и институт системного анализа (ИСА) РАН объявляют об очередных победах в двух конкурсах ФЦП «Электронная Россия» - лота № 15 по «Созданию межгосударственного информационно-маркетингового центра государств-участников СНГ (МИМЦ)» и лота № 33 по «Разработке системы информационной поддержк

Пресс-центр "Электронная Россия" подводит итоги ИТ-конкурсов посвященную итогам участия в конкурсах по отбору исполнителей работ в рамках реализации мероприятий ФЦП «Электронная Россия». В рамках пресс-конференции будут подведены текущие итоги работ по с

МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию ФЦП "Электронная Россия" МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) "Электронная Россия". Об том сообщил начальник департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) Андрей Шаров. По его словам, реги

ФЦП "Электронная Россия": Иркутской области выделили 80 млн руб. руб. на реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Электронная Россия». Как сообщается, впервые в рамках «Электронной России» предусмотрена процедура конкурсов среди регионов на реализацию мероприяти

Утверждена новая редакция "Электронной России" Правительство РФ утвердило новую редакцию федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010гг.)", подготовленную Министерством информационных технологий и связи РФ (Мининформсвязи), сообщает РБК. Как отмечается в сообщении, программа скорректирована с уче

"Электронную Россию" перепишут Мининформсвязи России планирует вынести проект изменений в ФЦП «Электронная Россия» на заседание правительства в конце марта 2006 г. Об этом на расширенном заседании коллегии Мининформсвязи сообщил директор департамента государственных программ развития инф

Осень-05: крупнейшие гостендеры на поставку ИТ ь информацию о результатах государственных конкурсах доступнее для граждан России. Как видно из таблицы, самые большие суммы денег правительство потратило на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия». Причем основными подрядчиками здесь выступили государственные унитарные предприятия. Топ 20 гостендеров на поставку ИТ за осень 2005 года Заказчик Предмет конкурса Сумма ко

ФЦП "Электронная Россия": государство открывает несекретную информацию ссия». В 2005 году система была расширена подсистемой открытого веб-доступа к результатам проектов «Электронной России», выполненных по заказу министерства. Начиная с октября 2005 года, любой п