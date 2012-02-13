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Минцифры РФ ФЦП Электронная Россия Федеральная целевая программа

Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.02.2012 Скончался один из отцов-основателей «Электронной России»

информации (ДПИ). После своего назначения замминистра связи Коротков отмечал, что важнейшей целью «Электронной России» станет создание цифровой библиотеки государственных документов, используя
09.12.2011 У «Ростелекома» отбирают многомиллионную маржу с «Электронной России»

х расходов по программе», - рассказывает собеседник CNews. Маржа "Ростелекома" на госконтрактах по "Электронной России" означает неэффективное расходование целевых средств, полагают в Счетной п
09.12.2011 Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия»

ого и эффективного использования бюджетных средств в ходе реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)», в том числе результатов формирования инфраструктуры «э
05.12.2011 МВД проверяет «Ростелеком» и Минкомсвязи на предмет хищения денег «Электронной России»

обходимый комплекс мероприятий по проверке сведений, содержащихся в поступившем из Генпрокуратуры материале проверки по факту хищения бюджетных денежных средств в рамках исполнения целевой программы «Электронная Россия (2002-2010г.)», говорится в сообщении пресс-службы следственного департамента МВД. Помимо прочего, в ходе проверки Генпрокуратура заподозрила, что «Ростелеком» для выполнения
30.08.2011 «Электронная Россия» станет уголовной?

Генеральная прокуратура сообщила о результатах проверки расходования средств в рамках программы «Электронная Россия». Ведомство обнаружило, что из 2 млрд руб., которые министерство связи и м
30.08.2011 Генпрокуратура: В «Ростелекоме» выявлено хищение 300 млн руб. из «Электронной России»

Генеральная прокуратура сегодня объявила о выявлении хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)». Материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой, были направлены в Следственный департамент МВД. "Минкомсвязи России заключил с ОАО «Ростелеком» государственные
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых»

ковском лицее информационных технологий №1533 при поддержке интеллектуального интегратора и разработчика ИКТ-решений «Энвижн Груп» состоялась X Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых». Мероприятие проходило в рамках программы «Одаренные дети» Департамента образования г. Москвы. В этом году в конференции участвовали более 100 старшекласснико
19.08.2010 Правительство утвердило для «Ростелекома» новый перечень мероприятий ФЦП «Электронная Россия»

вительство РФ утвердило для "Ростелекома" новый перечень мероприятий федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)", сообщает «Прайм-Тасс». Согласно распоряжению правитель
24.03.2010 «Электронная Россия: выбор молодых»: итоги IX Всероссийской конференции-конкурса ИТ-проектов школьников

С 18 по 20 марта 2010 г. прошла девятая научно-техническая конференция учащихся «Электронная Россия: выбор молодых (ЭРВМ)», которая проводилась по поручению Департамента образования города Москвы (программа «Одаренные дети») на базе лицея №1533 (информационных технологий).

17.09.2009 Путин помиловал «Электронную Россию»

дварительных расчетах Минфина по бюджету-2010 предполагалось секвестирование объема финансирования «Электронной России» на 55% (до 1,2 млрд руб.), сегодняшнее постановление не внесло изменений

14.08.2009 Медведев и Путин отдали «Электронное правительство» «Ростелекому»

в провел встречу с премьер-министром Владимиром Путиным, на которой сообщил, что до конца действия «Электронной России» в 2010 г. большинство ведомств начнет предоставлять в электронном виде сн
05.08.2009 Госпрограммы развития ИКТ: "Электронную Россию" урежут больше всех

о в рамках развития науки и технологий реализуются следующие программы: «Глобальная навигационная система», «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 гг. и на период до 2015 г.», «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», Федеральная космическая программа России на 2006-2015 гг., «Развитие российских космодромов на 2006-2015 гг.», «Развитие атомного энергопромышленного компле
02.03.2009 Электронная Россия: пути развития

произошли существенные изменения в состоянии ИТ-инфраструктуры, которые нужно учитывать и в новой «Электронной России». Новая информационная среда стала доступна для большинства населения за с
22.12.2008 Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию»

рограммы, разработать новую логику. Минкомсвязи, по собственному заявлению, рассчитывает с помощью «Электронной России» спасти ИТ-отрасль «Смарт»-версия «Электронной России» разработана

16.12.2008 «Электронная Россия»: деньги поделены, но не освоены

емени 2008 г. Более того, объем заключенных контрактов по состоянию на 11 декабря 2008 г. в рамках «Электронной России» составил 89% от общего объема финансирования, добавляют в Минкомсвязи. Из
15.12.2008 Минкомсвязи: «Электронная Россия» выполнена на 38% от запланированного на 2008 г.

На 11 декабря 2008 г. программа «Электронная Россия» выполнена на 38% общего объема финансирования, сообщили в пресс-службе Ми
23.06.2008 Минэкономразвития России ищет подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия»

победителями которого рассчитывает заключить государственные контракты на выполнение работ в рамках ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)» в 2008 г. На конкурс представлено 11 лотов. Так, ло
26.02.2008 Минэкономразвития реализует ФЦП «Электронная Россия»: поиск подрядчиков

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) ищет подрядчиков для выполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» в 2008 г. Лот №1 предполагает выполнение работ по развитию информационной системы дистанционного обучения государственных служащих в рамках формирования сист
14.01.2008 «Электронная Россия»: 3,45 млрд. на последние 3 года

о отставания от развитых стран необходимо развивать высокие технологии. В январе 2002 г. концепция «Электронной России» (2002–2010 гг.) была утверждена на заседании правительства. Государс
14.01.2008 На создание объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» выделят 3,45 млрд. руб.

В 2008-2010 гг. Росинформтехнологии получат бюджетное финансирование создаваемых объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» в размере 3,45 млрд. руб. Об этом говорится в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 г., финансируемых за счет бюджетных ассигнований, утверж
06.12.2007 Работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены до конца года

Несмотря на неэффективный механизм согласования, работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены, а выделенные бюджетные средства освоены до конца финансо
04.12.2007 МЭРТ хочет скорректировать "Электронную Россию"

По его словам, предложения МЭРТа будут представлены для рассмотрения кабинетом министров в четверг, 6 декабря. По словам Белоусова, одной из тех программ, котороые выполняются неэффективно, является «Электронная Россия». Финансирование за девять месяцев данной ФЦП составило 13% от годового объема, уровень контрактования — 43%. Кроме того, неудовлетворительные показатели демонстрирует «Социа
29.11.2007 Минфин сорвал финансирование “Электронной России” и биопаспортов

нового образца: финансово-экономическое обоснование соответствующих работ было предоставлено еще 20 июля, но основные денежные средства Минфин перевел лишь 26 ноября. Другой пример — программа «Электронная Россия». «За выход постановления, позволяющего нам тратить деньги по этой программе, отвечал, в том числе и Минфин, — говорит Рейман. — Оно было подписано только 17 июля,

03.10.2007 Росинформтехнологии ищут подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия»

е агентство по информационным технологиям (Росинформтехнологии) проводит торги в форме открытого конкурса № 17-2007/ФЦП по определению подрядчиков работ в рамках реализации в 2007 г. мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», финансируемых за счет средств федерального бюджета. На конкурс представлено 11 лотов. Лот №12 (код лота 9.1) связан с работами по развертыванию и подготовке
10.09.2007 «Электронная Россия»: бюджет-2007 освоен на 1,2%

деятельности Федерального агентства по информационным технологиям. Ведомство обеспечило кассовое исполнение расходов всего на 0,9% от годового плана. Средства, выделенные на финансирование программы «Электронная Россия», которую координирует Министерство информационных технологий и связи, освоены всего на 1,2%. Общий объем ее бюджетного финансирования на 2007 г. составляет 2,8 млрд. руб. Не
12.07.2007 Николай Ильин: Можно говорить о наступлении в России нового этапа развития информационного общества

учить наибольший эффект от средств, затрачиваемых на реализацию проектов. Николай Ильин: Сегодня в "Электронной России" нет интегрирующей компоненты — систем, инструментов, увязывающих разрабат
20.03.2007 "Электронная Россия" в Вологодской области реализуется медленно

Комитет по информационным технологиям Вологодской области считает, что реализация целевой программы «Электронная Россия» в регионе происходит замедленными темпами. Причины такого положения дел руководитель комитета Александр Аксенов видит в раскоординации финансировании программы из федерально
19.03.2007 Сергей Иванов недоволен текущими результатами выполнения ФЦП "Электронная Россия"

Текущие результаты выполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия» не оправдывают возлагавшихся на нее надежд. Такое мнение высказал на расширенном заседании коллегии министерства информационных технологий и связи первый вице-премьер Сергей
28.02.2007 2007: «Электронная Россия» удвоится

одали 54 региона России. «В 2007 г. мы должны качественно расширить региональный аспект реализации "Электронной России"», — заявил директор департамента государственного регулирования в экономи
27.02.2007 «Электронная Россия»: бюджет МЭРТ вырос в 1,5 раза

оборудования и программных средств. По словам Андрея Шарова, обеспеченность оборудованием в рамках «Электронной России» уже достаточно высока, и основная задача состоит в том, чтобы перенаправи
04.12.2006 "Электронную Россию" тормозит цена связи и неграмотность

ным институтом региональных исследований и политических технологий «Экспертное сообщество» в рамках ФЦП «Электронная Россия». Опрос проводился в октябре среди населения старше 18 лет в количест
26.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": определены исполнители двух проектов

Компания Cognitive Technologies и институт системного анализа (ИСА) РАН объявляют об очередных победах в двух конкурсах ФЦП «Электронная Россия» - лота № 15 по «Созданию межгосударственного информационно-маркетингового центра государств-участников СНГ (МИМЦ)» и лота № 33 по «Разработке системы информационной поддержк
23.10.2006 Пресс-центр "Электронная Россия" подводит итоги ИТ-конкурсов

посвященную итогам участия в конкурсах по отбору исполнителей работ в рамках реализации мероприятий ФЦП «Электронная Россия». В рамках пресс-конференции будут подведены текущие итоги работ по с
23.10.2006 МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию ФЦП "Электронная Россия"

МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) "Электронная Россия". Об том сообщил начальник департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) Андрей Шаров. По его словам, реги
12.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": Иркутской области выделили 80 млн руб.

руб. на реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Электронная Россия». Как сообщается, впервые в рамках «Электронной России» предусмотрена процедура конкурсов среди регионов на реализацию мероприяти
18.08.2006 Утверждена новая редакция "Электронной России"

Правительство РФ утвердило новую редакцию федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010гг.)", подготовленную Министерством информационных технологий и связи РФ (Мининформсвязи), сообщает РБК. Как отмечается в сообщении, программа скорректирована с уче
24.03.2006 "Электронную Россию" перепишут

Мининформсвязи России планирует вынести проект изменений в ФЦП «Электронная Россия» на заседание правительства в конце марта 2006 г. Об этом на расширенном заседании коллегии Мининформсвязи сообщил директор департамента государственных программ развития инф
02.12.2005 Осень-05: крупнейшие гостендеры на поставку ИТ

ь информацию о результатах государственных конкурсах доступнее для граждан России. Как видно из таблицы, самые большие суммы денег правительство потратило на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия». Причем основными подрядчиками здесь выступили государственные унитарные предприятия. Топ 20 гостендеров на поставку ИТ за осень 2005 года Заказчик Предмет конкурса Сумма ко
11.11.2005 ФЦП "Электронная Россия": государство открывает несекретную информацию

ссия». В 2005 году система была расширена подсистемой открытого веб-доступа к результатам проектов «Электронной России», выполненных по заказу министерства. Начиная с октября 2005 года, любой п
20.10.2005 ФЦП "Электронная Россия": МЭРТ публикует результаты работы

ской Федерации с этого года на своем официальном информационном ресурсе в сети интернет начинает публиковать результаты, полученные в ходе выполнения работ по государственным контрактам в рамках ФЦП «Электронная Россия». Начиная с октября 2005 года будут публиковаться данные, не подпадающие под тот или иной режим секретности. Граждане, организации, органы государственной власти Российской Ф

Публикаций - 787, упоминаний - 787

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23880 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8849 64
IBM - International Business Machines Corp 9210 39
Cisco Systems 4919 29
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 686 29
Intel Corporation 11758 28
ЭОС - Электронные офисные системы 1098 28
Oracle Corporation 6394 26
Ростелеком - Связьинвест 1650 23
Восход ФГБУ НИИ 580 21
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 21
АйТи 1311 20
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 19
HP Inc. 5560 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8128 18
Компьюлинк ГК - Compulink 419 17
Цифра ГК 2227 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10089 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1946 16
NVision Group - Энвижн Груп 614 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 16
Прогноз 1233 15
Парус Корпорация 485 14
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 14
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 601 14
Крок - Croc 1707 13
HP - Hewlett-Packard 3509 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7404 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 315 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 354 12
SAP SE 4901 12
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 11
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 413 11
Oracle - Sun Microsystems 2171 11
Открытые технологии 574 10
Компьюлинк УСП 145 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 10
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 10
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 605 9
Почта России ПАО 1941 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5655 15
Газпром ПАО 1180 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2370 9
РЖД - Российские железные дороги 1707 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 184 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 8
Резонанс НПП 1 6
ГПБ - Газпромбанк 978 6
Возрождение - Коммерческий банк 68 5
Татнефть 212 5
Интеррос - Росбанк АКБ 553 5
eBay Inc 1571 5
Visa International 1841 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 152 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 4
Boeing 938 4
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 20 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 419 3
Нижегородская ярмарка 6 3
Лента - Сеть розничной торговли 1749 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 168 3
101Hotels.com 3 3
АСК 41 3
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 10 3
РБК Центр 14 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 9 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 71 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 630 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 196 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 267 3
Альфа-Банк 1553 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 38 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 3
Россети Ленэнерго 68 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7952 272
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2018 217
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 407 170
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4553 141
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2821 78
Президент Российской Федерации 3376 64
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 56
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 48
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 39
Правительство Москвы 1872 35
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1613 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 896 30
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2588 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2446 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1749 23
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 640 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1463 21
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2809 19
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 17
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 3 15
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2875 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 13
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 224 13
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 187 13
Судебная власть - Judicial power 539 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1182 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1412 12
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 615 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 700 11
Федеральное казначейство России 1594 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 10
Федеральное собрание Российской Федерации 152 10
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 49 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 531 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 91 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2623 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 8
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 11 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 2
Международная академия связи - МАС 25 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 35 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 2 2
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 4 2
Лига содействия оборонным предприятиям 3 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 5 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 2
Единая Россия - Политическая партия 264 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 3 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 3 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 3 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 121 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
OLPC - One Laptop per Child 72 1
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20413 473
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21852 205
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 169
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3979 157
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 854 121
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4765 102
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1289 98
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7150 70
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 999 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10215 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8164 66
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7846 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3872 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10189 59
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 46
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3442 45
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 40
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2403 38
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3756 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 863 35
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 427 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6180 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2087 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15554 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10263 33
Стандартизация - Standardization 1583 31
СКИМ - системы контроля и мониторинга 7 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 31
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 243 30
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 326 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2982 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 981 27
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1074 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1913 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3517 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13725 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3810 66
Microsoft Windows 2000 940 63
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 52
Linux OS 8544 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 14
Microsoft Windows 14716 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 12
Age of Kings 3459 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 990 12
Microsoft Office 3500 11
Apple iPhone 6 597 11
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 1 9
Microsoft SQL Server 1259 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 5 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 8
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 198 7
Почта России - Киберпочта 14 7
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 0 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1502 6
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 64 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 362 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 327 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 2 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1183 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 96 5
ВГТРК - Смотрим 555 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 63 4
Обращения граждан 217 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1142 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 2 4
Реестр добросовестных экспортеров 1 4
ЭОС Дело СЭД 183 4
Microsoft SharePoint Server 547 4
Рейман Леонид 1031 73
Путин Владимир 2839 50
Щеголев Игорь 691 39
Церенов Церен 47 35
Медведев Дмитрий 1637 32
Коротков Андрей 84 29
Милованцев Дмитрий 110 21
Греф Герман 374 20
Шалманов Сергей 201 19
Бяхов Олег 59 19
Шаронов Андрей 58 17
Никифоров Николай 1162 14
Матюхин Владимир 61 13
Массух Илья 218 12
Казак Максим 146 10
Собянин Сергей 271 9
Шубин Александр 18 8
Касьянов Михаил 54 8
Кудрин Алексей 114 8
Фрадков Михаил 159 7
Попов Алексей 322 7
Ускова Ольга 155 7
Валяева Елизавета 72 7
Баласанян Владимир 44 6
Степашин Сергей 31 6
Карпачев Александр 24 6
Рудычева Наталья 93 6
Дрожжинов Владимир 30 6
Серова Елена 83 6
Коробова Анна 25 6
Пономарев Илья 71 6
Шадаев Максут 750 5
Кириенко Сергей 148 5
Калинин Александр 144 5
Аитов Тимур 197 5
Сапельников Сергей 92 5
Макаров Валентин 205 5
Опенышева Светлана 56 5
Нащекин Алексей 112 5
Кесельбренер Леонид 40 5
Россия - РФ - Российская федерация 127288 732
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39495 257
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50113 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14126 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13426 63
Европа 11995 61
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2442 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12796 46
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 978 34
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 598 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6267 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8578 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15482 28
Украина 6789 28
Германия - Федеративная Республика 8773 27
Россия - УФО - Челябинская область 1041 26
Россия - СФО - Новосибирск 3794 26
Россия - ПФО - Нижегородская область 1423 25
Япония 10470 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2587 25
Индия - Bharat 4477 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3326 22
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1042 22
Казахстан - Республика 4932 21
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2114 19
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1467 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2245 19
Беларусь - Белоруссия 4447 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1450 18
Франция - Французская Республика 5485 18
Земля - планета Солнечной системы 8369 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1632 16
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1446 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2361 15
Россия - УФО - Свердловская область 1228 15
Азия - Азиатский регион 4270 15
Россия - СФО - Иркутская область 957 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2646 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28372 621
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 389
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7428 203
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8936 174
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26899 162
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2296 92
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1305 91
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1928 88
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1384 68
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2104 67
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6598 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5131 62
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1669 56
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2335 48
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1700 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9017 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7118 45
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2335 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1132 43
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 990 41
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2346 40
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1 39
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 36
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2981 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1105 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7837 32
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 47 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3225 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 3117 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4466 26
Паспорт - Паспортные данные 1817 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2613 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4928 25
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1074 23
Образование в России 820 22
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 734 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5274 21
Аудит - аудиторский услуги 1052 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10518 96
Прайм - Агентство экономической информации 797 10
Известия ИД 473 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1305 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 5
Госрасходы - портал 35 5
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 470 3
Открытые системы ИД 173 3
РИА Новости 781 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 2
CNews TV 719 2
Sky TV 4 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 2 2
Будущее России. Национальные проекты 19 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 2
Мобильные системы 116 2
РБК ТВ - телеканал 64 2
CNews - ZOOM.CNews 1466 2
Intelligent Enterprise 27 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 107 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 864 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 580 2
Инфобизнес 17 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1160 2
Компьютерра 41 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 5 1
Times 659 1
АиФ - Аргументы и факты 16 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
Вести 24 - Российский информационный канал 12 1
Ananova 185 1
USA Today 125 1
CNews Журнал 166 1
The Economist 44 1
РБК Daily 55 1
CNews RND - R&D.CNews 0 1
Silicon.com 364 1
The Washington Post 316 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2894 136
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1012 25
IDC - International Data Corporation 4775 16
Gartner - Гартнер 3320 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 3
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 7 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 324 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 3
Новая экономика - Фонд экономических исследований 4 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 1 2
Gartner - Dataquest 338 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 241 2
Медиалогия 0 2
Mercury Research 66 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 50 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 51 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
TeleGeography Research 2 1
Wainhouse Research 0 1
ITResearch 116 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
comScore 376 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 29 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
S&P 500 101 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 67 1
CNews Инновация года - награда 86 1
Microsoft Research 129 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 1
Forrester Research 801 1
BCG - Boston Consulting Group 94 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 7 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 1
Juniper Research 510 1
РАН - Российская академия наук 1780 31
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 20
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 12
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 14 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1319 9
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 9
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 29 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 9
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 227 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 112 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 26 3
РАЕН - Российская академия естественных наук 5 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 3
Pearson VUE 40 2
РГБ - Российская государственная библиотека 73 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 8 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 15 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 2
АГУ - Алтайский государственный университет 35 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 695 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 16 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 73 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 16 1
БГУ - Белорусский государственный университет 5 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 14 1
ЮГУ - Югорский школьный электронный университет 1 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 2 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 2 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 13 1
Библиотека Максима Мошкова 7 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 24 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 1 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 28
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1556 14
ИнфоКом 79 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 984 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 5
Электронное государство XXI века 14 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 4
Docflow 131 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 837 3
День молодёжи - 27 июня 5 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 66 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 13 2
Связь-Экспокомм 7 2
CeBIT 445 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 2 2
Масленица - Масленая неделя 4 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 3 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 33 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 1
Infosecurity - выставка 3 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 6 1
Intel Developer Forum - IDF 240 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 4 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 174 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 4 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 1 1
Cisco Expo 12 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 5 1
CNews Баттл 60 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
CNews AWARDS - награда 357 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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