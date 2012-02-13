Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минцифры РФ ФЦП Электронная Россия Федеральная целевая программа

Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


13.02.2012 Скончался один из отцов-основателей «Электронной России»

информации (ДПИ). После своего назначения замминистра связи Коротков отмечал, что важнейшей целью «Электронной России» станет создание цифровой библиотеки государственных документов, используя
09.12.2011 У «Ростелекома» отбирают многомиллионную маржу с «Электронной России»

х расходов по программе», - рассказывает собеседник CNews. Маржа "Ростелекома" на госконтрактах по "Электронной России" означает неэффективное расходование целевых средств, полагают в Счетной п
09.12.2011 Счетная палата проверила реализацию ФЦП «Электронная Россия»

ого и эффективного использования бюджетных средств в ходе реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)», в том числе результатов формирования инфраструктуры «э
05.12.2011 МВД проверяет «Ростелеком» и Минкомсвязи на предмет хищения денег «Электронной России»

обходимый комплекс мероприятий по проверке сведений, содержащихся в поступившем из Генпрокуратуры материале проверки по факту хищения бюджетных денежных средств в рамках исполнения целевой программы «Электронная Россия (2002-2010г.)», говорится в сообщении пресс-службы следственного департамента МВД. Помимо прочего, в ходе проверки Генпрокуратура заподозрила, что «Ростелеком» для выполнения
30.08.2011 «Электронная Россия» станет уголовной?

Генеральная прокуратура сообщила о результатах проверки расходования средств в рамках программы «Электронная Россия». Ведомство обнаружило, что из 2 млрд руб., которые министерство связи и м
30.08.2011 Генпрокуратура: В «Ростелекоме» выявлено хищение 300 млн руб. из «Электронной России»

Генеральная прокуратура сегодня объявила о выявлении хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010)». Материалы проверки, проведенной Генпрокуратурой, были направлены в Следственный департамент МВД. "Минкомсвязи России заключил с ОАО «Ростелеком» государственные
24.03.2011 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых»

ковском лицее информационных технологий №1533 при поддержке интеллектуального интегратора и разработчика ИКТ-решений «Энвижн Груп» состоялась X Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых». Мероприятие проходило в рамках программы «Одаренные дети» Департамента образования г. Москвы. В этом году в конференции участвовали более 100 старшекласснико
19.08.2010 Правительство утвердило для «Ростелекома» новый перечень мероприятий ФЦП «Электронная Россия»

вительство РФ утвердило для "Ростелекома" новый перечень мероприятий федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 гг.)", сообщает «Прайм-Тасс». Согласно распоряжению правитель
24.03.2010 «Электронная Россия: выбор молодых»: итоги IX Всероссийской конференции-конкурса ИТ-проектов школьников

С 18 по 20 марта 2010 г. прошла девятая научно-техническая конференция учащихся «Электронная Россия: выбор молодых (ЭРВМ)», которая проводилась по поручению Департамента образования города Москвы (программа «Одаренные дети») на базе лицея №1533 (информационных технологий).

17.09.2009 Путин помиловал «Электронную Россию»

дварительных расчетах Минфина по бюджету-2010 предполагалось секвестирование объема финансирования «Электронной России» на 55% (до 1,2 млрд руб.), сегодняшнее постановление не внесло изменений

14.08.2009 Медведев и Путин отдали «Электронное правительство» «Ростелекому»

в провел встречу с премьер-министром Владимиром Путиным, на которой сообщил, что до конца действия «Электронной России» в 2010 г. большинство ведомств начнет предоставлять в электронном виде сн
05.08.2009 Госпрограммы развития ИКТ: "Электронную Россию" урежут больше всех

о в рамках развития науки и технологий реализуются следующие программы: «Глобальная навигационная система», «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 гг. и на период до 2015 г.», «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», Федеральная космическая программа России на 2006-2015 гг., «Развитие российских космодромов на 2006-2015 гг.», «Развитие атомного энергопромышленного компле
02.03.2009 Электронная Россия: пути развития

произошли существенные изменения в состоянии ИТ-инфраструктуры, которые нужно учитывать и в новой «Электронной России». Новая информационная среда стала доступна для большинства населения за с
22.12.2008 Минкомсвязи придумало, «как спасти ИТ-индустрию»

рограммы, разработать новую логику. Минкомсвязи, по собственному заявлению, рассчитывает с помощью «Электронной России» спасти ИТ-отрасль «Смарт»-версия «Электронной России» разработана

16.12.2008 «Электронная Россия»: деньги поделены, но не освоены

емени 2008 г. Более того, объем заключенных контрактов по состоянию на 11 декабря 2008 г. в рамках «Электронной России» составил 89% от общего объема финансирования, добавляют в Минкомсвязи. Из
15.12.2008 Минкомсвязи: «Электронная Россия» выполнена на 38% от запланированного на 2008 г.

На 11 декабря 2008 г. программа «Электронная Россия» выполнена на 38% общего объема финансирования, сообщили в пресс-службе Ми
23.06.2008 Минэкономразвития России ищет подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия»

победителями которого рассчитывает заключить государственные контракты на выполнение работ в рамках ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)» в 2008 г. На конкурс представлено 11 лотов. Так, ло
26.02.2008 Минэкономразвития реализует ФЦП «Электронная Россия»: поиск подрядчиков

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) ищет подрядчиков для выполнения работ в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» в 2008 г. Лот №1 предполагает выполнение работ по развитию информационной системы дистанционного обучения государственных служащих в рамках формирования сист
14.01.2008 «Электронная Россия»: 3,45 млрд. на последние 3 года

о отставания от развитых стран необходимо развивать высокие технологии. В январе 2002 г. концепция «Электронной России» (2002–2010 гг.) была утверждена на заседании правительства. Государс
14.01.2008 На создание объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» выделят 3,45 млрд. руб.

В 2008-2010 гг. Росинформтехнологии получат бюджетное финансирование создаваемых объектов в рамках ФЦП «Электронная Россия» в размере 3,45 млрд. руб. Об этом говорится в Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 г., финансируемых за счет бюджетных ассигнований, утверж
06.12.2007 Работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены до конца года

Несмотря на неэффективный механизм согласования, работы по ФЦП "Электронная Россия" будут выполнены, а выделенные бюджетные средства освоены до конца финансо
04.12.2007 МЭРТ хочет скорректировать "Электронную Россию"

По его словам, предложения МЭРТа будут представлены для рассмотрения кабинетом министров в четверг, 6 декабря. По словам Белоусова, одной из тех программ, котороые выполняются неэффективно, является «Электронная Россия». Финансирование за девять месяцев данной ФЦП составило 13% от годового объема, уровень контрактования — 43%. Кроме того, неудовлетворительные показатели демонстрирует «Социа
29.11.2007 Минфин сорвал финансирование “Электронной России” и биопаспортов

нового образца: финансово-экономическое обоснование соответствующих работ было предоставлено еще 20 июля, но основные денежные средства Минфин перевел лишь 26 ноября. Другой пример — программа «Электронная Россия». «За выход постановления, позволяющего нам тратить деньги по этой программе, отвечал, в том числе и Минфин, — говорит Рейман. — Оно было подписано только 17 июля,

03.10.2007 Росинформтехнологии ищут подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия»

е агентство по информационным технологиям (Росинформтехнологии) проводит торги в форме открытого конкурса № 17-2007/ФЦП по определению подрядчиков работ в рамках реализации в 2007 г. мероприятий ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», финансируемых за счет средств федерального бюджета. На конкурс представлено 11 лотов. Лот №12 (код лота 9.1) связан с работами по развертыванию и подготовке
10.09.2007 «Электронная Россия»: бюджет-2007 освоен на 1,2%

деятельности Федерального агентства по информационным технологиям. Ведомство обеспечило кассовое исполнение расходов всего на 0,9% от годового плана. Средства, выделенные на финансирование программы «Электронная Россия», которую координирует Министерство информационных технологий и связи, освоены всего на 1,2%. Общий объем ее бюджетного финансирования на 2007 г. составляет 2,8 млрд. руб. Не
12.07.2007 Николай Ильин: Можно говорить о наступлении в России нового этапа развития информационного общества

учить наибольший эффект от средств, затрачиваемых на реализацию проектов. Николай Ильин: Сегодня в "Электронной России" нет интегрирующей компоненты — систем, инструментов, увязывающих разрабат
20.03.2007 "Электронная Россия" в Вологодской области реализуется медленно

Комитет по информационным технологиям Вологодской области считает, что реализация целевой программы «Электронная Россия» в регионе происходит замедленными темпами. Причины такого положения дел руководитель комитета Александр Аксенов видит в раскоординации финансировании программы из федерально
19.03.2007 Сергей Иванов недоволен текущими результатами выполнения ФЦП "Электронная Россия"

Текущие результаты выполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия» не оправдывают возлагавшихся на нее надежд. Такое мнение высказал на расширенном заседании коллегии министерства информационных технологий и связи первый вице-премьер Сергей
28.02.2007 2007: «Электронная Россия» удвоится

одали 54 региона России. «В 2007 г. мы должны качественно расширить региональный аспект реализации "Электронной России"», — заявил директор департамента государственного регулирования в экономи
27.02.2007 «Электронная Россия»: бюджет МЭРТ вырос в 1,5 раза

оборудования и программных средств. По словам Андрея Шарова, обеспеченность оборудованием в рамках «Электронной России» уже достаточно высока, и основная задача состоит в том, чтобы перенаправи
04.12.2006 "Электронную Россию" тормозит цена связи и неграмотность

ным институтом региональных исследований и политических технологий «Экспертное сообщество» в рамках ФЦП «Электронная Россия». Опрос проводился в октябре среди населения старше 18 лет в количест
26.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": определены исполнители двух проектов

Компания Cognitive Technologies и институт системного анализа (ИСА) РАН объявляют об очередных победах в двух конкурсах ФЦП «Электронная Россия» - лота № 15 по «Созданию межгосударственного информационно-маркетингового центра государств-участников СНГ (МИМЦ)» и лота № 33 по «Разработке системы информационной поддержк
23.10.2006 Пресс-центр "Электронная Россия" подводит итоги ИТ-конкурсов

посвященную итогам участия в конкурсах по отбору исполнителей работ в рамках реализации мероприятий ФЦП «Электронная Россия». В рамках пресс-конференции будут подведены текущие итоги работ по с
23.10.2006 МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию ФЦП "Электронная Россия"

МЭРТ РФ в 2007 г. выделит 710 млн. руб на реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) "Электронная Россия". Об том сообщил начальник департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ) Андрей Шаров. По его словам, реги
12.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": Иркутской области выделили 80 млн руб.

руб. на реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Электронная Россия». Как сообщается, впервые в рамках «Электронной России» предусмотрена процедура конкурсов среди регионов на реализацию мероприяти
18.08.2006 Утверждена новая редакция "Электронной России"

Правительство РФ утвердило новую редакцию федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010гг.)", подготовленную Министерством информационных технологий и связи РФ (Мининформсвязи), сообщает РБК. Как отмечается в сообщении, программа скорректирована с уче
24.03.2006 "Электронную Россию" перепишут

Мининформсвязи России планирует вынести проект изменений в ФЦП «Электронная Россия» на заседание правительства в конце марта 2006 г. Об этом на расширенном заседании коллегии Мининформсвязи сообщил директор департамента государственных программ развития инф
02.12.2005 Осень-05: крупнейшие гостендеры на поставку ИТ

ь информацию о результатах государственных конкурсах доступнее для граждан России. Как видно из таблицы, самые большие суммы денег правительство потратило на реализацию федеральной целевой программы «Электронная Россия». Причем основными подрядчиками здесь выступили государственные унитарные предприятия. Топ 20 гостендеров на поставку ИТ за осень 2005 года Заказчик Предмет конкурса Сумма ко
11.11.2005 ФЦП "Электронная Россия": государство открывает несекретную информацию

ссия». В 2005 году система была расширена подсистемой открытого веб-доступа к результатам проектов «Электронной России», выполненных по заказу министерства. Начиная с октября 2005 года, любой п
20.10.2005 ФЦП "Электронная Россия": МЭРТ публикует результаты работы

ской Федерации с этого года на своем официальном информационном ресурсе в сети интернет начинает публиковать результаты, полученные в ходе выполнения работ по государственным контрактам в рамках ФЦП «Электронная Россия». Начиная с октября 2005 года будут публиковаться данные, не подпадающие под тот или иной режим секретности. Граждане, организации, органы государственной власти Российской Ф

Публикаций - 892, упоминаний - 1573

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 66
Ростелеком 10948 64
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Cisco Systems 5372 29
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 29
Intel Corporation 12811 28
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 28
Oracle Corporation 7074 26
Ростелеком - Связьинвест 1719 23
Восход ФГБУ НИИ 721 21
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 21
АйТи 1519 20
HP Inc. 5883 19
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Компьюлинк ГК - Compulink 456 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
NVision Group - Энвижн Груп 699 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 16
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 14
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 14
МегаФон 10742 13
Крок - Croc 1964 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 13
SAP SE 5601 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 12
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 11
Системы документооборота 522 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Открытые технологии 732 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 9
Парус Корпорация 206 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Почта России ПАО 2370 20
Газпром ПАО 1493 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Резонанс НПП 407 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
eBay Inc 1640 5
Visa International 1993 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Татнефть 243 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
АСК 49 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Нижегородская ярмарка 26 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
РБК Центр 16 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Boeing 1031 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 297
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 219
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 165
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 144
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 76
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 71
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 64
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 47
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 19
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 19
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 16
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 15
Федеральное собрание Российской Федерации 318 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 12
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 12
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 2
Татарский Интернет 4 2
РАИ - Российская Академия Интернета 21 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Ассоциация ИТ-предприятий Казахстана 4 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 368
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 166
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 157
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 107
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 106
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 101
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 73
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 67
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 66
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 40
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 40
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 37
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 35
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 33
Стандартизация - Standardization 2339 31
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 31
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 30
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Электронный документ - Electronic document 1579 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 68
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 55
Microsoft Windows 2000 8678 25
Linux OS 11533 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 14
Microsoft Windows 16882 13
Почта России - Киберпочта 28 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
Microsoft Office 4170 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 6
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 6
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 6
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Рейман Леонид 1065 73
Путин Владимир 3454 50
Щеголев Игорь 699 39
Церенов Церен 47 35
Медведев Дмитрий 1665 32
Коротков Андрей 87 30
Милованцев Дмитрий 110 21
Греф Герман 485 20
Шалманов Сергей 202 19
Бяхов Олег 59 19
Шаронов Андрей 60 17
Матюхин Владимир 61 13
Никифоров Николай 1138 12
Массух Илья 239 12
Казак Максим 162 10
Собянин Сергей 538 9
Кудрин Алексей 125 9
Шубин Александр 20 8
Валяева Елизавета 72 7
Ускова Ольга 174 7
Попов Алексей 339 7
Фрадков Михаил 161 7
Дрожжинов Владимир 30 6
Коробова Анна 25 6
Степашин Сергей 31 6
Баласанян Владимир 45 6
Серова Елена 320 6
Рудычева Наталья 95 6
Карпачев Александр 25 6
Зубков Виктор 49 5
Никольский Антон 22 5
Никитин Виктор 19 5
Бастрыкин Сергей 11 5
Шадаев Максут 1210 5
Макаров Валентин 251 5
Аитов Тимур 197 5
Дворкович Аркадий 216 5
Нащекин Алексей 118 5
Калинин Александр 189 5
Опенышева Светлана 64 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 718
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 94
Европа 24964 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 50
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 35
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 28
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Украина 7928 27
Россия - СФО - Новосибирск 4876 26
Россия - УФО - Челябинская область 1512 26
Япония 13807 25
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 25
Индия - Bharat 5870 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Казахстан - Республика 6048 21
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 19
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 19
Франция - Французская Республика 8177 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 18
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Россия - УФО - Свердловская область 1951 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 14
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 616
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 417
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 202
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 169
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 163
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 98
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 92
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 90
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 74
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 71
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 63
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 62
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 59
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 50
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 43
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 39
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 39
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 35
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 35
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 26
Паспорт - Паспортные данные 2848 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 25
Образование в России 2893 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 21
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 21
Национальный проект 393 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 96
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
Известия ИД 770 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Госрасходы - портал 70 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Открытые системы ИД 176 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
РИА Новости 1033 3
РБК ТВ - телеканал 83 2
Intelligent Enterprise 27 2
Инфобизнес 24 2
Sunday Times 26 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Мобильные системы 118 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Sky TV 4 2
CNews TV 747 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Silicon.com 364 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Ananova 250 1
USA Today 153 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
РБК Daily 91 1
The Economist 49 1
Times 661 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews Журнал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 136
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner - Гартнер 3658 8
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Gartner - Dataquest 353 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Mercury Research 73 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
TeleGeography Research 40 1
ITResearch 123 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
comScore Networks 35 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
РАН - Российская академия наук 2122 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 15
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 11
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 11
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 3
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
Pearson VUE 55 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 2
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 1
МаГУ - Магнитогорский государственный университет 5 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Центр американского английского 4 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
Связь-Экспокомм 276 4
Электронное государство XXI века 32 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Docflow 148 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CeBIT 614 3
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Infosecurity - выставка 63 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
РусКрипто 26 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CNews Баттл 69 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Cisco Expo 23 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще