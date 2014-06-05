Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РБК Daily
Публикаций - 80, упоминаний - 107
РБК Daily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Инютин Артем 84 3
|Щеголев Игорь 684 2
|Медведев Дмитрий 1590 2
|Саяпина Елена 39 1
|Изосимов Александр 188 1
|Любимов Александр 11 1
|Локтев Александр 9 1
|Попов Олег 44 1
|Домбровский Юрий 59 1
|Бабаев Кирилл 54 1
|Муртазин Эльдар 53 1
|Прохоров Михаил 34 1
|Аминев Шамиль 5 1
|Каплун Герман 51 1
|Юхневич Леонид 27 1
|Баженова Елена 29 1
|Беляев Леонид 10 1
|Шевченко Алексей 9 1
|Филатов Руслан 9 1
|Тихонова Виктория 12 1
|Синчуков Алексей 11 1
|Даниленко Дмитрий 11 1
|Дунаев Михаил 9 1
|Краснов Виталий 7 1
|Разумов Дмитрий 6 1
|Мантуров Денис 63 1
|Дуров Павел 220 1
|Греф Герман 342 1
|Галицкий Александр 93 1
|Чемезов Сергей 131 1
|Ускова Ольга 152 1
|Волин Алексей 114 1
|Усманов Алишер 256 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Иванов Сергей 359 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Roubini Nouriel - Рубини Нуриэль 2 1
|Гришин Дмитрий 182 1
|Алексеев Олег 18 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru