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РБК Daily



05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению 1
24.04.2014 Российская компания «Алгомост» находит экспертов по большим данным 1
16.08.2013 Совокупная выручка РБК во втором квартале достигла 1,5 млрд руб. 1
23.11.2012 РБК запустил первую региональную версию RBC.ru 1
17.08.2012 Назван срок прихода в Россию планшета Google 1
18.07.2012 ФТС передаст контроль на таможне компьютерам 1
04.06.2012 Электронными судами займутся создатели биопаспортов 2
21.03.2012 2011: Выручка РБК увеличилась на 35%, EBITDA - более чем в 6 раз 4
28.11.2011 Аудитория газеты «Ведомости» упала на треть 3
17.11.2011 Club.CNews: Федеральные целевые программы и проектное управление – брак по расчету 1
21.04.2011 Глава Mail.ru хочет объединить «Вконтакте» и «Одноклассники» 1
11.01.2011 Русские продали Skype свою долю в сервисе видеообмена 1
02.12.2010 «Оптоган» открыл производство светодиодов в Санкт-Петербурге 1
09.11.2010 Россия: «перепрошивка» мобильника грозит уголовной ответственностью 1
09.11.2010 ОНЭКСИМ займется производством систем для контроля электросетей 2
20.09.2010 Управлять «умным» домом можно при помощи отпечатков пальцев 1
13.08.2010 Хакеры атакуют: как уберечь DNS-сервер 1
29.07.2010 Фонд РЖС, Ростехнологии и Роснано займутся строительством «умных» домов 1
15.07.2010 "Роснано" и РАН создают центр по поиску перспективных научных разработок 1
12.07.2010 В Сколково, возможно, создадут университет 1
07.07.2010 На Ан-148 планируется установить двигатель SaM-146 1
05.07.2010 Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США 2
17.05.2010 «ВымпелКом» сделает Wi-Fi-интернет бесплатным 1
23.11.2009 ГЛОНАСС пока работает неполноценно 1
19.10.2009 Россия нуждается в иностранных пилотах 1
13.10.2009 МТС купил «Комстар-ОТС» за 39,15 млрд руб. 2
04.08.2009 Призрак энергокризиса объявился на горизонте 1
27.03.2009 Мобильная связь: повышение тарифов не обосновано 1
02.03.2009 «РБК daily» меняет формат и количество полос 1
29.09.2008 "Связной", возможно, договорился о продаже иноритарных пакетов банкам 2
25.09.2008 Российские онлайн-магазины выплатят роялти авторам музыки 2
01.09.2008 Популярность новостных ресурсов РБК растет 1
14.08.2008 США корректируют планы по освоению космоса из-за финансовых проблем 1
01.07.2008 ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 1
18.01.2008 Дмитрий Лесневский запускает портал Minimovie.com 1
15.01.2008 «Капиталъ» запустит музыкальный онлайн-магазин в Рунете 1
06.12.2007 РБК подписал договор об эксклюзивном использовании материалов «The Economist» в России 1
27.08.2007 Россия: правительство намерено выдвинуть криптотехнологии на мировой уровень 1
21.08.2007 В РФ создадут холдинг по производству систем радиоэлектронной борьбы 1
25.06.2007 «Комстар» заберет прямые номера у 84 тыс. абонентов «ВымпелКома» 1

Публикаций - 80, упоминаний - 107

РБК Daily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
Twitter 2293 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 2
Альфа-Групп - Altimo 381 2
Ростелеком - Связьинвест 1657 2
АФК Система ПАО 1624 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 65 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Coinbase 26 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 1
Selectel - Селектел 146 1
Crestron 86 1
Nvidia Corp 3024 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Cukurova Turkcell Holding - CTH 34 1
ВестКолл - WestCall 89 1
LG Electronics 3134 1
МТС Мультирегион 52 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 1
Ситроникс - Sitronics 837 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 1
Dell EMC 4472 1
Amazon Inc - Amazon.com 2529 1
Восход ФГБУ НИИ 451 1
Apple Inc - Эппл Рус 10124 1
Meta - Facebook 4129 1
Deutsche Telekom 889 1
Intel Corporation 10803 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 1
VK - Mail.ru Group 2814 1
Telia Company - TeliaSonera 783 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
Boeing 897 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 128 2
КапиталЪ ИФД 13 2
Альфа-Групп 592 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
WMG - Warner Music Group 195 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Airbus Defence and Space - EADS 123 1
Lexus 56 1
Цифроград 155 1
Меркури - Mercury 64 1
ОНЭКСИМ ГК 42 1
Белый Ветер 213 1
Barnes & Noble 87 1
Dixis - Диксис 343 1
Sony BMG 175 1
Northrop Grumman 200 1
Cukurova 87 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Евросеть 1342 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 1
Связной ГК 1085 1
Аэрофлот 618 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 847 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 61 1
Альфа-Банк 1336 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Газпром инвестхолдинг 5 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 1
Интер РАО ПАО 266 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
Almaz Capital Partners 121 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 27 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 89 1
Роснано 619 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 63 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Рособоронэкспорт 65 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 100 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5165 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
ТВ-тюнер - TV tuner 415 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 7 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 14 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 39 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 332 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 86 1
UDP - User Datagram Protocol 114 1
Социальные сети - Соцсети 101 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
Big Data - Большие данные 1249 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6316 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 1
Смартизация 221 1
Google Android 11673 4
Apple iOS 6248 4
Apple iPad 3542 3
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 1
Google YouTube - Видеохостинг 2178 1
Amazon Kindle Fire - планшет 89 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 437 1
QIP - Мессенджер 98 1
LovePlanet 11 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1350 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 98 1
Google Nexus - Серия смартфонов 415 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 507 1
Microsoft Skype 1885 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 233 1
VK - Mail.ru Одноклассники 977 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 317 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
Apple - App Store 2355 1
Symbian OS 1387 1
Инютин Артем 84 3
Щеголев Игорь 684 2
Медведев Дмитрий 1590 2
Саяпина Елена 39 1
Изосимов Александр 188 1
Любимов Александр 11 1
Локтев Александр 9 1
Попов Олег 44 1
Домбровский Юрий 59 1
Бабаев Кирилл 54 1
Муртазин Эльдар 53 1
Прохоров Михаил 34 1
Аминев Шамиль 5 1
Каплун Герман 51 1
Юхневич Леонид 27 1
Баженова Елена 29 1
Беляев Леонид 10 1
Шевченко Алексей 9 1
Филатов Руслан 9 1
Тихонова Виктория 12 1
Синчуков Алексей 11 1
Даниленко Дмитрий 11 1
Дунаев Михаил 9 1
Краснов Виталий 7 1
Разумов Дмитрий 6 1
Мантуров Денис 63 1
Дуров Павел 220 1
Греф Герман 342 1
Галицкий Александр 93 1
Чемезов Сергей 131 1
Ускова Ольга 152 1
Волин Алексей 114 1
Усманов Алишер 256 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Иванов Сергей 359 1
Матвиенко Валентина 104 1
Roubini Nouriel - Рубини Нуриэль 2 1
Гришин Дмитрий 182 1
Алексеев Олег 18 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 4
Беларусь - Белоруссия 3207 3
Украина 5529 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Австралия - Австралийский Союз 2657 2
Азия - Азиатский регион 3156 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 2
Сатурн - планета Солнечной системы 60 1
Южная Корея - Республика 3255 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 11 1
Россия - Восточная Сибирь 231 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 545 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Кипр - Республика 355 1
Арктика 328 1
Болгария - Республика 632 1
США - Калифорния 3070 1
Испания - Королевство 2521 1
Турция - Турецкая республика 1478 1
Казахстан - Республика 4139 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 1
Канада 3059 1
Европа 7265 1
Америка 1189 1
Европа Восточная 2815 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 13
РБК ТВ - телеканал 58 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 592 1
Independent 57 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
News Corp 184 1
Rambler - Секрет фирмы 29 1
Cosmopolitan 22 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
РИА Новости 720 1
Ведомости 275 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
IHS iSuppli 389 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
Mobile Research Group 65 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 50 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
РАН - Российская академия наук 954 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1031406.
Создано именных указателей - 60756.
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