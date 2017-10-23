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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех ОДК УМПО Мотор УМПО НПП Уфимское моторостроительное производственное объединение

Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 2
31.05.2017 «Числовая механика» представила новый дизайн системы ЧПУ «Ресурс» 1
28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» 1
30.08.2016 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» выбрало электронную очередь Neuroniq 1
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль 2
07.06.2013 НПП «Мотор» автоматизирует работу технологов на основе решений «Аскон» 6
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS 2
07.07.2010 На Ан-148 планируется установить двигатель SaM-146 1
27.04.2010 В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано» 1
25.01.2008 Мощнейший суперкомпьютер IBM будет считать нефть и мультики 1
30.08.2007 Нанотехнологии позволят создать в России газотурбинную технику нового поколения 2
25.04.2007 Перспективный российский истребитель не сразу оснастят новым двигателем 1
06.03.2007 Ан-148 получил сертификат летной годности 1
16.02.2006 "Альфа-Интегратор" получил новый патент 1
26.01.2006 Кому достанется русский Baan? 1
09.12.2005 Российские авиастроители внедряют Baan 2
17.08.2005 МАКС-2005: первые контракты 1

Публикаций - 19, упоминаний - 29

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
SAP SE 5601 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 2
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
Системы документооборота 522 1
Intel Corporation 12811 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Autodesk 639 1
Directum - Директум 1268 1
Philips 2099 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
АйТи 1519 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Deutsche Lufthansa Systems 26 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
Числовая механика 10 1
Технологии Будущего 169 1
Altair Engineering 33 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 13 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 3
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
ОСК - Балтийский завод 29 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
Мотор Сич 10 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Красноярский завод комбайнов 3 2
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 2
Беларусбанк АСБ 19 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 1
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 1
Кондитер-Курск - Курский Кондитер 2 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
Союз ТМКБ ФГУП - Тушинское машиностроительное конструкторское бюро 2 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
ТМЗ - Тутаевский моторный завод 1 1
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 1
ЛСЗ - Липецкий станкостроительный завод 1 1
Alitalia - Società Aerea Italiana - Алиталия 14 1
Space Adventures 30 1
Cerberus Capital Management 2 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Enterprise directory - Корпоративные справочники 16 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 1
GPU - 3D-ускоритель 48 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Аскон Компас-График 42 1
Infor - SSA Global Technologies 28 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
SDI Solution - Semantic MDM 10 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - ЦК НСИ ОДК - центр компетенции по нормативно-справочной информации 3 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Кива Дмитро 2 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Яманов Сергей 1 1
Зиновьев Евгений 2 1
Грудинин Юрий 1 1
Хисамутдинов Руслан 1 1
Анодина Татьяна 1 1
Ивах Александр 1 1
Богуслаев Вячеслав 1 1
Baweja Ashok - Баведжа Ашок 1 1
Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 1
Оганесян Ашот 152 1
Чубайс Анатолий 222 1
Богданов Кирилл 112 1
Чемезов Сергей 147 1
Яппаров Тагир 110 1
Боровков Алексей 16 1
Рудской Андрей 18 1
Суетин Николай 8 1
Сокольская Людмила 10 1
Тимошкин Андрей 8 1
Супрун Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Украина 7928 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Нидерланды 3746 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Украина - Киев 1151 1
США - Колорадо 385 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
США - Колорадо - Денвер 122 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
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