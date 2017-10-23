Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех ОДК УМПО Мотор УМПО НПП Уфимское моторостроительное производственное объединение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 29
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кива Дмитро 2 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Яманов Сергей 1 1
|Зиновьев Евгений 2 1
|Грудинин Юрий 1 1
|Хисамутдинов Руслан 1 1
|Анодина Татьяна 1 1
|Ивах Александр 1 1
|Богуслаев Вячеслав 1 1
|Baweja Ashok - Баведжа Ашок 1 1
|Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Яппаров Тагир 110 1
|Боровков Алексей 16 1
|Рудской Андрей 18 1
|Суетин Николай 8 1
|Сокольская Людмила 10 1
|Тимошкин Андрей 8 1
|Супрун Дмитрий 2 1
|Военно-промышленный курьер 88 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|РБК Daily 91 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.