Semantic MDM – это система класса MDM, адаптированная к условиям промышленного производства и позволяющая предприятиям решать задачу синхронизации объектов НСИ, которые используются подсистемами PLM- и ERP-контура. Данная система включена в реестр отечественного ПО, удовлетворяет критериям импортозамещения.