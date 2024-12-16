SDI Solution Semantic MDM
Semantic MDM – это система класса MDM, адаптированная к условиям промышленного производства и позволяющая предприятиям решать задачу синхронизации объектов НСИ, которые используются подсистемами PLM- и ERP-контура. Данная система включена в реестр отечественного ПО, удовлетворяет критериям импортозамещения.
SDI Solution и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Станкоинструмент 3 1
|Мягков Артем 1 1
|Поляков Павел 3 1
|Горохов Сергей 11 1
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