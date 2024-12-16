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SDI Solution Semantic MDM


Semantic MDM – это  система класса MDM, адаптированная к условиям промышленного производства и позволяющая предприятиям решать задачу синхронизации объектов НСИ, которые используются подсистемами PLM- и ERP-контура. Данная система включена в реестр отечественного ПО, удовлетворяет критериям импортозамещения.


16.12.2024 В российской интеграционной платформе Integration Gears появилась поддержка решений «1С» 1
14.03.2024 IBS стала официальным дистрибьютором Semantic MDM 1
31.05.2019 Павел Поляков -

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

 1
14.11.2017 Сергей Горохов -

Как предприятия борются с фальшивыми «аватарами» в своих системах

 1
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

SDI Solution и организации, системы, технологии, персоны:

8213 4
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 4
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