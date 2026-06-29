Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199733
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

ГПБ ГС-инвест Arenadata harmony MDM AD.MDM Гармония MDM Navicon MDM Navicon Master Data Management

Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.

 

Мария Аверина, Руководитель департамента BI, Navicon "Система класса MDM как база для цифровой трансформации", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.06.2026 Вышла новая версия системы Arenadata Harmony MDM 2
07.05.2026 «Юникон Бизнес Солюшнс» будет внедрять Arenadata Harmony MDM 1
28.04.2026 Спрос на MDM вырос в 2025 году на 22% 1
27.03.2026 «Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С» 2
29.12.2025 Вышла новая версия системы Arenadata Harmony MDM 3.0 4
14.11.2025 Arenadata Harmony MDM поможет ТМК управлять данными о материалах 1
08.10.2025 Arenadata и МКБ стали стратегическими партнерами в сфере управления данными 2
23.09.2025 Arenadata и АТОЛЛис создали платформу управления промышленными данными 1
02.09.2025 Arenadata Harmony MDM включена в реестр российского программного обеспечения 1
16.07.2025 В Arenadata Harmony MDM появился ИИ-агент 1
15.04.2025 «Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными 2
14.04.2025 Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений 2
27.01.2025 Выручка Navicon увеличилась за 2024 г на 15% 1
02.04.2024 Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM 1
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM» 3
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» 2
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» 2
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 2
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM» 2
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» 2
20.07.2023 Axenix начнет внедрять систему управления мастер-данными «Гармония MDM» 2
02.05.2023 «Гармония MDM» поможет клиентам «Корус консалтинг» навести порядок в справочных данных 1
01.03.2023 Система управления НСИ «Гармония MDM» включена в реестр отечественного ПО 2
07.11.2022 Navicon обеспечил совместимость Navicon MDM с СУБД Postgres 1
22.06.2022 Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум» 1
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС 1
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
21.06.2017 Navicon внедрила облачное MDM-решение в группе компаний Food Union 1
05.02.2015 Navicon MDM помогает построить единое хранилище НСИ 1
24.04.2014 Navicon внедряет систему управления НСИ в спецдепозитарии «Инфинитум»: завершен этап «Анализ» 1
23.09.2010 Эксперты решили: альтернативы СОА нет 1

Публикаций - 33, упоминаний - 50

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 419 15
Navicon - Навикон 339 14
Решения Гармония 7 4
Microsoft Corporation 25785 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 221 3
Открытые технологии 732 3
SAP SE 5603 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 293 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
Tibco Software 94 2
ФОРС Дистрибуция 46 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
ФОРС Телеком 18 1
АТОЛЛис 6 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Парадигма 169 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 243 1
IBS - Rubbles - Раблз 38 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата-интеграция 6 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
Yandex - Яндекс 9243 1
Accenture plc 719 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
9604 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3089 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1479 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 954 1
Naumen - Наумен 754 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Software AG 203 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 362 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 2
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Газпром ПАО 1493 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
МКБ - Московский кредитный банк 658 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2074 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2863 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 17
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1923 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2887 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22722 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18158 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1411 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 5
Стандартизация - Standardization 2340 4
Оповещение и уведомление - Notification 5966 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28311 4
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 4
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 487 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4013 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 539 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2713 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7717 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 457 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 263 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6493 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2567 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1246 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5236 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2925 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1192 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1776 9
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 89 9
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 253 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 6
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 3
SAP MDG - SAP Master Data Governance 4 2
Microsoft BizTalk Server 107 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 37 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 21 2
Salesforce - Informatica MDM - Informatica Master Data Management 5 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1050 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 2
Linux OS 11550 2
1С:ERP Управление предприятием 845 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 40 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 50 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 286 1
FreePik 1852 1
Navicon - Дельта BI 25 1
Amazon OpenSearch 44 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 19 1
Газпром - ОГГИС - Отраслевая геолого-геофизическая информационная система - ОИИУС - Отраслевая интегрированная информационно-управляющая система 7 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 1
Севен Груп - 7Tech MDM 2 1
Navicon - Гармония ELT 2 1
Oracle Customer Hub - Siebel UCM - Siebel Universal Customer Master 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1104 1
Microsoft Office 4179 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1603 1
Microsoft Azure 1527 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 748 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 1
Docker - Платформа распределённых приложений 544 1
АйДи - Технологии управления - Documino 39 1
Обелов Евгений 17 17
Аверина Мария 24 3
Лукичев Максим 6 2
Судьбина Дарья 2 2
Шаров Владимир 35 2
Жуков Андрей 17 1
Катаржис Мария 1 1
Матукин Алексей 4 1
Удодов Александр 8 1
Макаров Станислав 118 1
Радаев Александр 44 1
Мугалев Иван 9 1
Сирина Екатерина 10 1
Тойменцев Павел 5 1
Мартыненко Дмитрий 2 1
Чевычелов Сергей 7 1
Новоселов Иван 36 1
Петренко Эдуард 3 1
Лясников Денис 1 1
Ивакин Артем 14 1
Ковернинский Виктор 4 1
Фирстов Олег 3 1
Лысиков Олег 1 1
Кагарлицкая Дарья 8 1
Борхарт Елена 1 1
Школьникова Алиса 5 1
Мишустин Михаил 788 1
Петров Сергей 61 1
Смирнов Максим 68 1
Тарасов Александр 12 1
Ульянов Николай 176 1
Мартынов Антон 24 1
Бейлезон Олег 32 1
Тихонов Олег 8 1
Капцов Артем 3 1
Лукина Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 788 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Европа 24976 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 1
Земля - планета Солнечной системы 10874 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2368 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1411 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1057 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Латвия - Рига 99 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5735 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8500 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4026 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5589 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6177 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 283 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7832 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1478 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1380 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6594 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3398 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 318 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6696 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5627 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2187 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6568 1
Энергетика - Energy - Energetically 5867 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 97 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1268 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3108 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11344 1
Металлы - Золото - Gold 1253 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6701 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2333 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6784 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner - Гартнер 3659 1
Forrester Research 834 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще