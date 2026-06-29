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ГПБ ГС-инвест Arenadata harmony MDM AD.MDM Гармония MDM Navicon MDM Navicon Master Data Management
Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.
Мария Аверина, Руководитель департамента BI, Navicon "Система класса MDM как база для цифровой трансформации", конференция CNews "Цифровая трансформация 2023", 30.03.2023
СОБЫТИЯ
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ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Обелов Евгений 17 17
|Аверина Мария 24 3
|Лукичев Максим 6 2
|Судьбина Дарья 2 2
|Шаров Владимир 35 2
|Жуков Андрей 17 1
|Катаржис Мария 1 1
|Матукин Алексей 4 1
|Удодов Александр 8 1
|Макаров Станислав 118 1
|Радаев Александр 44 1
|Мугалев Иван 9 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Тойменцев Павел 5 1
|Мартыненко Дмитрий 2 1
|Чевычелов Сергей 7 1
|Новоселов Иван 36 1
|Петренко Эдуард 3 1
|Лясников Денис 1 1
|Ивакин Артем 14 1
|Ковернинский Виктор 4 1
|Фирстов Олег 3 1
|Лысиков Олег 1 1
|Кагарлицкая Дарья 8 1
|Борхарт Елена 1 1
|Школьникова Алиса 5 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Петров Сергей 61 1
|Смирнов Максим 68 1
|Тарасов Александр 12 1
|Ульянов Николай 176 1
|Мартынов Антон 24 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Тихонов Олег 8 1
|Капцов Артем 3 1
|Лукина Ольга 8 1
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