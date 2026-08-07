«Дар» и «Эсдиай Солюшен» объявили о партнерстве в области управления данными

«Дар» (входит в ГК «Корус Консалтинг») предложит своим заказчикам MDM-систему Semantic MDM (управление мастер-данными) АО «Эсдиай Солюшен». Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

АО «Эсдиай Солюшен» специализируется на разработке и внедрении систем централизованного управления корпоративной нормативно-справочной информацией (НСИ) в корпоративном сегменте. Компания развивает программный комплекс Semantic MDM для ведения организационно-технических справочников, каталогов и классификаторов в структуре организаций, а также решения для технологической подготовки производства и нормирования. Semantic MDM позволяет создавать единую цифровую среду для работы с объектами НСИ и обеспечивает подразделения компании актуальными, качественными и достоверными данными. Это, в свою очередь, помогает добиться экономических эффектов за счет использования складских остатков, формирования достоверной консолидированной оперативной отчётности и принятия взвешенных управленческих решений. Программный комплекс поддерживает сквозной процесс управления мастер-данными на протяжении всего жизненного цикла эталонных записей.

В рамках сотрудничества «Дар» планирует использовать программный комплекс Semantic MDМ в проектах, связанных с Data Governance, Data Quality и построением корпоративных систем управления данными.

«Управление данными — это сквозной процесс, затрагивающий производственные, логистические и учётные контуры предприятия. Для его качественной реализации одного функционального ПО недостаточно: необходима глубокая погруженность в бизнес-процессы заказчика, выявление проблем, оценка цифрового ландшафта и выбор решений, соответствующих уровню цифровой зрелости организации, способных обеспечить наиболее эффективное решение бизнес-задач. Важным фактором является наличие внедренческой команды, обладающей корректной методологией и способной осуществить качественное внедрение в минимальные сроки, без остановки производственных и бизнес-процессов заказчика. Уверены, что сотрудничество с системным интегратором “КОРУС Консалтинг” и “ДАР” позволит полноценно обеспечить этот сквозной процесс», — сказал Денис Кривогин, кандидат технологических наук, заместитель генерального директора АО «Эсдиай Солюшен».

«В проектах Data Governance мы часто видим, что устойчивый результат невозможен без надежной технологической основы для управления мастер-данными. Партнерство с “Эсдиай” позволит нам предлагать заказчикам более комплексный подход: от методологии, регламентов и целевой модели управления данными, до внедрения MDM-решения, которое помогает поддерживать качество и согласованность данных в ежедневной работе бизнеса», — сказала Алиса Школьникова, руководитель направления Data Governance «Дар».