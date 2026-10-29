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Пангео Горизонт Баррикады ИЦ Инновационный центр
ООО «ИЦ «Баррикады» – российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой систем виртуализации, организации защищенных облачных вычислительных сред и хранения информации, а также программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, систем мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 14 486 625 ₽*
СОБЫТИЯ
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Пангео Горизонт и организации, системы, технологии, персоны:
|Станкоинструмент 3 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
|Приданцев Сергей 149 6
|Конарев Роман 8 2
|Терещенко Максим 29 1
|Бобрышев Роман 11 1
|Закатов Константин 9 1
|Назаренко Ирина 50 1
|Пензов Дмитрий 22 1
|Степанюк Михаил 83 1
|Кузнецов Андрей 120 1
|Типисова Елена 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 12
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
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