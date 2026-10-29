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Пангео Горизонт Баррикады ИЦ Инновационный центр

Пангео Горизонт - Баррикады ИЦ - Инновационный центр

ООО «ИЦ «Баррикады» – российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой систем виртуализации, организации защищенных облачных вычислительных сред и хранения информации, а также программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, систем мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 14 486 625 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 14 486 625 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 14 390 159 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 96 466 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.10.2026 Интерес ИТ-отрасли к виртуализации набирает обороты: «Школа виртуализации» Merlion собрала в полтора раза больше слушателей, чем год назад 1
21.09.2026 Merlion открывает «Школу виртуализации»: от технологий к реальным проектам 1
21.07.2026 СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур 1
07.04.2026 «РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных 1
03.10.2025 «Аквариус» и «Баррикады» обеспечили сертифицированную защиту данных в виртуальной среде 3
01.08.2025 Роман Конарев -

Роман Конарев, «Платформа СУПеР»: Во многих компаниях до сих пор скорость предоставления ИТ-ресурсов измеряется даже не часами, а днями

 1
10.04.2025 Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами 2
27.03.2025 Российские ИТ-компании объединяют усилия в сфере виртуализации: ОТР 2000 и ИЦ «Баррикады» представили интегрированное решение 1
25.11.2024 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады» 1
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 3
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
29.06.2022 «Т1 интеграция» стала партнером Инновационного центра «Баррикады» 3
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Пангео Горизонт и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 160 3
Orion soft - Орион софт - 365 3
Ред Софт - Red Soft 1280 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 3
Intel Corporation 12897 2
Softline - Софтлайн 3830 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 2
ОТР ГК - ОТР 2000 231 2
Росплатформа - Р-Платформа 100 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 358 2
Хост ГК - HostVM - Базовый код 81 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 1
Broadcom - VMware 2636 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 211 1
Selectel - Селектел 568 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 227 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 141 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 1
Qtech - Кьютэк 217 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 230 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 26 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т1 Иннотех 215 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
ИнфТех 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Станкоинструмент 3 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3329 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 662 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 664 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1952 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2639 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 550 1
Семантическая коммуникация - Semantic communication - Семантическая сеть - Semantic Network - Семантическая паутина - Semantic Web - Семантический интернет - Семантический веб 48 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1056 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 466 1
СХД - Symmetric Active-Active - режим работы контроллеров системы хранения данных 13 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3928 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 519 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1881 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3178 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 934 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3851 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1674 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3436 1
Пангео Горизонт - Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 10
Ред Софт - Ред Вирт - Ред Виртуализация 125 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 290 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 354 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 163 2
ОТР ГК - Платформа СУПеР 7 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 128 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 70 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 2
Росплатформа - Р-Виртуализация 27 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 67 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 359 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 122 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 432 1
S8 Capital - Aquarius Array - Aquarius FS - серия СХД 5 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 24 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 23 1
Delta Computers - Delta Argut 12 1
SDI Solution - Semantic MDM 11 1
S8 Capital - Aquarius AQ - серия коммутаторов 18 1
Delta Computers - Delta Sokol - Delta DCM 6 1
Atlas - Atlas.SA - Atlas.SE - Atlas.SM - Atlas.E - серия СХД 27 1
Delta Computers - Delta BMC 18 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 157 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 754 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 1
Broadcom - VMware vSphere 620 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 820 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 148 1
Qtech QSRV - серия СХД 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 59 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
MariaDB - SkySQL - MariaDB Foundation 62 1
Приданцев Сергей 149 6
Конарев Роман 8 2
Терещенко Максим 29 1
Бобрышев Роман 11 1
Закатов Константин 9 1
Назаренко Ирина 50 1
Пензов Дмитрий 22 1
Степанюк Михаил 83 1
Кузнецов Андрей 120 1
Типисова Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1023 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 300 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 70 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 398 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
Паспорт - Паспортные данные 2901 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
Forrester Research 837 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
Короткая ссылка
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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