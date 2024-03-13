Алексей Тимашов, DATAREON: Интеграция данных нужна любой компании оторые занимаются интеграцией данных, достаточно узкий» CNews: Расскажите, с чего начинала компания DATAREON? Алексей Тимашов: Интеграцией данных DATAREON занимается уже 15 лет. Поначалу

«DATAREON Platform можно назвать высшей точкой развития на рынке интеграционных решений» кции мониторинга и гарантированной доставки, возможность трансформации данных и т.д. Максим Власов, DATAREON: Одна из основных мировых тенденций — переход на облачные решения Затем появились та

Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте ции по управлению корпоративными данными. Ранее у нас было несколько отдельных продуктов. Например, DATAREON ESB обеспечивал интеграционные механизмы. Мы разработали два продукта по управлению

SOFROS оказал Новосибирскому механическому заводу «Искра» поддержку при внедрении Datareon Platform го механического завода «Искра» завершили проект создания единого информационного контура с помощью Datareon Platform. Проект удалось реализовать благодаря поддержке, которую оказал заводу SOFR

Опыт «Трансмашхолдинг» по внедрению интеграционного решения DATAREON бмена, которые потребовались в рамках того или иного проекта. В итоге среди представленных на рынке интеграционных отечественных и зарубежных решений выбор был сделан в пользу интеграционного решения DATAREON. «Мы проводили конкурс, в рамках которого сравнивали решение DATAREON с именитыми конкурентами, например, с Microsoft, ORACLE и другими. Выбрали DATAREON ввиду наличия ка

Компания Datareon выпустила дорожную карту развития своего флагманского продукта на 2024-2025 годы Документ обозначил ключевые вехи развития российской комплексной low—code платформы Datareon Platform. Дорожная карта размещена на официальном сайте компании и охватывает как ср

«Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными Интегратор компетенций «Тим Форс» (участник «Тим Форс Альянс») и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для

Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате» овать в информационный контур предприятия. Именно Axelot предложил использовать партнерское решение Datareon ESB для интеграции систем и выполнил его внедрение. Об этом CNews сообщили представи

ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon ии и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для

SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО» рганизации централизованного обмена данными SOFROS внедрил в компании «ОТЭКО» сервисную шину данных Datareon ESB. Настроенный благодаря шине интеграционный контур легко поддерживать и масштабир

Datareon выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками Datareon сообщила о выходе нового программного продукта. Datareon Platform является масштабируемой и отказоустойчивой low-code-платформой для управлен

Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB Внедрение сервисной шины данных Datareon ESB осуществлялось собственными силами заказчика по итогам пройденного обучения и по

Konica Minolta и Datareon помогут бизнесу сделать обмен данными эффективнее Konica Minolta Business Solutions Russia и Datareon заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в сфере решений Enterprise Service Bus и их продвижение среди российских клиентов. Об этом CNews сообщили

Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экос

Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS пания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экос

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контраген

Datareon интегрировала систему планирования загрузки воздушных судов со специализированными БД в «Эйрбриджкарго» рме «1С:Предприятие» («1С СОП»), руководство компании запланировало внедрение сервисной шины данных Datareon ESB. Работы в рамках проекта были реализованы специалистами компании Datareon. Благо

Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными ме управления НСИ. Инструментом интеграции между ними выступила корпоративная сервисная шина данных Datareon ESB. Команде разработчиков Ramax предстояло решить вопрос не только хранения докумен

Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных Ramax Group и Datareon подписали соглашение о партнерстве. Коллаборация позволит успешно решать сложные задачи клиентов в области построения распределенного информационного ландшафта. «Продукты Datareon

Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB Axelot сообщила о выходе новой версии программного решения Axelot Datareon ESB. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB представл

«РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot нформ» и Axelot, является планируемое внедрение на предприятиях корпорации интеграционных продуктов Axelot Datareon ESB и Axelot Datareon MQ. Линейка Axelot Datareon – полностью российская разр

«Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур машхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной шины данных Axelot Datareon ESB на предприятиях холдинга, рассказали CNews в Axelot. Корпоративная сервис

Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB Компания Axelot продолжает развивать и оптимизировать свой программный продукт Axelot Datareon ESB. В новой редакции 2.0 пользователей ждут глобальные обновления и расширение функционала, сообщили CNews в Axelot. В первую очередь, в компании отметили создание сервиса хран