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Axelot Datareon ESB Platform корпоративная сервисная шина данных


 

"Datareon Platform – low-code платформа для управления корпоративными данными" Станислав Пиголкин, Технический директор, Datareon, 2022 год


13.03.2024 Алексей Тимашов, DATAREON: Интеграция данных нужна любой компании

оторые занимаются интеграцией данных, достаточно узкий» CNews: Расскажите, с чего начинала компания DATAREON? Алексей Тимашов: Интеграцией данных DATAREON занимается уже 15 лет. Поначалу
13.03.2024 «DATAREON Platform можно назвать высшей точкой развития на рынке интеграционных решений»

кции мониторинга и гарантированной доставки, возможность трансформации данных и т.д. Максим Власов, DATAREON: Одна из основных мировых тенденций — переход на облачные решения Затем появились та
13.03.2024 Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте

ции по управлению корпоративными данными. Ранее у нас было несколько отдельных продуктов. Например, DATAREON ESB обеспечивал интеграционные механизмы. Мы разработали два продукта по управлению

01.03.2024 SOFROS оказал Новосибирскому механическому заводу «Искра» поддержку при внедрении Datareon Platform

го механического завода «Искра» завершили проект создания единого информационного контура с помощью Datareon Platform. Проект удалось реализовать благодаря поддержке, которую оказал заводу SOFR
29.02.2024 Опыт «Трансмашхолдинг» по внедрению интеграционного решения DATAREON

бмена, которые потребовались в рамках того или иного проекта. В итоге среди представленных на рынке интеграционных отечественных и зарубежных решений выбор был сделан в пользу интеграционного решения DATAREON. «Мы проводили конкурс, в рамках которого сравнивали решение DATAREON с именитыми конкурентами, например, с Microsoft, ORACLE и другими. Выбрали DATAREON ввиду наличия ка
28.02.2024 Компания Datareon выпустила дорожную карту развития своего флагманского продукта на 2024-2025 годы

Документ обозначил ключевые вехи развития российской комплексной low—code платформы Datareon Platform. Дорожная карта размещена на официальном сайте компании и охватывает как ср
28.02.2024 «Тим Форс» и Datareon договорились о партнерстве в интеграции приложений и управления данными

Интегратор компетенций «Тим Форс» (участник «Тим Форс Альянс») и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для
28.02.2024 Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате»

овать в информационный контур предприятия. Именно Axelot предложил использовать партнерское решение Datareon ESB для интеграции систем и выполнил его внедрение. Об этом CNews сообщили представи
12.01.2024 ГК Softline объявляет о начале партнерства с российским разработчиком решений для интеграции приложений и управления данными Datareon

ии и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Datareon, российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для
18.09.2023 SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО»

рганизации централизованного обмена данными SOFROS внедрил в компании «ОТЭКО» сервисную шину данных Datareon ESB. Настроенный благодаря шине интеграционный контур легко поддерживать и масштабир
06.09.2022 Datareon выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками

Datareon сообщила о выходе нового программного продукта. Datareon Platform является масштабируемой и отказоустойчивой low-code-платформой для управлен
07.07.2022 Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB

Внедрение сервисной шины данных Datareon ESB осуществлялось собственными силами заказчика по итогам пройденного обучения и по
31.05.2022 Konica Minolta и Datareon помогут бизнесу сделать обмен данными эффективнее

Konica Minolta Business Solutions Russia и Datareon заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие взаимодействия в сфере решений Enterprise Service Bus и их продвижение среди российских клиентов. Об этом CNews сообщили
22.04.2022 Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экос
18.04.2022 Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

пания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экос
21.02.2022 Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контраген
14.02.2022 Datareon интегрировала систему планирования загрузки воздушных судов со специализированными БД в «Эйрбриджкарго»

рме «1С:Предприятие» («1С СОП»), руководство компании запланировало внедрение сервисной шины данных Datareon ESB. Работы в рамках проекта были реализованы специалистами компании Datareon. Благо
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными

ме управления НСИ. Инструментом интеграции между ними выступила корпоративная сервисная шина данных Datareon ESB. Команде разработчиков Ramax предстояло решить вопрос не только хранения докумен
07.07.2021 Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных

Ramax Group и Datareon подписали соглашение о партнерстве. Коллаборация позволит успешно решать сложные задачи клиентов в области построения распределенного информационного ландшафта. «Продукты Datareon

18.07.2017 Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB

Axelot сообщила о выходе новой версии программного решения Axelot Datareon ESB. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB представл
17.07.2017 «РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot

нформ» и Axelot, является планируемое внедрение на предприятиях корпорации интеграционных продуктов Axelot Datareon ESB и Axelot Datareon MQ. Линейка Axelot Datareon – полностью российская разр
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур

машхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной шины данных Axelot Datareon ESB на предприятиях холдинга, рассказали CNews в Axelot. Корпоративная сервис
24.04.2017 Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB

Компания Axelot продолжает развивать и оптимизировать свой программный продукт Axelot Datareon ESB. В новой редакции 2.0 пользователей ждут глобальные обновления и расширение функционала, сообщили CNews в Axelot. В первую очередь, в компании отметили создание сервиса хран
29.08.2016 Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть

Компания Axelot расширяет сеть своих партнёров по продаже российского программного продукта Axelot Datareon ESB. Решение относится к классу систем Enterprise Service Bus (сервисная шина

Публикаций - 67, упоминаний - 103

Axelot и организации, системы, технологии, персоны:

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8213 18
Axelot - Sofros - Софрос 4 4
Oracle Corporation 6687 3
SAP SE 5276 3
Microsoft Corporation 24624 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ramax - Рамакс 115 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Axelot - Datareon - Датареон 3 2
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Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 2
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Solvo - Солво 23 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
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ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
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Ароса 5 1
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Локотех - Локомотивные технологии 47 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 4
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 238 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Английский язык 6634 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
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Vogue 23 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 9 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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